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 За кордоном
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 "Це важливий крок", - американські сенатори закликали Держдеп і Мінфін ввести нові санкції проти Росії

Сенатор-республіканець від штату Флорида Марк Рубіо і демократ від штату Меріленд Бен Кардін закликали держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучіна ввести санкції проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини.

Текст листа із закликом, який підписали 11 сенаторів опубліковано на сайті Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звертаємося до вас з проханням вжити заходів у відповідь на триваючі переслідування з боку російського уряду дисидентів та лідерів опозиції, в тому числі політично мотивоване ув'язнення багатьох російських громадян", - йдеться у тексті.

Крім того, політики закликають задіяти для цього акт Магнітського, "щоб застосувати цільові санкції проти російських урядових чиновників, відповідальних за порушення цих прав".

Зокрема сенатори згадали ув’язненого на 16 років ексначальника служби безпеки ЮКОСа Олексія Пічугіна та Костянтина Котова, засудженого за участь у мирній демонстрації в Москві.

Також читайте: США не вагатимуться з підвищенням ціни для РФ через її неприйнятну деструктивну діяльність, - Помпео

"Хоча ці ув'язнені мають різні історії та різне походження, їх об'єднує несправедливе ув'язнення при авторитарному режимі Володимира Путіна", - наголошують сенатори.

Вони закликали уряд США й надалі вводити санкції проти РФ.

"Ми закликаємо вас продовжувати вводити цілеспрямовані санкції проти посадових осіб уряду Росії, відповідальних за порушення прав людини, зокрема за політично вмотивоване ув'язнення дисидентів, відповідними статутними органами США. Це важливий крок... він посилає повідомлення про те, що США з тими, чиї права та основні свободи піддаються несправедливій репресії", - зауважили сенатори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151614
 
   
 Топ коментарі
 
Америка вводит санкции против росиси, а мы вводим формулу штангенциркуля. Почувствуйте разницу!!!! "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России - Цензор.НЕТ 1112
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Зеля - зраднык, у него на лбу написано. Эту симпатичную куклу мировые рептилоиды впихнули украинцам,чтобы через нее захватить Украину, ее землю , а украинцев добить, уничтожить и вытеснить в ЕС и Америку кто поумнее. Вот их план.Вместо того, чтобы вести переговоры с США, Британией и Германией и похерить рептилоида Макрона, который закоханый в Путина и купленный им с потрохами, Зеля идет на переговоры с практически пустотой, где все уже без него решено. В такой ситуации лучше вообще отказаться от переговоров и запросить новый формат, а Зеля этого не делает и почему? Потому что сам рептилоид и выполняет распоряжения рептилоидов- сатанистов.
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Лол, так благодаря зеле-конецвойны санкции нужно снимать, на домбасе повстанцы сраша не причем. А крым... а в крым зеля скоро воду даст.
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Америка вводит санкции против росиси, а мы вводим формулу штангенциркуля. Почувствуйте разницу!!!! "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России - Цензор.НЕТ 1112
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Зеля - зраднык, у него на лбу написано. Эту симпатичную куклу мировые рептилоиды впихнули украинцам,чтобы через нее захватить Украину, ее землю , а украинцев добить, уничтожить и вытеснить в ЕС и Америку кто поумнее. Вот их план.Вместо того, чтобы вести переговоры с США, Британией и Германией и похерить рептилоида Макрона, который закоханый в Путина и купленный им с потрохами, Зеля идет на переговоры с практически пустотой, где все уже без него решено. В такой ситуации лучше вообще отказаться от переговоров и запросить новый формат, а Зеля этого не делает и почему? Потому что сам рептилоид и выполняет распоряжения рептилоидов- сатанистов.
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Украинцы сами кого хочешь убьют и уничтожат. Когда не справляется 4 Всадника приходит их черед.
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не згоден в лише одному... Він не симпатична лялька, а страшний карлик.
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Ну, якщо його порiвняти з Коломойським, то майже симпатична лялька- марiонетка. За Коломойського нiхто б не проголосував , а за його гарненьку ляльку залюбки.
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Президет-наркоман, пришедший к власти незаконно (нарушение закона - не владеет государственным языком) поручает граждансокму лицу (Кучме) подписать документ, позволяющий сократить территорию страны. Нужно провести судмедэкспертизу, признать его невменяемым и провести досрочные выборы.
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Лол, так благодаря зеле-конецвойны санкции нужно снимать, на домбасе повстанцы сраша не причем. А крым... а в крым зеля скоро воду даст.
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Госдеп занимается тем, чем должно заниматься российское правительство, ограничивать вывод денег армией зажравшихся чиновников на Запад. Спасибо Госдеп.
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Повышает коммисии и приходится воровать больше.
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пороходупі, там санкції не за україну, не за вашого гнусного *******, там за порушення ПРАВ людини, і це ніяким боком вас і вашого дупоголового не стосу.ться. не слиніть столи і підлогу.
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ззабирай свого зеленого чмошника і йди геть, зрадник
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я ж не питаю якого кольру квиток у твоєї мами, але знаю--він жовтий.
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В этому ******...емся мире реально только США осталось в согласие с со здравым смыслом. У нас *********** и клоуны вон как спешат с "потеплением" отношений с **...утой ордой. А там красавцы, хер на всех ложили и продолжают технично мочить х...йлостан. Одна надежда на то, что америкосы засадят нашей Монике по самые гланды тем самым остудят "мышипратский" пыл.
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