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 Політика України
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Все про:ВР (5818) Зеленський (3007) Верещук (18) Формула Штайнмаєра (1)

 Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.

"Жодних домовленостей немає. Президент поінформував фракцію, що саме було підписано в Мінську. Як українська сторона погоджується на переговорний процес, і як забезпечуватимуться національні інтереси в нормандському переговорному форматі", - розповіла Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151617
 
 
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1827654-u-radi-federatsiyi-rf-zayavili-scho-rosiya-i-donbas-ne-viznayut-noviy-zakon-pro-osobliviy-status
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Зеля дурит Раду как младенцев. Где документ? Они что в Раде сами не могут прочитать что подписано? Прямо наперсточник, а не президент.
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Пастор, "Над Украиной безоблачное небо !". Пора
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А украинский народ он не хочет проинформировать?
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укрАинский нарид - это для них уже отработанный материал
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Один кацап з москвабаду, котрий невдало поїв сала в темряві, підтвердив би це...
Але він наразі вже нічого підтверджувати не може )))0))0)))
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Так,але це можуть підтвердити парашинські коновали,які намагалися видрати той кусок сала із писка того жадного москаля та його осиротілмй синок,який підсвічував останньою лампочкою в будинку тим дохтурам,коли вони зазирали в пельку покійнику,мамагаючись дістати той шмат не пошкодивши його.Не пошкодивши сало о не писок покійного. Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду - Цензор.НЕТ 4685
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Угу..Когда его сынка будут на бутылку садить он эти слова будет повторять неоднократно. Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду - Цензор.НЕТ 686
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Нет. А зачем? Лохторат свое нехитрое дело сделал, теперь всем спасибо, все свободны.
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Пффф, так он вчера сказал, что согласились на формулу х**ла, а сегодня - уже сдал назад. Испугался, бедолага.
Но! Он нам гидрантирует, что это "точно не зрада". Один вопрос - на кого это рассчитано?! И, насколько тупым надо быть, чтобы поверить этому ничтожеству???
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он еще вчера вечером прислал украинскому народу корзину цветов,
а самому ему объяснять ничего не надо, он же еврей космополит безродный (раби Яков Блайх)
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вчера проинформировал, что в методичке забыли указать, как всегда
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Народ не забудьте проинформировать. А впрочем, вы же срете на народ..
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и народу нравится это !!!

процент поддержки ЗЕ не падает
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Понятно опасение Порошенко, ведь в случае выигрыша Зеленского в нормандской четверке, Порошенко станет политическим трупом .
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моника уже политчмо, везде зашквар за зашкваром
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Боже, кто о чем, а зелебобики про Порошенко. Идиоты, вы просто невменяемые. Труп начал пованивать и зовут его Вова Зе.
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И зачем муфлон свое фото постишь.
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Какой еще выигрыш полоумный? В какие еще игры? В соревнование по скоростной утрате суверенитета Украины?
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Перділи гусенята... В тебе голова - "я в нее ем"?
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Вот дебил, твоего *****, смотрю неслабо плющит от петрухи
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Что мордва сраная, подгорает? Лапти завяжи, слетят
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Уже бомбит петушка, ну как там на бутылке, удобно ли, мамку чечены пользуют
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Как я точно угадал чего боится ПАП, все песики залаяли. И это еще кураторов не было.
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так Минские соглашения Петро подписал,или как?
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Верещук везде! Раньше хоть Разумков впрягался.Кроме Верещук больше и некому отбрехиваться. И это из 254 особей....Как послушаешь этих "новоиспеченных" так мозг плавится. Но гонора, высокомерия, чванливости хоть отбавляй. Натренировали пустышек в Трускавце и сейчас регулярно собирают для промывки мозгов.
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Не пойму утета чуда ЗЕМОНИКА ИЛИ ЗЕАЛИНА? Или 2 в 1?
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А что не радует, что теперь у Лолиты есть Моника.
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вот только про Лолиту писали исключительно кацапские тролли,
а про Монику вся мировая пресса
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Зе-предатель, нормальные документы "разъяснять" НЕ НАДО.
Ибо в них и так все ПОНЯТНО.
И то, даже в таких документах, Рашка умудряется найти свой "особый смысл".
А в этой "формуле" Рашка может найти вообще все, что угодно.
И ты это прекрасно понимаешь и осознаешь. В противном случае не начал бы тут суетиться со своими "объяснениями".
Ты - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.

