EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1269  65
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3007) США (5551) Євросоюз (2628) Кулеба Дмитро (138) Трамп (2092)

 Не бачу нічого сенсаційного чи образливого для ЄС у розмові Зеленського і Трампа, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що в стенограмі розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа немає чогось сенсаційного чи образливого для ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Якщо чесно, як дипломат я не побачив у цій стенограмі якоїсь суперсенсації чи образливих речей. Президент одразу після того, як стенограма стала здобутком громадськості, прокоментував, що він висловив оцінку рівню підтримки країн ЄС, і він наголосив на тому, що ми надзвичайно вдячні, насправді, Європейському Союзу. А критика його стосувалася конкретних питань. Це повернення Росії до ПАРЄ і будівництво "Північного потоку-2". І це, дійсно, ті питання, в яких, на жаль, ми, відверто скажу, не відчуваємо достатньої підтримки наших європейських партнерів. Але це нормально. Тому що є питання, де наші інтереси збігаються, є питання, де наші інтереси не збігаються", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, він особисто спілкувався з колегами з Брюсселя після цих публічних дискусій. Він зазначає, що є "базове взаєморозуміння того, що це не привід для якихось образ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп

"Тому що, насправді, ми дуже цінуємо підтримку Європейського Союзу загалом, і таких країн, як Німеччина та Франція. Але я завжди казав і кажу, що зважаючи на ситуацію, в якій опинилася Україна, з точки зору російської агресії, скільки підтримки б не надавали, хочеться завжди більше. Я бачив і відвертіші, жорсткіші оцінки, тому на мене, як на дипломата, ця стенограма такого сильного враження не справляє. Тут просто був порушений принцип конфіденційності розмови в силу політичної кризи, яка назріла в Сполучених Штатах", - розповів Кулеба.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151574
 
 
 Топ коментарі
 
Просто зеля сказал что у него ручной прокурор.
 показати весь коментар
 
и обидел немцев. Они то увидели, а дипломат -нет. Странная су....а эта дипломатия.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто зеля сказал что у него ручной прокурор.
 показати весь коментар
 
 
и обидел немцев. Они то увидели, а дипломат -нет. Странная су....а эта дипломатия.
 показати весь коментар
 
 
ЕС наобещали золотые горы после евроассоциации. Но свой рынок закрыли для украинских товаров. Итог - падение в 2 раза ВВП Украины, потеря денег от транзита газа. Это результат обмана Украины. Зеленский все правильно сказал.
 показати весь коментар
 
 
а при чем здесь ЕС. Вон зелень зарплаты в 4000 зеленых наобещала, вы же ее не ругаете.Кстати, ссылочку на золотые горы
 показати весь коментар
 
 
А я думал это россия нам ВВП сократила кражей Крыма и кровавым месивом на Донбассе с кражей заводов. А оно оказывается, Германия нам ВВП обвалила. Зеленая логика.
 показати весь коментар
 
 
Ой какая плАхая Европа и замечательный совок из которого ты воняешь
 показати весь коментар
 
 
И выбрали его по конкурсу! Только выбирали не зебилы а беня со своей шайкой и новый-собаков.
 показати весь коментар
 
 
Зебил, я так понимаю, что Югика Луценко ты, зебил, по конкурсу выбирал?
 показати весь коментар
 
 
Зебил намекает, что он не зебил, а порохобот.
Через месяц скажет - зеленский не моя и я его не выбирал.
 показати весь коментар
 
 
Так тебе стыдно, зебил, за Югика Луценко или нет? Или ты уже на такой стадии деградации, что тебе уже пох?
 показати весь коментар
 
Зеб, у тебя уже проглядываются успехи. Через сколько постов твоя подпись - "зебил" переместится в конец поста?
 показати весь коментар
 
Иди бульбу копай, а не шнобак всунул в "чё там у хохлов?".
 показати весь коментар
 
Зеб, а в Украине сейчас разве бульбу копают, а не срывают с дерева, а яблоки не выкапывают, а срывают с деревьев и поднимают с земли? Ты, вообще-то, в Украине сейчас?
 показати весь коментар
 
Я представляю Прокурора от бывшего шоу мена,он переплюнет и бывшего комсомольского вожака Луценко Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2676 Победим коррупцию за три дня!
 показати весь коментар
 
 
Не ручной а его на 100 процентов - и так и должно быть по конституции - президент назначает своего генпрокурора !
 показати весь коментар
 
Кулеба с утра попал под вонючую росу желтого цвета
 показати весь коментар
 
 
Мне ща Зе-сопля с Штанмайером и Лолитой противны.
Но нужно смотреть справедливо.

