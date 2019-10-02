 Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.
Він запевнив, що ніхто не підписував формулу Штайнмаєра, а лише лист представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку.
"Це просто технічний крок для того, щоб перейти в нормандський формат. Всі люди кажуть, у кого я запитував, що потрібно перейти в інший формат... Це технічний крок, який зроблений і дає нам зараз сподівання, що ми в нього перейдемо. У тому форматі ще багато невизначеностей. Усі кажуть - там зрада, буде ухвалено якийсь закон. Коли ухвалюватимемо цей закон, у суспільства буде дуже багато можливостей висловлюватися, вийти на вулиці, протестувати, якщо щось не подобається, працювати з депутатами, експертами в комітетах. Зараз ще немає закону", - зазначив Арахамія.
"Я зустрічався з президентом, щоб почути, чи є зрада, яку зараз поширюють ЗМІ, у фейсбуці тощо. І я кажу - немає. Президент гарантує, що немає. І я вам теж зараз можу гарантувати - немає", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Такие вбросы делаются, чтобы погасить протестные настроения и поскорее протащить через раду капитуляцию
У цій ситуації довіри може заслуговувати лише позиція ЗСУ, добробатів і ветеранів АТО! Вони дійсно розміються краще, ніж пересічні українці. А далі подивимося, які з політики підтримають їхю позицію і це буде лакмусовим папірцем...
2. Добробатов вне ЗСУ уже нет.
3. Ветераны - не все готовы чтото предпринимать/выходить/заявлять. А многие голосовали за Зё.
Вопрос: есть у тебя запасной вариант?
Суть в тому, що треба, у першу чергу, бути не за Зе/Петю/Юлю і тд, а ЗА УКРАЇНУ! А ті, хто за Україну, явно не в захваті від цієї формули... І політичні вподобання тут відходять на задній план. І от ми невдовзі побачимо, хто насправді за Україну - як серед політиків, так і серед пересічних громадян. Я, звичайно, догадуюся, хто з політиків яку позицію займе, але поки почекаємо і побачимо. І це буде дуже показово!
Народ: "а давайте поработаем с депутатами и экспертами на улице..."
ЗеПридурок не может приструнить вора Коломойкого и его подручного Портнова.
За какие гарантия ЗеМразь может говрить?
Які в писюна гарантії?
ПрезидентМоніка гарантирует, что "зрады" нет
ви вірете в гарантії Моніки ЗЕБЕнскі ?
(але насправді ніт)
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
ПОЗОР с ВОЙНОЙ
так ось
Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
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Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Статья 2. Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.
Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях.
Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считают родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.
Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти способом и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О принципах государственной языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, оказывают содействие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использования русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создают возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни.
Статья 5. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления.
Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.
Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
Для заключения соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, Министерство, другой центральный орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом Министров Украины, Министерством, другим центральным органом исполнительной власти, о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей общественности.
В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Соглашение об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня ее одобрения Кабинетом Министров Украины, Министерством.
Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной власти заключенных соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в соответствии с законом меры к обеспечению выполнения сторонами заключенных соглашений.
Статья 7. Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Государственная поддержка заключается в введении законом отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечения инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание условий для комплексного и сбалансированного территориального развития, восстановления производственного и экспортного потенциала, обеспечения эффективного использования ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения труда путем создания новых рабочих мест.
В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.
Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиления и углубления добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.
Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов.
Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой.
Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют полномочия, п
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 вересня 2014 року
№ 1680-VII
2015 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2016 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2017 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2018 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
И теперь 2019 год - «Імплимеотація "Мінську" - це зрада!»(с)
Не надо понимать. Не надо верить своим глазам и фактам.
Надо верить в Монику Зеленски.
быстро перенимают практику северных габонцев
Сцарь знает что делает,не перечить сцарю.
Червону краватку Арахамії і хай кричить: "Чєс слова!"
"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат"- там есть вообще кто-то вменяемый? Такое впечатление, что Зеля из Америки дури мешок привез...
Яким Україна як спосіб збагачення, і вони свої інтереси не зраджують.
Їм сісти за стіл переговорів з терористами як два пальця об........
Нічтоже сумяшісе не доганяє, що далі їх вже питати не будуть,
буде як з поверненням РФії у ПАСЕ
А нові умови будуть гірші ніж Мінські угоди.
Следите за руками
Вопрос к Арохамии , что мы все будем делать , если гарантии не подтвердятся временем ?
Любой более , менее соображающий человек поймёт , что нельзя давать гарантии если исход дела зависит не только от тебя одного . Такие гарантии заведомый обман .
Арахамия Вы глупый человек !
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=2&t=0s
Дальше можно не читать...