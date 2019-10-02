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 Політика України
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Все про:ВР (5818) Путін (10925) Донбас (13166) Яременко Богдан (22) Формула Штайнмаєра (1)

 Розведення військ - це не кінець війни, але це ті кроки, які вирішуються за участю Путіна і можуть свідчити про готовність РФ домовлятися, - Яременко

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що до проведення виборів на Донбасі повинні бути узгоджені питання безпеки, серед яких - припинення вогню, розведення військ, обмін полоненими і відновлення контролю над територією.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Спочатку мають бути досягнуті передумови в питаннях безпеки, далі має відбутися саміт у нормандському форматі, де повинні відбутися якісь домовленості. Тоді ми сядемо думати, як краще їх оформити з точки зору українського та міжнародного права", - розповів Яременко.

Він розповів, що під умовами безпеки він має на увазі: припинення вогню, розведення військ, обмін військовополоненими і контроль над територією і кордоном, як передумова для проведення виборів на Донбасі.

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"Є питання розведення мінімум у трьох точках. Ще раз кажу, ніхто не сумнівається, що це не кінець війни - розведення в трьох точках, але це ті кроки, які вирішуються безпосередньо за участю російського президента і можуть стати свідченням того, що Росія готова домовлятися . У нас були великі сумніви, що Росія хоче домовлятися, ось ми таким чином намагаємося, щоб Росія довела, що вона готова домовлятися. Все інше після цього", - розповів Яременко.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151632
 
 
 Топ коментарі
 
разведение войск в ходе войны и отход с занимаемых позиций и сдача населённых пунктов противнику - госизмена Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 609
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Підсвинок, які війська розводяться? Українські і які?
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Как жалок шут на троне короля !

Как глуп народ ,который то позволил!
Роберт Бьорнс /невидане/Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 9241
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разведение войск в ходе войны и отход с занимаемых позиций и сдача населённых пунктов противнику - госизмена Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 609
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Как жалок шут на троне короля !

Как глуп народ ,который то позволил!
Роберт Бьорнс /невидане/Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 9241
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Послухаїш Зелених - то путін вже і не ***** ...
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Яременко - харя сдающая нац. интересы ,как и Зе сцкун
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О чём ***** хочет договариваться, все давно знают
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выше написал тупого, но у вас точнее определено состояние пациента Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 4705
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Підсвинок, які війська розводяться? Українські і які?
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с вчерашнего дня орки стали "ребелами", так что извольте почтительно выражаться о "стороне переговоров" Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 3786
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РФ готова договариваться??? Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 9527 Вы совсем ох***ли паскуды? О чем РФ договорилась? О капитуляции и Федерализации Украины? Кремль ни на шаг не отступил от своих требований а вместо етого нагнул Украину раком. Ето не компромисы. Ето полная победа кремля.
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оккупация свидетельствует о том что оккупант готов договариваться?
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Путин и договариваться не совместимые понятия. Кто то окружает себя иллюзиями, а кто то просто предаёт. Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 8891
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З якого вибачте, ***! Україна повинна в односторонньому порядку повинна відводити Українські війська з території України? Про що це може свідчити. Тільки про капітуляцію і поразку, а далі прийняття всіх умов агресора і плата по рахунках. АЛЕ, ВИБАЧТЕ УКРАЇНА НА РОСІЮ НЕ НАПАДАЛА!
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Это ты своей бабушке расскажи!!!С вами уродами во главе с соплёй все ясно и без всякой формулы было!
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Украинцы отступают с украинской земли отдавая врагу на растерзание населенные пункты и людей живущих в них. Ето по вашему РФ готова договариваться? Ето все равно что овца договорилась с волком который пообещал ее сьесть не с готовы а с жопы.
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чи він тупорилий, чи нас всіх, як азіров, за петеушників тримає? давай документ, ми читати вміємо.
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По мойму у етого дибилоида диабетного мозги от жира атрофировались если он такое несет.
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То что это заросшее пугало вещает, это лапша на уши лохам. В минске зеленского поставят раком, и все вместе будут бить ногами по джепе, пока он не подпишет то что надо.
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у меня есть сомнения в его адекватности - он вообще здоров? у него сертификат психиатра имеется?
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раша может только мутить а не договариваться
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Не "разводить" а виводити росвійська з території України. Нам то чого "разводить" вдома?
Ну хіба що нас розводять своїми формулами. (((
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"развел" народ, "разведет" и войска, наперсточники, сэр !
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а если армия в какой-то момент пошлёт всенародного на уй,что тогда ?
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"...могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться..."

