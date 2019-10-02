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Все про:українці (1119) Естонія (267)

 З Естонії вислали українця: "становив небезпеку громадському порядку"

Громадянина України 1990 року народження видворили з Естонії за те, що він не шукав роботу, водив автомобіль п'яним і не зміг адекватно пояснити, що робить у країні.

Термін перебування українця в країні і Шенгенській зоні достроково припинила служба прикордонного і міграційного нагляду Пихьяської префектури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.

Чоловік був визнаний винним у тому, що водив машину в стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, його пояснення про причини перебування в країні не викликали довіри.

"Зібрані поліцією докази свідчать про те, що подальше його перебування в Естонії становить небезпеку громадському порядку не тільки Естонії, а й країн Шенгенської зони", - повідомляє Delfi.

Поліція встановила, що чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії.

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Українцю оформили припис залишити Естонію протягом 7 днів і заборонили в'їжджати упродовж двох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151639
 
   
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не нужно было давать безвиз для ордловцев
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и на что жило - подозреваю что какое-то шпионское было это чучело))
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Прочитал коменты и убендился что на цензор нет в основном только боты коментируют . Никто не в курсе шо у нас такого быдла как задержанный полно , а работать можно и не официально !
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З публікації не ясно, чому чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії. А може він прибув з туристичною метою?
І взагалі, досить сімнівний проросійський ресурс.
Ось що вони пишуть в інший публікації.

"Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали "таджиками", которые выполняют тяжелую и грязную работу.
Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, - смело предполагает Заборин. - Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".
Нісенітниця несусвітна. З Естонії вислали українця: "становив небезпеку громадському порядку" - Цензор.НЕТ 8922
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