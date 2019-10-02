 "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ".
Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Росії, України та Франції можуть розпочинати підготовку саміту в "нормандському форматі", який прийме Париж. Точної дати поки немає. Французький лідер Емманюель Макрон, виступаючи 1 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що зустріч може відбутися найближчими тижнями.
Як повідомили в російських держструктурах, саміт цілком можливо провести цього місяця. Для цього потрібно узгодити графіки керівників чотирьох держав. Така зустріч буде першою з 2016 року.
Формулу запропонував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коли був главою МЗС ФРН. "Формула Штайнмаєра" ніколи раніше не оформлялася у вигляді документа.
Як зазначає російське видання, в узгодженому тексті йдеться, що закон про особливий статус ОРДЛО "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах". Також там зазначається, що закон діятиме на тимчасовій основі до опублікування місією спостерігачів ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, особливий статус почне діяти на постійній основі.
Зафіксувати цю домовленість передбачалося 18 вересня на засіданні ТКГ. Але експрезидент України Леонід Кучма, який представляє Київ у контактній групі, відмовився тоді поставити під папером свій підпис, заявивши, що це може спровокувати в Україні черговий Майдан. Глава українського МЗС Вадим Пристайко, втім, пояснив зрив підписання технічними проблемами, не уточнивши, в чому вони полягали.
До 1 жовтня було придумано схему, яка дозволила членам контактної групи затвердити єдину редакцію "формули Штайнмаєра", не підписуючи її. Представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік, коментуючи підсумки засідання в Мінську, повідомив, що члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на його адресу "підтвердили текст "формули Штайнмаєра"". Листи, підписані ОБСЄ, російською стороною, представниками ОРДЛО і Леонідом Кучмою від України, датовані 1 жовтня.
"Українська сторона приймає текст цієї формули", - написано поруч із підписом Кучми.
Фото документів: "КоммерсантЪ"
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
нікакой капітуляциі нєт! просто атвєдут вайска назад, фєдєралізіруют Украіну, срасіі снімут санкціі, аставят єй Крим - і всьо!
што тут такова?
Як зазначив експерт, в Україні можна оголосити перевибори парламенту, але президенту імпічмент не загрожує через те, що стаття 111 Конституції України занадто складна для його здійснення.
Так что их приоритеты были очевидны еще до выборов 2019.
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
Степанчик Чубенко (назавжди 16!)
https://www.youtube.com/watch?v=-KiUwb0thGU&feature=share&fbclid=*************************************************************
ДАВНО ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ!
Лукашенко не зря ездит и ,думаю,разговоры уже ведутся. Европа сама нас кинула. Теперь только одна дорога в вассалы монстра.
Самое главное,что народ не против. Им бы только пожрать...
Наблюдатели ОБСЕ подпишут всё(с оружием или без него). Им главное закрыть вопрос. Украину просто слили,конечно,по желанию.
Будапештский Меморандум 2!
1. Возвращение территорий под контроль суверенного государства
2. Восстановление инфраструктуры за счет просителей путенвведи
3. Возмещение дамбаскими кормильцами материального и морального ущерба пострадавщим с украинской стороны
4. Возвращение, адаптация и компенсация временно перемещенным лицам
5. Увековеченье подвига украинских воинов/ снесение памятников и напоминаний о бандитах
6. Запрет на выезд за пределы нынешней линии разграничения
7. Запрет на руский йезык в делопроизводстве и формальном документообороте.
...to name a few...
власть уже открыто врет людям по поводу этой формулы...
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша
45 мин. ·
Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
Согласование "формульі" просто разблокировало данньіе переговорьі , а блокировала их Москва.
Украина еще ничего не проиграла , но и не вьіиграла. Удачи Зеленскому в Париже , и реальной помощи со стороньі Меркель и Макрона . Все будет Украина!
а, так, зе-бидло вірно говорить, що порох нічого не зробив(
МВД и др.органов власти, сознательных украинцев покажет будущий Майдан, который снесет эту зеленую грязь и дрянь.
За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
кто на что надеется?
И тут возникает вопрос; А в нём что, гарантии Украины, территориальной целостности России?
Дипломатическое болото!
Значит ли это, что согласно этой "формуле" граждане России будут принимать участие в украинских выборах на этой территории, а переселенцы, которые имеют пррописку в Луганске и Донецке но выехали оттуда, граждане Украины, нет?
Это сознательный саботаж украинской государственности либо такая вопиющая халатность и безразличие к будущему Украины?
https://wz.lviv.ua/news/398397-vidnovyv-diialnist-komitet-maidanu-lvivshchyny?utm_source=Push&utm_campaign=featured&utm_medium=referral
1. Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 16.09.2014 діяв тільки до 31.12.2019. Тобто, особливий статус гарантувався ОРДЛО тільки до 31.12.2019 і все, потім вони мали б жити як і раніше, як звичайні області України.
2. Підписана кучмою, за дорученням зеленського, так звана "формула", містить єдине заради чого вона написана: ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО ОТРИМУЄ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ - НАЗАВЖДИ.
а це що? а це срана федералізація де сране ордло буде вічно проти НАТО та ЄС, але за попів, "руській мір" та іншу *****.
от і все, що містить ця "формула". вирішуйте самі що це для України. як на мене - це кінець держави.
Это не фигура речи, это сегодня уже реальность.