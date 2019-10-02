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 Політика України
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Все про:Донбас (13166) Сурков (137) нормандська четвірка (596)

 Помічник Путіна Сурков озвучив терміни узгодження зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Помічник президента РФ Владислав Сурков повідомив, що терміни проведення саміту нормандської четвірки будуть визначені тільки після відведення військ на узгоджених напередодні двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Корреспондент" із посиланням на ТАСС.

"Остаточне узгодження дати саміту нормандської четвірки відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів", - сказав він.

Крім того, Сурков припустив можливість проведення попередньої зустрічі міністрів закордонних справ "четвірки". "Після цього всі умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, дійсно, будуть виконані", - сказав помічник Путіна.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік уточнив, що розведення сил у Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151605
 
 
 Топ коментарі
 
Все идет под диктовку Кремля. Зеленая власть - это кремлевские холуи, предавшие Украину!
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И даже ты разоружиш твой боевой диван?Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8084
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"В Донбассе" - выдаёт кремлёвского тролля. Донбасс - территория, не город, не государство - на Донбассе...
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Правильно. При капітуляції спочатку війська складають зброю. Потім вже підписують.
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И даже ты разоружиш твой боевой диван?Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8084
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продпись рыжего никчемна,он никто, к тому же уже не жилец
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А ты зарядил уже свой зелёный автомат или сидишь рвёшь простынь на белые флажки ?
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Возврат Украинских территорий под контроль Украины - это освобождение. Против только те, кто не хочет возврата Украиной ее территорий. И зарабатывает на крови ежедневно гибнущих солдат.
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то есть уже скоро как полгода на этом зарабатывает Зеленый
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Да ви бачу новітній військовий геній.
"Вазврат тєрріторій" методом відведення військ...
Це досягнення рівня талантів Александра Македонського. Ні навіть вище!
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Все идет под диктовку Кремля. Зеленая власть - это кремлевские холуи, предавшие Украину!
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Да, Украина одна, за Рашку горой Западная Европа.....
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Нужно значит саботировать процессы разведения войск на уровне личного состава!!! Нет капитуляции!!!
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Ты против возврата украинских территорий под украинские законы?
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а об этом ничего нет в той писульке что подписал Кучма
Какие украинские законы без вывода орков ?
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Президент Зеленский - первый украинский политик, уровень доверия к которому был выше 70%. Президент Зеленский - первый украинский политик, который, ради того, чтобы остановить войну, сознательно пошел на падение рейтинга. Сейчас идиоты-"патриоты" устроят кашу (попытаются устроить). Сейчас вылезет и "армия", и "мова", и "вира". Сейчас вылезет Порошенко, вбросит еще денег. Сейчас журнашлюхи радостно бросятся раздувать "зраду". Сейчас идиоты-порохоботы полезут, как тараканы...
Спокойно.
Это контролируемый кризис. Первый, но не последний.
Это роды.
Рождается новая Украина.
Зеленский еще получит Нобеля за мир в Донбассе.
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"В Донбассе" - выдаёт кремлёвского тролля. Донбасс - территория, не город, не государство - на Донбассе...
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Да за такое не Нобеля , а в Шнобеля давать надо ! Ну оно понятно,что у гаспод Гетштейнов все патриоты - идиёты, какие-то там мова, вира, армия - та то такое,а журнашлюшки с порохоботами - то вообще токсикоз! А сейчас не мешайте,они тужатся, новую Украину рожают,вон уже воды отошли.
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За таке треба не шнобеля а мотузку з милом видавати.
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Він своє получить,100 %, як і всі,хто за нього вийде
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Зеленскому импичмент. Подписать федерализацию Украины да еще без согласия народа ето измена.
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Согласие было 31 марта и 21 апреля. Что после значения не имеет.
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Угадайте за кого голосовали во втором туре сторонники новинского, шария, медведчука, вилкула? Поэтому капитуляция зеленского перед ****** вопреки нац интересам Украины -это то за выбирали хохлы клована. Мне вот только интересно, почему те кто хотел украинскую Украину выбрали бениного шута-малороса? Неужели думали Моника патриот?!
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Зеленский и ко - молодцы. А петя и соевые - капитулянты.
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Не могу понять людей орущих о "зраде", капитуляции и прочем. То ли не понимают, то ли порохоботы. Красные линии очерчены и задекларированны неоднократно, напомню:.
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
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Бумажка ни о чём...
Считай Кучма подписал билет Зеленскому на встречу в "нормандском формате".
А вот те "договоренности", которые Зеленский привезёт после встречи - вот это и будет его "лакмусовой бумагой" на патриотичность и преданность народу Украины, вот тогда и будет что обсудить!
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