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А проінформувати громадян своєї країни преЗедент не хоче? Є що приховувати?
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"Торговали - веселились. Посчитали - прослезились" ( это только цветочки, ягодки впереди)
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мы прекрасно знаем, что они подписали.

И рф, и дно-лнр - все уже опубликовали, прокомментили и раскрыли.
клоун может расслабиться - мы уже знаем абсолютно все, что он подписал.

Сегодня в 19.00 на Майдане.
К клоуну есть разговор...
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вот ты урод,если для тебя то,что пишут в РФ,ДНР и ЛНР является догмой-явно умственно отсталый
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У своїй спільній заяві Пушилін та Пасічник стверджують, що ухвалення формули означає визнання права сепаратистів вирішувати, якою буде економіка, судова влада, силові структури непідконтрольних українській владі територій, а також те, "як ми будемо інтегруватися з Росією".
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Ось їх заява :
Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
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Світлина зачітна. Зюзя начебто каже "Жи есть!"

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске, - Верещук о приезде президента в Раду - Цензор.НЕТ 4994
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А мені здалося що він збирається взяти ноту Ля#...своїм способом.
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шось цензор плутається у показаннях
кого проінформував: глав фракцій, чи свою фракцію?
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Небоженко: Если Зеленский будет и дальше настаивать на полезности формулы Штайнмайера для Украины, то он смело может готовиться к досрочным выборам
02.10.2019, 11:19 • 417 • 2

Несчастная формула.
1. Кучма - это не Украина. Бывший президент Кучма, воспользовавшись неопытностью молодого президента Украины Зеленского, лихо подписал вместе с представителями сепаратистов Донбасса непонятный документ о признании формулы Штайнмайера. Тем самым, он превысил свои полномочия и резко сузил свободу маневра Украины в переговорном дипломатическом процессе об украинской судьбе ДОнбасса.
Кучма - это еще не Украина, а нынешняя Украина - это давно не Украина Кучмы. Его статус и действия непонятны и опасны для нашей страны. Кучма уедет на свою Сардинию, а нам расхлебывать его поступки.
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2. Если президент Зеленский будет и дальше настаивать на полезности, безопасности и неизбежности формулы Штайнмайера для Украины, то он смело может готовиться к досрочным президентским выборам. Или он может прогнозировать досрочные выборы в Верховный Совет, если его нынешнее парламентское большинство "проглотит" эту "мину замедленного действия" - формулу Штайнмайера, подписанную Кучмой.
3. Формула Штайнмайера - это остроумная дипломатическая попытка европейских стран и России "всучить" Украине загаженный сепаратизмом и разоренный Кремлем Донбасс на условиях Кремля и против интересов Украины.
Но техническая имплементация этой формулы, по разным причинам, не выполнима, ни со стороны Украины, ни со стороны России. И Германия и Франция это прекрасно знают.
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4. Поэтому, объективно получается, что скандальная имплементация формулы Штайнмайера-Кучмы - это "месть" Франции и Германии президенту Зеленскому за его негативные оценки этих стран в телефонном разговоре с американским президентом Трампом.
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Виктор НЕБОЖЕНКО
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Ку-Чмо 1994 подписала Будапешт и сдала ЯО рашке. 1996-98 создал олигархат. 1998 породил Медведчука. 2000 грохнул Гангадзе. в 2003 сдал пуйлу Азов и пролив. 2004 затянул во власть Януковича и донецкий клан. 2019 Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. Кучма предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе команду "не стрелять в ответ".
Только идиот может ждать другой результат делая одни и те же действия!
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Краще б ти, скотино, собі руку відрубав, ніж підписував. І цій тварюці кучмі заодно.
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Ця пані скритна консерва Кремля. Чітко і прямо сказала що нам не треба іти в НАТО. А куди? В тайожний союз!? Зраджують свої - і саме й лише свої. Ворог зрадити не може - на те він і є ворог. Скільки ж падалі з малоросійським менталітетом пройшло в ВРУ! Відвертих українофобів, ворогів, зрадників держави. Відкритих і скритних.Оце перемога Зебілів так перемога. Скоро пам'ятники терористам будемо ставити в містах України. Скоро у Києві бульвар Шевченка перейменуємо на бульвар Мотороли, бульвар Лесі Українки перейменуємо на бульвар Гіві з присвоєнням їм звань героїв. А тих хто захищав Україну, знищив корупційний режим Яника, патріотів посадимо, і ви про них забудете як запевняв радник Зе по поверненню "руського міра" "талант" зради і організованої корупції, конституційних переворотів та інших пакостей Портнов.
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Слуга народу це брехлива назва партіі..Які вони нах слуги народу???Тре міняти назву , вона має бути такою - партія Слуга двух господ, і правдиво і реально
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Слуга российского народа или слуга урода - выберете по вкусу
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

