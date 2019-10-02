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 Політика України
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 "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра"

Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представнику ОБСЄ М.Сайдіку про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 р.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів. Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень "про особливості...." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після. Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається). І це - все", - роз'яснив Яременко.

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Ніхто нічого не підписував, - Яременко про формулу Штайнмаєра 01

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151573
 
   
 Топ коментарі
 
Он не способен излагать свои мысли 😀😀😀
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Вон он че... у власти зебилоиды-шарлатаны!
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Почему вчера об этом четко не заявил преЗедент?
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В декабре 2014-го весь мир восторгался: украинцы не рабы. И я был восторжен вами, моей родиной, где прошли десятилетия жизни и работы.
А что теперь?
Идиоты поверили в телекартинку, в халяву. Страну жалко до слёз. Выбрали ничтожество, не думая, не анализируя, не понимая, что путинская Россия не прекратит. Оставить в покое Украину значит: Путину отдать власть.
А чи не хочуть українці з самих себе спитати. Порошенко зробив для України дуже багато. Але ви цього не в змозі збагнути. Порошенко. Наверное, именно он распродал и растащил военное имущество, разрушил украинскую армию, подписал харьковские соглашения, вырастил олигархов, завёл в стране коррупцию, ограбил казну, оплачивая прибыли Газпрому, повсюду насадил российских агентов, скупил украинские телеканалы, выбрал Януковича и начал войну. Наверное до него жители Украины не носили мзду врачам, учителям, жекам, бизнесмены не давали откаты, депутаты не покупали места. Порошенко должен был за 5 лет всё это изменить?
Успокойтесь, теперь вы избрали достойного вас неуча и хама, кстати, явного ставленника тех же олигархов и Московии. Он обеспечит ползучий реванш и поражение Украины. Так вам и надо.
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Ніхто нічного не підписував. А просто письмово повідомив про згоду... "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1122
Це розраховано на повінстю упоротих Зелупососів.
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Мені що цікаво: "особливий статус" Донбасу за що? За смерті тисяч хлопців? А який особливий статус буде у Львівської, Черкаської, Дніпровської, Харківської, Сумської, Київської, нарешті, та і інших? Вони особливого статусу не заробили і будуть просто віддавати гроші на "відновлення" і утримання ЛДНР? Тоді логічно піднімати бучу за ХНР, СНР і т.д. і вимагати теж особливі статуси. Хоча це - смерть для Держави. А преференцій у Донбасу бути не повинно. Навпаки, зробити як чехи в Судетах - всіх німців нах.... на 40 років без всіляких майнових прав і права повернення. Або хоча б обмежити громадянські права тих, хто засвітився проросійською позицією - хоча б явних сепарів притиснути
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Головне що, "формула Штайнмаєра" взагалі не передбачає думки української сторони стосовно відповідності виборів українським законам. Україна виступає пасивним капітулянтом.
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"Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В.Пристайко" -, а где гарантия что он нам лапшу на уши не вешал !!!?

С него потом какой спрос - а мы останемся под оккупацией и без страны !!!!!
Поэтому пусть они этого Штанмаера и его бумажку себе засунут в ЖОПУ !
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Кучма с колорадской лентой против Бандеры и против клина между Украиной и РФ. https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww

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Это вброс, чтобы остановить нарастающий протест
Не ведитесь
Все подписано и будет протянуто через раду
Им нужно это сделать очень быстро пока зелохи не очухались
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