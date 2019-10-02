 ДБР перевіряє законність застосування зброї бійцями КОРДу, які ліквідувати зловмисника-іноземця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області працівники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції в м. Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл у бік працівника поліції. Унаслідок вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

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Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.

У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.