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Все про:Зеленський (3007) Арахамія (64) Формула Штайнмаєра (1)

 Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що немає "зради" в підписанні документа, де передбачена так звана "формула Штайнмаєра".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

Він запевнив, що ніхто не підписував формулу Штайнмаєра, а лише лист представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку.

"Це просто технічний крок для того, щоб перейти в нормандський формат. Всі люди кажуть, у кого я запитував, що потрібно перейти в інший формат... Це технічний крок, який зроблений і дає нам зараз сподівання, що ми в нього перейдемо. У тому форматі ще багато невизначеностей. Усі кажуть - там зрада, буде ухвалено якийсь закон. Коли ухвалюватимемо цей закон, у суспільства буде дуже багато можливостей висловлюватися, вийти на вулиці, протестувати, якщо щось не подобається, працювати з депутатами, експертами в комітетах. Зараз ще немає закону", - зазначив Арахамія.

"Я зустрічався з президентом, щоб почути, чи є зрада, яку зараз поширюють ЗМІ, у фейсбуці тощо. І я кажу - немає. Президент гарантує, що немає. І я вам теж зараз можу гарантувати - немає", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151610
 
   
 Топ коментарі
 
Очільники сепаратистів наголошують, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів в непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно. Про це йдеться у спільній заяві Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, опублікованій інформаційним ресурсом "ДНР" dnr-news.com.
"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів.
Пушилін та Пасічник зазначають, що 1 жовтня Україна підписала "формулу Штайнмайера", яка гарантуватиме Донбасу особливий статус.
"Таким чином вона визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі", - вважають сепаратисти.
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Народ Украины допустивший (клоуна, марионетку, наркомана) управлять страной, допустит что угодно
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Народ Украины никакого Особого Статуса не допустит! Никаких Преднистровий! Никаких автономий! Все, кто это пропихивают - это Кремлевские троянские кони работающие в интересах России и против интересов Украины!
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Неделю назад Арахамия вбрасывал, что никто не собирается подписывать формулу Штанмайера.
Такие вбросы делаются, чтобы погасить протестные настроения и поскорее протащить через раду капитуляцию
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Знаєте, мене не цікавить позиція ані зеботів, ані порохоботів із цього питання...

У цій ситуації довіри може заслуговувати лише позиція ЗСУ, добробатів і ветеранів АТО! Вони дійсно розміються краще, ніж пересічні українці. А далі подивимося, які з політики підтримають їхю позицію і це буде лакмусовим папірцем...
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1. ЗСУ организованно выполнит приказ и отойдет на указанные позиции, потому что так принято.
2. Добробатов вне ЗСУ уже нет.
3. Ветераны - не все готовы чтото предпринимать/выходить/заявлять. А многие голосовали за Зё.
Вопрос: есть у тебя запасной вариант?
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Ну чому? Вчора серед тих, хто вийшов, ветеранів вистачало. А 24 серпня взагалі чудово в Києві було - десятки тисяч з'їхалися! Так, я знаю, що чимало ветераінів за Зе голосувало, але думаю, вчора багато хто з них протверезів уже...

Суть в тому, що треба, у першу чергу, бути не за Зе/Петю/Юлю і тд, а ЗА УКРАЇНУ! А ті, хто за Україну, явно не в захваті від цієї формули... І політичні вподобання тут відходять на задній план. І от ми невдовзі побачимо, хто насправді за Україну - як серед політиків, так і серед пересічних громадян. Я, звичайно, догадуюся, хто з політиків яку позицію займе, але поки почекаємо і побачимо. І це буде дуже показово!
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Арахнид: "...если что-то не нравится, работать с депутатами, экспертам в комитетах..."
Народ: "а давайте поработаем с депутатами и экспертами на улице..."
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Зі слів ВВС, лідери "ДНР" і "ЛНР заявили": "Контролю над кордоном Україна не отримає" https://www.bbc.com/ukrainian/news-49903254
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Зеленый ублюдоа *******, какие гарантии может дать ПРИДУРОК?
ЗеПридурок не может приструнить вора Коломойкого и его подручного Портнова.
За какие гарантия ЗеМразь может говрить?
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Та ще й вляпався у потужний шкандаль в супердержаві №1 - потрапивши при цьому на виделку (тепер ворогами будуть або республіканці, або демократи). І бонусом підсерив двом ключовим лідерам ЄС.
Які в писюна гарантії?
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Президент Моніка гарантирует, что "зрады" нет

ви вірете в гарантії Моніки ЗЕБЕнскі ?
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Зради ніт? От і збсь, панове порохоботи, розходимось
(але насправді ніт)
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Главари сепарастов громко заявили ,что веселый пересидент контроля над границей НЕ ПОЛУЧИТ ; КАК И КОГДА ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ решать будут они ,а подписание этой бумажки расценивают как признание их режима де-факто! Что в остатке?... Украина отводит войско и утирает сопли. Это ли не измена?
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Что оно(«президент») может гарантировать? Да об него ноги вытерли уже все! Оно заикается когда читает по бумажке то, что вчера в Минске подписали!
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нехай засуне ці гарантіїї собі в штанмаєр
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Что ещё может сказать бесправная шестёрка?
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между войной и позором мы выбрали

