 Помічник Путіна Сурков озвучив терміни узгодження зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Корреспондент" із посиланням на ТАСС.
"Остаточне узгодження дати саміту нормандської четвірки відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів", - сказав він.
Крім того, Сурков припустив можливість проведення попередньої зустрічі міністрів закордонних справ "четвірки". "Після цього всі умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, дійсно, будуть виконані", - сказав помічник Путіна.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік уточнив, що розведення сил у Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.
"Вазврат тєрріторій" методом відведення військ...
Це досягнення рівня талантів Александра Македонського. Ні навіть вище!
Какие украинские законы без вывода орков ?
Спокойно.
Это контролируемый кризис. Первый, но не последний.
Это роды.
Рождается новая Украина.
Зеленский еще получит Нобеля за мир в Донбассе.
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
Считай Кучма подписал билет Зеленскому на встречу в "нормандском формате".
А вот те "договоренности", которые Зеленский привезёт после встречи - вот это и будет его "лакмусовой бумагой" на патриотичность и преданность народу Украины, вот тогда и будет что обсудить!