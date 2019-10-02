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Все про:Нідерланди (452) Боїнг-777 Malasia Airli... (394)

 Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга"

Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" над Донбасом в 2014 році.

Депутати з нижньої палати парламенту Нідерландів звернулися з відповідним проханням до уряду країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NOS.

Вони хочуть з'ясувати, чому під час бойових дій на сході країни повітряний простір над Україною не було закрито.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок не бачить підстав для початку розслідування. За його словами, прояснення всіх деталей було б нелегкою справою, оскільки треба було б також співпраця Росії. "Йдеться також і про їхній повітряний простір", - сказав Блок.

При цьому глава МЗС не заперечує проти того, щоб в принципі вивчити можливість проведення такого розслідування.

У 2015 році Рада безпеки Нідерландів вже заявляла, що Україна мала би закрити свій повітряний простір у зв'язку з військовими діями на сході країни. Тоді, за версією Нідерландів, рейс МН17 летів би іншим маршрутом і не був збитий терористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'яті роковини трагедії MH17 українці пікетували штаб-квартиру ОБСЄ у Відні

Але уряд Нідерландів вирішив зосередитися на розслідуванні причин катастрофи, а не на тому, мусила чи не мусила Україна закривати свій повітряний простір, пише NOS.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151623
 
 
 Топ коментарі
 
Этот запах появился после первого тура выборов президента.

Просто у большинства нос соплями полон,

как и вся черепная коробка
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Очередной успех Моники на международном поприще. Обиделся Рютте что она с ним встречаться в ООН не соизволила.
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я б йому тікати запропонував би. бєгі вова, бєгі малорос зелений
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Этот запах появился после первого тура выборов президента.

Просто у большинства нос соплями полон,

как и вся черепная коробка
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Асопенна у ПЕСюнов сасущих рашен. Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга" - Цензор.НЕТ 2775 Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга" - Цензор.НЕТ 4991 Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга" - Цензор.НЕТ 4991
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Сматри ******* смакчи малчее, а то падависся. Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 5966 Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 5231 Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 5231
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"Асопенна", "сасущих", "рашен", "сматри", "смакчи", "малчее", "падависся"...

...
Гопота в кєпаріку, іди дешевий пивас у падіку смоктати.
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Безперечно! Зєлєнскому на замітку, до речі. ☺️
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до чого тут Цемах? Він всі покази дав.
Питання до петра чому не закрили повітряний простір, однак це питання дискусійне тому, що на той час шло АТО, а не бойові дії.
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То вже старе.😂 Моряки повернулися і все розповіли. Сказали, що якщо потрібно, то повторять рейд. Будеш без пайки сьогодні. 😂
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А то проблема? Там таких Цемахів, як гною.😁 Тільки от у тебе таки двійка. 😁
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Схади сваю двийку карыт ат ******* у мардвы забери.
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То вас таки з корит годують? 😰 А я думав - неправда? 😁 То кажеш, свою пайку моржаі залишив? Ну, я твої проблеми з мордвою вирішувати не буду. 😁 Вчись самостійним бути. Для початку позбирай розсипані матрьошки, косоворотку заправ у штани, щоб на вітрі не теліпалася. Соплі зелені підітри. Тільки не пальцями, можеш косовороткою.
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Ну що ж, за Цемаха Зєлю теж помакають тепер. Тільки радості немає, бо відіб'ється на українцях.
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"Патрiот"! Ти зробив Україну разом з сциклом! Пишайся!
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ніхто не зробив більше для перемоги Зеленського ніж Порошенко своїми діями протягом 5 років.
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Ага, Ющенко виноват в Овоще, Порошенко в Монике. И только мудрый нарид бросивший за этих промокшанских клоунов миллионы бюлетней ни при чем.
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Правильно будет "Красный Парламент Нидерландов". Неужели роиссия купила его?
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Очередной успех Моники на международном поприще. Обиделся Рютте что она с ним встречаться в ООН не соизволила.
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У Украины больше причин обижаться на Рютте и Нидерланды. Так что пусть шагает полем, лесом и огородом. Парламент Нидерландов хочет изучить роль Украины в катастрофе МН17, - СМИ - Цензор.НЕТ 3951
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по совісті вина є! треба було закрити простір. ( але ж жадібність до грошей).
але мутити можна....
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Почалося.............. Парламент Нидерландов хочет изучить роль Украины в катастрофе МН17, - СМИ - Цензор.НЕТ 808
Барига нервово зайорзався.
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я б йому тікати запропонував би. бєгі вова, бєгі малорос зелений
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******* типе педро не вазметь, исчи транспарт. Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 7638 Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 9957 Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 9957
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Мардовское ******* сматри, а то на арбиту луны по частям выйдешь.
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Браво, зеко-*****! Если формула штангенпуера - это то, что нужно Украине, то почему бы заодно не сделать ее виноватой и за самолётик? Это и легче, и приятней, чем переть против ядерной бензоколонки.
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Ну курва починається.....!( Що чипати ***** стрьомно а Зельман все рівно терпила ?
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Глядя на ситуацию с формулой Штайнмайрера, с нашим ************ Моникой еще окажется что Украина виновата в сбитии Боинга
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О!!!
Очень вовремя. Сливаться так сливаться полностью и по всем вопросам.

В принципе, после капитуляции перед Роисей Монике Зеленски уже и не осталось выбора в этом вопросе.
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Передбачувано. Зараз з'ясується, що це фошисська київська хунта збила літак, хоча повсранці ордлятини, очолювані цемахом-хуємахом, власноруч намагалися зупинити "обезумевших бендеровцев".
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Дрыснявые вояки хотели ****** рязанских ********* из турции(даже 2 раза на круг загоняли) но чтоже поделать, дрыснявки попутали часовой пояс. Короче в следующий раз поставьте им про-версию флай-радара.
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Дрыснявые попутали часовые пояса, хотели рязанских репоедов с турции завалить, пускали самолет на 2 круг даже. Но так как нет про версии флай-радара то приходилось на угад валить им, там спецом режим для обезян есть, включи и будет валить по свой-чужой, даже колесиком сопровождать не нада.
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Обмен Цемаха. Нидерланды просят не менять Цемаха 2 сент. 2019 г./но старший-Путин-приказал и: Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное(!) обязательство
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А мені подобалось як зелеботи:
- Це суді Порошенка, це вони хочуть підставити президента, це провал судової реформи Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 3660
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А нахера его закрывать, это пространство, если "ихтамнет"? Все вопросы к Лугандонии и к европейскому любимцу Путину.
Щас еще Украину сделают виноватой. *******, эта петерастическая Европа, своей инфантильностью.
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Послать непременно на , к их другу и экономическому партнеру, который дарит гопникам ракетные комплексы
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Нідерданці тупі.... Вони в курсі що там була антитерористична операція, а не війна??? Навіть зараз самі голандці сруть визнати, що кацаби почали війну... Вони навіть за своїх загиблих бояться ***** в Гаагу викликати на допит!
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торчки голландские, да у вас стокгольмский синдром...
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Обмен Цемаха, подписание формулы Штайнмайера, нынешнее желание Нидерландов - "простое совпадение, не думаю". Все это звенья одной цепи. Походу, Украину, начинают делать "крайней" в крушении МН-17. "Ви зробили це разом".
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Да, а кстати, почему Украина не закрыла воздушное пространство над территорией где велись боевые действия с применением авиации и ракет??? На что надеялись в украинском правительстве?
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Закрыла ,но не на всех высотах.И кстати,этот коридор был не закрыт ростовскими деспечерами .
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Какое отношение имеют ростовские диспетчеры к украинскому коридору???
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Обнародованы переговоры украинских и российских диспетчеров, проходящие сразу после падения лайнера в Донецкой области. Как следует из расшифровки, из Днепропетровска "Боингу" дали команду развернуться, которую экипаж подтвердил.

https://www.mk.ru/incident/2014/09/09/rasshifrovka-peregovorov-dispetcherov-vo-vremya-krusheniya-malayziyskogo-boinga-my-ikh-razvernuli-oni-podtverdili-i-.html

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Хм. А, это не та ли газетенка, которая обвиняла в трагедии украинского летчика Волошина
https://www.mk.ru/politics/2014/12/24/skr-imeet-dokazatelstva-chto-k-krusheniyu-boinga-prichasten-samolet-vvs-ukrainy.html

С таким же успехом можно было дать и эту ссылку https://www.mk.ru/politics/2016/02/12/gollandskiy-deputat-raskryl-vinovnika-krusheniya-mh17.html
или эту https://www.mk.ru/politics/2015/06/02/eksperty-boing-mog-sbit-tolko-bukm1-kotoryy-est-u-ukrainy.html
Там столько версий публиковалось, что они уже сами запутались
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1. На то, что до этого случая применялись только пзрк, которые не поражают цели на высоте 10км. Никто не ожидал, что завезут "Бук".
2. Окончательное решение о маршруте полета принимает капитан воздушного судна.
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небо и так было закрыто, но до определенной высоты, потому что боевики и россияне сбивали наши сушки, самолеты-разведчики, вертолеты, но! они не поднимались выше 9000 метров и Украина не собиралась применять буки, потому что у "восставших шахтеров " не было авиации, а так же у них не было по определению буков, градов, смерчей и прочих плюшек..., а потом они их взяли и нашли в подземных хранилищах...
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З цією "знайденою" пусковою установкою від "БУКа" більше питань чим відповідей.
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Вот и маленькие Нидерланды.....Епить Зелоха все подряд пока лежит,а то убежит)))))
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Это моничке ответка за Цемаха.Все же говорили,что просто так такие действия зебилам не простят.Только вот отвечать будет вся Украина.Спасибо вам зебилы,вы сделали это вместе!
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Потрібно було із самого початку проводити справжнє розслідування, а не нести якісб фейкові нісенітниці!
Чому не було проведено, за участю міжнародних експертів - обстеження всіх українських "БУКів" які знаходились в зоні ураження? Це відразу б зняло всі питання і стосовно номерів ракет, і стосовно самої можливості причетності до злочину.
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Їм вже пояснювали що, до цього не було доказів наявності у сєпарів засобів ПВО здатних вражати літаки на такій висоті.
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Хочеш сказати, що РЛС цієї пускової установки від "БУКа" тоді включилась вперше? І служба радіотехнічного контролю її до цього не фіксувала?
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Ну потому что петюня сделал так, что у нас не ВОЙНА!
А АТО......
А у террористов по умолчанию не бывает ракетных комплексов дальнего действия.
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Так лучше расследуйте есть ли военные действия.У нас войны нет мы не с кем не воюем официально.А то что кацапы оккупировали и поставили свои буки на домбасс не кто не уведомлял.Что б вас укурков смыло вместе с вашими тюльпанами при повышении уровня мирового океана.
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Почему бы и нет. Моника же принимает в любом количестве и с любой стороны.
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Похоже, в этот раз ей напихают так, что ни одной порноактрисе не снилось. Украине вместе с ней достанется, это да. Но может в следующий раз украинцы будут сначала думать, а потом выбирать. Ну а нет - со следующей Моникой напихают еще. И так пока в голове не зародится разум.
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хтось збиває літаки. а Україна винна, хтось окупує територію, а Україна плати пенсії і тд
нещасна країна, яку до цього нещастя привів правлячий 20 років безумний алігархат
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да да, "гражданская ваИна" с буками артой и с касапскими хенералами.
Пусть у Гиркина спросят он тогда там за главного был, пусть бы и закрыл.
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Не было закрыто воздушное пространство, потому что украинские власти не знали, что шахтёры найдут в шахтах Буки. Также не думали, что военторги выбросят в свободную продажу те же Буки.
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проверьте рублёвые поступления на счета этих проституток
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А отклонение от курса на 400 км. пока их не интересует?
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це називається--)(уйло кинув бабло холланцям
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с 2014 года прошло 5 лет и вот очередная "инициатива" и вполне вероятно, что не без подсказки т.к. часики неумолимо тикают к марту 2020 когда должен начаться судебный процесс, а у определенной стороны есть большое желание его отстрочить или вообще не проводить
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почитай выводы междлународной следственной группы, претензий к Раше по большому счету нет - названы 5 человек подозреваемых (граждане Украины), объявлены в розыск. Во всем винят "сепаратистов", а вина Раши по их мнению только в том что потеряли контроль над БУКом.
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судя по всему ВЫ "читали" выводы в исполнении киселева с подпевкой попова и скабеевой. А о потере контроля можете рассказать школьникам они поверят
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ты не со мной спорь, а со следственной комиссией. Я то как раз в курсе что это все туфта.
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Еще одно пророчество, о котором я писал сразу после сбития Боинга а упоротые вежыватники меня неистово банили - голландцы еще тогда выдвигали претензии к Украине, даже родственники погибших возмущались что "Украина даже не попросила прощения".
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Когда выдавали этого Цемах я тогда писал, что теперь Украину будут делать виновной в сбитии Боинга. Нельзя выдавать человека который много знает по этому делу. Тем более брали его большой ценой (погиб воин и один стал инвалидом). Я не ошибся, все к этому идёт. Слава ЗЕсранцу!
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Ущипнуть Рашку боятся, а вот куснуть Украину хотят попробовать !
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