 Розведення військ - це не кінець війни, але це ті кроки, які вирішуються за участю Путіна і можуть свідчити про готовність РФ домовлятися, - Яременко

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Спочатку мають бути досягнуті передумови в питаннях безпеки, далі має відбутися саміт у нормандському форматі, де повинні відбутися якісь домовленості. Тоді ми сядемо думати, як краще їх оформити з точки зору українського та міжнародного права", - розповів Яременко.
Він розповів, що під умовами безпеки він має на увазі: припинення вогню, розведення військ, обмін військовополоненими і контроль над територією і кордоном, як передумова для проведення виборів на Донбасі.
"Є питання розведення мінімум у трьох точках. Ще раз кажу, ніхто не сумнівається, що це не кінець війни - розведення в трьох точках, але це ті кроки, які вирішуються безпосередньо за участю російського президента і можуть стати свідченням того, що Росія готова домовлятися . У нас були великі сумніви, що Росія хоче домовлятися, ось ми таким чином намагаємося, щоб Росія довела, що вона готова домовлятися. Все інше після цього", - розповів Яременко.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Как глуп народ ,который то позволил!
Роберт Бьорнс /невидане/
Ну хіба що нас розводять своїми формулами. (((
наивный дурак
ни организации,ни Лидера..
оцените,насколько нарасией чётко всё просчитано и разыграно - просто виртуозно !
пять лет назад Бог дал Украине шанс через сбитый орками Боинг,даст ли второй - огромный вопрос..
Пастор над технической стороной такого "разведения" поработал, Ольха достанет
"Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу - присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей". "задание, которое ставит перед собой Российская Федерация - это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому "союзному" государству некоторых наших городов и областей". речь идет о возвращении к проекту "Новороссия", который планировался к осуществлению в 2014 году. "Тогда у них не получилось, потому что не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной".
Зелёные делают всё чтобы у нас случился очередной Майдан и Путину было легче захватить Украину.