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 Політика України
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Все про:робота (132) держслужбовці (120) Гончарук_Олексій (131)

 Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

На посади голів Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державного агентства резерву, Державної служби геології і надр та низки інших органів потрібні фахівці.

Про це написав у фейсбуці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли мене питають, чому я впевнений в тому, що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей.

Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах.

Перелік оголошених конкурсів нижче. Давайте зробимо це разом!"- написав він, опублікувавши посилання на відкриті вакансії.

  1. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  2. Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  3. Голови Державного агентства резерву
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  4. Заступника Голови Державного агентства резерву
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  5. Голови Державної архівної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  6. Голови Державної служби з безпеки на транспорті
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  7. Голови Державної служби геології та надр
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  8. Голови Державного агентства автомобільних доріг
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  9. Заступника Голови Державної фіскальної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-m8502…
  10. Заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  11. Голови Національного агентства з питань державної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  12. Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  13. Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переводити на контракт будуть не всіх держслужбовців, - Гончарук

Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151628
 
 
 Топ коментарі
 
Ефективні менеджери - це типу як міністерка охорони здоров'я без медичної освіти та міністерка освіти, яка 10 помилок у трьох абзацах тексту робить?
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2511983-echo/
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Понты для лохтората ! Все эти должности и еще многие другие будут отданы людям Богдана и Бени !
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Ефективні менеджери - це типу як міністерка охорони здоров'я без медичної освіти та міністерка освіти, яка 10 помилок у трьох абзацах тексту робить?
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ні, це родичі, одногрупники, однокласники, на один горщик ходили...
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Вот эфективный.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Ну ось доказ, що серйозні професіонали у зелену владу працювати не підуть. Дорожчий репутацією. Влада зелена закінчиться, а їм ще працювати і працювати. Тому клеймо зеленого кольору на чолі нікому не потрібне.
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Только что послушал брифинг официанта ( в манишке). Идет возрождение совка по полной. Оказывается не технологичность процессов, их неукоснительный контроль и прозрачность для общественных контролеров во всех сферах производства и бизнеса обеспечивают благоприятную сан-эпид обстановку, а профессиональные взяточники инспектора СЭС армия которых готовится выйти на предприятия собирать ясык
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2511983-echo/
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знаєте якщо там радіють- знач вєрним путьом вовички ідуть
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ну главное не вора петечки - а то что они рады - главное чтоб твой хозяин петек был доволен %-)))
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мій хазяїн дядя, позивний дєдушка, він же власник фірми(одна з найбільших європейських хімкомпаній) де я працюю. і він доречі порохобот. але рошенки ми отримуємо регулярно. це ж краще ніж зельонку пити Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі - Цензор.НЕТ 6652
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дядя может и не пьет - а ты явно потребляешь чтото подобное ))
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Йшли б ви на шкіряного штангенциркуля. Разом.
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Чего он так переживает? Скоро из днр-лнр понаедут. Крепкие хозяйственники, да ещё и с опытом!
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В кругах инженерно-технических выражение "эффективный менеджер" приравнивается к жесткому оскорблению.
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Амбициозный, стрессоустойчивый эффективный менеджер с активной жизненной позицией на высокую государственную должность в молодой, динамично развивающейся стране.
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За лозунг "давайте сделаем это вместе" пора бы уже в харю плевать, как минимум, или в рыло бить.
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Эффективный менеджер, найдись/ для задачи большой и чистой типа вымытого слона. Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук
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Молодая команда патриотов ведь собралась с РФ дружить - они окажут мышебратскую консультационную помощь в создании шаражек и введении выездных виз.
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Так в чем проблема то, вон с лугандонии или дырляндии кого то найдите. Там много "эфективных менеджеров". Жаль санька на "заслуженный" отдых отправился, вполне вон мог документы подать...
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Если вы собираетесь сдавать суверенитет Украины московскому узурпатору,легализовывать террористов, то о какой тогда Украине может идти речь? Что тогда за страна будет? А специалистам остается тикать из этой страны дураков и от идиотической власти куда глаза глядят.
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смаря куды - в пудки петра не возьмут точно ))
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он долбайоп?

да начальника ГАСКа, например, тока-шо назначили. или он не знал?
на каком конкурсе его нашли? из каких кумовей и сватов выбирали...?
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ну хдето нарыли
но не факт что трусняк-стратег лучше)))))))))))))))))0
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Понты для лохтората ! Все эти должности и еще многие другие будут отданы людям Богдана и Бени !
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от по первой же сцылке... на начальнка ГАСКа.

"- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях"

перевожу на нормальный: - нужен опытный проверенный коррупционер.
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Думаю що, в світлі останніх подій не багато реально висококласних спеціалістів наважаться увійти до Зе-команди.
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Это точно - понты. Та ***** началась при Ющенко - тогда тоже искали менегеров с западным образованием - ни одного не взяли, даже был создан «гарвардский Кружок». Потом, продолжил Порошенко с Яценюком - тоже всех призывали, выбрали дебилов с Канады и США, выгнали нахрен, покуда Ахметов и Ко не вставили на госслужбу своих людей - те подняли себе зарплаты и тарифы народу, а потом сбежали за кордон отсиживаться. Новый презик - та же песня - все по кругу. Как может идиот с Косого Рога набрать нормальных образованных людей, если уже назначил в правительство кретинов (Гончарука)? Ответ - никак.
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Так казали, що там всі без виключення молоді та талановиті спеціалісти. До того ще трускавецьку освіту отримали. І шо ж виходить: спеціалісти( та їх родичі) з освітою 95 кварталу скінчились?
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А сватья, кумовья, тёти, дяди, бизнеспартнёры, в конце концов просто друзья, закончились?
Не верю.
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Понабирали родственников и шлюх, а работать кому то надо. Только такой вывод получается из этого лозунга, где их команда проффессионналловв?
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Это понты, чтобы сделать видимость открытого отбора но в конце взять своих.
Объясняю. Менеджеры того уровня на которые "отбор", в частных компаниях получают от 15 тыс.долл. чистыми + обучение детей в дорогой частной школе + служебное авто представительского класса + аренда дома в дорогом месте. Итого это будет в районе 1 млн.грн. в месяц. + премия по итогам года еще несколько миллионов.
Наш "нарид" с говном съест Гончарука если он наймет людей с такими условиями и никогда Гончарук таких усолвий никому не предложит. Поэтому эффективные менеджеры на это не пойдут, потянется или говнецо из уровня ниже среднего или "свои", хуже по качеству но настроенные на ту самую "карупцыю".
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Посмотрим на вопрос с другой стороны - а мы для хороших специалистов хороший работадатель? Зачем это им - управлять стадом совковых жлобов, которые верят, что минимальную зарплату в 1000 баксов можно сделать одним указом. И при этом искренне верующих, что министр должен зарабатывать как автомойщик и даже чуточку меньше.

Пока что коррупция - это чуть ли не единственный стимул идти во власть, хоть состричь с паршивых овец шерсти клок. Потому что они все равно тебя будут считать вором, на твоем месте они бы поступали сами именно так.
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Бесплатный совет половину этих министерств не должно существовать.
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