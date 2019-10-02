 "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради станом на зараз поки не розпочалося. У залі перебувають кілька десятків депутатів, фракція "Слуга народу" відсутня в повному складі.
Фракція проводить своє засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський.
За даними "Укрінформу", зустріч відбувається в конференц-залі Верховної Ради. Журналістів туди не пускають.
Перед засіданням депутати від "Слуги народу" говорили, що президент збирається пояснити їм на зустрічі подробиці узгодженої напередодні "формули Штайнмаєра".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Треба добавити напис ЗЕ-ПНХ
Объясните кто нибудь этой Зе-блевотине, что президент Украины не может по закону поддерживать какую нибудь полит.партию....и вмешиваться в ее работу...
Братва не поняла бы такого позора...
Выдали бы ему на следующий же день дырявую ложку и поселили бы в петушином углу...
Решение о капитуляции уже принято. Осталось выбрать способ ее пропихивания.
нафіг та Рада?
пора разгонять этот сходняк зелебанды.
уговаривает???
А сами пока ушли в сторону
С помощью партии ручных молокососов примут и капитуляцию и все непопулярные и антисоциальные законы, которые не могли принять все 28 лет.
Потому что умные политики никогда не возьмут на себя принятие таких решений.
Когда зеленые молокососы сделает своё грязное дело их выкинут как использованный презерватив и во власть вернуться старые добрые Литвины, Богуславевы и т.д.
И все вернется на состояние 2013, только без Крыма, но с ватным Донбассом, без евроинтеграции и нато, но с олигархами и коррупционерами
Между "Зеленский потвердил подписание формулы Штаенмаера" и "Никто ничего не подписывал" - Яременко о "формуле Штайнмайера" прошло 16 часов, три митинга и четыре публикации
Через пару часов может выясниться что Кучма умер в прошлом году