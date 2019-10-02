 Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
Він припустив, що Зеленський приїхав обговорити свій план щодо Донбасу.
"Я сподіваюся, що зараз керівникам фракцій представлена послідовність кроків деокупації, і збираються думки, як це сприймають представники фракцій і політичних сил, за які проголосували сотні тисяч населення", - сказав Юрчишин.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
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Формула Штайнмайера: как отреагировали партии и политики
Задача Пороха была не допустить Тимошенко во второй тур (с чем он справился руками орденоносной ЦИК).
А так - это один проект...
Потому что в стране не должно быть территорий с особым статусом,сначала одним, потом гарантирую особый статус и запад захочет с такими маневрами
Нам не надоест воевать за Украину. Кто не хочет воевать не должен быть на передовой!
Если офицеры не хотят воевать им не место в армии!
А желание гнать оккупанта до Сибири есть у всех кроме зеленых опарышей!
отримає ганьбу і війну
Часть зебилов уже начало прозревать вот и спешит зеленая тварь
Поэтому и голосовали за зеленского, чтобы войну прекратить. первые шаги уже делаются.
Если еще озираться на разных билецких или тягнибоков то спрашивается зачем мы вообще в государстве живет, а не на хуторе.
И высказываю свое мнение как гражданин Украины.
а шо у нас в конституции прописаны территории с особым статусом?конституция основной закон,президент гарант конституции,значит будут менять конституцию под особый статус дамбаса
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.Т.е. если в 2-х словах --- Украина никакого влияния в ОРДЛО не будет иметь!