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 Політика України
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Все про:журналістика (865) суд (5563) НСТУ (104) Богдан Андрій (177)

 Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана в Росію і в напрямку Білорусі

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів програми "Схеми", в якому вони просили суд у встановленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана, голови Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про перельоти в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які "Схеми" отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу Президента подав позов на журналістів. Під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам журналістів у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу.

"По суті, суд уже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів. Фактично, в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів. Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що вони офіційно дають таку інформацію тільки суду", – сказав адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов.

Також читайте: Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

"Очевидно, що журналісти захищають свої джерела і розкривати їх не будуть. Водночас суд має зібрати та дослідити всі докази у справі. Для цього він може в рамках процесу робити запити у відповідні органи. Це вимагає часу, але так і відбувається встановлення істини. У нашому випадку суддя не вважає за потрібним це робити. Схоже, на це і зроблена ставка – щоб у прискореному темпі розглянути цю справу і, очевидно, задовольнити позов. Це пан Богдан – і статусність позивача очевидно до чогось призводить у цій справі", – додав адвокат.

Нагадаємо, Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що в 2018 році - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три зльоти і три вильоти.

Він подав позов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказано трьох журналістів - Валерія Єгошина, Максима Савчука та Наталю Седлецьку, а також НСТУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - "Схеми". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151576
 
 
 Топ коментарі
 
Суд имени Портнова отказался.
Государственная измена слишком очевидна, как и реванш антимайданщиков.
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Богдан мне сильно мертвейчука напоминает,очень сильно!
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Суд имени Портнова отказался.
Государственная измена слишком очевидна, как и реванш антимайданщиков.
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В даний час слова "український суд" можна спокійно замінити одним словом "Портнов".
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Ща зебіли набігуть і розкажуть що то все погані журналюги заважають працювати чесним бубочкам.
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Хороший суд, "справедливый" - нельзя руководителя президента трогать.
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суд для адвоката Бени, а как там с его увольнением, 25 тыс подписантов оставили без ответа, На сегодня законы спят....пока новые для Слуг напишут...
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Так его уволили и теперь он "уволенный помощник зебилоида"!
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помощница или кто там какую роль имеет.
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Я ниче не продавал, просто стал из украинца - гражданином Украины. Который с 2014года впервые опять задумался куда ехать в Чехию, Польшу или попробовать в Германию...
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Ничего, скоро откроются новые перспективы. Колыма, Забайкалье или Урал
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в сирию. там тоже есть "граждане украины"
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Зараз набіжить зубожілий нарід і обкладе буями твій пост.
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а че? я вот на 100% согласен, даже на 146%!!! ...или 73%... ой я запутался...
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Кто бы сомневался. Какая неожиданность. Зря что-ли гнида Андрюша Портнов к судам приставлен?
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Это не страшно. Следствие по делу о государственной измене всё установит. И сколько раз и когда кто из них летал и за сколько этот суд им. Портнова, отказался.
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Очевидно что доказывать информацию обязан тот, кто ее распространяет. "Схемы" говорят что Богдан летал в рашу - пусть сами это и доказывают. Иначе я могу заявить что Порошенко держит в подвале в Козыне сотню пленных порохоботов, а суд пусть дает санкцию на обыск?
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Так "схемы" не могут получить доступ к базам данных без решения суда, а суд отказал...
Зебил такое только вам тупым могут впарить!
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Так "схемы" уже подали информацию о перелетах Богдана как доказанную. Пусть теперь эти доказательства и предоставляют.
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одно дело сфоткать на стенде в аэропорту, а другое дело официальные документы!
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Речь идет о перелетах в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе
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Ты что тупой или не понимаешь разницу между официальными документами и документами "на условиях конфиденциальности"????
Зебил суд не рассматривает анонимки!!!
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Тогда придется схемам признавать эту информацию как недостоверную. Повторяю - суд не будет истребовать доказательства по хотелкам того, кто уже сам подает в СМИ эту информацию как достоверную и доказанную.
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Ты балбес зеленожопый так и не понял, что суд вообще отказал в проверке этой информации.
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"в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета" Источник: https://censor.net.ua/n3151576

К базам данных белорусских и российских авиакомпаний? А с решением суда могут? Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана в Росію і в напрямку Білорусі - Цензор.НЕТ 1185
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Нет, по украинским законам при рассмотрении дел о защите чести и достоинства, опровержении недостоверной информации - обязанность доказывания информации возлагается не на суд или истца, а на ответчика.
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Гривня летит к чертям собачим,нбу за сутки поднял доллар сразу на 37 копеек,вся власть зеленая прокацапская,и судьи и сбу,будет вам 73% снижение и комуналки и цен на всё, вы сделали это вместе
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Скупили у лошья баксы по дешевке... я с одни пердеселенцем разговаривал неделю назад так он говорит, - Порошенко все украл, вот при зеленском даже доллар становится дешевле...
с**ка как можно быть такими идиотами?????
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Нормы закона Коломойского/Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский17.08.19 ./Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/ Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/ Богатыреву выпустили из СИЗО /Суд обосновал взыскание с государства почти 7 млн ​​грн в пользу Портнова /Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /НАБУ закрыло дело против компании Зеленского "Киноквартал"./Зато по нормам закона Коломойского "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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это логично, Богдан смотрящий над всеми судами
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Ну і як тоді "найсправедливіший і найгуманніший суд" збирається розглядати справу по суті, адже цивільний процес (на відміну від кримінального або адміністративного) передбачає РІВНОПРАВНУ ЗМАГАЛЬНІСТЬ сторін (тобто так само, як журналісти мають доводити, що Богдан літав, так і пан Богдан має довести в суді, що не літав)?
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Схоже, що суддя дорожить своїм тепленьким місцем. А справедливість в українських судах - це утопія, казка для лохів. Недаремно ж олігархи судяться поза межами країни.
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Ганьба! Позорище!
Это слуги народа?
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Решили журналюги официально задокументировать факты перелетов по данным полученным оперативным путем...
Пока "штанга". Возможно от тех же источников уже имеются копии документов о пересечении границ (кстати несложно).
Вопрос в официальном подтверждении, что ожидаемо заблокировано.
Эй 73%, как себя "чухаете"? Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана в Росію і в напрямку Білорусі - Цензор.НЕТ 5437
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