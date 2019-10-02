EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  24667  307
Матеріали за темою:
Все про:тероризм (2137) Пушилін (36) Пасічник (9)

 "Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - ватажки терористів Пушилін і Пасічник про "формулу Штайнмаєра"

Ватажки терористів, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, стверджують, що Україна не отримає ніякого контролю над кордоном, а вони самі вирішать, коли проводити вибори, якою мовою розмовляти і як інтегруватися з Росією.

Про це йдеться в спільній заяві бойовиків Дениса Пушиліна (ватажок НЗФ "ДНР") і Леоніда Пасічника (ватажок НЗФ "ЛНР"). Цю заяву опублікував один з інформаційних ресурсів терористів, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вчора завдяки Росії, Німеччині і Франції підписала, нарешті, "формулу Штайнмаєра", що гарантує Донбасу особливий статус. Таким чином вона визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі. Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета", - сказано в заяві.

Пушилін і Пасічник додали, що їхні представники продовжать участь у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську, "щоб в остаточному підсумку прийти до повного самоврядування і самовизначення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

"Коли він (Зеленський. - Ред.) говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас будуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - підкреслили ватажки терористів.

"Нам багато чого не подобається в нинішній редакції цього закону, в який Порошенко навставляв неприйнятних застережень. І ці застереження і вставки потрібно із закону видалити. Але в ньому також містяться і найважливіші положення, які міняти в жодному разі не можна", - сказано в заяві.

Бойовики стверджують, що будь-які зміни закону про особливий статус мають бути узгоджені з ними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв. ВIДЕО

"Хочемо застерегти пана Зеленського від необачних дій. Якщо він хоче домогтися мирного співіснування з ДНР і ЛНР, нехай вступає в прямий діалог з нами, а не робить непродумані і безглузді односторонні заяви", - підсумували Пушилін і Пасічник.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151608
 
 
 Топ коментарі
 
Обманули Бубочку злые чуваки ?
 показати весь коментар
 
Правда это перемога, зебилы? Очень большая.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
На одном беларуском сайте разъяснено что:
По «формуле Штайнмайера» предусмотрена следующая очередность:принятие закона о проведении местных выборов на неподконтрольных территориях;местные выборы;
если ОБСЕ признает выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе;это закрепляется в Конституции;на последнем этапе Украина получает контроль за границей.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/655757.html Если это так, то есть все возможности и механизмы для сепаров банально кинуть Украину. Первые четыре пункта Украина выполнит - а оккупационные войска все равно не выведут. Соседи, зачем ваша власть такую туфту подписывает?
 показати весь коментар
 
"Когда он (Зеленский. - Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получитИсточник: https://censor.net.ua/n3151608

Зеленский правильно делает что требует контроль, иначе никакого смысла нет.
 показати весь коментар
 
Причем тут Германия и Франция? Полковник ГРУ Трамп выполнил задание Центра.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский легализует боевиков на Донбассе, которые не признаны никем, а после выборов Зеленский их признает и он даст им особый статус - это федерализация уже будет де-факто и признание независимого статуса Донбасса даст им право юридически войти в состав РФ и паспорта там уже раздали. Еще это все снимет санкции с РФ и также про Крым можно забыть будет! Народ должен высказать недоверие президенту потому что он перестал действовать в интересах Украины и он действует в интересах врага! Еще ему должны вручить подозрение в гос измене! Стаття 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показати весь коментар
 
Нужен референдум с несколькими вариантами. На сегодня считаю лучшим - фиксация текущего состояния, мы сейчас не можем освободить ОРДЛО, пусть Россия занимается угробленным ею Донбассом, мы должны сосреоточиться на построении нормальной страны в нормальной Украине
 показати весь коментар
 
 
Если Зеленский пошел на этот шаг полагаясь на....Трампа, то уверяю вас, это гиблое и заведомо проигрышное дело. Возможно он ввел его в заблуждение, замазал глаза и под финал оставит на бобах. Эта рыжая макака обязана своим президенством пуйлу, а значит никогда(!) не пойдет против него.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору