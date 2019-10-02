 Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

Про це написав у фейсбуці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Коли мене питають, чому я впевнений в тому, що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей.
Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах.
Перелік оголошених конкурсів нижче. Давайте зробимо це разом!"- написав він, опублікувавши посилання на відкриті вакансії.
- Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державного агентства резерву
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Заступника Голови Державного агентства резерву
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної архівної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної служби з безпеки на транспорті
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної служби геології та надр
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державного агентства автомобільних доріг
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Заступника Голови Державної фіскальної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-m8502…
- Заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Національного агентства з питань державної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2511983-echo/
да начальника ГАСКа, например, тока-шо назначили. или он не знал?
на каком конкурсе его нашли? из каких кумовей и сватов выбирали...?
но не факт что трусняк-стратег лучше)))))))))))))))))0
"- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях"
перевожу на нормальный: - нужен опытный проверенный коррупционер.
Не верю.
Объясняю. Менеджеры того уровня на которые "отбор", в частных компаниях получают от 15 тыс.долл. чистыми + обучение детей в дорогой частной школе + служебное авто представительского класса + аренда дома в дорогом месте. Итого это будет в районе 1 млн.грн. в месяц. + премия по итогам года еще несколько миллионов.
Наш "нарид" с говном съест Гончарука если он наймет людей с такими условиями и никогда Гончарук таких усолвий никому не предложит. Поэтому эффективные менеджеры на это не пойдут, потянется или говнецо из уровня ниже среднего или "свои", хуже по качеству но настроенные на ту самую "карупцыю".
Пока что коррупция - это чуть ли не единственный стимул идти во власть, хоть состричь с паршивых овец шерсти клок. Потому что они все равно тебя будут считать вором, на твоем месте они бы поступали сами именно так.