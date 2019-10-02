 ДБР перевіряє законність застосування зброї бійцями КОРДу, які ліквідувати зловмисника-іноземця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області працівники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції в м. Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл у бік працівника поліції. Унаслідок вогнепальних поранень чоловік помер на місці.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.
Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.
Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.
У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.
ты об этом Боке почитай, оН даже свой народец истреблял так что НКВД курит трубку в сторонке.
Если ГБР будет кошмарить полицию не по совести, то с таким подходом полиция и спецназ будут бояться задерживать преступника . . . Скажут, да ну его нафиг, нас потом затягают, пусть лучше убежит или убивает, кого хочет, а мы в сторонке постоим.
Если есть 2 раненых бойца КОРДа, значит преступник отстреливался. Если отстреливался, значит оказывал сопротивление. Если оказывал сопротивление полиции при исполнении, значит полиция могла применять оружие. Исходя из последствий для полицейских (ранены двое), превышения мер применения оружия едва ли имело место быть.
Должна быть презумпция правомерности действий полиции, а уже адвокаты подозреваемого / обвиняемого пусть доказывают, что там было что-то не так. Докажут - не вопрос, тогда надо привлекать полицейских (ибо таки бывает, что палку перегибают и очень сильно). Но надо не допускать возникновения у полиции страха пользоваться своими возможностями, потому что тогда у них до нуля падает желание делать свою работу и тогда всем нам становится очень неуютно жить в стране, где полиция приедет не чтобы предотвратить убийство, а когда уже есть труп, чтобы зафиксировать. На кой чёрт тогда такая полиция ?