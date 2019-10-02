 "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (СН), передає Цензор.НЕТ.
"Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів. Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень "про особливості...." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після. Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається). І це - все", - роз'яснив Яременко.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
А что теперь?
Идиоты поверили в телекартинку, в халяву. Страну жалко до слёз. Выбрали ничтожество, не думая, не анализируя, не понимая, что путинская Россия не прекратит. Оставить в покое Украину значит: Путину отдать власть.
А чи не хочуть українці з самих себе спитати. Порошенко зробив для України дуже багато. Але ви цього не в змозі збагнути. Порошенко. Наверное, именно он распродал и растащил военное имущество, разрушил украинскую армию, подписал харьковские соглашения, вырастил олигархов, завёл в стране коррупцию, ограбил казну, оплачивая прибыли Газпрому, повсюду насадил российских агентов, скупил украинские телеканалы, выбрал Януковича и начал войну. Наверное до него жители Украины не носили мзду врачам, учителям, жекам, бизнесмены не давали откаты, депутаты не покупали места. Порошенко должен был за 5 лет всё это изменить?
Успокойтесь, теперь вы избрали достойного вас неуча и хама, кстати, явного ставленника тех же олигархов и Московии. Он обеспечит ползучий реванш и поражение Украины. Так вам и надо.
Це розраховано на повінстю упоротих Зелупососів.
С него потом какой спрос - а мы останемся под оккупацией и без страны !!!!!
Поэтому пусть они этого Штанмаера и его бумажку себе засунут в ЖОПУ !
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Не ведитесь
Все подписано и будет протянуто через раду
Им нужно это сделать очень быстро пока зелохи не очухались