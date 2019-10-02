 "Це важливий крок", - американські сенатори закликали Держдеп і Мінфін ввести нові санкції проти Росії

Текст листа із закликом, який підписали 11 сенаторів опубліковано на сайті Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звертаємося до вас з проханням вжити заходів у відповідь на триваючі переслідування з боку російського уряду дисидентів та лідерів опозиції, в тому числі політично мотивоване ув'язнення багатьох російських громадян", - йдеться у тексті.

Крім того, політики закликають задіяти для цього акт Магнітського, "щоб застосувати цільові санкції проти російських урядових чиновників, відповідальних за порушення цих прав".

Зокрема сенатори згадали ув’язненого на 16 років ексначальника служби безпеки ЮКОСа Олексія Пічугіна та Костянтина Котова, засудженого за участь у мирній демонстрації в Москві.

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"Хоча ці ув'язнені мають різні історії та різне походження, їх об'єднує несправедливе ув'язнення при авторитарному режимі Володимира Путіна", - наголошують сенатори.

Вони закликали уряд США й надалі вводити санкції проти РФ.

"Ми закликаємо вас продовжувати вводити цілеспрямовані санкції проти посадових осіб уряду Росії, відповідальних за порушення прав людини, зокрема за політично вмотивоване ув'язнення дисидентів, відповідними статутними органами США. Це важливий крок... він посилає повідомлення про те, що США з тими, чиї права та основні свободи піддаються несправедливій репресії", - зауважили сенатори.