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Все про:Словаччина (124) Лайчак (28) Формула Штайнмаєра (1)

 Вітаю "позитивні новини" засідання ТКГ в Мінську, - глава ОБСЄ Лайчак

Міністр закордонних справ Словаччини, яка головує в ОБСЄ, Мирослав Лайчак привітав досягнення угоди в рамках Тристоронньої контактної групи про розведення сил, а також узгодження "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Вітаю позитивні новини сьогоднішнього засідання ТКГ в Мінську, пов'язані з розведенням і формулою Штайнмаєра. Зобов'язання за Мінськими угодами мають бути виконані і мир досягнутий!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Раніше Лайчак заявляв, що "формула Штайнмаєра" є хорошою основою для виконання Мінських угод.

Вітаю позитивні новини засідання ТКГ в Мінську, - глава ОБСЄ Лайчак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151585
 
 
 Топ коментарі
 
Если у нас люди устали от войны, то представьте как люди устали от войны в Европах Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 1076
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Зебилушки тут ваши братишки отписались 😁:

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.

А теперь послушаем про "тупых порохоботов", которые не поняли гениального плана Моники. 😁
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Достаточно посмотреть на односторонний отвод Украинских войск в Станице Луганской, и все станет понятно с этими формулами.
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Если у нас люди устали от войны, то представьте как люди устали от войны в Европах Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 1076
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Шоб вы передохли придурки выбравшие это существо
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Почему ты так ненавидишь Украину, Украинцев и Украинского Президента?
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кацапі всегда себя так ведут
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Да правильно все делает Зеленский. Люди устали от войны. Пора уже налаживать отношения с Россией, торговать и жить дальше. Можно даже извиниться перед Кадыровым кто хочет. Все таки один народ и мышибратья. Лишь бы не было войны!!! Абырвалг Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 2286
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Зеленский мирно освобождает Украинские территории, развивает экономику, увеличивает рейтинги Украины, увеличивает бюджет за счет платежей олигархов и ВВП Украины.
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тыкни-ка пальчиком в карту - какие нп освободили при Зеленском?
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После выборов весь Донбасс перейдет под контроль Украины и под украинские законы.
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их дети будут сидеть в подвалах, так мы выиграем эту войну - хрюкал свин в 2014. а вот куй ему на весь пятак Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 2740
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Все цивилизованные страны ( США, ЕС) поддерживабт Зеленского. И только его противнику тянут Украину в КНДР в вышиванках.
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Кацап и дурачок это одно и тоже,у них даже нац герой Иван Дурак!
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Лахта, кыш за поребрик!
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Зеленский сдает интересы государства, главой которого он случайно оказался.
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Мирное освобождение и восстановление контроля над Украинскими территориями - это сдача интересов?
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что при нём освободили, напомни? Над каким поссоветом взвился наш флаг?
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После выборов украинские флаги будут над каждым админзданием Донбасса.
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Ви дурень?"Дебальцево" вам нічого не говорить?
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какого контроля? Ты идиот? Там контроль Украины не предусматривается и не планируется.
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Вся европа сосет у рашки. Не стоит им доверять. Пукин всех там купил.
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Для паРашки,для ОБСЕ и для ЗЕлепузиков....интересная компания удовлетворенных этим решением... Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 1110
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и для тех закордонных, для которых "этот конфликтик" поднадоел и свои бюргеры и месье страдают от санкций... не имея возможности поставлять в рашку (легально) свои разносолы...
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ОБСЕ позитивно оценивает начало создания ДКР ( Донецко-Криворожская Республика)
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Зебилушки тут ваши братишки отписались 😁:

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.

А теперь послушаем про "тупых порохоботов", которые не поняли гениального плана Моники. 😁
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Достаточно посмотреть на односторонний отвод Украинских войск в Станице Луганской, и все станет понятно с этими формулами.
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И что, в Станице Луганской сепары уже зашли на оставленную территорию?
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еще нет, но на укр. территории оборонительные сооружения были разобраны, а значить армии негде находиться, а на сепарской стороне сооружения не разобраны так еще и кунг установили, нацепили повязки СЦКК и флаги вдоль моста поцепили, так что действительно отвод односторонний
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То есть там никого теперь не убивают, и никто никуда не наступает.
Может так и в других местах соприкосновения надо?
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Ну пусть кто-нибудь из ВСУ придет и поставит рядом свой.
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Даже не сомневайся, придет, потерпи трошки.
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Там Украина с обеих сторон, а место кацапской сепарни на два метра в глубь. Кацапчег, не надейся что вам поможет ЗЕшмаркля.
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Та зебилам пофиг они с раком ума борються Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 6173
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Вот как пишут и хотят кацапы,сми мордора Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.

