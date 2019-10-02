 Законопроєкти Ради щодо детінізації б'ють по великому каналу реалізації контрабанди, - експерт

Про це заявив лідер року в E-commerce-ритейлі в сегменті техніки, електроніки і гаджетів за версією Асоціації ритейлерів України, глава наглядової ради компанії Comfy Геннадій Вербиленко, передає Апостроф.

Він зазначив, що боротися з контрабандою лише на митниці безглуздо - це розтрата ресурсів, часу, і "боротьба з вітряками", тобто необхідно створювати умови всередині країни, за яких її неможливо буде реалізувати або принаймні дуже ризиковано. На його думку, три кити, які дозволять подолати контрабанду, - це застосування касового апарату, контроль його використання за допомогою кешбек і контроль ланцюжка проходження товару від інвойсу до покупця. Галузь побутової техніки та електроніки належить до ризикової категорії і фіскалізація в ній діє два з половиною роки, але у зв'язку з відсутністю дієвих механізмів перевірки і покарання, фіскальні чеки видають далеко не всі гравці ринку, що призводить до неконкурентних умов і втрат для нашого спільного державного бюджету, що не дозволяє країні розвиватися стрімкіше. За даними ДФС за 2018 рік, з 9,3 тисячі магазинів, що продають в Україні побутову техніку і електроніку, лише 3,2 тисячі магазинів, а це лише третина, виконують закон і встановили касовий апарат.

"Ми бачимо, що ухвалено два законопроєкти, які допоможуть частково знизити обсяги контрабанди, але станеться це не раніше 2021 року. Видача чеків покаже товарообіг торгуючих підприємств і не дозволить використовувати ФОП як прикриття своїх тіньових оборотів великими торговими компаніями, - сказав Вербиленко, коментуючи законопроєкти 1053-1 і 1073, які ухвалені ВР і очікують підпису президента. - Маючи фіскальний чек на виході, неможливо приховати цей обіг. Не видаючи фіскальний чек, можна купувати товар за готівку, за чорний кеш у контрабандистів, продавати його і робити вигляд, що нічого не сталося. Відсутність фіскального чека приховує товарообіг. Фіскалізація ж дозволяє зафіксувати товарообіг. А потреба надати документи на походження товару знижує, істотно знижує, ймовірність, що цей товар надійшов з контрабандного джерела. Ці законопроєкти, вони не знищують контрабанду на 100%. Але вони б'ють по дуже великому каналу її реалізації. У цьому суть", - резюмував представник E-commerce-ритейлу під час Форуму "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади".