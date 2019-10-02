 "Якщо немає миру - значить, є війна", - Яременко про український "план Б" у разі провалу домовленостей стосовно Донбасу

Про це він сказав у коментарі журналісту Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, який "план Б" в України, якщо нормандські переговори стосовно Донбасу проваляться.

"Він абсолютно очевидний: якщо немає миру - значить, є війна", - сказав Яременко.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".