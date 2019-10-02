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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (96) Донбас (13166) нормандська четвірка (596) Верещук (18)

 Рада розгляне питання проведення виборів на Донбасі після переговорів у нормандському форматі, - Верещук

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Верховна Рада розгляне питання виборів на Донбасі тільки після переговорів у нормандському форматі.

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Це буде точно після зустрічі в нормандському форматі", - зазначила нардепка.

Вона розповіла, що зараз ніхто ще не обговорює розробку законопроєктів, що стосуються проведення виборів на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що парламент під час публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч глав країн нормандської четвірки відбудеться у вкрай несприятливих для України умовах, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151619
 
 
 Топ коментарі
 
Є таке враження,що після переговорів у Нормандському форматі,Зелі краще не повертатись до України,а летіти до Ростову.
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Собственно, всё ясно. Кучма - создатель олигархической системы, которая довела страну до уровня Центральной Африки - подписал полную и безоговорочную капитуляцию.
Кстати, это бывший КПССный лидер Южмаша. Они слили целый СССР; что им та Украина ?
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СТОП!
Они же - в СН вчера говорили про выборы после вывода войск и контроля над границей.
А сегодня говорят что выборы после переговоров.
Завтра скажут что после амнистии.
Послезавтра?
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"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів
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Да то они просто так говорят, Богдан все порешает, а если нет то Боканову позвонят...
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А из 254 кто то кроме Верещук может и умеет разговаривать толково и по делу? Она как с 6-00 утра начинает то по телефону, то по скайпу...и так до полуночи по всем ток-шоу бегает. Остальные это просто позор и отребье, за редким исключением. Выборы осень 2020........
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Є таке враження,що після переговорів у Нормандському форматі,Зелі краще не повертатись до України,а летіти до Ростову.
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Вот и ладненько. Значит, не будет никаких выборов, по крайней мере в ближайшем будущем. Да и сам нормандский формат пока что только из области разговоров.
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Слили страну в унитаз, если пуйло согласился, значит уже есть четкий план как развести трусковецких лохов в последствии
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Мені от цікаво - а кого зібралися вибирати в ЛДНР? Місцеві органи влади?
Так вони там вже сформовані. Чи хтось сподівається що в ЛДНР проголосують за "слугу", підбарижників або ублюдків?
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СТОП!
Они же - в СН вчера говорили про выборы после вывода войск и контроля над границей.
А сегодня говорят что выборы после переговоров.
Завтра скажут что после амнистии.
Послезавтра?
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почитай минские соглашения. Там и амнистия есть, и вывод войск и контроль на границе последними пунктами. Только после всего остального. Понимаешь, бумага - она крепче алмаза. Алмаз можно даже уничтожить, а подписанную бумагу - нет
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Время очень оху... интересных историй про бумагу крепче алмаза. Они кстати очень хорошо заходят под рассказы про братство славянских народов.
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На эту "бумагу" найдется другая бумага под названием Будапештский меморандум, под которой стоят подписи четырех глав государств, обладавших на тот момент наибольшим ядерным потенциалом. А под твоей бумагой стоят подписи послов, бандитов и некоего Кучмы...
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Вот уж название соответствует содержанию Ирина ВЕРЕЩУК, так верещить, что уши вянут. Достойная замена Лене Бондаренко ( если кто помнит такую регионалку)
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Можно уже не рассматривать, у кацапов есть подписанный договор, под который они будут делать то что им в голову придет.
Впрочем Украине не впервой игнорировать кацапские хотелки, вопрос только опять таки в количестве человеческих жизней которые придется положить на алтарь вопиющей некомпетентности нынешних украинских "властей".
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Собственно, всё ясно. Кучма - создатель олигархической системы, которая довела страну до уровня Центральной Африки - подписал полную и безоговорочную капитуляцию.
Кстати, это бывший КПССный лидер Южмаша. Они слили целый СССР; что им та Украина ?
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Второй эпохальный документ после Будапештского меморандума...
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Удивительный человек. Опустил собственную страну несколько раз, и ходит в героях.
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Так он архитектор всего что тут существует, и только дятлы за просмотром "сватов" ничего не замечают.
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после переговоров в Нормандском формате, - Верещук/ когда Кучма с слугами народа Коломойского уже расслабятся и получат удовольствие.
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а як вони імєлі щоколадодупого... ого! на всю дрезину.
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Дебил ты , Пiхто
от Пороха они жалобно тявкали
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каких,бл,"выборов" ????
на каком,бл,"донбасе" ????
какая,бл,"автономия-особый статус"???
да на завтра же после этого ЗУ про свой статус объявит - и буде 100% права,нах ей жить с утырками под одной крышей ?
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"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)"Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук" - о каких выборах она говорит?
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У меня вот какой вопрос. Там в центре Донецка стоит большой памятник ленину. Хлопцы поедут туда его сносить?
