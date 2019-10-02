 "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ".

Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Росії, України та Франції можуть розпочинати підготовку саміту в "нормандському форматі", який прийме Париж. Точної дати поки немає. Французький лідер Емманюель Макрон, виступаючи 1 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що зустріч може відбутися найближчими тижнями.

Як повідомили в російських держструктурах, саміт цілком можливо провести цього місяця. Для цього потрібно узгодити графіки керівників чотирьох держав. Така зустріч буде першою з 2016 року.

Формулу запропонував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коли був главою МЗС ФРН. "Формула Штайнмаєра" ніколи раніше не оформлялася у вигляді документа.

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Як зазначає російське видання, в узгодженому тексті йдеться, що закон про особливий статус ОРДЛО "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах". Також там зазначається, що закон діятиме на тимчасовій основі до опублікування місією спостерігачів ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, особливий статус почне діяти на постійній основі.

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Зафіксувати цю домовленість передбачалося 18 вересня на засіданні ТКГ. Але експрезидент України Леонід Кучма, який представляє Київ у контактній групі, відмовився тоді поставити під папером свій підпис, заявивши, що це може спровокувати в Україні черговий Майдан. Глава українського МЗС Вадим Пристайко, втім, пояснив зрив підписання технічними проблемами, не уточнивши, в чому вони полягали.

До 1 жовтня було придумано схему, яка дозволила членам контактної групи затвердити єдину редакцію "формули Штайнмаєра", не підписуючи її. Представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік, коментуючи підсумки засідання в Мінську, повідомив, що члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на його адресу "підтвердили текст "формули Штайнмаєра"". Листи, підписані ОБСЄ, російською стороною, представниками ОРДЛО і Леонідом Кучмою від України, датовані 1 жовтня.

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"Українська сторона приймає текст цієї формули", - написано поруч із підписом Кучми.











Фото документів: "КоммерсантЪ"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".