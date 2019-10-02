 Рада розгляне питання проведення виборів на Донбасі після переговорів у нормандському форматі, - Верещук

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
"Це буде точно після зустрічі в нормандському форматі", - зазначила нардепка.
Вона розповіла, що зараз ніхто ще не обговорює розробку законопроєктів, що стосуються проведення виборів на окупованому Донбасі.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що парламент під час публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів
Так вони там вже сформовані. Чи хтось сподівається що в ЛДНР проголосують за "слугу", підбарижників або ублюдків?
Они же - в СН вчера говорили про выборы после вывода войск и контроля над границей.
А сегодня говорят что выборы после переговоров.
Завтра скажут что после амнистии.
Послезавтра?
Впрочем Украине не впервой игнорировать кацапские хотелки, вопрос только опять таки в количестве человеческих жизней которые придется положить на алтарь вопиющей некомпетентности нынешних украинских "властей".
Кстати, это бывший КПССный лидер Южмаша. Они слили целый СССР; что им та Украина ?
Даже эти свистелки имели Зелю в виду
от Пороха они жалобно тявкали
на каком,бл,"донбасе" ????
какая,бл,"автономия-особый статус"???
да на завтра же после этого ЗУ про свой статус объявит - и буде 100% права,нах ей жить с утырками под одной крышей ?
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)"Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук" - о каких выборах она говорит?
еще там есть площадь Захарченко и улица Мотороллы.
Мы в государстве живем, а не хуторе.
Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
Патриот сраный.
И кстати! Главы «Л-ДНР» после согласования «формулы Штайнмайера»: Украина контроль над границей не получит http://novosti.dn.ua/ Плевать они хотели на хотелки Украины и слова зеленского, им нужно было только согласие на проведение выборов
Порошенку треба домовлятись, йти на компроміс з Аваковим, щоб мирно прибрати зєлю. І висунути на пост президента компромісну фігуру. Я бачу на цьому посту Юлію Світличну, яка, думаю, влаштує і Авакова. Від Авакова дуже багато залежить. І він, зрештою, ризикує. Якщо він піде далі із Зе, то може втратити все.
Раніше щоб закінчити війну треба було "пєрєстать стрєлять", а тепер стало ще простіше, провести вибори серед терористів і сепаратистів.