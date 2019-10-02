 Якщо Данія не видасть дозвіл, то є інші варіанти маршрутів "Північного потоку-2", - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, виступаючи на Російському енергетичному тижні.

"Проєкт реалізується, ми чекаємо рішення Королівства Данія з видачі дозволу. Зрозуміло, що є інші різні варіанти (маршрутів. - Ред.) у разі відсутності такого дозволу - просто проєкт тоді буде дорожчим, дещо за часом буде довше реалізовуватися", - сказав міністр.

Новак зазначив, що поки Росія розраховує на базовий маршрут. "Однак ми ще розраховуємо, що цей проєкт буде реалізовано в тому маршруті, на який була подана заявка на отримання дозволу, і ми не бачимо тут жодних підстав, щоб не видати такий дозвіл", - сказав він.

"Ми бачимо жорстоку конкуренцію і спротив реалізації проєкту "Північний потік-2", але це не тотальний опір. Багато країн підтримують цей проєкт, тому що це справді, ще раз повторю, довгостроковий, на багато років проєкт, який забезпечуватиме надійне постачання енергоресурсів у Європейський Союз", - наголосив він.

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Зі свого боку голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков під час пленарної сесії зазначив, що вже два роки за двома заявками "Газпрому" рішення не ухвалюються. "Зрозуміло, що це суто геополітична ситуація, пов'язана з тим, що США хочуть замістити частину нашого російського газу власним СПГ. Справа в тому, що ми фактично підійшли до територіальних вод економічної зони Данії. Справді, цифра названа: вже 83% газопроводу побудовано, залишилося зовсім небагато", - сказав він.

"Данія має розуміти, що ніяких об'єктивних причин, щоб не погодити проходження, немає. Тим більше, вони буквально днями погодили в тому ж місці проходження газопроводу, який йде з Норвегії в Польщу, тому мають погодити, подивимося. Якщо не погодять - обійдемо, обійдемо економічну зону Данії, буде довше, буде дорожче, але це ж газ для Європи, і дивно, що ось така ситуація зараз відбувається", - підкреслив Зубков.

"Газпром" будує "Північний потік-2" і "Турецький потік" - це 85 млрд куб. м газу, це те, що ми практично пропускаємо через Україну. Україна теж, на жаль, не ухвалює рішення щодо запропонованого "Газпромом" контракту, продовження контракту на 2020 рік, тим самим вона погіршує ситуацію, яка може скластися після 31 грудня. Тому ми працюємо, "Газпром" працює, Єврокомісія - побачимо. Мені здається, що Україна має подумати гарненько і вжити заходів, щоб вирішити цю проблему", - додав голова ради директорів "Газпрому".