 Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це сказав депутат Сергій Рахманін, який виступав від імені фракцій "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Він заявив, що Зеленський має "особисто донести депутатському корпусу і громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей".

Також депутати хочуть заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка та начальника Генштабу Руслана Хомчака. "Ми вимагаємо від міністра закордонних справ Пристайка та начальника Генерального штабу Хомчака сьогодні на 16:00 прийти, щоб озвучити позицію відповідних органів влади з приводу конкретних дій, які відбуваються на сході України", - сказав Рахманін.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на це сказав, що можливість виступу Пристайка та Хомчака залежить від їхнього робочого графіка.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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