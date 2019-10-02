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Все про:Зеленський (3007) ОБСЄ (2265) Росія (20065) Формула Штайнмаєра (1)

 "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

1 жовтня в Мінську ТКГ погодила єдину редакцію "формули Штайнмаєра" і домовилася про розведення сил і засобів на Донбасі. Таким чином, Україна, Німеччина, Франція і Росія можуть розпочинати підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ".

Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Росії, України та Франції можуть розпочинати підготовку саміту в "нормандському форматі", який прийме Париж. Точної дати поки немає. Французький лідер Емманюель Макрон, виступаючи 1 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що зустріч може відбутися найближчими тижнями.

Як повідомили в російських держструктурах, саміт цілком можливо провести цього місяця. Для цього потрібно узгодити графіки керівників чотирьох держав. Така зустріч буде першою з 2016 року.

Формулу запропонував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коли був главою МЗС ФРН. "Формула Штайнмаєра" ніколи раніше не оформлялася у вигляді документа.

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Як зазначає російське видання, в узгодженому тексті йдеться, що закон про особливий статус ОРДЛО "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах". Також там зазначається, що закон діятиме на тимчасовій основі до опублікування місією спостерігачів ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, особливий статус почне діяти на постійній основі.

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Зафіксувати цю домовленість передбачалося 18 вересня на засіданні ТКГ. Але експрезидент України Леонід Кучма, який представляє Київ у контактній групі, відмовився тоді поставити під папером свій підпис, заявивши, що це може спровокувати в Україні черговий Майдан. Глава українського МЗС Вадим Пристайко, втім, пояснив зрив підписання технічними проблемами, не уточнивши, в чому вони полягали.

До 1 жовтня було придумано схему, яка дозволила членам контактної групи затвердити єдину редакцію "формули Штайнмаєра", не підписуючи її. Представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік, коментуючи підсумки засідання в Мінську, повідомив, що члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на його адресу "підтвердили текст "формули Штайнмаєра"". Листи, підписані ОБСЄ, російською стороною, представниками ОРДЛО і Леонідом Кучмою від України, датовані 1 жовтня.

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"Українська сторона приймає текст цієї формули", - написано поруч із підписом Кучми.

КоммерсантЪ опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом формули Штайнмаєра 01
КоммерсантЪ опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом формули Штайнмаєра 02
КоммерсантЪ опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом формули Штайнмаєра 03
КоммерсантЪ опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом формули Штайнмаєра 04
КоммерсантЪ опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом формули Штайнмаєра 05
Фото документів: "КоммерсантЪ"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151578
 
 
 Топ коментарі
 
это гос измена!.. банда предателей: Зеленский, Кучма, Богдан и другие должны предстать перед судом!
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Если выборы на оккупированой територии будут проходить по украинскому законодательству, то уж извольте принимать документы на государственном языке Российские СМИ обнародовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Украиной, ОБСЕ, РФ и представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 861
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А почему текст формулы штангенциркуля исключительно на руском языке? Российские СМИ обнародовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Украиной, ОБСЕ, РФ и представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8106
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ну, что ви всьо врємя нєдавольни, парахаботи!
нікакой капітуляциі нєт! просто атвєдут вайска назад, фєдєралізіруют Украіну, срасіі снімут санкціі, аставят єй Крим - і всьо!
што тут такова?
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ЛОШЬЕ! Формулой Швайнмаера вас отвлекают от ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ!
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уже продавать нечего - Зе!бил все бесплатно отдал. Ты слишком долго был в коме.
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..З вашими....* баригами . мертвячуками та кловунами * !
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шо, кацап, прігожен ще не скорочує свій контингент на цензорі?
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Украинский народ всей Украины проснитесь мать вашу! Это Мюнхенское соглашение 2.0. Они сдают Украину России! Все выходите на улицы своих городов на площади и требуйте остановить капитуляцию!!! Европа чхала на Украину! Кроме Украинского народа Украину никто не защитит! Мы не можем снова вернуться в Российскую Империю! Украина прошла все эти высылки, голодоморы, унижения и мы опять туда в тюрьму народа. Очнитесь мать вашу! Нас в СССР тянут!
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Когда будут сдавать тогда и кричи, а пока договариваются о мире. Уступки будут, не без этого, но продолжать войну столетьями как-то напряжно.
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про импичмент(даже не мечтайте)

Як зазначив експерт, в Україні можна оголосити перевибори парламенту, але президенту імпічмент не загрожує через те, що стаття 111 Конституції України занадто складна для його здійснення.
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80 летний Чучма должен на зоне сидеть за убийство Гангадзе а он там что то подписывает, кто эту вороватуюсволочь туда назначил?
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Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобран.
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Если бы простйшие зеблюди понимали, что такое свобода и зачем она им...

Так что их приоритеты были очевидны еще до выборов 2019.
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Формулы Штайнмайера - это Мюнхенское соглашение 1938 года. 2.0
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І це забути!!!!? І це пробачити!!!!? І за це цим тварям амністія і особливий статус!?
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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Не забути і не пробачити, а хто це вимагає? Але якщо ти мрієш, що Україна найближчим часом переможе, то ти не сповна розуму. Тому необхідно домовлятись.
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Перед очима встає портрет 16-річного хлопчика-спортовця, якого кацапи застрелили за нашитий на рукаві український прапор. Його вбивць зібралося амністувати та запускати в Раду зелене чмо разом з серійним вбивцею Кучмою?
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Мне это напоминает ситуацию с Гадей , сначала все были за нее , а потом во как вышло😁 Так и с Зеленским сначала говорил правильные вещи, а сейчас.... полная фигня. Все хотят мира , однако не такой ценой😐
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НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ОБСЕ??? Російські ЗМІ оприлюднили погоджений текст "формули Штайнмаєра", підписаний Україною, ОБСЄ, РФ і представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3650 А ОТ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ? Російські ЗМІ оприлюднили погоджений текст "формули Штайнмаєра", підписаний Україною, ОБСЄ, РФ і представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2366 ЧТО, НЕТ? И Я УЖЕ ДАЖЕ ЗНАЮ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ЭТИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Російські ЗМІ оприлюднили погоджений текст "формули Штайнмаєра", підписаний Україною, ОБСЄ, РФ і представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8561
ДАВНО ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ! Російські ЗМІ оприлюднили погоджений текст "формули Штайнмаєра", підписаний Україною, ОБСЄ, РФ і представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9778
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Так самі спостерігачі це хто? - Так, за даними звіту від 26 серпня 2019 року, до складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації і жодного спостерігача - громадянина України.
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"наблюдатели обсе" - это коцабы. а чтоб им было проще написано: "выборы признать в целом соответствующими..." ну завезли миллиончик бюллетеней, ну постреляли немножко, но в целом - все "демократично". ни российские каналы отключать, ни сепаров отлавливать никто не собирается.
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Украинцы узнают о договоренностях через слив из Коммерсанта...
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"слуги "рашиста в Украине сдали вместе с процентами Украину рашисту
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Во-первых он не мой. А что будет,с уверенностью ни скажешь ни ты и не я.
Лукашенко не зря ездит и ,думаю,разговоры уже ведутся. Европа сама нас кинула. Теперь только одна дорога в вассалы монстра.
Самое главное,что народ не против. Им бы только пожрать...
Наблюдатели ОБСЕ подпишут всё(с оружием или без него). Им главное закрыть вопрос. Украину просто слили,конечно,по желанию.
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В документе нет ни слова про вывод войск РФ. Недоимперия не несет никаких обязательств! За все отвечает только Украина!
Будапештский Меморандум 2!
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Зеленські чорти граються словами,що нічого не підписували,але підпис Чучми під погодженням стоїть
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особый статус - это
1. Возвращение территорий под контроль суверенного государства
2. Восстановление инфраструктуры за счет просителей путенвведи
3. Возмещение дамбаскими кормильцами материального и морального ущерба пострадавщим с украинской стороны
4. Возвращение, адаптация и компенсация временно перемещенным лицам
5. Увековеченье подвига украинских воинов/ снесение памятников и напоминаний о бандитах
6. Запрет на выезд за пределы нынешней линии разграничения
7. Запрет на руский йезык в делопроизводстве и формальном документообороте.
...to name a few...
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как тебе возмечталось. это все уже в прошлом. почитай бумажку - зе-рада будет принимать новый зе-закон об зе-особом статусе великого ордло. и принимать эти слуги его будут под диктовку рф, потому что своего ума у них нету. по такому принципу их подбирали.
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Для начала, что бы все это требовать, надо было победить, а не на диване лежать. А теперь все по другому...
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Кацап, шо ш ты своей власовской тряпки стеснчешься? Шо там по-другому? Будет по-украински, а не как ***** твое клянчит... вы, кацапы, поспешили радоваться... резать вас, баранов будем, мразь фашистскую
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Много ты, лежа на диване, уже нарезал? Вот то-то!
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І знову ми дізнаємося про все від кацапів!!! Оце зебіли ваше досягнення! Порзорість! Ви зробили це разом!!! Суки!!!
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Формулы Штайнмайера - это Мюнхенское соглашение 1938 года. 2.0 в результате которой Гитлер сумел присоединить к себе без единого выстрела большое государство в два этапа - вначале отхватили Судетскую область - Судеты и в марте 39 года Гитлер забывает про свои обещания и захватывает всю территорию! Тоже самое происходит сейчас с Украиной!!! Европа, как и тогда пошла на сговор, как и тогда согласие Невилла Чемберлена с германской оккупацией Судет и отказ от военного противодействия дальнейшему захвату Чехословакии заставили нацистов считать, что и оккупация Польши также не приведет к мировой войне. История повторяется!
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"Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера"

