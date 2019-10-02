 З Естонії вислали українця: "становив небезпеку громадському порядку"

Термін перебування українця в країні і Шенгенській зоні достроково припинила служба прикордонного і міграційного нагляду Пихьяської префектури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.
Чоловік був визнаний винним у тому, що водив машину в стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, його пояснення про причини перебування в країні не викликали довіри.
"Зібрані поліцією докази свідчать про те, що подальше його перебування в Естонії становить небезпеку громадському порядку не тільки Естонії, а й країн Шенгенської зони", - повідомляє Delfi.
Поліція встановила, що чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії.
Українцю оформили припис залишити Естонію протягом 7 днів і заборонили в'їжджати упродовж двох років.
І взагалі, досить сімнівний проросійський ресурс.
Ось що вони пишуть в інший публікації.
"Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали "таджиками", которые выполняют тяжелую и грязную работу.
Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, - смело предполагает Заборин. - Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".
Нісенітниця несусвітна.