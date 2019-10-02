 Національний Корпус ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції: масові акції прокотилися Україною

"У Мінську влада підписала так звану формулу Штайнмаєра, і це зовсім не той мир, про який так багато говорить Зеленський. Це – здача України на умовах Путіна", – сказав політик вчора під час мітингу на Банковій.
Хвиля масових протестів прокотилась вчора багатьма містами України. Зокрема, націоналісти вийшли на мітинги до управлінь СБУ у Харкові, Черкасах, Вінниці, Луцку, Львові, Запоріжжі та Дніпрі.
У Національному Корпусі переконані: документ, підписаний Кучмою у Мінську, загрожує територіальній цілісності України та веде до федералізації держави, яка узаконює на власній території проросійські анклави.
"Далі буде амністія бойовиків, визнання Україною так званої "народної міліції" окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть складатися з росіян або проросійських бойовиків. Далі буде перекладення всього фінансового тягаря з відновлення зруйнованого Донбасу на український бюджет", – заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.
Утім, політик наголосив, що документи, підписані у Мінську, не мають юридичної сили, тому залишаються шанси зупинити реалізацію катастрофічного для України сценарію. Лідер НК оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції, закликавши українців підтримати протест.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра.
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.(с)
Все ясно, не продолжай
Раззуй глаза - это не мир. Это шантаж войной.
гранаты, маринку в медсестры и идет боронить рошен
Сильно прокатились
Трое хренов в кепочках
Флагами накрылись
Постояли жиденько
Клювами крутили
Сфоткали их быстренько
И в сундук сложили
1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.
2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.
3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.
4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.
5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.
6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".
7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!
8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!
9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!
"Много знакомых и правильных лиц...."
А хто це? Хто ті герої?