власть уже открыто врет людям по поводу этой формулы...
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Порох был прав, выбрали путина. Ну, быдло, готовтесь к войне в своих городах и на своих улицах.
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а насправді - немає ніякого спільного документу Тристоронньої групи. Є 5 окремих цидульок, кожна з яких аніякої юридичної сили не має. Підписів на єдиному документі немає - тобто ці цидульки коштують дешевше, ніж туалетний папір
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Терористи ОРДЛО тоже теперь сторона конфликта? Война теперь гражданская?
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кУЧМА- офіційний представник презЕдента України. Все, що підписує кучма, підписується, виключно, з особистого дозволу зеленського. І що там підсвинок- яресько верещав? Кажеш, падлюко, нічого не підписано? Бершуть. Беззупинно. Роблять все, для капітуляції перед московією. Поспішають
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Вот как пишут и хотят кацапы,сми мордора Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.

По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша
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Тарас Березовец
45 мин. ·

Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
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Передай Березовцу! "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5300
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
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Буде наступ пуйла одразу після 7 жовтня , коли наші війська покинуть позиції і відійдуть в голе поле. Маріуполь, Херсонська обл , вся Луганська ,і Донецька ...
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Коли це відбудеться, то всіх причетних треба публічно повісити.
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Все будет решаться непосредственно в Париже на четьірехсторонних переговорах на вьісшем уровне в Нормандском формате , причем , без всяких "представителей ОРДЛО".
Согласование "формульі" просто разблокировало данньіе переговорьі , а блокировала их Москва.
Украина еще ничего не проиграла , но и не вьіиграла. Удачи Зеленскому в Париже , и реальной помощи со стороньі Меркель и Макрона . Все будет Украина!
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Как у вас , у зелёных, всё просто! Просто подписали, просто разблокировали,просто утром одно,а вечером другое, просто сдали,просто слили, просто предали. А потом удачи ? Да со такой простотой,удачи не видать!
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Три года Порошенко "просидел на берегу реки" , но труп врага так и не пропльіл , даже не рухнул Крьімский мост. А вот коллективньіе санкции Запада против РФ оказались под угрозой. Так , что Зеленский правильно делает , беря инициативу в руки Украиньі. Удачи ему и всем нам !
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Кацап, твой Зеленский - обыкновенный продажный еврей, к тому же с кучей комплексов наркозависимого. Украина для него - объект обогащения. Больше ничего.
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просто ,порошенко не ліг під путіна і не підложив під москалів УКРАЇНУ І НАРОД
а, так, зе-бидло вірно говорить, що порох нічого не зробив(

