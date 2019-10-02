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 Політика України
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Все про:Парасюк (137) Формула Штайнмаєра (1)

 Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк

Реально немає офіційних домовленостей, є просто тупа відмазка Європи і маніакальна позиція Росії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Великий кредит довіри, який був даний нашому президенту і його команді, не дає йому права одноосібно приймати рішення, які ставлять під загрозу нашу національну безпеку. І жодні слова не зможуть прикрасити те, що для кожного українця є очевидним. Ми занадто добре знаємо, що таке Росія і Путін, щоб зараз так просто сліпо повірити. Ні! Так точно не буде", - заявив він.

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"Нехай вся ця історія з "мінськом" і "формулою штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем. Бо війна, яка в нас триває - це не просто політика. Суспільство хоче встановлення справедливості, а не фейкового миру, який нам нав’язують. І, взагалі, помилкою було підписуватись під тим, що колись розпочав Порошенко. Це саме він втягнув Україну в цю дуже невигідну для нас історію. Бо реально нема офіційних домовленостей, є просто тупа відмазка Європи і маніакальна позиція Росії. І ніхто ні за що не буде нести відповідальності, бо жодна країна, яка сидить за столом переговорів, офіційно під цим всім не підписалась. Тільки нас одних до чогось змушують. І я переконаний, що навіть після виконання всіх домовленостей нічого не зміниться, бо Путіну не потрібний мир, йому головне, щоб продовжувалась "страшилка" про бідну, нещасну Україну. І коли ми собі ставимо питання, що буде далі, то відповідь проста - нічого, але лише до того часу, поки Верховна Рада за це все не проголосує. Тому, маю надію, що народні депутати поведуть себе як народні, а не як на з‘їзді комсомолу! П.с. Забагато смертей, щоб так просто взяти і все забути. Не вийде!"- резюмував Парасюк.

Нехай вся ця історія з Мінськом і формулою Штайнмаєра стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк 01

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151577
 
   
 Топ коментарі
 
Йому може і душ, а от що робити хлопцям котрих ця потвора виганяє в зиму на не облаштовані позиції залишаючи ворогу свої укріплення?
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Якби мародер проліз на другий термін, то зараз розповідав би про доцільність формули штанмаєра та про "вимушену" торгівлю з кацапами, а порохоскот би дякував йому за цю перемогу..
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Зеленая Сопля дождется, что его размажут по асфальту.
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до хреена зрадників на цій гілці, які залайкали ордловця Глеб123
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обдолбанному холодный душ, как нормальному теплая ванна
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Зелюки поняли, что номер с билецким-гапоном не прокатил. Выпустили парасючку. Кто там еще в запасе?
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Всё уже давно подписано и прошлый созыв одобрил особый статус, в чём теперь проблема?
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А ось і стерво Вова Нога зявилося. Ти на кого батон крошиш, шавка коломойшина? Зеля і Коломой твої хазяї. Забув з чиїх рук харчувався і з чиєї подачі всі 4 роки " мочив" Пороха. Шут ти гороховий.
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