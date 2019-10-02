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 Політика України
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Все про:протест (989) Білецький (97) Формула Штайнмаєра (1)

 Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною

Після заяви президента Зеленського про підписання у Мінську формули Штайнмаєра лідер Національного Корпусу Андрій Білецький ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції.

"У Мінську влада підписала так звану формулу Штайнмаєра, і це зовсім не той мир, про який так багато говорить Зеленський. Це – здача України на умовах Путіна", – сказав політик вчора під час мітингу на Банковій.

Хвиля масових протестів прокотилась вчора багатьма містами України. Зокрема, націоналісти вийшли на мітинги до управлінь СБУ у Харкові, Черкасах, Вінниці, Луцку, Львові, Запоріжжі та Дніпрі.

У Національному Корпусі переконані: документ, підписаний Кучмою у Мінську, загрожує територіальній цілісності України та веде до федералізації держави, яка узаконює на власній території проросійські анклави.

"Далі буде амністія бойовиків, визнання Україною так званої "народної міліції" окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть складатися з росіян або проросійських бойовиків. Далі буде перекладення всього фінансового тягаря з відновлення зруйнованого Донбасу на український бюджет", – заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

Утім, політик наголосив, що документи, підписані у Мінську, не мають юридичної сили, тому залишаються шанси зупинити реалізацію катастрофічного для України сценарію. Лідер НК оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції, закликавши українців підтримати протест.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151633
 
   
 Топ коментарі
 
Объяснение сути формулы штанмаера для простого нарида:
Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 4333

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Попытка Авакоаа через своих щенков Билецкого канализировать и сбить протестную волну. "Свободу" Тягнибока еще не забыли?
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Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.(с)
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Одне з двох: або Аваков таки має здоровий глузд, або просто посварився із зеленими. Є ще два варіанти, більш фантастичні: Аваков хоче перебрати важелі влади від Коломойського на себе, або Нацкорпус - самостійна організація.
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Попытка Авакоаа через своих щенков Билецкого канализировать и сбить протестную волну. "Свободу" Тягнибока еще не забыли?
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Думаю ,что все сложнее.Каждый играет свою игру.
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бобики авакова вы под ап сдулись прискакали под стелу и возглавить протест у белохо фоштя не выйдет
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Зе очень горячо поблагодарил авакова и его ручного националиста, за организацию протестов.
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Объяснение сути формулы штанмаера для простого нарида:
Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 4333

