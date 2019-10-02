 Не бачу нічого сенсаційного чи образливого для ЄС у розмові Зеленського і Трампа, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
"Якщо чесно, як дипломат я не побачив у цій стенограмі якоїсь суперсенсації чи образливих речей. Президент одразу після того, як стенограма стала здобутком громадськості, прокоментував, що він висловив оцінку рівню підтримки країн ЄС, і він наголосив на тому, що ми надзвичайно вдячні, насправді, Європейському Союзу. А критика його стосувалася конкретних питань. Це повернення Росії до ПАРЄ і будівництво "Північного потоку-2". І це, дійсно, ті питання, в яких, на жаль, ми, відверто скажу, не відчуваємо достатньої підтримки наших європейських партнерів. Але це нормально. Тому що є питання, де наші інтереси збігаються, є питання, де наші інтереси не збігаються", - зазначив Кулеба.
За словами Кулеби, він особисто спілкувався з колегами з Брюсселя після цих публічних дискусій. Він зазначає, що є "базове взаєморозуміння того, що це не привід для якихось образ".
"Тому що, насправді, ми дуже цінуємо підтримку Європейського Союзу загалом, і таких країн, як Німеччина та Франція. Але я завжди казав і кажу, що зважаючи на ситуацію, в якій опинилася Україна, з точки зору російської агресії, скільки підтримки б не надавали, хочеться завжди більше. Я бачив і відвертіші, жорсткіші оцінки, тому на мене, як на дипломата, ця стенограма такого сильного враження не справляє. Тут просто був порушений принцип конфіденційності розмови в силу політичної кризи, яка назріла в Сполучених Штатах", - розповів Кулеба.
25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.
Через месяц скажет - зеленский не моя и я его не выбирал.
Но нужно смотреть справедливо.
Зе-сопля очень ласково сказал - вместо того, чтобы сказать что сраная меркельша и жабоед содейтсвуют оккупации Украины, он просто сказал - "мало помогают". И это очень корректно.
И про прокурора - "мой человек" - значит - человек, "которому можно доверять, человек, за которого я ручаюсь".
Так что - не гоните.
"У Нідерландах більшість парламентарів хоче, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена"
Який Кулеба, такі і інтереси.
ибо хороший дипломат убедительно и спокойно должен удерживать от прыжка бешеную собаку пока не приедут ее отстрелить-усыпить...
а то что в стенограмме - это то ли подковерные шашни то ли виляние хвостом расхрабрившегося пингвина перед самонадеянным моржом
Зеб, никто из вас не назовёт - Что и сколько украл и намарадёрил Порошенко.
Вы, зебы, не способны оценить Минские соглашения и ничего не хотите слышать о разрушенной экономике и никаких ВСУ в 2014 году. Вас не убеждает даже то, что в Крыму треть ВСУ переприсягнули паРаше, треть оказались защитниками отечества мирного времени и только треть были патриоты.
Вы не в состоянии оценить и то, что Порошенко пришлось, при наличии всего этого, работать. Для вас, зебов, Армия, Мова и Вера на хлеб на намазывается. Вы не желаете слышать Муравьёва-Вешателя, который в отрытую говорит о целях паРаши, что без Армии, Мовы и Веры и хлеб тоже принадлежит паРаше.
А вчера поставил под угрозу раскола по Боснийскому сценарию.
С какого западные области будут терпеть привилегии ватного востока, которые оставят страну под влиянием России ?
Иди ка ты унитазы полякам мой - не отвлекайся. Западены как были рабами - так это у них в крови...