Зе-сопля очень ласково сказал - вместо того, чтобы сказать что сраная меркельша и жабоед содейтсвуют оккупации Украины, он просто сказал - "мало помогают". И это очень корректно.

И про прокурора - "мой человек" - значит - человек, "которому можно доверять, человек, за которого я ручаюсь".

Так что - не гоните.
 показати весь коментар
 
ЭТО ВИДЯТ ТОЛЬКО КАЦАПЫ И ИХ ВЫКОРМЫШИ-мечта нквдшников всех стравить друг с другом
 показати весь коментар
 
О ну само собой а ещё Моника привезла из США новый имидж и увеличила просмотры квартала до небывалых высот там оценили игру на рояле по максимуму
 показати весь коментар
 
 
его глупость оценили - именно по этому его не пригласили ,как главу страны Украина .на похороны в Париж - а там были главы 80 стран - с моникой не кто не хочет общаться
 показати весь коментар
 
 
Просто зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7874 вот в Париж и не поехал Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7874
 показати весь коментар
 
 
Вот досада, все методички порохоботов обгадил.
 показати весь коментар
 
 
жаль что нет еще большего плаката, было бы более убедительно.
 показати весь коментар
 
А ось і перші ластівки. У ***** перемога за перемогою:

"У Нідерландах більшість парламентарів хоче, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена"
 показати весь коментар
 
 
Отдали по обмену подозреваемого с украинским паспортом.
 показати весь коментар
 
 
А американский сенат увидел. Может сенат - тупые овцы?
 показати весь коментар
 
 
"Потому что есть вопросы, где наши интересы совпадают, есть вопросы, где наши интересы совпадают", - отметил Кулеба."

Який Кулеба, такі і інтереси.
 показати весь коментар
 
 
если честно...то и дипломат из кулебы тогда никакой...
ибо хороший дипломат убедительно и спокойно должен удерживать от прыжка бешеную собаку пока не приедут ее отстрелить-усыпить...
а то что в стенограмме - это то ли подковерные шашни то ли виляние хвостом расхрабрившегося пингвина перед самонадеянным моржом
 показати весь коментар
 
 
И правильно сказал. За 5 лет только разные степени обеспокоенности. А тут ещё и Рашку в ПАСЕ вернули да и реально торгуют с мордором, иногда через третьи страны, а реально даже на прямую.
 показати весь коментар
 
 
Так и надо говорить - это было холуйство, желание угодить собеседнику и ничего более.
 показати весь коментар
 
он не контролирует себя - не политик, не дипломат не хозяин своих слов...весь лепет на уровне детского - я хочу, чтобы было...л вчерашнем подписании формулы штайнмайера сегодня дипломат яременко говорит, что подписания не было...а президент брифиг собрал по поводу, что подписали...
 показати весь коментар
 
 
Не видит он... в ОБСЕ его надо срочно направить там такие очень ценятся!
 показати весь коментар
 
 
А что оскорбительного. Макрон и Меркель прыгают от счастья по поводу капитуляции Украины, Трамп тоже не скрывая сказал Зе "Думаю вы встретитесь с Путиным и решите ваши дела" В общем Запад пошел на новый Мюнхенский сговор, или на Ялтинский раздел мира, либо на Пакт Молотова - Рибентропа, от названия суть не меняется. США, Германия и Франция "умиротворили" агрессора Италия всегда была "адвокатом" Путина, Великобритания со своими выходами из ЕС, эпатажными премьрами внутренними разборками вне игры ( да они все равно всегда оглядывались на США), Япония все клянчит у РФ пару голых скал и все безрезультатно, Китай играет в свою игру( у нее ведь тысячелетние циклы, они не спешат) им сейчас Гонконг придушить, да Тайвань присоединить, да ЮжноКитайское море превратить в свое озеро, попутно ведя торговую войну с США и превращение РФ в младшего партнера с постепенным освоением Сибири. В общем Основным игрокам явно не до нас и до постсоветского пространства ( кроме может Прибалтики)
 показати весь коментар
 