наивный дурак Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 304
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цуко,и в такой момент в Украине нет реальной силы противодействия этому 3,14децу..
ни организации,ни Лидера..
оцените,насколько нарасией чётко всё просчитано и разыграно - просто виртуозно !
пять лет назад Бог дал Украине шанс через сбитый орками Боинг,даст ли второй - огромный вопрос..
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А сейчас еще может ВНЕЗАПНО выясниться, шо не путлер тот боинг сбил...
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Хряк, ты забыл что-ли? "Любой договор с кацапстаном не стОит и бумаги ....."
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Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко он что?? и вправду ипанутый??МУЙЛО всё замутил и изначально в этом прямо учавствует!!а этому недоумку только сейчас дошло??(что муйло всё это как мутил так и мутит!!)я в восторге от выбора украинцев!! Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 3177 Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 5183
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это не ....... но это те.......... могут/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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Вопрос к тем, кто в теме: орки отвели войска возле Станицы Луганской? Злые языки говорят, что таки нет Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 2770
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А куди Моніка сказала відводити ВСУ до Дніпра чи до Тернополя?
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А почему бы и нет. Может Зеленскому удастся втянуть агрессора в процедуру, которую он потом не сможет выполнить и тогда это усилит наши позиции - мы (Украина) пошли на все условия (даже согласилась на порошенковские минские соглашения), а Россия опять уклоняется от своих обязательств. Тогда никто на Западе не сможет искать повод для снятия санкций
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Уже кучи говна россия высрала на все договоренности на уровнях оон, европы и америки, а до стада не доходит! Поразительно!!
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Придурок, так ведь так же само и мы можем выс#ать на все то что вчера подписал Кучма и собираются подписать на номандской встрече. Петя тоже много чего подписывал - ну и шо?
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не зафиксировано еще ни одного факта разведения войск, а вот отвод украинских сил происходит каждый день, в чем фокус? где же эта хваленая готовность?
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верить Муйлу после всего .это и есть уровень Узеленских тупарей .
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да что ты? ... уж не большинство ли привело его к власти ... слуга народа теперь оказался дебил... однако
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эта кремлевская тварь со своей сворой и со своими баранами стойлового содержания блеет на каждом углу что у нас гражданская война ... а наши долбое.... хотят с ним договариваться ... жаль что мои соотечественники в большинстве своем олухи если выбрали в президенты цирковую болонку и ее команду
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Имидж-это все что у них есть. Страна выбрала бородатых дураков в очках.
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есть только один метод "разведения" сепаров - "Ольхой" по блиндажам Розведення військ - це не кінець війни, але це ті кроки, які вирішуються за участю Путіна і можуть свідчити про готовність РФ домовлятися, - Яременко - Цензор.НЕТ 8300
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и "серая" зона до самого рашиского кордона.

Пастор над технической стороной такого "разведения" поработал, Ольха достанет
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Непонятно, с чего он так решил. Выдает желаемое за действительное.
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И как будут голосовать даунбасовцы с гражданством росии? Кстати бы неплохо проверить гражданство таких радетелей" мира", наверное многое бы стало понятным.
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Зачем нам такой мир???? А где тренировать армию??? Где испытывать новые образцы вооружений??? Чем займутся люди ушедшие в нуля? По секрету скажу что им нравится там быть!!! Зачем конфликт переносить на территорию подконтрольную Украине??? Зачем платить сепарью???
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Домовлятися з ****** про що? Про вибори без участі України?
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"Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко"
"Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу - присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей". "задание, которое ставит перед собой Российская Федерация - это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому "союзному" государству некоторых наших городов и областей". речь идет о возвращении к проекту "Новороссия", который планировался к осуществлению в 2014 году. "Тогда у них не получилось, потому что не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной".
Зелёные делают всё чтобы у нас случился очередной Майдан и Путину было легче захватить Украину.
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