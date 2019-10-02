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 Економіка
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Все про:ВР (5818) контрабанда (1004)

 Законопроєкти Ради щодо детінізації б'ють по великому каналу реалізації контрабанди, - експерт

Боротися з контрабандою лише на митниці безглуздо.

Про це заявив лідер року в E-commerce-ритейлі в сегменті техніки, електроніки і гаджетів за версією Асоціації ритейлерів України, глава наглядової ради компанії Comfy Геннадій Вербиленко, передає Апостроф.

Він зазначив, що боротися з контрабандою лише на митниці безглуздо - це розтрата ресурсів, часу, і "боротьба з вітряками", тобто необхідно створювати умови всередині країни, за яких її неможливо буде реалізувати або принаймні дуже ризиковано. На його думку, три кити, які дозволять подолати контрабанду, - це застосування касового апарату, контроль його використання за допомогою кешбек і контроль ланцюжка проходження товару від інвойсу до покупця. Галузь побутової техніки та електроніки належить до ризикової категорії і фіскалізація в ній діє два з половиною роки, але у зв'язку з відсутністю дієвих механізмів перевірки і покарання, фіскальні чеки видають далеко не всі гравці ринку, що призводить до неконкурентних умов і втрат для нашого спільного державного бюджету, що не дозволяє країні розвиватися стрімкіше. За даними ДФС за 2018 рік, з 9,3 тисячі магазинів, що продають в Україні побутову техніку і електроніку, лише 3,2 тисячі магазинів, а це лише третина, виконують закон і встановили касовий апарат.

"Ми бачимо, що ухвалено два законопроєкти, які допоможуть частково знизити обсяги контрабанди, але станеться це не раніше 2021 року. Видача чеків покаже товарообіг торгуючих підприємств і не дозволить використовувати ФОП як прикриття своїх тіньових оборотів великими торговими компаніями, - сказав Вербиленко, коментуючи законопроєкти 1053-1 і 1073, які ухвалені ВР і очікують підпису президента. - Маючи фіскальний чек на виході, неможливо приховати цей обіг. Не видаючи фіскальний чек, можна купувати товар за готівку, за чорний кеш у контрабандистів, продавати його і робити вигляд, що нічого не сталося. Відсутність фіскального чека приховує товарообіг. Фіскалізація ж дозволяє зафіксувати товарообіг. А потреба надати документи на походження товару знижує, істотно знижує, ймовірність, що цей товар надійшов з контрабандного джерела. Ці законопроєкти, вони не знищують контрабанду на 100%. Але вони б'ють по дуже великому каналу її реалізації. У цьому суть", - резюмував представник E-commerce-ритейлу під час Форуму "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151591
 
