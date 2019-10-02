EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1527  17
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (180) стрілянина (1051) КОРД (98)

 ДБР перевіряє законність застосування зброї бійцями КОРДу, які ліквідувати зловмисника-іноземця

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції КОРД на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області працівники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції в м. Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл у бік працівника поліції. Унаслідок вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом іноземець під час затримання відкрив стрілянину по правоохоронцях: поранено двох бійців КОРДу, зловмисника ліквідовано. ФОТОрепортаж

Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.

У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151635
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак ранил двоих копов, надо было в него не стрелять а предложить формулу штанмайнера
 показати весь коментар
 
Ну так бог и отобрал "чужую жизнь" руками полицейского. "Во всем воля божья"- так звучит у христиан.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Только Бог имеет право отбирать чужую жизнь!!!
 показати весь коментар
 
Ну так бог и отобрал "чужую жизнь" руками полицейского. "Во всем воля божья"- так звучит у христиан.
 показати весь коментар
 
 

ты об этом Боке почитай, оН даже свой народец истреблял так что НКВД курит трубку в сторонке.
 показати весь коментар
 
який "свій", це вони самі собі таке придумали, типа обрані, коли і ким, де вибори проводились.
 показати весь коментар
 
Чувак ранил двоих копов, надо было в него не стрелять а предложить формулу штанмайнера
 показати весь коментар
 
 
да не надо было минск 15 🤣🤣ну или 20
 показати весь коментар
 
 
Когда начнется ночь длинных ножей и начнут резать сепаров ФБР тоже будет беспокоиться? ГБР проверяет законность применения оружия бойцами КОРДа, ликвидировавшими злоумышленника-иностранца - Цензор.НЕТ 106
 показати весь коментар
 
 
у всякого иносранца по два пистоля у нас
 показати весь коментар
 
 
А це хіба що , стосується повноважень ДБР? Якщо їм це так цікаво то наступного разу нехай йдуть на кулі першими та і ще свого насяльніка не забудуть взяти
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь,мордву завалили со скошенным лбом и гигантскими надбровными дугами а-ля валуев
 показати весь коментар
 
 
Якщо тільки особа яку затримують зробила підозрілий рух, то поліцейський повинен відкривати вогонь на враження. А коли стріляє по поліції то це вже причина знешкодити стрільця щоб не поранив чи застрелив мирних громадян і також поліцейських. Повинно бути таке правило. А то сюсюкаєтесь з мажорами і бандитами.
 показати весь коментар
 
Когда есть труп, проверка всегда проводится - это стандартная процедура. Главное, какие будут результаты такой проверки.
Если ГБР будет кошмарить полицию не по совести, то с таким подходом полиция и спецназ будут бояться задерживать преступника . . . Скажут, да ну его нафиг, нас потом затягают, пусть лучше убежит или убивает, кого хочет, а мы в сторонке постоим.

Если есть 2 раненых бойца КОРДа, значит преступник отстреливался. Если отстреливался, значит оказывал сопротивление. Если оказывал сопротивление полиции при исполнении, значит полиция могла применять оружие. Исходя из последствий для полицейских (ранены двое), превышения мер применения оружия едва ли имело место быть.

Должна быть презумпция правомерности действий полиции, а уже адвокаты подозреваемого / обвиняемого пусть доказывают, что там было что-то не так. Докажут - не вопрос, тогда надо привлекать полицейских (ибо таки бывает, что палку перегибают и очень сильно). Но надо не допускать возникновения у полиции страха пользоваться своими возможностями, потому что тогда у них до нуля падает желание делать свою работу и тогда всем нам становится очень неуютно жить в стране, где полиция приедет не чтобы предотвратить убийство, а когда уже есть труп, чтобы зафиксировать. На кой чёрт тогда такая полиция ?
 показати весь коментар
 
 
вы вообще на приколе та там киллер какой то..надо было что б он с рпг начал стрелять..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору