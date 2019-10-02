 Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.
"Жодних домовленостей немає. Президент поінформував фракцію, що саме було підписано в Мінську. Як українська сторона погоджується на переговорний процес, і як забезпечуватимуться національні інтереси в нормандському переговорному форматі", - розповіла Верещук.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Але він наразі вже нічого підтверджувати не може )))0))0)))
Но! Он нам гидрантирует, что это "точно не зрада". Один вопрос - на кого это рассчитано?! И, насколько тупым надо быть, чтобы поверить этому ничтожеству???
а самому ему объяснять ничего не надо, он же
еврейкосмополит безродный (раби Яков Блайх)
процент поддержки ЗЕ не падает
а про Монику вся мировая пресса
Ибо в них и так все ПОНЯТНО.
И то, даже в таких документах, Рашка умудряется найти свой "особый смысл".
А в этой "формуле" Рашка может найти вообще все, что угодно.
И ты это прекрасно понимаешь и осознаешь. В противном случае не начал бы тут суетиться со своими "объяснениями".
Ты - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.
И рф, и дно-лнр - все уже опубликовали, прокомментили и раскрыли.
клоун может расслабиться - мы уже знаем абсолютно все, что он подписал.
Сегодня в 19.00 на Майдане.
К клоуну есть разговор...
Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
кого проінформував: глав фракцій, чи свою фракцію?
02.10.2019, 11:19 • 417 • 2
Несчастная формула.
1. Кучма - это не Украина. Бывший президент Кучма, воспользовавшись неопытностью молодого президента Украины Зеленского, лихо подписал вместе с представителями сепаратистов Донбасса непонятный документ о признании формулы Штайнмайера. Тем самым, он превысил свои полномочия и резко сузил свободу маневра Украины в переговорном дипломатическом процессе об украинской судьбе ДОнбасса.
Кучма - это еще не Украина, а нынешняя Украина - это давно не Украина Кучмы. Его статус и действия непонятны и опасны для нашей страны. Кучма уедет на свою Сардинию, а нам расхлебывать его поступки.
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2. Если президент Зеленский будет и дальше настаивать на полезности, безопасности и неизбежности формулы Штайнмайера для Украины, то он смело может готовиться к досрочным президентским выборам. Или он может прогнозировать досрочные выборы в Верховный Совет, если его нынешнее парламентское большинство "проглотит" эту "мину замедленного действия" - формулу Штайнмайера, подписанную Кучмой.
3. Формула Штайнмайера - это остроумная дипломатическая попытка европейских стран и России "всучить" Украине загаженный сепаратизмом и разоренный Кремлем Донбасс на условиях Кремля и против интересов Украины.
Но техническая имплементация этой формулы, по разным причинам, не выполнима, ни со стороны Украины, ни со стороны России. И Германия и Франция это прекрасно знают.
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4. Поэтому, объективно получается, что скандальная имплементация формулы Штайнмайера-Кучмы - это "месть" Франции и Германии президенту Зеленскому за его негативные оценки этих стран в телефонном разговоре с американским президентом Трампом.
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Виктор НЕБОЖЕНКО
Только идиот может ждать другой результат делая одни и те же действия!
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Арахамія прямим текстом сказав, що є ЗАКРИТА частина домовленостей, які не можна розповідати, так як це призведе до їх зриву. Тобто формула Штайнмаєра це лише квіточки, які можна опублікувати. А є ще те, що публікувати не можна.
Отримали Сцаря малороса!
73% дурников НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
це ж його кішенькова рада тому він принижуватись не збирається.
73% ДЛБ ви зробили це разом.