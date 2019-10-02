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 Політика України
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Все про:ВР (5818) Рахманін (16) Формула Штайнмаєра (1)

 Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін

Проєвропейська опозиція у Верховній Раді вимагає від президента Володимира Зеленського пояснити свою стратегію деокупації Донбасу у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це сказав депутат Сергій Рахманін, який виступав від імені фракцій "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Він заявив, що Зеленський має "особисто донести депутатському корпусу і громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей".

Також депутати хочуть заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка та начальника Генштабу Руслана Хомчака. "Ми вимагаємо від міністра закордонних справ Пристайка та начальника Генерального штабу Хомчака сьогодні на 16:00 прийти, щоб озвучити позицію відповідних органів влади з приводу конкретних дій, які відбуваються на сході України", - сказав Рахманін.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на це сказав, що можливість виступу Пристайка та Хомчака залежить від їхнього робочого графіка.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151630
 
   
 Топ коментарі
 
Он никому ничего не должен!!!! Кроме семьи и Игоря Валерьича!!! Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4145
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Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
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Пристайка и Хомчак могут быть зайнятые. Им некогда обьяснять по какому плану они Украину сдают.
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Он никому ничего не должен!!!! Кроме семьи и Игоря Валерьича!!!
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Что за чушь; какая ещё "личная позиция" может быть у говорящей головы ?
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примерно такая же, как и визит в Бабий яр... оно не в курсе, что с момента избрания президентом его личная жизнь закончилась
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Да кому он нужен вообще ? Использовали как презерватив, и выбросят в помойку. Он свою роль отыграл.
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Порохоботов в Гугле забанили.
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Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
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якби не було, то зараз Президентом був би Порошенко.
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це не серйозно! можна подумати у Зеленського був контроль.
Порошенко і Ко провів провальну президентську кампанію. + помилки під час керування країною, провальна внутрішня політика - йому подобалося кататися по світам, а не реформувати країну. Немає за це що вже говорити - це вже пройшло та не повернеться.
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Коломойский профинансировал телевизионную сказку про Голобородьку - вот и всё: слабоумное население приняло сказку за реальность. Реальность скоро толкнётся к ним в дом кирзовыи сапогами.
Ваш бред комментировать не вижу смысла.
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Пристайка и Хомчак могут быть зайнятые. Им некогда обьяснять по какому плану они Украину сдают.
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моніка нікаму нічєго нє далжна...кроме бабушки, трампа і вови
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.(с)
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Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин

автобус одесса каменскоеСначала кто-то должен самому зеле объяснить его позицию.
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Теперь понятно, что имел ввиду моникозеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин - Цензор.НЕТ 978
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свою позицию/ Зеленского в позицию ставит Коломойский.Спрос с него.
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Не будет никаких выборов на территории даунбаса, сами чепушилы сегодня об этом заявили и спалились. А значит в топку минск, сайдиков со штанами_маера, макронов с меркелями. Даешь США и Британию. Там ребята пожесче)))
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Ничего чепушилам (паРаше) не стоит разыгрывать спектакль о принципиальности. Разведут Зебила еще на уступки в обмен на обещание ***** повлиять на "лидеров республик"
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Проблема не в тому що заявляють чепушиліни. Проблема в тому що, підписують на міжнародному рівні уповноважені представники України.
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Как это вообще получилось что Украину захватили какие-то Ахметовы, Коломойские, Кучмы и проч. ?
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Наверное в 2014 их кто то спас от виселицы на Майдане. Не подскажешь кто?
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Здравый смысл лидеров Майдана спас их. Потому что иначе происшедшее было бы объявлено "переворотом" - не только лидерами РФ, но и Западом. И тогда Президент Швейцарии не приехал бы в Москву чтобы остановить армию РФ от полномасштабного вторжения в Украину.
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Но, мой вопрос был не об этом. Вопрос был: всё ли законно было с постсоветской приватизацией ?
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Найдутся желающие пересмотреть результаты. Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3086
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По мойму и так все ясно. После встречи с Трампом на следующий день убрали Волкера с даунбаса, убрали Болтона, и ночью зеленский с убийцей Гонгадзе подписали с боевиками бумажку о капитуляции от которой на ********* сейчас радуются и празднуют победу.
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Как там будет с обьяснением от человека не понимающего глубины вопроса -это вопрос . А вот Голос уже что, проевропейская оппозиция ????
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слышь ты, дед, ты причешись для начала. А во вторых, иди спроси у своего Парашенки, что он там в минске в 15 году подписал.
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Свирид Опанасович
13 мин. ·

Послухав дід учорашній брифінг президента нашого, Зеленського, з якого зрозумів, що Україна зараз за півкроку до епохальної перемоги. Гучно оголосивши про очікувану перемогу пан Зеленський, щоправда, не став чекати на радісні аплодисменти присутніх, а чкурнув із брифінгу у великому поспіху. Очевидно від скромності.
Ну що ж... Якби дід мав схильність до конспірології, то допустив би, що увесь той брифінг у президента Заленського заздалегідь зрежисували з однією метою - аби не на жарт розбурхати політично активних українців та викликати в них якомога різкішу негативну реакцію. А потім прикритися тиском українського громадянського суспільства під час Нормандського засідання. В міжнародній практиці такі речі іноді практикуються, коли дуже не хочеться йти на якісь непопулярні у твоїй країні кроки. Але не в цьому випадку. Тому більше скидається, що пан Зеленський таки дійсно погодився з тим сценарієм. З путінським сценарієм виконання мінських домовленостей.

Дідові пости зазвичай заспокійливі, бо дід не схильний до алармізму і в апокаліптичні сценарії не вірить. Цілком допускаю, що і на цей раз у ***** нічого не вийде і скоро ми почуємо про його чергові скарги на неможливість домовитися з маріонетковим київським режимом. Хочеться в це вірити, є для цього навіть певні ознаки, але заколисувати нікого не збираюся. Навпаки.
Ситуація реально небезпечна. Вона не була б такою небезпечною, якби ми мали хоч якусь надію, що пан Зеленський має намір рухатися по алгоритму, який напрацювала і успішно протягом п'яти років реалізовувала злочинна хунта. Тобто запевняла усіх у своїй приверженності виконанню мінських домовленостей, ніхера для цього не робила, а тєрпілою був *****. Однак для цього Зеленський має спиратися як мінімум на одностайну підтримку Заходу. Між тим за кордоном йому по суті ні на кого спертися - міжнародного авторитету в нього нуль, впливових іноземних союзників собі не завів: Трамп від нього шарахається, а Меркель і Макрон мають особисті причини на Зеленського ображатися. А головне, усі вони мріють про день, коли з полегшенням заявлять, що українська криза успішно вирішена. Як саме вирішена - їх не сильно парить.
І всередині країни Зеленському ніким прикритися й ні за кого сховатися - неслухняного Конгресу, як у США, в Україні нема. Є лише ВРУ, яка зараз більше скидається на холопську госдуру РФ. Пручатися ж там намагається хіба що жалюгідна купка опозиційних, але дискредитованих і деморалізованих політиків. На яких, будемо відверті, особливої надії нема.
Вся надія, як уже не раз у подібних випадках бувало, на небайдужих громадян. Задача яких на цей раз не дуже складна - не сваритися між собою, а зібратися гуртом і виконати нарешті одну заповітну мрію пана Зеленського. А мріє він за моїми спостереженнями, аби на нього тиснули. Отак ходить, бідолашний і усюди всім скаржиться "На мене ніхто не може тиснути". Навіть на вчорашньому брифінгу жалівся, бідака. Ну що ж, думаю, це діло поправиме.
Сьогодні о 19.00 дід буде на Майдані.
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извините сегодня в 19 на майдане будете вы или не будете? очень интересно поговорить о сложившейся ситуации . давайте встретимся . мы оба Украинца и любим свою страну так что не вижу особых преград для откровенного разговора.
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смотрите только там предохранительные средства используете, а то спид не спит.
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это вы из личного так сказать . вам то что до нас вы уже как бы в той позе когда все уже решено и надето .
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пишите Свириду Опанасовичу в ФБ.я в Харькове.надо будет-приеду.
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пете надо сначала объяснить почему под минском стоят подписи захарченко и плотницкого. петя ведь с террористами не договаривается не так ли? а про что должен президент ? так он уже все давно рассказал еще вчера. или не смотрел товарищ ?
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Не тільки Петі треба це пояснювати, а тепер вже і Зелі. Від учора вони мають єдину на двох проблему.
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нет . президент к минску не имеет никакого отношения. минск состоялся до того как президентом стал Зеленский .
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Ну, погодили вибори в ОРДЛО без участі України при Зеленському. Тож, має тепер вони квити.
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нет там такого не ври . нигде нет . даже в минских записано выборы по украинским законам.
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Это такая задумка, многоходовочка, он хочет заманить врага поближе, лучше аж до западной границы, усыпить их бдительность, а потом неожиданно ударить с их тыла, прямо в спину.
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Анри Петен (Франция) во время WW2 так же обколлаборционистился (как сейчас обсирается Моника). Кстати, французы называли его "pute", "la putain" (в транскрипции - пюте, пютен, в переводе шлюха, проститутка), не правда ли символично, чем то на )(уйло смахивает. Так вот Пютен хреново закончил, в тюряге (Де Голль пожалкував бывшего сослуживца и тменил смертную казнь).
Слишком много совпадений...
Зеленый, думай головой и учи хистори. Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін - Цензор.НЕТ 8216
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