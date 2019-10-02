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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (22) Формула Штайнмаєра (1)

 "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що в разі провалу переговорів з Росією стосовно деокупації Донбасу Україна продовжуватиме війну.

Про це він сказав у коментарі журналісту Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, який "план Б" в України, якщо нормандські переговори стосовно Донбасу проваляться.

"Він абсолютно очевидний: якщо немає миру - значить, є війна", - сказав Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151636
 
   
 Топ коментарі
 
Отвести войска Украины откуда? С територии Украины в глубь Украины? Ты долбоеб или да?
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Да успакойте уже этого сумасшедшего галоперидлом, прям не на шутку сегодня разошелся. Уже бы мендеь выпустили шоле!!!
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Да успакойте уже этого сумасшедшего галоперидлом, прям не на шутку сегодня разошелся. Уже бы мендеь выпустили шоле!!!
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У мендельши рот занят, дезинтоксикацию монике проводит.
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Инструмент должен быть идеально отпалирован, что бы плавно нажимались клавиши на рояле "Якщо немає мару - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3213
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Мандель на курсах рукопашного боя,рОтом не получается работать,будет зе тельце охранять...
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Вам сказали разведут войска шоб не стреляли? Шо вам не нравится? Зеленский маладца!
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Отвести войска Украины откуда? С територии Украины в глубь Украины? Ты ******* или да?
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ви не розумієте логіку процесу - можна тимчасово вивести, щоби потім ввести.
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Те, що ви описали, називається статевим актом. 😁
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Временно можно вывести, но ввести уже не сможем, потому что там будут кацапские войска!
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слы кацап пошел в анус к зеленому пи____ру
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А яка формула ще може існувати? А ніяка,окрім повного блокування ,та забуття на десятиліття.Так,можна піти в наступ. Але ж це війна голого з медведем.Туди ***** кине все що можна і не можна, йому не потрібні там живі люди.Так що спокійно і виважено виводимо ворога геть з України.
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Полное закрытие линии соприкосновения ( никаких передвижений), минные поля, простреливаемая "серая зона" с выводом от туда всего гражданского населения. Международные (независимые) наблюдатели, или миротворцы из стран НАТО по линии соприкосновения ( для наблюдением за прекращением обстрелов). Это кстати касается и линии по границе с оккупированным Крымом ( там в добавок еще перекопать перешеек и пустить воду с Сиваша и Черного моря ( превратив Крым в остров) И ждать своего часа, возрождая экономику, армию, выращивая новое поколение с осознанием наличия агрессора и задачи возвращения оккупированных территорий, отдавить "хвост" пятой колонне в Украине, раз и навсегда, разрыв дип отношений с РФ.
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100%! Самое правильное и реалистичное предложение и еще бы я добавил -надо поставить в паспортах лугандонов штампики, приостанавливающие действия их паспортов Украины до освобождения оккупированных территорий от российско-фашистских захватчиков.
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Это предлагал х-ло : введение миротворцев на линию разграничения. Молодец. Одобряешь это . И ждать покаместь не разбегутся люди с обворованной,истерзанной Украины. Хороший совет с потёртого дивана!
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Это реалистичное предложение.Все другое не реалистичное и не выполнимое. Нам нужна прежде всего наша территория, а граждане у нас вольны жить,где угодно. Нравится жить в Лугандоне_пусть живут в Лугандоне, но пусть знают,что тогда Украина к ним не будет иметь никакого отношения.
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А боротися з тими, хто робить Україну "обворованной,истерзанной" не пробували?
Чи хочете додати до теперішнього стану ще й розповсюдження по країні "узаконенних метастаз рускоміру"?
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+внутренняя зачистка коллаборантов(ваты)
национализация предприятий 5 колонны
национализация всех предприятий с рос.капиталом.
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Повне блокування - ідеальний варіант в нинішніх умовах! Причому, і ОРДЛО, і Криму. Нафіга нам ця вата тут здалася?