По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
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Зеленский говорит,что ОБСЕ сможет проконтролировать выборы. А я ОБСЕ не доверяю. Есть причины.
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татышо?! спинной мозг впервые выдал адекватную фразу.
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Похоже на приветствие анализа на СПИД ! Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7245
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Все эти "позитивы" закончатся развалом ЕС, что удовлетворит РФ. Им бы поклониться народу Украины вернее меньшей его части, что сдерживают РФ а они если не ножы то шпильки в спину. Но История на нашей стороне, Украина победить и будем надеется что с дне оккупацией. А дети Филиппа Бобкова, руководителя 5\го отдела КГБ еще долго будут верещать с европейских площадок, агентов наплодили тысячами еще в со времен СССР. Но собачки лают караван идет.
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Запоминайте ! Сейчас вскрываются московские консервы !
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Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли Украины в деле о крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году
Об этом сообщает портал nos.nl.
Инициативу поддержали восемь фракций.
Однако министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что сложность в основном том, что для этого потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».
(ах-ах...рашу чіпати страшненько)
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На Украину всё и спишут в итоге.
Зеля, тебе мальчики кровавые не снятся ? Те которые погибли в котлах, устроенных твоими "партнёрами" ? Или "Сватов" больше показывать негде ?
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никто ничего не подписывал,но все поздравляют,что характерно
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а как Путин приветствует! он теперь рукопожатный, вперед в G8, и вообще...
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Всем "миротворцам" желаю жить в мире с убийцами их детей!
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Минские соглашения подписывали Украина, РФ, посредник (ОБСЕ) и два каких-то чувака (половина из них сдохла). Формулу путина подписывают уже представитель ОРЛО и представитель ОРДО. Это то, чего кремлёвцы добивались все годы войны.
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безпринципні гєйропейскі ліберасти вітатимуть що завгодно аби заробляти на торгівлі з ******
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спасибо всем зебилам за президента имбицила
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Вся суть в том что РФ теперь никаким боком не участница конфликта; никаких ихтамнетов никогда не было; разрушения Донбасса российской армией не было; десятки тысяч террористов из "союза Бородая" теперь неподсудны, хотя раньше они подпадали под статьи о международном терроризме.
Данный документ означает полную и абсолютную победу российских олигархов: теперь это "внутриукраинский конфликт", и санкции будут сняты, репараций Украине не будет.
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"Вся суть в том что РФ теперь никаким боком не участница конфликта"
где ты выкопал такю суть? Какие основания?
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A в каком из этих документов РФ названа участницей конфликта ?
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как раз из тех, где они подписываются по решению этого конфликта.
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Кстати, кучмовский счёт в швейцарском банке наверняка прирос миллионами негривен.
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Формулы Штайнмайера - это Мюнхенское соглашение 1938 года. 2.0 в результате которой Гитлер сумел присоединить к себе без единого выстрела большое государство в два этапа - вначале отхватили Судетскую область - Судеты и в марте 39 года Гитлер забывает про свои обещания и захватывает всю территорию! Тоже самое сейчас происходит сговор ЕС с РФ про сдачу Украины России.
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Импичмент и роспуск рады потому что это предатели!
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Ничего ты им не сделаешь. Им заплачено, а любой протест подавит Аваков; он тоже в доле.
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Довольны все, кроме Украины. Хотя войну Роися ведет именно в Украине.
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Хлопцы, вас эта Бенина шайка банально продала за откат от российских олигархов, с которых теперь снимут санкции.
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Ну хоть теперь нет никаких неясностей: Кучма и ********* - предатели Украины. Просто и однозначно.
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Не бойся, ничего не будет. Новомалороссы "устали от войны".
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