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 Економіка
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Все про:бізнес (367) законопроект (784) рента (12) Каленков Олександр (55)

 Альтернативний проєкт закону №1210-1 також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики представили законопроєкт №1210, де прописані умови підвищення ренти на видобуток залізної руди, і він викликав великі сумніви щодо ефективності і доцільності в експертів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром", радник в МЕРТ Олександр Каленков у коментарі "Апострофу".

Він зазначив, що обіцяний в комітеті альтернативний проєкт також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти.

"Дубінський запропонував гіпотезу - подумаймо про формульне утворення ренти, ґрунтуючись на ставці Платс у Північному Китаї ... Як буде ставка Платс в Північному Китаї приводитися до ставки ренти в Україні? Які будуть складові цієї формули, коефіцієнти та інше? Ніяких деталей Дубінським і його комітетом вказано не було. Дубінський запевняв, що вони будуть в альтернативному законопроєкті №1210-1. Його вже опублікували, але там теж нічого немає. Порівняно з першою версією - абсолютно нічого не змінилося", - підкреслив Каленков.

За його словами, під час чергового засідання комітету стало ясно, що змін у частині ренти законопроєкту не буде - його нібито збираються передати в Раду в нинішньому вигляді і до другого читання доопрацювати. Експерт висловив сумнів, що це станеться.

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"Заяви про те, що потрібно ухвалити в першому читанні це, а потім спробувати її якось змінити, для нас абсолютно не прийнятні. Ми розуміємо, що, якщо законопроєкт буде проголосований у першому читанні, дуже мала ймовірність, що Верховна Рада потім до нього повернеться і буде що-небудь переглядати", - зазначає президент ОП "Укрметалургпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151579
 
 
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У нас он капитуляция на носу, а они за железную руду переживают.
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Олигархи не хотят платить налоги на испольщование украинских недр. Подключили всех.
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они переживают не за железную руду, а за деньги которые им падают в карман.
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Успокойтесь, в Украине теперь будет законодательная база ордило/срашки. Спасибо зеобабам
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кто бы пояснил слугам коломойского, что дар управления - это Божий дар, а не булавой махать. Чингисхан орду создал после того, как из Китая привез одного чиновника, который написал ему яссу, а он только тупо ее исполнял. И до европы дошел
актеры, клоуны и пианисты с фотографами - не тот компот
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