Тут є два сценарії:
1) хорватський - з подальшим визволенням територій через кілька років, якщо раптом рашка ослабне
2) корейський - без визволення територій просто відгородитися, як нормальні корейці з півдня від комуняк з кндр...

Але у будь-якому випадку - ніяких пунктів пропуску, ніяких пенсій, ніякої торгівлі товарами, ніякої електроенергії і води! Тільки мінні поля і колючий дріт!
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А кушать этой жирной свинье надо бы поменьше...Центнера полтора не меньше...А как пенсионеров прокормить при таких свинских обжорствах?
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ну ты кацапский ********** хватит тут гадить иди погадь в кацапии
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Да лучше война чем мир в ГУЛАГе. И тебя мразь сепарская на крючек за твое сало в центре Киева повесить за измену.
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Это тот Ерёменко, который клял Пороха за Минские соглашения, а теперь готов сдать Киев ублюдочным запутинцам. Ну и шобла подобралась на этом Моника-шоу!
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Невірте лицемірам і зрадникам! Завжди краще гарна війна ніж поганий мир! В гарній війні народжується гідність та честь народу! А з поганого миру народжуються виродки без роді та імені! Гнилі раби!
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Из окопа пишешь? Автомат не мешает стучать по клаве?
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уявляю собі черги з пороходрочерів у військомати )))
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це простіше пареного, бо вони в основній масі нині на передовій. от уявити черги з фанів Зе які готові будуть воювати... ані ж усталі...вайна ета спосаб їх абкрадивать...
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з окопа пишеш, вояка? йди сміття хоч винеси )))
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поруч з з уставшіми Зе білами, дивлюсь як вони бідосі страждають.тіки я є\пашу, а вони мани ждуть. а сміття винести тре. спершу з робочого місця, потім з країни
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Брехня, даже в округах где голосовали атошники - голоса за Петю и Зеленского разделялись примерно поровну.
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в округах так. але в тих округах були як військові, так і цивільні.я можу взяти своїх друзів військових. бійців нгу та зсу- жодного за Зе
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Для военных создавались специальные округа, так же как в местах заключения или больницах.
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а візьміть цифри наприклад з 1ї лінії,2ї і 3-ї- між ними є цікава різниця
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Там мусорів командированих була велика кількість
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их поэтому и осталось так мало,, а основная масса зедрочеров проголосовала за дебила. Они самые уставшие от войны пи..ры.
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Ето как? отбивать обратно свои укрепленые позиции позиции после того как их оставим? У него с логикой все хорршо?
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"Продолжать войну" - странно звучит. В любом случае, нужно сопротивляться агрессору - ведь Крым ещё оккупирован...
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Война есть в любом случае. Вопрос лишь: где проходит линия фронта. Она вполне может переместиться с Донбасса на Днепр, и даже во Львов.
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Лінія фронту йде слідом за розведенням українських військ.
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Какая нафиг война? Ни в одном украинском документе нет такой формулировки. Россия обезопасила себя и юридически и исторически, а украинские политики гаразды часто использовать не существующую терминологию, не подкрепляя её документами. Объявите военное положение, обозначьте агрессора, найдите следствие и причины, а уже после этого формулируйте мысли. "Якщо немає мару - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3918
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Вообще-то, Кучма не занимает никаких государственных должностей.
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а я что то писал про Кучму и должности? "Якщо немає мару - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7178