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Этот недалекий клоун удобен всем, России, ЕС и Украинским олигархам. Его поставили сделать грязную работу, а потом вышвырнут как дешевую использованную шлюху.
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нацжены это-ж Авакяна карманная братия?
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найжони зашевелились...знач фінанси свіжі підвезли
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ага. прямо из ОП. да, собственно, никто никуда и не возил. они сами за получкой туда ходили.
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За бабло Пеца и Ахмета так называемые протесты,а ещё забыл,кум Путина. Медведчук тоже в сговоре
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башкой об манитор ударься один х... макитра пустая
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Убери свои обрыганные лапти с монитора сперва
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Де вас, таких прицопаних, беруть? Лайхинська селекція
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от так на скользких моментах используя неизвестность и неопределенность, неизвестно кто віползает на путь очередного прибирания власти к своим липким лжепатриотичнім рукам.
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Сериал устроил Пеца длиной в пять лет и 13000 жизней
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і поховав більше 50000 свинорусів. чи ти про це не любиш говорити малорос зеватний.
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а не 50000 а 500000. И поэтому надо продолжать бойню.
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Сериал устроил Пеца длиной в пять лет и 13000 жизней
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Даніло - серіал влаштував твій пуйло - зрозуміло кацапчику ??
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пуйло начал, а нам стало быть заканчивать.. надоело скулеж ваш про зрады слушать..
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массовые это пара десятков человек?🤣🤣
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Массовые акции по стране - это те несколько клоунов, которые приперлись к харьковскому СБУ?
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А не пішли б вони......................, всі ці проплачені "ахтивісти"?!
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ну где вы гребаное большинство .... через пол года вы же наступите себе на горло и будете всех называть зеАнусами не смотря на то что голосовали за этого писюнькового пианиста...и опять все будет разгребать меньшинство....
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Нацжоны пытаются маргинализировать протестную волну по поводу подписания капитуляции.
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народ підтримує Президента Зеленського - це вже ясно.
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с него президент как с члена тяж...когда швея начинает лудить дыры на кастрюлях........... у него вершина фуга на рояле
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Приднестровье 2.0 будет, так задумано мистером Ху и ни на какие другие уступки он не пойдет, но есть ли у них другой вариант? Что взамен предлагают, при том, что такой вялотекущий конфликт не может долго длиться, нашим европейским друзьям мы надоели и они толкают уступить.
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Где акции? В моем селе нема никаких акций Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 218
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Свободовцы молодцы какие. Ни гу-гу. Как в рот воды.
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и сколько там человек собралось?
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только что про прямой кишке сказали - "амаль пивтыщи"
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****** Пеца Порохососы
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Нет, это Авакова, которого оставили на посту министра, чтобы защититься от "путча" Порошенко. Диссонанса не чувствует-е?
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И шо вам еще нада? Вам сказали разведут войска шоб не стреляли? Шо вам не нравится? Зеленский маладца!
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Це зрада!!! Чергова історична зрада! Які формули штанмаєрів, путінів, макронів,трампів і всієї шушари? Україна незалежна суверенна держава! Всім на захист держави! Зрадників судити за законом військового часу!
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сщас, де автоматы раздают? пойду убиваться
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Нащо тобі автомат - мотузку та мило тобі достаньо
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Яке відошення до народних акцій і націоналістів має "корпус" авакова?
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Ты не обратил внимания, что Корпус пошёл против Авакова в данном случае?
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опять мутить, чтобы эта война никогда не кончилась, а сынок авакова будет и дальше зарабатывать на поставках в армию
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прямь таки покатились, покатились волны говна от свыни и свинярчуков, а нород хочет конца этого говенного ато
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Думаешь, как только сдадимся, то гривна по пять станет, быдланчик?
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да при чем сдесь гривня? народ убивается, калечится, ХВАТИТ
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А люди и дальше будут убиваться и калечиться, только уже на подвалах "народной милиции" ДНР. Или как только кремлядям что-то не понравится, то война снова разгорится.
Раззуй глаза - это не мир. Это шантаж войной.
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да если бы расея захотела- то в течении суток завоевала украину,
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кажуть люди що бачили на Троєщині російський танк і Петра, обв"язаного гранатами )))
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а ще ходять чутки,що Моніку мобілізували в ЗСУ на посаду стрілка-кулеметника
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він і так Головнокомандувач, - знімись з ручніка
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во, пусть петя берет сынков,
гранаты, маринку в медсестры и идет боронить рошен
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Не здивуюся, якщо Собакова планують під шумок посадити на місце Монікі . Так би мовити план "В" патлатого урода. Тим більше "слугам урода" по плану "А" не так то вже і багато часу було передбачено. Якщо згадати фразу Богдана то лише до кінця року 😕
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Аваковская титушня хочет возглавить протест и ч слить его.не выйдет!
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Задача аваковской титушни не слить Майдан , а перевести его гражданскую войну. А потом Путин-миротворец .
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Гибридные протесты Аваковских НАЦЖЕН - это музыка типа протестного сопровождения дерибана земли и прочего в Украине бабушкой БЕ , Аваков в доле - прогноз Арестовича. А пойдут настоящие протесты- уже будет готов закон о референдуме. К чему разогнали ЦВК И ДО СИХ ПОР НЕТ НОВОГО? Правильно- к выборам .
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Прокатились акции
Сильно прокатились
Трое хренов в кепочках
Флагами накрылись
Постояли жиденько
Клювами крутили
Сфоткали их быстренько
И в сундук сложили Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною - Цензор.НЕТ 9018
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Гоните кремлевских ублюдков Билецкого, иначе будет как с иудейским ПС , который мирный Майдан перевел в горящий в угоду Кремлю.
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ТЕЗИСНО:
1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.
2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.
3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.
4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.
5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.
6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".
7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!
8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!
9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!
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Отакої.... це ж треба...
"Много знакомых и правильных лиц...."
А хто це? Хто ті герої? Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною - Цензор.НЕТ 3879
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Прикормленные нацжены Авакова решили возглавить протестные настроения ,чтоб в случае чего их слить. Работают по формуле: не можешь побороть, надо возглавить.
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никто не поведется на резиновые свиньи.
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Элементарная защита президентского квартала титушками! Нацгвардия не стойкое формирование, а вот титушня за бабло готова на все!!!
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