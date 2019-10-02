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 Економіка
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Все про:бізнес (367) законопроект (784) металургія (130) промисловість (52) Южаніна (73)

 Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна

Про негативні наслідки для вітчизняної економіки ухвалення законопроєкту 1210 йшлося під час останнього засідання парламентського Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Профільний комітет таки рекомендував Раді схвалити законопроєкт 1210 у першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна зазначила: "Законопроєкт матиме страшні негативні наслідки для всієї економіки: це тотальне закриття великого та середнього бізнесу вже до кінця цього року".

Під час засідання депутати від східного регіону оперували конкретними цифрами. Йшлося про те, що рентна плата для вітчизняної металургії стане вищою у десять разів, ніж у прямих конкурентів - російських виробників.

Попри думку учасників та попередню критику проєкту закону з боку бізнесових асоціацій, міжнародних та вітчизняних експертів і аналітиків, профільний комітет таки рекомендував Раді схвалили законопроєкт 1210 у першому читанні. Бізнес висловив занепокоєння, що надалі їхні аргументи також не будуть враховані.

Своєю чергою, голова комітету Данило Гетманцев пообіцяв знайти усі компроміси з металургами. І також переглянути рентну плату для видобутку марганцевих руд. Яку, за словами Гетманцева, "випустили з уваги випадково, і це була помилка".

Також читайте: Альтернативний проєкт закону №1210-1 також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151581
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично нафиг он нужен мы же идём назад в сэсэрэ да Зебилы? Кстати вы тоже будете сокращены 😂😂😂
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Для крупного бизнеса, особенно угольно-металлургического и куриного - надо отменить все налоги, чтобы Ахметов и Косюк уничтожили конкуренцию со стороны раши.
Деньги в казну надо сбивать через евробляхеров и повышение коммуналки. Простые люди заплатят за все.
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Ну коль столько истерики, то явно крепко хвост прищемили "крупному бизнесу".
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Да его не прищемили.А просто пора наводить порядок.Это не для злорадства шариковых.Отнимать и делить не будут.Но золотых унитазов и ванн с шампанским станет меньше. ТАК ЖИВУТ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ.А кацапье обложить пошлиной .НЕ должно быть в Украине ихних товаров ни через Беларусь ни другими тропами
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как жирные твари не хотят платить налоги! аж визжат! понаделали кластеров из ФОПов с миллиардными прибылями, а хотят платить как минимальный единый налог,крысы ублюдочные!
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Зеленский заставляет олигархов платить налоги за использование украинских недр. У олигархов истерика - теряют сверх прибыли. Продают по мировым ценам, а налоги и зарплаты платят мизерные.
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попутчик негодует, ахметов подключил всех на разгон зрады. 170% годовой прибыли никто не хочет терять.
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Отлично нафиг он нужен мы же идём назад в сэсэрэ да Зебилы? Кстати вы тоже будете сокращены 😂😂😂
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Только те, кто сотрудничает с крупным бизнесом... украинским...
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ты вообще не украинец . ты из страны которая ноги под рашкой развигает
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куды вы, ПЕСики, ідете, то ваша особиста собача доля Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7413
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Та какой бизнес может быть после того как эти земрази дорвались до корыта. Теперь еще и с народной милицией лнр/днр придется делиться.
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Для крупного бизнеса, особенно угольно-металлургического и куриного - надо отменить все налоги, чтобы Ахметов и Косюк уничтожили конкуренцию со стороны раши.
Деньги в казну надо сбивать через евробляхеров и повышение коммуналки. Простые люди заплатят за все.
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Чтобы наполнить бюджет, надо по всем каналам в мире показывать круглосуточно "сватов".
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а доходи від реклами не в офшор, а в бюджет
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Премію Дарвіна з економіки цей Зебіла вже заслуговую.
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Косюк не скаржиться, ферму курячу в Польщі будує, там бізнес купує
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Ничего. Есть беня(он же есть, никуда не делся?). Он купит дешево, затем продаст, но уже дороже. Собственно затем он и здесь. Или есть еще версии его пребывания в Украине?
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ага....
продали свою страну за обещания, а тарифы им так и не снизили...
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Пусть Коломойский с олигархами заплатят сначала!
Зеленая дрянь хочет за наш счет даунбас ремонтировать, руками вора коломойского!
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3,7 млрд грн штрафу: перевірки касової дисципліни і судова практика

https://news.dtkt.ua/law/jurisprudence/58048
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а це ще не всіх зобов'язали касові апарати ставити.
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я читав статтю, якась дебільна позиція податкової, бабло ж то йшло потім в банк, а не виймалась готівка. Я знаю подібну ситуацію, то справа з третьої спроби в тоді ще Вищому адміністративному вирішилась на користь підприємця.
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Вот так вы, Южанина, и жили 28 лет,укрепляя олигарха.
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Сначала Зелю, Беню, и рейдера Богдана!
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Ага, все олигархи разом соберутся и уедут Законопроект 1210 повлечет тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса до конца года, - Южанина - Цензор.НЕТ 5314
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Ну, закроют и х...... с ними. А на счет экономики не переживай, с вашей экономикой 6 лет догоняем Януковича, минимальную пенсию в 100 долларов.
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и правильно.нах этот малый бизнес.будет один крупный-1
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це добре
отже, великий та середній бізнес підтримає народний імпічмент зюзі
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Олигархи больше заплатят в буджет Украины, а не выведут в офшоры. Больше зарплаты бюджетников, больше дорог и т. д. Значит вырастут продажи и доходы малого и среднего бизнеса.
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а не простіше тоді законодавчо заборонити використання офшорів для оптимізації податків, і взагалі здійснювати операції церез офшорні юрисдикції? у нас же як роблять, продають своїй офшорній компанії продукції на копійку дорожче собівартості, от з тої копійки і платять податки, це типа прибуток. А вже офшорна продає кінцевому споживачу по нормальній ціні, але той реальний дохід осідає в офшорі, а потім вони, типа іноземний інвестор вкладає сюди свої гроші і ясне діло прибутки вовидить без фактично податків. це сама проста схема.
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Так средний класс опасен для любого правительства, т.к. самый активный и тупо не следует за лозунгами о халяве, которая возникнет ниоткуда.
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Не. Ренту на марганець треба знизити. Ато бородата бабуся мало заробляє. Та і на боксити (алюміній) також.
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А куда делись идеи либертарианства, о которых распинался Зеленский в начале своей каденции? И как согласуются эти законы с ужесточением давления на фопы? Вроде-бы либартарианская философия связана с отменой давления на малый бизнес и уничтожения монопольных структур. У нас прямо противоположные действия.
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Может зеленые просто воюют таким образом с ахметкой попытавшимся перекупить кучку слуг в раде,если да,то пусть донецкий картежник закрывает свой бизнес и вместе со своим другом потрохом уматывает к сватам пети в питер.
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Когда "правительство самоубийц" поднимало в 10 раз тарифы для населения и для того же бизнеса все молчали в тряпочку, а когда заставляют платить налоги наступил конец света.
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бач ти як буржуї недобиті заворушилися.. придеться платити податкі по повній.. я б вам ще за ухиляння за попередні роки статтю би намалював, але то вже не моя прерогатива
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Какая истерика у зажравшихся морд, сдирающих ценами на свой второсортный товар с народа три шкуры. А их, всего навсего, хотят заставить честно платить налоги!!!!! Просто платить по закону!!! Сволочи, устроили тут вакханалию с ценами, уже дороже европейских, на своё говно!!!! Вас к стенке пора ставить, а не панькаются, как организаторов геноцида, украинцы вымирают и разбегаются, а они всё мешки долларами набивают.
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