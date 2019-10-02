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 Політика України
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Все про:ВР (5818) Зеленський (3007) Слуга народу (326)

 "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського (оновлено)

Фракція "Слуга народу" проводить засідання в присутності президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради станом на зараз поки не розпочалося. У залі перебувають кілька десятків депутатів, фракція "Слуга народу" відсутня в повному складі.

Фракція проводить своє засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський.

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За даними "Укрінформу", зустріч відбувається в конференц-залі Верховної Ради. Журналістів туди не пускають.

Перед засіданням депутати від "Слуги народу" говорили, що президент збирається пояснити їм на зустрічі подробиці узгодженої напередодні "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151596
 
 
 Топ коментарі
 
главы ОРДЛО уже субъекты, равноправные подписанты формулы. 5 лет дипломатии насмарку.
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Не ждите чудес. ПМС (партия малоросов-слуг) проголосует, как ей скажут.

Решение о капитуляции уже принято. Осталось выбрать способ ее пропихивания.
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Зеленский все делает правильно. Нужно мириться с Россией. Как можно стрелять в братьев, если террористы перестали стрелять? Хватит!! Там наши люди - мышибратья!! Пора извиниться перед Кадыровым и жить дружно. Торговать, ездить друг к другу в гости, ездить в Крым, он хоть и чужой, но такой родной. А в большей перспективе нужно возродить СССР. Абырвалг "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 18
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Сцикло тобі гав..у бажаю білі тапки та деревянний макентош.
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Нужно, что бы парикмахер и педикьюрист зеленского - тайно собрали биоматериал в виде ногтей и волос, и провести независимую экспертизу на предмет употребления нашим главнокоммандующим наркотических вещест. И если резутьтат будет положительным, то принять соответсвующие меры по отстранению этого зеленого чучела от власти!!! "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 6756
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У Раді на плакаті Шуфрича та Рабіновича написали "ПТН-ПНХ"
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Малавато будіт
Треба добавити напис ЗЕ-ПНХ
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В присутствии Богдана они проводят заседание...
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Сборище земразей - предателей Украины. Думают как правильно все обыграть.
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Поэтому и брали туда отбросы общества, так как человек с мозгами туда не пойдет.
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После вчерашнего подписания "формулы штангенциркуля" партия "Слуга *****" готовится к созданию КДР (Криворожско-Донецкой Республики)
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Слуги народа? Точно? А может офиса президента? Может уже и не слуги? Как себя вёл Тищенко на митинге предпринимателей! Небожитель ***. Жлобьё волей случая перекрасившееся в зелёный цвет и попавшее в Раду. Господа Уроды.
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а это разве законно?
Объясните кто нибудь этой Зе-блевотине, что президент Украины не может по закону поддерживать какую нибудь полит.партию....и вмешиваться в ее работу...
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Все гораздо прозаичней. Зеленский просто кокаиновоый дурачек. Не ищите логики и смысла в его действиях.
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Его используют как идиота в темную. То же было и с Януковичем.
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Янукович по сравнению с кокаинщиком, профессор.
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Apсен Фридо - и под расстрелом не стал бы скакать за роялем и танцевать на каблуках...

Братва не поняла бы такого позора...
Выдали бы ему на следующий же день дырявую ложку и поселили бы в петушином углу... "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 3346
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Логика и смысл есть в действиях его кукловодов.
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Не ждите чудес. ПМС (партия малоросов-слуг) проголосует, как ей скажут.

Решение о капитуляции уже принято. Осталось выбрать способ ее пропихивания.
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Xa. Шелупонь получает от смотрящего за ними пояснения чтобы не вздумали соскочить.
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главы ОРДЛО уже субъекты, равноправные подписанты формулы. 5 лет дипломатии насмарку.
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Так они и минские соглашения подписали. И все 5 лет участвуют в заседаниях так называемой ТКГ.
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Такое впечатление что подавляющему большинству жителей Украины совершенно не нужно своё государство; достаточно задней точки русского Царя, чтобы было что целовать.
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Во всех конфликтах обычно побеждает активное меньшинство... посмотрим...
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В конфликтах - да. Но чтобы это активное меньшинство постоянно строило курс государства, нужна или диктатура, или состояние перманентного конфликта (читай - постоянный Майдан). Скинут Зе, 5-8 лет поправит кто-то "поактивней" и снова начнет работать демократия, являющаяся продуктом мнений большинства.
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в присутствии самого ПреЗедента Зеленкского? ну ничего себе))Этот день войдет в историю))) Зестадо увидело своего вожака вживую)))
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Янукович тоже так делал. История повторяется ? "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 2172
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Украиной правят бандиты. И уже очень давно.
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журналистов не пускают.
пора разгонять этот сходняк зелебанды.
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Партия предателей Родины во главе с Моникой Зелински. Тьфу!
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Думаю сейчас шансы как никогда высоки на то, что зезрада будет сожжена вместе с предателями
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Олигархи и старые политики специально завели в Раду этих зеленых молокососов, а президентом сделали наркозависимого кокаинового нарика
А сами пока ушли в сторону
С помощью партии ручных молокососов примут и капитуляцию и все непопулярные и антисоциальные законы, которые не могли принять все 28 лет.
Потому что умные политики никогда не возьмут на себя принятие таких решений.
Когда зеленые молокососы сделает своё грязное дело их выкинут как использованный презерватив и во власть вернуться старые добрые Литвины, Богуславевы и т.д.
И все вернется на состояние 2013, только без Крыма, но с ватным Донбассом, без евроинтеграции и нато, но с олигархами и коррупционерами
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tZE inform‏ @tZEinform 2 ч.2 часа назад

Между "Зеленский потвердил подписание формулы Штаенмаера" и "Никто ничего не подписывал" - Яременко о "формуле Штайнмайера" прошло 16 часов, три митинга и четыре публикации
Через пару часов может выясниться что Кучма умер в прошлом году
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" Служу российскому народу,особенно )(уйлу!"
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