еще там есть площадь Захарченко и улица Мотороллы.
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Я думаю что скоро в Киеве поставят памятники и моторыле и гиви на территории Лавры. И никто ничего не сможет сделать потому что после федерализации будет еще ряд законов о неприкосновенности вероисповедания и церкви в том числе РПЦ.
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Рознляне? Їх в Трускавці цьому не вчили. Максимум, по команді натиснуть зелену кнопочку.
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Продолжается...Украинцы много жрут, ходят в трусах по квартире............Ну так верние уже Реву, Гройсмана, Розенко...Ничего же не поменялось!
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этот вопрос надо быстрей решать и не обращать внимания на некоторых патриотов, которые готовы умереть за донбасс, а по факту спроси всех - он нах не нужен. Отгородить их в гетто и пусть там с билецким создают комитеты, органы и тренируются шины жечь. И не выпускать оттуда пока не подпишут и не прекратят войну. По жестче надо, без церемониалов.
Мы в государстве живем, а не хуторе.
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чего их огорождать, их там несколько сотен осталось. Пусть бесятся на майдане, народ походит на бибзьян посмотрит.
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да в принципе да, бог с ними, с убогими. Пусть майданят. Во времени и в прострнастве потерялись.
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Ты видать себя бессмертным чуствуешь мразь кацапская? Не думаешь же ты что такие выродки сепарские как ты будут жить спокойно в Украине? Лично я знаю нескольких своих знакомых которые воевали на фронте и которые поклялись до конца жизни уничтожать козломордых и сепаров кто бы что не подписал с ними мирные договорняки.
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Твои знакоемые, они еще не в польше, на больших европейских стройках?
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Не тебе кацапский выродок из беларашки тут вонять. Посмотрим как скоро вас там вырезать будут.
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ты себе только ничего не отрежь, размахивая ножом, клоун
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пожестче, то вам домой в кацапию в самьій раз , жесткость вона не наша, у нас треба погомоніти.
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Всё это неважно.
Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
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Трампу готовят импичмент только из-за сомнительного разговора с Зеленским. А представьте чтобы Трамп подписал втихаря от американцев отделение одного штата от США.
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от від таки х дєбілів і народжуються слухи і трипер.
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опять мозги набекрень, дырявый? Один ты и еще парочка патриотов остались, остальные кругом зрадники и агенты мгб лугандона, да?
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Самое главное зацените. Украину заставили согласится с формулой штайнмаера, а эта формула предусматривает сначала выборы, потом вывод войск и контроль над границей. И пусть теперь кто попробует соскочить, уже тогда будет европа спрашивать, вы че, офигели?
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Вот оно - лайно зелене в деле - ставит Украину на колени
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Они уже обсуждают выборы на даунбасе а о выводе росийских войск как всегда никто даже слова не скажет. Ну вы поняли, что фактически нас поставят перед фактом что выборы в ОРДЛО состоялись и примите все как есть атопутиннападэ. Вы же хотите мира? Рада розгляне питання проведення виборів на Донбасі після переговорів у нормандському форматі, - Верещук - Цензор.НЕТ 3069
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да хотим и этот вариант устраивает. Поэтому и голосовали за Зеленского. Кто -то против тоже должен быть, но это уже роли не играет. Вопрос надо решать, а не оттягивать до неизвестно какого времени.
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Смотри чтобы ты мразина не проснулся с лишней дыркой в голове, то же касается твоих сепарских личинок.
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ты поумерь прыть, а то сам закончишь прикопаный где нибудь в лесочке, придурок.
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да пусть киздит - собака лает, караван идет. Толку от него как от козла молока..
Патриот сраный.
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подписали, никому ничего не сказали, теперь надо сделать паузу, чтобі уляглось.. Тактика уже испітана на разніх вбросах.... и так шажками будет зрада!
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Верещучка для Зели - это тот "услужливый дурак, что опаснее врага", потому как слишком чесная/глупая (?) и прямо говорит, что будут проводить выборы после совещания в норманском формате... Зеля что-то там тарахтит про вывод войск, безпекову складову, границу, ну т.е. как всегда врёт, а эта правду режет, палит все многоходовочки...
И кстати! Главы «Л-ДНР» после согласования «формулы Штайнмайера»: Украина контроль над границей не получит http://novosti.dn.ua/ Плевать они хотели на хотелки Украины и слова зеленского, им нужно было только согласие на проведение выборов
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Ця "формула" мертвонароджена. Серйозно її сприймати не треба, як, власне, зе і всю його команду. Отож - без паніки.
Порошенку треба домовлятись, йти на компроміс з Аваковим, щоб мирно прибрати зєлю. І висунути на пост президента компромісну фігуру. Я бачу на цьому посту Юлію Світличну, яка, думаю, влаштує і Авакова. Від Авакова дуже багато залежить. І він, зрештою, ризикує. Якщо він піде далі із Зе, то може втратити все.
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Слуга Верещук - говоряча голова ЗЕбєні. Два тижні тому вона заявила про відмову від членства в НАТО, - це саме те чого вимагає путін. Сьогодні - про вибори (наступна вимога путіна) після переговорів у нормандському форматі. Про виведення російських військ з території України, про роззброєння бандформувань на окупованій території, про контроль Україною кордону, про Крим не йдеться.

Раніше щоб закінчити війну треба було "пєрєстать стрєлять", а тепер стало ще простіше, провести вибори серед терористів і сепаратистів.
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