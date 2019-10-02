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 Політика України
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Все про:ВР (5818) Зеленський (3007) Юрчишин (20)

 Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради і веде переговори з главами фракцій.

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він припустив, що Зеленський приїхав обговорити свій план щодо Донбасу.

"Я сподіваюся, що зараз керівникам фракцій представлена ​​послідовність кроків деокупації, і збираються думки, як це сприймають представники фракцій і політичних сил, за які проголосували сотні тисяч населення", - сказав Юрчишин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151589
 
   
 Топ коментарі
 
Тарас Березовец
45 мин. ·

Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
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Мирослав Гай‏ @miroslavgai 12 ч.12 часов назад

Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 8432

7 жовтня - день народження Путіна.
На 7 жовтня Зеленський планує відведення українських військ від Золотого.
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Так я і думав. Всі ці порохоскотські дії лише для розшматування України.
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До речі це фото самогубців, тому це нас не стосується.
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Краще також куплю зброю. А новини буду черпати з "Розтовських кладбищ". Вирішено.
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Немає ніякої формули штанмаєра. Є формула путіна *****.
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Вибрали, блд, "нові лиця". А треба було вибирати нові мізки. Тепер перукарі, весільні фотографи, кухарі та тамади проголосують в Раді так, як скаже Зе, бо своїх мізків немає.

А підаРосія може себе поскоботати під пахвами для більшого кайфу.
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надо быстрей вопрос решать и начинать строить новое государство. чем быстрей заекнчится война, тем быстрей Украина станет похожа на нормальное государство.
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Интересно будет послушать мнение оппозиционного блока
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Де ці зебілята які з піною в писку ліпили з пороха падєльніка мертвечука
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Это одна команда - Лолита-порох и Зе-сопля.
Задача Пороха была не допустить Тимошенко во второй тур (с чем он справился руками орденоносной ЦИК).
А так - это один проект...
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Ну вообщем ожидаемо, значит это все выгодно ***** больше чем Украине.
Потому что в стране не должно быть территорий с особым статусом,сначала одним, потом гарантирую особый статус и запад захочет с такими маневрами
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у твітері у Зе чергове поганялово: моніка глубокая глотка
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После закрытия границы - все будет в руках киевской власти,можно менять принятые законы как пожелаешь,москва не пикнет потому что теперь там просто желают избавиться от этого донбасятинского гнойного прыщика.
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наивный чукотский аленевод Иди собак покорми
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Пусть твоя мама даст собакам полизать свою вагину.
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Патріоти,а не наці -агенти фсб,збирайтесь під ВР!Відстоюйте УКРАЇНУ!Імпічмент ЗЄ.Армія повинна сказати рішуче "НІ"капітуляції.Ніяких виборі,коли не сдана зброя терористами,а путін не вивів своїх іхтамнєт під моніторингом НАТО.
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Украинцы как же ж так что вас лоханули иванушки дурачки!
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прекращение войны это разве не выгодно Украине?Странная логика. раше видимо тоже надоело воевать.
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Выгодно. С репарациями за разрушенный Донбасс. С наказаниями всем "добровольцам" и "ихтамнетам". С компенсациями семьям всех убитых российскими наёмниками воинов ВСУ.
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так не получится. С рашей так говорить нельзя, это не румыния и венгрия. главное прекратить войну чтобы люди перестали гибнуть. И слава богу что президент и его команда это понимают.
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Ну так если рашке надоело воевать пусть сваливает с нашей земли!
Нам не надоест воевать за Украину. Кто не хочет воевать не должен быть на передовой!
Если офицеры не хотят воевать им не место в армии!
А желание гнать оккупанта до Сибири есть у всех кроме зеленых опарышей!
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пусть сваливают теперь коль подписали этот формуляр. Заодно и украинские войска пусть отводятся. Без уступок мира не будет, а воевать уже надоело. И это бессмысленно.
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Если бы евреи так думали в 1948 году, они бы попали во 2-й Холокост.
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Раша и война это одно и тоже,для них война это образ жизни,сдохнуть за ***** теперь и попасть в рай,бабы эщо нарожают!,раша и мир-это несопоставимые вещи!
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тем не менее придется замирят. все к этому идет.
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Я срать даже не сяду рядом с кацапом!,от тебя смердит ватой
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не садись, никто тебя не заставляет. Но привыкать жить в цивилизованном государстве тебе придется, даже если ты не согласен с большинством.
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той хто хоче отримати мир ціною ганьби,
отримає ганьбу і війну
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а в чем ганьба? Донбасс остается в составе страны. С особым статусом. Другие варианты какие, воевать пока всех не перебьют? У меня желания нет воевать за донбасс, он мне даром не нужен.
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та ***** довели люд до стану "аби хто - тільки не педро"
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Им нужно очень быстро протолкнуть капитуляцию через раду, пока лоховатое зебилье не очухалось от зеленого теледурмана
Часть зебилов уже начало прозревать вот и спешит зеленая тварь
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Тепер зрозуміло чого зелене залишило сабакова...незабаром протести комусь потрібно розганяти, а аваківська ОЗУ у вигляді поліції для цього і існує..вітаю..під путчом вони це і п\уявляли..знали що народ не буде мовчати.
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невже Мародьор піде ще й макаронників барижити Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 1928
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Надеюсь сейчас на переговорах в Раде "коллективный разум" с участием всех лидеров, включая ПАПа, Юлю, Вакарчука желательно пригласить еще Смешка и Гриценко (они тоже предлагали прекратить войну)) выработают консолидированную линию и тактику по Донбассу, которую до этого не могли сформулировать пять лет.
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а тут не надо велосипед придумывать. И никаких хитрых тактик не надо тоже - донбасс с особым статусом возвращается в Украину и прекращаются боевые действия.
Поэтому и голосовали за зеленского, чтобы войну прекратить. первые шаги уже делаются.
Если еще озираться на разных билецких или тягнибоков то спрашивается зачем мы вообще в государстве живет, а не на хуторе.
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Тебя кацапа под прокси забыли спросить, что нам делать с донбассом
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я с центральной Украины. Пишу под прокси по своим причинам, которые тебя не касаются.
И высказываю свое мнение как гражданин Украины.
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тепло и солнышко светит. Если б я был с новороссии или с россии я бы издевался тут над вами, над вашими мозгами и вашим президентом. Но я украинец и поддерживаю прекращение военных действий. Лично мне вообще весь донбасс даром не нужен, вместе со славянском и краматорском. Это мое мнение.
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Вообще-то есть варианты и другие. Готов поддержать мнение - тот Донбасс, который предал Украину, отгородить от Украины (экономически и политически) и пусть они там остаются в любом своем статусе
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. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе Источник: https://censor.net.ua/n3151578
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точно, і навіть не передбачена думка української сторони.
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Если Украина не признает выборы значит все вернется на свои места Так что Зеленский все правильно делает
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На какие места? А Крым оккупанты вернут? А убийцы понесут наказание?
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Украина не признает выборы"-ха!ха!ха! референдум в Крыму тебе товарисч
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Де в підписаному Чучмою документі є посилання на думку української сторони? Приведіть цитату.
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Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, Источник: https://censor.net.ua/n3151573
а шо у нас в конституции прописаны территории с особым статусом?конституция основной закон,президент гарант конституции,значит будут менять конституцию под особый статус дамбаса
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Вся проблема "формули Штайнмаєра" в тому що, результати виборів і майбутнє України покладається на волю іноземної місії, в якій повно кацапів. Фактично, прокацапсько налаштована сторона буде вирішувати наскільки вибори відповідали українському законодавству, а думка української сторони там навіть непередбачена.
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Кто не смотрел фильм ВВС о Черчилле "Темньіе времена" , посмотрите , как сєр Уинстон работал и доказьівал свою позицию в Британском парламенте. То же происходит сейчас в ВР на встрече президента с руководителями фракций. Удачи всем нам !
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Одне діло Черчіль,а зовсім інше Клоун
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бачили ми вже порівняння одного з Черчілем, другий навіть близько не схожий. Скоріше на Чемберлена.
Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 5093
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Креститесь , когда "кажется". Зраду разгоняют путинские портянки и порохоботьі , сомкнувшие рядьі. Украина должна пройти свою часть пути , но не в одностороннем порядке. РФ-ия точно не сможет вьіполнить пунктьі по безопасности , так , что до вьіборов дело не дойдет на 90%. И будет возможность сменить формат на Будапештский , имхо
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нет ту сравнил Украину сейчас и Британию тогда. Для Британии это было действительно позорное решение, т.к они могли противостоять Гитлеру. Украина не может. К большому сожалению!
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После того как Трамп отморозился и попросил Зеленского "решать вопросы на прямую с Путиным" а европейские лидеры во главе с Меркель и Макроном уже в открытую подмахивают Кремлю, ничего другого не остается, к сожалению. Нужно было 30 лет на разваливать и разворовывать армию а развивать обороноспособность. Расплата пришла, к сожалению!
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Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.Т.е. если в 2-х словах --- Украина никакого влияния в ОРДЛО не будет иметь!
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С этим все понятно. Главный вопрос- как ОРДЛО будет влиять на Украину. Вот в чем цимес
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Будут палки вставлять в колеса, где только можно! Особенно в каких то стратегических решениях будут иметь право вето, как то вступление в НАТО и ЕС.
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При этом главы республик предостерегли президента Украины Владимира Зеленского, призвав его не диктовать условия Донбассу. Политики подчеркнули, что Киев не получит контроля над границей до проведения выборов в регионе, отметив важность подготовки закона об автономии с учетом интересов Донбасса. «Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить», - заявили лидеры республик.
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Так згідно "формулі Штайнмаєра" думка україни навіть не передбачається. Вона виступає пасивним капітулянтом, який має тупо виконувати рішення іноземної організації.
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Предательство в Украине становится профессией и главное хорошо оплачиваемой профессией.
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