 Російський суд ухвалив вирок кримському блогеру Мемедемінову - 2 роки і 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Претензії в російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів із 2013 по 2015 рік. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей тощо.

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Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, зокрема за допомогою мережі Інтернет".