 
И потому президент должен быть и политиком, и дипломатом и переговорщиком, а не... киногероем даже если в фильме Тома Круза...
 показати весь коментар
 
 
Да мы уж повидали "политиков" и пчеловода - бухгалтера, и зека с большой дороги, и барыгу ( минского подписанта кстати), дошли вот до клоуна. Тенденция заметна. Поэтому с нашей "элитой" это не про нас. Ну так сложилось. Видимо рылом не вышли, хотя сейчас это практически всемирный тренд.
 показати весь коментар
 
Повидали, но не увидели, т.к. вскормлены на желтой прессе.
Зеб, никто из вас не назовёт - Что и сколько украл и намарадёрил Порошенко.
Вы, зебы, не способны оценить Минские соглашения и ничего не хотите слышать о разрушенной экономике и никаких ВСУ в 2014 году. Вас не убеждает даже то, что в Крыму треть ВСУ переприсягнули паРаше, треть оказались защитниками отечества мирного времени и только треть были патриоты.
Вы не в состоянии оценить и то, что Порошенко пришлось, при наличии всего этого, работать. Для вас, зебов, Армия, Мова и Вера на хлеб на намазывается. Вы не желаете слышать Муравьёва-Вешателя, который в отрытую говорит о целях паРаши, что без Армии, Мовы и Веры и хлеб тоже принадлежит паРаше.
 показати весь коментар
 
Зеленый осел оскорбил Украину.
А вчера поставил под угрозу раскола по Боснийскому сценарию.
С какого западные области будут терпеть привилегии ватного востока, которые оставят страну под влиянием России ?
 показати весь коментар
 
 
Не тільки ЗУ, але і всі інші області.
 показати весь коментар
 
 
Главное что бы главы европейских стран ничего оскорбительного не увидели, а ты то такое.
 показати весь коментар
 
 
Они заявили о беспрецедентной помощи и не потому, что увидели, что кофе на завтрак кончился...
 показати весь коментар
 
Кого цікавить, що побачив ти. Важливо, як відреагували ті, кого він, образив. І чим за цю образу заплатить Україна, кожен з нас. Після образи, у німців і французів розв'язані руки. Вони нам нічого не винні. Ми залишились сам на сам з кацапами і презЕдентом-іудою
 показати весь коментар
 
 
ты думаешь если ты будешь целовать меркельшу в сраку то она не будет строить вторую нитку Сев.Потока2.
Иди ка ты унитазы полякам мой - не отвлекайся. Западены как были рабами - так это у них в крови...
 показати весь коментар
 
Зеб, ты, как и Моника, не прочитал книжку - "Основы дипломатии. Для чайников"? Не осилил или ещё не все буквы в школе изучил?
 показати весь коментар
 
Нам не цікаво, що говорять ручні чиновники та депутати.
 показати весь коментар
 
 
Как то на рать что ты не видишь, не тебе решать
 показати весь коментар
 
Хто в світі буде розмовляти з такими дурнями-діпломатами,котрі не розуміють, що треба говорити,а що ні? Не бачу нічого сенсаційного чи образливого для ЄС у розмові Зеленського і Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3646
 показати весь коментар
 
 
Плюнули в рожу. А так все нормально. Ты же не на концерте Квартала, где можно нести всякую ахинею. Тут думать надо, что и кому говоришь.
 показати весь коментар
 
 
всё верно ничего оскорбительного. а соевая ботва - кацапские наймыты.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский никогда не скрывал, что он новичек в политке! Так сложилась его судьба, что именно ему доверили украинцы избавиться от порохоботовского казнакрадства. У него хватило смелости и патриотизама принять этот вызов, хотя наврняка в Квртале ему было бы уютней. Никто не замечает, что звонок Трампа был ПЕРВЫМ его общением с настоящим политиком всемирного уровня. При этом он не допустил ни однйо ошибки. Последнее его общение на вчерашнем брифинге показало, что он аболдютно точно воспринмает политическую ситуцию, легко общаетя на ЛЮБУЮ тему, чего так боялся Порошенко. Я в очередной раз не пожалел, что отдал за него свой голос на выборах.
 показати весь коментар
 
Всё здорово! Европа выделила 15 миллиардов, где бабло?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору