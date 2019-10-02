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 Суспільство
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Все про:субсидія (321) Міністерство соціальної політики (345)

 Мінсоцполітики роз'яснило новий механізм виплати субсидій на оплату ЖКГ, який почав діяти з 1 жовтня

З 1 жовтня 2019 року вводиться новий механізм фінансування житлових субсидій та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Згідно з даними міністерства, з 1 жовтня 2019 року вводиться новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Проте порядок призначення виплат залишається майже незмінним.

Суму пільги розраховуватимуть виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Новий механізм виплати пільг передбачає, що гроші передаватимуться людям, а не підприємствам-надавачам послуг.

Зазначається, що монетизація пільг не вплине на розмір передбачених законом соціальних гарантій і дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби пільговика.

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"Тобто, якщо домогосподарство спожило менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі – заощаджені гроші вони можуть залишити собі", - сказано в повідомленні.

Водночас, у відомстві зазначили, що новий механізм дає два варіанти отримання допомоги:

(1) безготівкова монетизація – коли Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону – зекономлені гроші можна зняти за підсумками опалювального періоду (раз на рік). В цьому випадку пільговик не докладає жодних зусиль, за нього все зроблять органи соцзахисту;

(2) готівкова монетизація – коли одержувач пільги може відкрити рахунок у одному із 38 уповноважених банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) і кожен місяць отримувати "живі" гроші. Важливо, що заяву на відповідну послугу потрібно подати до 15 жовтня!

У міністерстві також додали, що новий порядок виплати субсидій спрямований полегшити життя людей на місцях.

"Тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому).

Раніше "Ощадбанк" був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту).

Одержувач субсидії може швидко вирішити всі питання щодо грошової компенсації "на місці".

Якщо раніше місцева влада, яка фактично призначала людині субсидію, не мала впливу на обіг коштів (через заплутаний механізм виплати на центральному рівні) і не могла відповісти на запитання "а де гроші" і "чому не прийшла субсидія", то тепер саме вона опікуватиметься цим питанням і може швидко вплинути на ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, більшості отримувачам субсидій, яким допомогу було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезону – субсидія буде перерахована автоматично. Ця категорія населення не повинна докладати жодних зусиль у зв’язку із новими правилами. Всю роботу за них зроблять місцеві органи соціального захисту.

"Окремо звертаємо увагу, що внутрішньо переміщеним особам, орендарям житлового приміщення, а також домогосподарствам, яким було призначено субсидію на фактично проживаючих, і які у травні поточного року не звернулися до управлінь соцзахисту – потрібно зробити це зараз! Час для звернення – фактично до 15 грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону, за винятком окремих життєвих ситуацій)", - повідомили у відомстві.

Окремо звертаємо увагу, що внутрішньо переміщеним особам, орендарям житлового приміщення, а також домогосподарствам, яким було призначено субсидію на фактично проживаючих, і які у травні поточного року не звернулися до управлінь соцзахисту – потрібно зробити це зараз! Час для звернення – фактично до 15 грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону, за винятком окремих життєвих ситуацій).

Також читайте: Сім'ї, які витрачають на комунальні послуги понад 15% доходів, отримають фінансову підтримку, - уряд

У відомстві додали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня; на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня. Саме цим зумовлено запровадження змін з 1 жовтня.

Зараз субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,8 млн домогосподарств.

У минулому опалювальному періоді субсидію отримувало понад 4 млн сімей.

У поточного року середній розмір житлової субсидії по Україні становив майже 73 грн. У минулому опалювальному сезоні середній розмір субсидії становив близько 1700 грн.

"У проекті Бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг!

Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн – справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно, зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам.

Більше того, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і наразі у держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. Тобто, фактично ніякого "скорочення" немає", - зазначили у відомстві.

Варто зауважити, що у зв’язку із збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українців будуть зростати, що у свою чергу може призвести до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію.

"Соціальний захист населення – один із найважливіших напрямків політики будь-якої країни. Дуже важливо, щоб у скрутний для країни час соціальна підтримка держави потрапляла тим, хто найбільше її потребує. З метою контролю правильності надання, зокрема, житлових субсидій та використання коштів державного бюджету, спрямованих на ці цілі, з 2001 року в Україні запроваджено соціальну інспекцію.

Соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливають на право та розмір житлової субсидії. Перевірка здійснюється шляхом звірки даних з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо.

Також у виключних випадках може бути здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що якщо громадянин надав достовірні дані органу соціального захисту, то перевірки нічим йому не загрожують, в іншому випадку - поверненням надміру виплаченої житлової субсидії.

З механізмами звернення по субсидії/пільги на житлово-комунальні послуги можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151621
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро х*** й вам а не субсидии. Придется лугандонцам выплачивать субсидии и пенсии и газ бесплатно давать. Не думаете же вы что лугандонцы которые сейчас живут с тарифами 2013 года завтра потерпят украинские тарифы которые в 10 раз выше. Как минимум зеленский им сделает льготы и переходной период лет на 20.
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а зачем платить налоги? медицина платная уже официально, образование платное будет официально, пенсий нет, соцгарантий нет, соц выплат нет! ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?!!
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Пенсы так плохо живут, шо надо доплачивать?
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а ты попробуй на 2,500 прожить и узнаешь
минималочку недавно озвучили - 4000

ну есть мудьи и генерашки кгб с пенсиями в 1000 долл - но таких мало
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пенси живуть по різному. а от роботодосяжні працюють за фіфті--фіфті офіціал--нал. і криком кричать, що по іншому вони субсидій не отримають. а хозяйва сидять на обналі і фіг хто податки в повному обсязі платить.
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а зачем платить налоги? медицина платная уже официально, образование платное будет официально, пенсий нет, соцгарантий нет, соц выплат нет! ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?!!
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Либерторианство мать его так. Так а зачем Рада, Кабмин, Офис президента???
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А зачем человеку секта? Чтоб он отдовал добытое жрецам а они ему сакзки на ночь рассказывали чтоб ничего не приснилось. Есть выход грамада, артель,комуна называй как хочешь котрые платят по договору и только после оказаного сервиса. А между собой сами разбираются.Самоуправление оно древнее чем государство.
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без податків не буває держав взагалі. це апріорі.
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за налоги надо отчет - нет отчета нет денег ))
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интересно тебе сколько лет понадобилось чтоб это понять? 15? 20?
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чого ти свій ніс суєш туди де собака член не суне? я відповідав руслану ткаченко, а не тобі
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Правильно!
Как зезедент, все в офшорах и в убытке!
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а пе зедент весь в убыточных испанских виллах сейшелах и панамах ))
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Продолжаются 5 лет грабежа граждан Украины. субсидии это унижение людей. В Европу идём? Покажите страну где за субсидиями больше 60% домохозяйств.
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и то верно - отсчитал 15% и уплатил - остальное хай КАБЫЛовы платят ))
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В Европу пять лет шли, задолбались некоторые, и пошла страна в противоположную сторону.
Спасибо вам, от войны "уставшие"))))
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хер там - мы идем - а вы можете валить на магадан
вместе с пе и трусняковыми ))
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Мне с вами не по пути. Магадан ваш, ***** вам зеленое!
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а вам пе с трусняком - пашите на них - но без нас
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С этими субсидиями эпоха бедности никогда не закончится, если доход возрастает, а субсидия уменьшается и в результате та же сумма на руках
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Продолжается...Украинцы много жрут, ходят в трусах по квартире............Ну так верние уже Реву, Гройсмана, Розенко...Ничего же не поменялось!.
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ЛЬГОТЫ - ЭТО ДОРОГА В НИКУДА!

Почему люди не в состоянии платить за себя в полном размере? Потому что они но факту НЕДЕЕСПОСОБНЫ (не в состоянии себя обеспечить и нести ответственость за свою жизнь), поэтому не смогут заплатить за коммуслуги, так как будет безответственный соблазн спустить (просрать) эти пособия на другие "приятные" цели (а потом "плакаться в желетку", что "жизнь не удалась" и все, кроме них самих в том виновны). Оплачивать на прямую производителю услуг - это дорога в болото коррупции. Проблема в том, что абсолютное БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ в современном мире - это потомки БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ РАБОВ. Пока не будут все называть своими именами и не будет фактической сегрегации на НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, то проблемы никуда не денутся. Действительность неполиткорректна и негумманна, а равноправие - это полная чушь и утопия (лапша УЗУРПАТОРОВ для манипуляции "голосами" рабов-лохтората, у которых и не должно быть никаких политических прав)!
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Скоро х*** й вам а не субсидии. Придется лугандонцам выплачивать субсидии и пенсии и газ бесплатно давать. Не думаете же вы что лугандонцы которые сейчас живут с тарифами 2013 года завтра потерпят украинские тарифы которые в 10 раз выше. Как минимум зеленский им сделает льготы и переходной период лет на 20.
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тоесть снова куча бумажек - а не пошли бы вы нах? Мінсоцполітики роз'яснило новий механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунального господарства, який почав діяти з 1 жовтня - Цензор.НЕТ 1109 Мінсоцполітики роз'яснило новий механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунального господарства, який почав діяти з 1 жовтня - Цензор.НЕТ 1109 Мінсоцполітики роз'яснило новий механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунального господарства, який почав діяти з 1 жовтня - Цензор.НЕТ 1109
и видимо снова всех полишают - а 0 доходов станет бесконечностью
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У мамы пенсия 1700 грн , за комуналку она платит 800-900 . По последнему перерасчёту ей дали субсидию - 136 грн . Это чё ?
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С нового року суми в бюджеті ще меньші закладені, набагато, дадуть мамі 50 грн, вона буде рада, бо це ж теж гроші. Статистика теж буде рада, її запишуть як таку, що отримує субсидію і проблему вирішено.Вийде на трибуну особа і бодро зачитає досягнення
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