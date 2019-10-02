 Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною

"У Мінську влада підписала так звану формулу Штайнмаєра, і це зовсім не той мир, про який так багато говорить Зеленський. Це – здача України на умовах Путіна", – сказав політик вчора під час мітингу на Банковій.



Хвиля масових протестів прокотилась вчора багатьма містами України. Зокрема, націоналісти вийшли на мітинги до управлінь СБУ у Харкові, Черкасах, Вінниці, Луцку, Львові, Запоріжжі та Дніпрі.

У Національному Корпусі переконані: документ, підписаний Кучмою у Мінську, загрожує територіальній цілісності України та веде до федералізації держави, яка узаконює на власній території проросійські анклави.



"Далі буде амністія бойовиків, визнання Україною так званої "народної міліції" окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть складатися з росіян або проросійських бойовиків. Далі буде перекладення всього фінансового тягаря з відновлення зруйнованого Донбасу на український бюджет", – заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.



Утім, політик наголосив, що документи, підписані у Мінську, не мають юридичної сили, тому залишаються шанси зупинити реалізацію катастрофічного для України сценарію. Лідер НК оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції, закликавши українців підтримати протест.



Нагадаємо, що 1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра.