 Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

Про це написав у фейсбуці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли мене питають, чому я впевнений в тому, що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей.

Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах.

Перелік оголошених конкурсів нижче. Давайте зробимо це разом!"- написав він, опублікувавши посилання на відкриті вакансії.

Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Державного агентства резерву

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Заступника Голови Державного агентства резерву

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Державної архівної служби

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Державної служби з безпеки на транспорті

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Державної служби геології та надр

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Державного агентства автомобільних доріг

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Заступника Голови Державної фіскальної служби

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-m8502… Заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Голови Національного агентства з питань державної служби

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny… Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переводити на контракт будуть не всіх держслужбовців, - Гончарук