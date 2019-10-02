 "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу

Про це він сказав у коментарі журналісту Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, який "план Б" в України, якщо нормандські переговори стосовно Донбасу проваляться.
"Він абсолютно очевидний: якщо немає миру - значить, є війна", - сказав Яременко.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Чи хочете додати до теперішнього стану ще й розповсюдження по країні "узаконенних метастаз рускоміру"?
национализация предприятий 5 колонны
национализация всех предприятий с рос.капиталом.
Тут є два сценарії:
1) хорватський - з подальшим визволенням територій через кілька років, якщо раптом рашка ослабне
2) корейський - без визволення територій просто відгородитися, як нормальні корейці з півдня від комуняк з кндр...
Але у будь-якому випадку - ніяких пунктів пропуску, ніяких пенсій, ніякої торгівлі товарами, ніякої електроенергії і води! Тільки мінні поля і колючий дріт!
А вот тем кто помоложе - всяким там "слугам народа" - нужно задуматься. Им предстоит голосование в Раде. Всякие там Зеленские, Разумковы, Пристайки и проч. - их подписи под капитуляцией определят и их личную судьбу. Как-то так.
Я на сайте с 2010 года и выявил на основе опыта некоторые закономерности.
Если мне навязывают диалог с обязательным включением каких-то персон, не обговариваемых в теме, то я трактую это как личную заинтересованность. Тогда дам вам совет. Ищите себе подобных для общения, только с противоположной точкой зрения. У вас будет живая переписка и неотразимые пассажи. Я на данном форуме такую как у вас заинтересованность не имею. Аревуар. Или как пишут в Австралищине на латинице - Фаревелл!
Все готовы войти в историю в качестве Иуды ?
Если бы эту формулу взяли за основу в 41, то как изменилась бы история? Було меньше погибших? Не было бы Бабьего Яра или освенцима? Чтобы сохранить миллионы жизней надо было капитулировать. А может быть предательство Молотова остановило гитлера? Истоия повторяется и новый гитлер предлогает подписать "мирную" капитуляцию. И нам усердно внушают что это победа зеленой дипломатии. Отдав гопнику в переулке часы, не надейтесь, что он оставит Вам кошелек.
Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
Хуцпа це коли крадуть і вищать про крадіжки.
Хуцпа це коли зраджують і кричать про зраду.
Хуцпа це коли брешуть і звинувачують у брехні.
Хуцпа це ні чим не обмежене нахабство, підлість і брехливість.
Дивно, але така здатність у євреїв вважається не вадою, а дуже позитивною.
Мало хто знає, але для євреїв 10 заповідей розповсюджуються лише на відносини з євреями. Всі інші - гої, тобто людиноподібні істоти, створені для потреб євреїв так само як худоба. Їх можна дурити, обкрадати, убивати, кривосвідчити проти них, це не є гріхом для єврея.
Тому вони брехатимуть, зраджуватимть, крастимуть, убиватимуть нас завжди!
А мудрий наш нарід віддав їм свю владу в країні!
Барани дали різникам ножі!
ТИ віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
відносини з євреями. Всі інші - гої, тобто людиноподібні істоти,
створені для потреб євреїв так само як худоба. Їх можна дурити,
обкрадати, убивати, кривосвідчити проти них, це не є гріхом для єврея.\\\\\\\\\\\
А хто гоїв примушував брати божка Яхве і повзати перед фресками?
Іудеї - молодці. А як ще до рабів ставитись? Віропітеки просять іудейського божка щоб їм було добре - ну це смішно просто.
За что ?