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Taк ведь подписанная им бумажка - филькина грамота. Он никто, даже не депутат Рады.
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Вы не следите за связью с текстом. Я написал пост по выступлению одного человека а вы мне пишете про другого. Когда будет что то про Чучму я обязательно его затрону. "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 5839
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Вы написали "Россия обезопасила себя и юридически и исторически", подразумевая что подпись Кучмы означает официальную капитуляцию Украины. Я вам указал что данная бумага не имеет юридической силы - она не подписана ни одним официальным лицом, представляющим государственную власть Украины.
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Ещё раз объясняю. Для меня нет каких-то конкретных персон. Поэтому перестаньте мне навязывать дискуссию про то что кто-то чего то подписывал Есть общая позиция государства выраженная в законах, статьях Конституции или отсутствия вышеперечисленных и МИД уполномоченный трактовать эти положения на площадках созданных специально для этого. Формулировок таких как война на них не обозначено в виде документа. "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 5281
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Да пусть трактуют как хотят. Воздух носит любой лай. Войны теперь ведутся без объявления, так что документы на этот счёт - что они есть, что их нет. Единственное что существенно: подписи официальных лиц. Кучма - лицо неофициальное; старичок, которому уже нечего терять.
А вот тем кто помоложе - всяким там "слугам народа" - нужно задуматься. Им предстоит голосование в Раде. Всякие там Зеленские, Разумковы, Пристайки и проч. - их подписи под капитуляцией определят и их личную судьбу. Как-то так.
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Какая-то непробиваемая система комментирования с навязыванием мне абсолютно ненужной в данной теме дискуссии. "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8475
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Дык ну и вали отсюда; тебя никто сюда не звал. "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 2236
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Так и вас не приглашали. Повежливее, что бы не было причин обращений к админу.
Я на сайте с 2010 года и выявил на основе опыта некоторые закономерности.
Если мне навязывают диалог с обязательным включением каких-то персон, не обговариваемых в теме, то я трактую это как личную заинтересованность. Тогда дам вам совет. Ищите себе подобных для общения, только с противоположной точкой зрения. У вас будет живая переписка и неотразимые пассажи. Я на данном форуме такую как у вас заинтересованность не имею. Аревуар. Или как пишут в Австралищине на латинице - Фаревелл!
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ТВАРЬ НЕ МАНИПУЛИРУЙ ПОНЯТИЕМ И НЕ ПУГАЙ,БУДЕТ ВОЙНА ОБЯЗАТЕЛЬНО А ЕЩЁ И ПОЗОР
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Ну что, "слуги народа", вам предстоит в ЗРаде поимённое голосование.
Все готовы войти в историю в качестве Иуды ?
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А ты у кого спрашиваешь? У того дерьма набранного по всем подворотням в эту банду зелёных? Так они ведь если ты заметил вообще не соображают куда и главное как они вообще попали в ВР. Они ведь абсолютно пусты в средине по своему смыслу,это пустые гнилые орехи абсолютно не понимающие даже зачем они там и за что они там голосуют. Это просто стадо. Вот о чём мечтали и думали украинцы голосуя за этот сброд?! Бл*дь даже папуасы не додумались бы во время войны выбрать себе вождём местного шута да ещё и другой веры! Это один хрен что во время полёта в самолёте выгнать пилотов а за штурвал "Боинга"посадить случайных клоунов из салона и надеяться на счастливое приземление.
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Не, ну даже самый пустой орех не хочет попасть на обеденный стол.
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А воевать кто будет? Вы же деморализуете своим зековским блудняком и армию и общество.
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Интересно, а сам Яременко готов идти воевать? Под "грады", в траншею, на дождь, мороз и т.п.? Юзика с собой возмет?
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"Он совершенно очевиден: если нет мира - значит есть война", - сказал Яременко. Источник: https://censor.net.ua/n3151636

Если бы эту формулу взяли за основу в 41, то как изменилась бы история? Було меньше погибших? Не было бы Бабьего Яра или освенцима? Чтобы сохранить миллионы жизней надо было капитулировать. А может быть предательство Молотова остановило гитлера? Истоия повторяется и новый гитлер предлогает подписать "мирную" капитуляцию. И нам усердно внушают что это победа зеленой дипломатии. Отдав гопнику в переулке часы, не надейтесь, что он оставит Вам кошелек.
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Все що кажуть і роблять "слуги народу" це хуцпа!

Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
Хуцпа це коли крадуть і вищать про крадіжки.
Хуцпа це коли зраджують і кричать про зраду.
Хуцпа це коли брешуть і звинувачують у брехні.
Хуцпа це ні чим не обмежене нахабство, підлість і брехливість.
Дивно, але така здатність у євреїв вважається не вадою, а дуже позитивною.
Мало хто знає, але для євреїв 10 заповідей розповсюджуються лише на відносини з євреями. Всі інші - гої, тобто людиноподібні істоти, створені для потреб євреїв так само як худоба. Їх можна дурити, обкрадати, убивати, кривосвідчити проти них, це не є гріхом для єврея.

Тому вони брехатимуть, зраджуватимть, крастимуть, убиватимуть нас завжди!
А мудрий наш нарід віддав їм свю владу в країні!
Барани дали різникам ножі!
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Все правильно ти написав - і про гройсмана, і про ***********, і про ложкіна, і про пашинського , і про їхнього сивочолого покровителя..
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Порошенки родом із села Саф"яни. що за кілька кілометрів від Ізмаїла. Село засноване запорожцями, що втекли після зруйнування Січі Катериною. Там ніколи не жили євреї, бо потомки запорожців знаходили спосіб вижити їх звідти.
ТИ віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!

Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Мало хто знає, але для євреїв 10 заповідей розповсюджуються лише на
відносини з євреями. Всі інші - гої, тобто людиноподібні істоти,
створені для потреб євреїв так само як худоба. Їх можна дурити,
обкрадати, убивати, кривосвідчити проти них, це не є гріхом для єврея.\\\\\\\\\\\

А хто гоїв примушував брати божка Яхве і повзати перед фресками?
Іудеї - молодці. А як ще до рабів ставитись? Віропітеки просять іудейського божка щоб їм було добре - ну це смішно просто.
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Чепуха. 10 Заповедей - это также и часть Библии. Распространяются на всех христиан.
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Багато-хто прийдуть від сходу та заходу, і засядуть у Царстві Небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж Царства повкидані будуть до темряви кромішньої; буде там плач і скрегіт зубів» (Мат. 8:11,12)
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у тебе в палаті це висрав на стіні "Наполеон"?

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непритомний, ти забув що такі як ти і ти в тому ж числі витягли наполеона з палати і посадили на престолі.
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пздт зеленый человечек, как спздл, что ничего подписано не было!
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"На Москву!" - а впереди Яременко на лихом коне.
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у Петі Мальдівського залишилось всього два місяці - і тюрма
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Ты уже задрал бот всех своим Петей! Петя какой бы он не был но Украину по кускам и оптом не продавал Путину. А Колозельц продаёт её и об этом сейчас речь. Так что не уйх нам тут стрелки переводить.
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У СН и ЗЕ очень много сторонников, есть кому воевать, если что. Порохоботы могут расслабиться. Я за 5 лет на разных майданных и военных волонтеров столько бабла отослал, что теперь можно и отдохнуть. Эстафета передана.
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Не кажіть так - від таких слів у цих чортів великий перляк і похід по маленькому не вставаючи з дивану. "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7752
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да і так понятно що у зелєбоби є план, але це не план Б
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Є план Б: якщо просто капітулювати не вдастя, то відсмоктати, вибачитися і тільки потім капітулювати. Як для вазеліна - гарний план.
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Лозунг цієї влади "Капитуляция, это мир. Рабство, это мир"
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То есть в случае провала будет Хорватский вариант, те силовое освобождение?
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украинской земли от расиян и прорасейскаго элемента!
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Хто між війною і ганьбою вибирає ганьбу, той одержить і ганьбу і війну. Нажаль, Україна виявилася країною сцикунів і вибрала собі за головного сцикуна наркомана і недотьопу. Демократія в таких країнах тільки на шкоду загальному прогресу.
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