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 Економіка, За кордоном
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Все про:Росія (20065) Північний потік (369) Новак Олександр (34)

 Якщо Данія не видасть дозвіл, то є інші варіанти маршрутів "Північного потоку-2", - міністр енергетики РФ Новак

Існують інші варіанти маршрутів "Північного потоку-2" у разі невидачі дозволу Данією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, виступаючи на Російському енергетичному тижні.

"Проєкт реалізується, ми чекаємо рішення Королівства Данія з видачі дозволу. Зрозуміло, що є інші різні варіанти (маршрутів. - Ред.) у разі відсутності такого дозволу - просто проєкт тоді буде дорожчим, дещо за часом буде довше реалізовуватися", - сказав міністр.

Новак зазначив, що поки Росія розраховує на базовий маршрут. "Однак ми ще розраховуємо, що цей проєкт буде реалізовано в тому маршруті, на який була подана заявка на отримання дозволу, і ми не бачимо тут жодних підстав, щоб не видати такий дозвіл", - сказав він.

"Ми бачимо жорстоку конкуренцію і спротив реалізації проєкту "Північний потік-2", але це не тотальний опір. Багато країн підтримують цей проєкт, тому що це справді, ще раз повторю, довгостроковий, на багато років проєкт, який забезпечуватиме надійне постачання енергоресурсів у Європейський Союз", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Зі свого боку голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков під час пленарної сесії зазначив, що вже два роки за двома заявками "Газпрому" рішення не ухвалюються. "Зрозуміло, що це суто геополітична ситуація, пов'язана з тим, що США хочуть замістити частину нашого російського газу власним СПГ. Справа в тому, що ми фактично підійшли до територіальних вод економічної зони Данії. Справді, цифра названа: вже 83% газопроводу побудовано, залишилося зовсім небагато", - сказав він.

"Данія має розуміти, що ніяких об'єктивних причин, щоб не погодити проходження, немає. Тим більше, вони буквально днями погодили в тому ж місці проходження газопроводу, який йде з Норвегії в Польщу, тому мають погодити, подивимося. Якщо не погодять - обійдемо, обійдемо економічну зону Данії, буде довше, буде дорожче, але це ж газ для Європи, і дивно, що ось така ситуація зараз відбувається", - підкреслив Зубков.

"Газпром" будує "Північний потік-2" і "Турецький потік" - це 85 млрд куб. м газу, це те, що ми практично пропускаємо через Україну. Україна теж, на жаль, не ухвалює рішення щодо запропонованого "Газпромом" контракту, продовження контракту на 2020 рік, тим самим вона погіршує ситуацію, яка може скластися після 31 грудня. Тому ми працюємо, "Газпром" працює, Єврокомісія - побачимо. Мені здається, що Україна має подумати гарненько і вжити заходів, щоб вирішити цю проблему", - додав голова ради директорів "Газпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151625
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую Гамлету))Нехай кацапи по іншому маршруту батерфляєм іпошуть))
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При наличии денег, можно построить газопровод на луну, это только вопрос экономической целесообразности
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у Зе сцкуна на все есть свой план Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 6592 Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 2431
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Дякую Гамлету))Нехай кацапи по іншому маршруту батерфляєм іпошуть))
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А ЧТО ЕСТЬ У ТВОЕГО ВОНЮЧЕГО БОРОВА ПЕТИ?
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Забери пецю-и вся поддержка зюзика превратится в тьікву, все сейчас , как и ранее , держится только на борове
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При наличии денег, можно построить газопровод на луну, это только вопрос экономической целесообразности
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Бабло заканчивается, а время поджимает
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Датчанам нужно уже начать беспокоиться, а то, чего доброго, Путин на Борнхольме референдум проведёт, на котором 96,77% жителей выскажется за вхождение в состав России, тогда разрешения гамлетов и не понадобится Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 2533
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вангую, шо Дания выдаст разрешение в самое ближайшее время. После того, как Трамп плюнул им в рожу своей попыткой купить Гренландию, ссориться с немцами в угоду США датчане не станут.
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Вангую, что Дания вьідерживала длительную паузу чтоб набраться решимости и послать трубадураков окончательно и далеко, что и будет в самое ближайшее время
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ну пошлют, и дальше шо ? Тебе же сказали - при таком раскладе газогон пойдет в международных водах, где не требуется никаких разрешений. А лишний ярд-другой баксов путлер возьмет с рашинских пенсионеров, как обычно
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Nuzny budet i tam razresenyje toj ze Daniji ili Polsi.No tut ekonomiceskaja ix zona,tak dolzny ejio dat po morskomu pravu.Tolko vremia konecno mozet tianut toze
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Я радий, що на рассее наближається момент "останньої капельки", бо життя не безкінечне і хочется це кіно подивитися
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А вот, что заявили сепары!
Зайдите на ВВС Украина и почитайте!
"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.

"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів.
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***, какая-то вшивая дания вам разрешения не даёт? - так зато госдума запросто даст разрешение на ввод войск в ту Данию. Делов-то!
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Danija eto ruskim ne sirija.U nix jest cem vojevat i oni NATO strana.Tak sto otvet byl adekvatni paprostu te ruskije vojska byli bi razbyty bystrej cem vy dumajete Якщо Данія не видасть дозвіл, то є інші варіанти маршрутів "Північного потоку-2", - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 5474
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мона гиперза...упом - а мона и телепортировать ))
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Vopros pocemu Danija dolzna dat razresenyje vlozyt trubi cerez nix teritoriju.Vot 16 kilometrov ot berega jest ix teritorija,a dalse mozet vlozyt kto im mesajet?Drugoj variant eto cytajetsia tranzit gaza cerz ix teritoriju,togda,nado budet platyt im jesli i soglasiatsia
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Неужели никто не понимает, что кого-то ставят на цырлы, и это кто-то не..... не тот кого хочется.
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