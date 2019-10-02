 Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це сказав депутат Сергій Рахманін, який виступав від імені фракцій "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".
Він заявив, що Зеленський має "особисто донести депутатському корпусу і громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей".
Також депутати хочуть заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка та начальника Генштабу Руслана Хомчака. "Ми вимагаємо від міністра закордонних справ Пристайка та начальника Генерального штабу Хомчака сьогодні на 16:00 прийти, щоб озвучити позицію відповідних органів влади з приводу конкретних дій, які відбуваються на сході України", - сказав Рахманін.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на це сказав, що можливість виступу Пристайка та Хомчака залежить від їхнього робочого графіка.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
"Внутриукраинский конфликт".
Порошенко і Ко провів провальну президентську кампанію. + помилки під час керування країною, провальна внутрішня політика - йому подобалося кататися по світам, а не реформувати країну. Немає за це що вже говорити - це вже пройшло та не повернеться.
Ваш бред комментировать не вижу смысла.
автобус одесса каменскоеСначала кто-то должен самому зеле объяснить его позицию.
13 мин. ·
Послухав дід учорашній брифінг президента нашого, Зеленського, з якого зрозумів, що Україна зараз за півкроку до епохальної перемоги. Гучно оголосивши про очікувану перемогу пан Зеленський, щоправда, не став чекати на радісні аплодисменти присутніх, а чкурнув із брифінгу у великому поспіху. Очевидно від скромності.
Ну що ж... Якби дід мав схильність до конспірології, то допустив би, що увесь той брифінг у президента Заленського заздалегідь зрежисували з однією метою - аби не на жарт розбурхати політично активних українців та викликати в них якомога різкішу негативну реакцію. А потім прикритися тиском українського громадянського суспільства під час Нормандського засідання. В міжнародній практиці такі речі іноді практикуються, коли дуже не хочеться йти на якісь непопулярні у твоїй країні кроки. Але не в цьому випадку. Тому більше скидається, що пан Зеленський таки дійсно погодився з тим сценарієм. З путінським сценарієм виконання мінських домовленостей.
Дідові пости зазвичай заспокійливі, бо дід не схильний до алармізму і в апокаліптичні сценарії не вірить. Цілком допускаю, що і на цей раз у ***** нічого не вийде і скоро ми почуємо про його чергові скарги на неможливість домовитися з маріонетковим київським режимом. Хочеться в це вірити, є для цього навіть певні ознаки, але заколисувати нікого не збираюся. Навпаки.
Ситуація реально небезпечна. Вона не була б такою небезпечною, якби ми мали хоч якусь надію, що пан Зеленський має намір рухатися по алгоритму, який напрацювала і успішно протягом п'яти років реалізовувала злочинна хунта. Тобто запевняла усіх у своїй приверженності виконанню мінських домовленостей, ніхера для цього не робила, а тєрпілою був *****. Однак для цього Зеленський має спиратися як мінімум на одностайну підтримку Заходу. Між тим за кордоном йому по суті ні на кого спертися - міжнародного авторитету в нього нуль, впливових іноземних союзників собі не завів: Трамп від нього шарахається, а Меркель і Макрон мають особисті причини на Зеленського ображатися. А головне, усі вони мріють про день, коли з полегшенням заявлять, що українська криза успішно вирішена. Як саме вирішена - їх не сильно парить.
І всередині країни Зеленському ніким прикритися й ні за кого сховатися - неслухняного Конгресу, як у США, в Україні нема. Є лише ВРУ, яка зараз більше скидається на холопську госдуру РФ. Пручатися ж там намагається хіба що жалюгідна купка опозиційних, але дискредитованих і деморалізованих політиків. На яких, будемо відверті, особливої надії нема.
Вся надія, як уже не раз у подібних випадках бувало, на небайдужих громадян. Задача яких на цей раз не дуже складна - не сваритися між собою, а зібратися гуртом і виконати нарешті одну заповітну мрію пана Зеленського. А мріє він за моїми спостереженнями, аби на нього тиснули. Отак ходить, бідолашний і усюди всім скаржиться "На мене ніхто не може тиснути". Навіть на вчорашньому брифінгу жалівся, бідака. Ну що ж, думаю, це діло поправиме.
Сьогодні о 19.00 дід буде на Майдані.
Слишком много совпадений...
Зеленый, думай головой и учи хистори.