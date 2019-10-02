 Вітаю "позитивні новини" засідання ТКГ в Мінську, - глава ОБСЄ Лайчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.
"Вітаю позитивні новини сьогоднішнього засідання ТКГ в Мінську, пов'язані з розведенням і формулою Штайнмаєра. Зобов'язання за Мінськими угодами мають бути виконані і мир досягнутий!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Раніше Лайчак заявляв, що "формула Штайнмаєра" є хорошою основою для виконання Мінських угод.
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
А теперь послушаем про "тупых порохоботов", которые не поняли гениального плана Моники. 😁
Может так и в других местах соприкосновения надо?
Над мостом в Станице Луганской подняли флаги "ЛНР":
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
Об этом сообщает портал nos.nl.
Инициативу поддержали восемь фракций.
Однако министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что сложность в основном том, что для этого потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».
(ах-ах...рашу чіпати страшненько)
Зеля, тебе мальчики кровавые не снятся ? Те которые погибли в котлах, устроенных твоими "партнёрами" ? Или "Сватов" больше показывать негде ?
Данный документ означает полную и абсолютную победу российских олигархов: теперь это "внутриукраинский конфликт", и санкции будут сняты, репараций Украине не будет.
где ты выкопал такю суть? Какие основания?