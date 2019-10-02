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 Політика України
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Все про:Крим (7534) вирок (551) Мемедемінов (4)

 Російський суд ухвалив вирок кримському блогеру Мемедемінову - 2 роки і 6 місяців позбавлення волі

Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону сьогодні присудив цивільному журналісту, блогеру з окупованого РФ Криму Наріману Мемедемінову два роки і шість місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Претензії в російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів із 2013 по 2015 рік. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей тощо.

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Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, зокрема за допомогою мережі Інтернет".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151606
 
 
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Скоро нас всех приговорят, уже не долго Российский суд приговорил крымского блогера Мемедеминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8441
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Пора уже рашке о канцлагерях подумывать!!!
С бараками для уголовников и политических.......
И о "СТРОЙКАХ ВЕКА". Раб-сила то уже есть!
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