ПОЗОР с ВОЙНОЙ
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где же обещанные референдумы по важным вопросам в стране?
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поставил Украину раком перед террористами.а те ногой пнули.
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пам'ятаєте інтерв'ю Жиріка, де він пропонує Колояйському здати Україну під контроль мацкви, а за це отримати всі українськи гроші і стати українським Ротшильдом?
так ось
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Надо переходить в формат "Украина - НАТО". Украина, как независимое суверенное государство может приглашать к себе миротворцев откуда угодно, в том числе и из стран - членов НАТО. Если у нас внутренний конфликт, то мнение Рашки в этом вопросе нас не должно интересовать. В таком случае может (и должен) быть задействован контингент миротворцев по типу IFOR в Югославии из состава армий членов альянса и под его командованием
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тут фишка в том, шо НАТО уже обозначило свою позицию еще 5 лет назад - воевать против рашки за Украину никто не будет. Ввести миротворцев ООН по аналогии с Косово можно, но там помнишь чем закончилась история ? Такого для Украины точно не надо
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З А К О Н У К Р А И Н Ы
Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
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Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Статья 2. Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.
Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях.
Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считают родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.
Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти способом и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О принципах государственной языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, оказывают содействие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использования русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создают возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни.
Статья 5. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления.
Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.
Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
Для заключения соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, Министерство, другой центральный орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом Министров Украины, Министерством, другим центральным органом исполнительной власти, о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей общественности.
В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Соглашение об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня ее одобрения Кабинетом Министров Украины, Министерством.
Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной власти заключенных соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в соответствии с законом меры к обеспечению выполнения сторонами заключенных соглашений.
Статья 7. Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Государственная поддержка заключается в введении законом отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечения инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание условий для комплексного и сбалансированного территориального развития, восстановления производственного и экспортного потенциала, обеспечения эффективного использования ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения труда путем создания новых рабочих мест.
В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.
Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиления и углубления добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.
Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов.
Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой.
Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют полномочия, п
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Посто напомню:
2015 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2016 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2017 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2018 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
И теперь 2019 год - «Імплимеотація "Мінську" - це зрада!»(с)
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А где в "Минске" упомянута "формула Штайнмайера"?
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А де там про Штанмаєра? мета Мінских угод була виконана: зупинити наступ орди в 2014-15, втягнути Рашку у відповідальність за Донбас, результатом чого стали санкції. Виконати ці угоди неможливо без порушення конституції. Путлєр теж не міг піти на виконання без втрати іміджу перед своїми рашистами. Найкращий варіант для нас в цій ситуації - заморозка, поки не здохне пуйло.
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абсолютно згідний в частині щодо заморозки ,але саме наступ орди був підштовхуванням до мінських угод , і санкції проти рашки не були метою мінських угод ,мета мінських угод -поставити країну на коліна ,що соевому мародеру і вдалось...
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в формулу Штанмайера нужно ввести секонс и косеконс.
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Что Зюзе Украина? Только место на карте с 73% предателей своей родины. Отчего бы и не попользоваться?
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Не могу понять на что надеется группа Приват, их политики, их пособники идя на Предательство? Неужели непонятно - за один день снесут эту власть к черту, если предадут Украину. Даже если предположить, что они это предвидели и,например, поставили Билецкого возглавить протест, неужели они думают что мы поведемся? Если они будут активно сопротивляться, то не будет флагов партий, не будет политических требований, а будут расстреллянные трупики в дорогих костюмах валятся по старинных липским дворикам (в основном уроожецев днепроптеровщины ) Это же очевидно, сдавайте власть лучше сегодня, чем пытайтесь обманывать - хуже будет.
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Предательство - это соевый барыга в воюющей стране))
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Тому пуйло не хотіло говорити з Порохом, так кацапчег?
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помогаешь группе Приват продавать нашу страну. или просто дурачочек?
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Гарантія? Скільки нам вже всього нагарантували чиновники. Тут навіть гарантоване Конституцією ні фіга не гарантує. Чиновниики, які не виконують написаного в Конституції по замовчуванню не можуть бути гарантами чи щось гарантувати.
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Это уже не власть. Это культ и верование.

Не надо понимать. Не надо верить своим глазам и фактам.
Надо верить в Монику Зеленски.
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Та ви, зі своїм презЕдентом, вже стільки обіцяли. Нарід, який всі презЕдентИ, вже дав добро на капітуляцію, чи знову, не питали, а перед фактом поставили?
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Гарантії п.дараса нічого не гарантують (пардон за тавтологію).
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Він тільки свою дупу може гарантувати для користування.
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Вы - зелёные арахамии в своимх понтах ваще слух потеряли... вам уже мало кто верит...вы очень сильно и интенсивно врали... принтером... Брехунам не имеет смысла говорить, что вот они в данном случае не врут... Брехуны врут всегда... сегодня порох бы виграл у вашего Зе со своими 25 процентами - и это главный ваш "успех" - что барыга и ворюга , колаборант и никакой пацан порох по сравнению с вами теперь кажется снегурочкой
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відведення військ на своїй території???, вибори без контролю кордону... Це вже зрада... що діється, українці?... ВИХОДЬТЕ НА ВУЛИЦІ
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#еетамнет
быстро перенимают практику северных габонцев
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Культ личности,то чего так ждало просовковое быдло в Украине.
Сцарь знает что делает,не перечить сцарю.
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Комсомолець починає буянити?
Червону краватку Арахамії і хай кричить: "Чєс слова!"
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Шо они за фетишисты такие. Дрочат на этот формат как на самую заветную цель. Медом в этом формате намазано? ШО ТАМ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ, кто может пояснить? Беню президентом мира назначат макрон с Анжеликой?
"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат"- там есть вообще кто-то вменяемый? Такое впечатление, что Зеля из Америки дури мешок привез...
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"зрады" нет, есть просто полный капец. Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6555
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Граблі сумної історії... Таке враження, що це дійсно матриця. Коли вороги хочуть знищити державу вони для цього використовують зневіру людей, ворів, корупціонерів та жидів!
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С юридической точки зрения это письмо Украину ни кчему не обьязывает. Ну подписал Кучма согласие президента на эту формулу, и подписал. А то что теперь все будут давить на Украину пойти на уступки россии по этой формуле -это факт. Учитывая что большинство в ВР у СН то законы примут такие как надо россии. Так что проиграш Украины очевидный. Мир любой ценой. Как-то так.
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До влади прийшли не українці!!!!!!!
Яким Україна як спосіб збагачення, і вони свої інтереси не зраджують.
Їм сісти за стіл переговорів з терористами як два пальця об........
Нічтоже сумяшісе не доганяє, що далі їх вже питати не будуть,
буде як з поверненням РФії у ПАСЕ
А нові умови будуть гірші ніж Мінські угоди.
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Гарантирую что черное єто белое
Следите за руками
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Як можно вірити цим людям? Які слухають заслуженного риго-юриста, постійно брешуть в обличчя та залишили корумповані НАБУ, ДБР та Авакова на посадах?
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общение земафии напоминает сеанс внушения - верьте, а факты побоку, для законов текст не обязателен и т.д.
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Президент гарантирует, что нет измены и капитуляции. И я вам тоже сейчас могу прогарантировать что нет нет", - отметил Арахамия. Видно он уже с экс - клоуном продажным ...резидентом ЗЕбилом - капитулянтом уже гарантировано получили ростовскую приписку рядышком с продажным кремлёвским холуём кровавым ЗЭКОМ сбежавшем ранее во вражескую паРашу ...И сами надеяться что если не прокатит их преступная капитуляция и уничтожение Украинской державы. То тогда тоже экстренно сбежать в проклятую вражескую паРашу на обильные хлеба )(уйла, чтобы регулярно получать кровавые крелёвские сребреники для Иуды за измену украине.
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Зараз нема, але посил на зраду зроблений наступними президентами,бо сідлі росфедерасти не розпочали війну з дальні прицілом. Не можна поступатися Московії.
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В цьому намагаються зє дятли переконати весь час, а все більше скочуємось до неї - портнови, богатирьови, єфремови, розвал західної коаліції, МВФ звалив, відступ армії й т,і.
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Эти гарантии Зеле бодя в уши вкладывает,а ему врить можно Зеля гарантирует.
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Слушяй, Ара хамия, ти кто такой, а ? Кто знает откуда этот Ара ?
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нехай блокують трибуну ради, поки не відмінять підписання... Кучму на палю...
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Треба було блокувати мізки зебілам, уставшіматвайни та шмарклям папріколу.
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На жаль у них немає мізків ...біомаса... ((
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Якась ара з хімією гарантує, що дурень гарантує. Гарний жарт. Все одно, що на роялі .уєм
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его ьгарантиям можно будет верить только если голова его будет заложницей на плахе!!!
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Віна нам багато чого обіцяв. І з ФШ знову вірити? Збрехав і усе. А раша тим часом готується до війни повним ходом, бо знають, що у нас або буде провал ФШ через акт. суспільства, або "путч" через підписання сумнівних угод - і так і так буде війна.
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Не вірю жодному слову Зеленського і його людей!
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Я проти зустрічі з ****** ціною майбутньої капітуляції України.
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Где-то подобное уже было - он думал, что американцы опубликуют СВОЮ часть переговоров.
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Хламидия, какие гарантии? Каким образом?
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Какая противная рожа у этого жиденка арахамии
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Какие гарантии может давать человек который может быть легко обманутым в связи со своей некомпетентности , и легковерности ?
Вопрос к Арохамии , что мы все будем делать , если гарантии не подтвердятся временем ?
Любой более , менее соображающий человек поймёт , что нельзя давать гарантии если исход дела зависит не только от тебя одного . Такие гарантии заведомый обман .
Арахамия Вы глупый человек !
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Почему есть всякие секретные части договора. От народа секретные. Это не соответствует конституции.
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"Президент гарантирует..."
Дальше можно не читать...
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