Арахамія прямим текстом сказав, що є ЗАКРИТА частина домовленостей, які не можна розповідати, так як це призведе до їх зриву. Тобто формула Штайнмаєра це лише квіточки, які можна опублікувати. А є ще те, що публікувати не можна.
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Сначала подписало а потом проинформировало падло предательское. Импичмент уроду.
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Дебилы до сих пор не понимают что все договоры подписанные с кремлем ето обязанности только ваши. Кремль ниодного пункта выполнять все равно не будет.
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в новому мінському опусі навіть згадки про ерефію немає.
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Цей звіздьож не має ніякого значення. Значення мають виключно підписані міжнародні документи.
Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду - Цензор.НЕТ 2239
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Как и "большой" договор между украиной и эрэфией.
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Тільки в цьому випадку під ним стоять підписи не тільки кацапського представника, а й уповноваженого від ОБСЄ і цим документом український представник інформує міжнародну організацію про згоду прийняття результатів виборів без контролю України.
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Имелся в виду "большой" договор - "договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и эрэфией", подписанный 31 мая 1997 года и, вступивший в силу 1 апреля 1999 года. Если будапештский меморандум не был ратифицирован (на, что постоянно педалирует эрэфия и её пропагандоны), то озвученный "большой" договор был ратифицирован парламентами обеих стран. В этом договоре признавались границы обеих стран, что и было нарушено эрэфией в 2014 году.
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Не хотели Гетьмана?
Отримали Сцаря малороса!

73% дурников НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
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Значить сто пудов зрада.Шо воно гарантувати може? Воно мендель навіть не контролює. Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду - Цензор.НЕТ 1755
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Во время выступления Порошенка в ВР по большим городам отключили интернет и електричество. Видно мощное выступление было у Порошенка.
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З самого початка партія "Слуга народу", яка вибрала зелений колір для свого бренду, в мене асоціювалась з зеленими чоловічками, які орудували в Криму. Тепер ми маєм цих чоловічків на чолі держави ,у Парламенті і скоро вони вже заполонять всю Україну!
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Судя по вчерашнему брифингу, он и сам толком ничего не знает..Если человек понимает суть происходящего, возможные последствия, и есть план решения, он сам расскажет об этом,но Зе прочитал по бумажке, что ему написали, общими тезисами ответил на несколько вопросов и быстренько сбежал от дальнейших вопросов, потому что не знает что отвечать.Вот и сегодня не захотел открыто обсудить в зале с депутатами а ограничился закулисными "терками" со слугами, а у нас еще, как никак парламентско - президентская республика. Довольно таки трусливая позиция.
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ВЕРХОВНА РАДА для Зе не рівень.......
це ж його кішенькова рада тому він принижуватись не збирається.
73% ДЛБ ви зробили це разом.
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