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удивительно, что они Зеленского ещё и на huу не послали...
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Текст відповіді сайдіку абсолютно,до останньої коми , однаковий,що від Лугандону,що від України.
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Сволота во главе с ЗЕленским и его бандой, слила Украину оккупантам, совершили госизмену. Какой будет ответ Армии Украины, Национальной Гвардии, патриотов из СБУ,
МВД и др.органов власти, сознательных украинцев покажет будущий Майдан, который снесет эту зеленую грязь и дрянь.
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А чому Україна підписала документ на мові агресора? Якщо не на українській мові то хоча б англійській. Контролювати вибори будуть переодягнені бандити бандформувань, приклад Крим. А чому ОБСЄ буде визначати законність виборів ?! Та це є розсадник російської ФСБ, кубло російських агентів. Ото і буде "законність" по правилах Кремля. А ЧОМУ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС бандитам з ДАУНБАСУ!? Може Західна Україна, Поділля, Волинь, Черкащина, Таврія більше гідні особливого статусу, бо вони в основному понесли тягар війни і жертви з агресором ! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ
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На прохання BBC News Україна, узгодження тексту "формули Штайнмаєра" прокоментував колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
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Кацапи з сєпарами стріляють з фронту, зелені чмошники-капітулянти - в спину.
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Так где **** этот согласованный дип работниками текст закона ? Зеля ********,что ты там вчера ****** на пресс конференции посмеиваясь,что ни чего особенного не подписали! Судя по радостным визгам рашки,очень даже важный документ !
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мля, основной спонсор ОБСЕ - кремль.

кто на что надеется?
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тільки салом не закусуй. Бо ще вдавишься... "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9065
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овцейоб мокшанский а ну брысь под лавку(((
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"Настоящий закон вступает в силу..." !? Какой закон? Текст "формулы Штайнмаера" законом не является! Это означает что существует закрытый для общества текст пакта Моники Зелински-Рибентропа ещё не имплементованный ВР Украины, но уже заявленный как закон!?
И тут возникает вопрос; А в нём что, гарантии Украины, территориальной целостности России?
Дипломатическое болото!
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мається на увазі закон про особливий статус одрло, а сам закон зекоманді кремль напише не переймайтеся
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"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
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Мне это напоминает ситуацию с Гадей , сначала все были за нее , а потом во как вышло😁 Так и с Зеленским сначала говорил правильные вещи, а сейчас.... полная фигня. Все хотят мира , однако не такой ценой😐
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Якщо я все таки третій раз поїду на Майдан (що не факт, бо ****.ло вже це хохлобидло малороське), то тільки зі зброєю і бойовими набоями. З другої сторони - Х.йло тільки цього і чекає. Суки зелені, ви знову продали українську незалежність.
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В ОРДЛО уже три месяцеа раздают российские паспорта.
Значит ли это, что согласно этой "формуле" граждане России будут принимать участие в украинских выборах на этой территории, а переселенцы, которые имеют пррописку в Луганске и Донецке но выехали оттуда, граждане Украины, нет?
Это сознательный саботаж украинской государственности либо такая вопиющая халатность и безразличие к будущему Украины?
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давайте я вам напишу про єдине на що слід звернути увагу в цій формулі і про що це говорить.
1. Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 16.09.2014 діяв тільки до 31.12.2019. Тобто, особливий статус гарантувався ОРДЛО тільки до 31.12.2019 і все, потім вони мали б жити як і раніше, як звичайні області України.
2. Підписана кучмою, за дорученням зеленського, так звана "формула", містить єдине заради чого вона написана: ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО ОТРИМУЄ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ - НАЗАВЖДИ.

а це що? а це срана федералізація де сране ордло буде вічно проти НАТО та ЄС, але за попів, "руській мір" та іншу *****.
от і все, що містить ця "формула". вирішуйте самі що це для України. як на мене - це кінець держави.
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Хотите особий статус тогда берите в руки автоматы - формула Штанмаера!

Это не фигура речи, это сегодня уже реальность.
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И что? Погибнуть во славу олигархов? А другие в это время будут в Польше и Чехии после работы пиво с рулькой жрать и посмеиваться?
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Маньяк который давал команду отдать чеченцам гонгадзе и *******ть, потом давл команду выкопать тело и отрезать голову … должен закончить войну, вот это у нас пиз*****ц еще будет
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Только военная диктатура проукраинских сил ,спасет ситуацию
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