 
 Топ коментарі
 
Тому то підбарижники з порохососами і намагаються "розхитувати лодку" за будь-якої нагоди............ Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 6677
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И все молчат про то что "оффициальная техника" продается дороже чем в Европе, причем производится в основном в Рашке. И всё из-за искусственной монополии созданной для дистрибьюторов.
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Тому то підбарижники з порохососами і намагаються "розхитувати лодку" за будь-якої нагоди............ Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 6677
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Если начнут считать по норм себестоимости ее каак в СССР любили то она тебе вообще не по карману будет. Захочет фермер и в себистоимость заложит 11 айфон и новый джип, а не геморой от ее копания.
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Зебил, бакс ныне в 5раз дороже, чем при Юще. Тебя зебила чего от такого не пучит?
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Зеб, ты, наконец понял - что такое зебилы? Но тебе-то, надо использовать слово - дебил, чтобы в каждом посте не представляться.
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Повторяю для тех, кто в танке и тех у кого броня во лбу: дуй бульбу копай, а не лезешь в "чё там у хохлов?".
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Зеб, меня не интересует что там у вас, у хохлов, в голове творится, меня интересует - что там у украинцев?.
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Т.е. на счет того, что во лбу твоем броня непробиваемая, ты не споришь. Понятно.
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хахаха!! какое-то живущее в дерьме пишет под своим совковым флажком как украинцам жить))) у себя на сайтах ссыкотно гадить, товарисч картофельная голова?
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А хтось вважає, що кілограм картоплі має коштувати менше стаканчика розчинної кави?
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Наверно те, кто считает, что Доллар должен был остаться по 8 Гривен...
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и доллар начал дорожать, а при Порошенку дешевел ((((
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ага...при порошенко доллар подешевел с 13 до 28 ))
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цена на картошку зависит от урожая. погавкай про доллар по 100 )) так смешнее))
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Зеленский все правильно делает. Ввел кассовые аппараты, чтобы ликвидировать каналы сбыта кантрабанды. Одновременно поменял руководство таможен. Увиличится поступление в бюджет, Украина станет богаче.
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Сначала посмотрите на имущество таможенников и тогда поймете где эти статки оседают.
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уволишь одного таможенника, придет другой. Соблазн велик.
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таможенники пыхтят за"долю малую" а основной кэш у чиновников киевских
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Да конечно усложнять работу бизнеса ради удобства начисления налогов придуманных азаровым и порошенкой - это гениально,крупный бизнес всегда отмажется от проверок купленными руководителями в ГФС,а на мелкий,как обычно,обрушится вся армия голодных проверяльщиков.
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Теряет только крупный бизнес сбывающий кантрабанду через липовые ФОП. Малый бизнес только выиграет - уберут с рынка кантрабанду демпингующий с помощью нее крупный бизнес.
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Крупный бизнес всегда выкрутится,левые кассовые аппараты и взятки руководству ГФС все решат,а мелкому бизнесу - нескончаемые проверки после заяв от подставных стукачей,дикие азаровские налоги и расходы на приобретение и обслуживание КА.
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Можно еще и манипулировать данными в базах: вроде чек есть, но на самом деле его нет. Кто-то в курсе, что произошло в Розетке в контексте этого? И более глобальный вопрос: кто-то еще верит, что портновы, коломойские и остальная нечисть при власти хочет платить налоги и делать все честно, без манипуляций и других схем? Еще остались такие идиоты?
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И все молчат про то что "оффициальная техника" продается дороже чем в Европе, причем производится в основном в Рашке. И всё из-за искусственной монополии созданной для дистрибьюторов.
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Нужно ввести кассовые апараты и поднять налоги для крупного бизнеса
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Это и происходит. Плюс закрывают канал с липовыми ФОП.
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Наши люди найдут выход обойти аппараты
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Как-то слабовато. Давайте пойдем дальше - обяжем любого покупателя регистрировать на сайте ДПС любую купленную технику (с указанием места покупки, паспортными данными, кодом и пр.). Дебилы, б.я.
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+ если сосед "настучит", что кто-то купил и не зарегистрировал чайник, получит "кешбек".
Ну, чтобы была полная аналогия с 1053-1, 1073.
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Для начала надо бить таможенников.. Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 147
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Сначала крупные сети уничтожат мелких конкурентов и интернет магазины , а затем резко взвинтят цены! Все просто!Глобализация!
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крупные сети - основные клиенты контрабанды. просто у них есть доступ к легализации, благодаря системе.
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Хрень полная. Если не бороться с контрабандой на границе, внутри страны она уже не будет контрабандой
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контрабанда оргнизовывается не на границе, а у чиновника в башке.
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ну шо, когда там контрабандисты выйдут под АП со своими требованиями?
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Если исходить из реальности, то такая "борьба" приведет к резкому удорожания товаров,что в свою очередь ведет к еще более резкому падению спроса и разорению массы предприятий. Это в свою очередь ведет к повышению безработицы и углублению экономического кризиса. Такая реальность,которые не хотят понимать власти. Главная борьба с контрабандой это создание действительно конкурентного свободного рынка, экономический бум,который не предвидется в связи со сдачей Зеленским суверенитета Украины московскому узурпатору
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Это меры направленные на углубления экономического кризиса, который становится уже неизбежным.
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