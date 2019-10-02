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 Політика України
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Все про:ВР (5818) виборчий закон (103) Нацрада_ТРМ (226) Пласт (18) НАЗК (639)

 Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту"

Верховна Рада 2 жовтня планує подолати вето Президента на новий Виборчий кодекс і закон про держпідтримку "Пласту" або ж ухвалити їх з пропозиціями Президента.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, депутати збираються повторно розглянути з пропозиціями Президента Володимира Зеленського ухвалені парламентом попереднього скликання закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України та Виборчий кодекс України.

Закон про держпідтримку "Пласту" глава держави ветував 4 вересня, а Виборчий кодекс - 14 вересня, оскільки вони передусім містять положення, які не відповідають Конституції України. Відповідно до Регламенту роботи Верховної Ради, тепер народні депутати мають або врахувати надані Президентом пропозиції або подолати його вето 300 голосами.

Зазначені законопроєкти депутати мають розглянути 14 і 15 питаннями.

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Першими ж у вівторок Рада збирається розглянути проєкти постанов про внесення зміни до порядку денного другої сесії (№2101-5) і про утворення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів війни (№2153).

Далі друге читання в парламенті мають пройти законопроєкти №2036 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (стосовно перезавантаження НАЗК), №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ".

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Окрім того, у першому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкт "Про Бюро фінансових розслідувань". Порядком денними передбачається розгляд основного законопроєкту №1208, зареєстрованого головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, та двох альтернативних до нього. Передбачається, що Бюро фінрозслідувань стане органом, який поєднає в собі функції трьох силових структур - податкової міліції, яка ліквідується, Міністерства внутрішніх справ у контексті розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і Служби безпеки України стосовно розслідування цих самих злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151567
 
 
 Топ коментарі
 
Вчера на брифинге Зе выглядел жалко. Я уже не говорю о том, что пятиминутную речь, как обычно, заикаясь прочел по бумажке, но и впервые видимо в своей жизни вместо аплодисментов , услышал и почувствовал кожей свист и грозный ропот оскорбленного зала.
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Антиукраїнська "слуга народа путіна" ніколи не підтримає Пласт !
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Антиукраїнська "слуга народа путіна" ніколи не підтримає Пласт !
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А шо сегодня уже путча не будет? 😁
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Вчора на Цензорі вже відпутчилися, бідолашні.
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И эти путчисты не хотят ехать на Донбасс помешать отводить ЗСУ, не хотят привлечь к ответственности сепаратистов, проводивших референдум , судей отпускавших сепаратистов. Цель вернуть власть Порошенко в ущерб государству Украина..
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наказ про відвід дають не на Донбасі, а в Києві.
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Мне иногда кажется что среди соевых методологов есть нормальные люди которые всячески подрывают эту антиукраинскую пропаганду изнутри 😁
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кгбшные корни. Как не агитировали за коммунизм, а народу нравилась демократия запада.
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Пласт - современная пионерская организация. Это - политическая структура. Государство не должно финансировать политическую структуру, которая занимается политической пропагандой среди детей.
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Пласт это скатская организация!!! А коммуняки ее взяли за основу и извратили!!! А государству необходимо создавать людей которые будут за него драться , даже вопреки нынешней толерастии!!! Многие борцы за Украину были скаутами!! В том числе и бойца ОУН -УПА!!!
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Защитников государства в армии воспитывают

Скаутов никто не запрещает, но и государственными они не должны быть
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дура, ты ещё скажи что школы не должны быть государственными...
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Абсолютно не согласен!!!! Защитников Державы нужно воспитывать с детсада!!! А по хорошему с будущх родителей!!!! А в армии уже поздновато!!!! После такого воспитания 90% молодежи не хочет в армию! Не собирается воевать!!!!
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В чем отличие пионеров от Пласта? Только другие лозунги и кричалки? Среди детей нельзя вести политическую пропаганду, еще на деньги государства.
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Я уверен, если бы с 90х не проводилась проукраинская "политическая пропаганда" в школах, Украина бы не выстояла в 2014. Конечно не надо опускаться до советского маразма, но для выживания нации необходимо воспитывать патриотизм у детей.
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Можно и нужно!!! Украине нужны борцы и солдаты!!! Всеобщий мир это мантра!!!
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Щось дофіга приходьків розвелось на ЦН.
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Скаутские организации с патриотическим воспитанием есть во многих странах мира, например в США.
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Ти дилдо неосвічене. ПЛАСТ повністю аполітична організація, до совкової піонерії ніякого відношення не має. в проекті закону викладено функціонал можливості держаної пдітримки а не її обов'язковість. Політ пропаганда це в тебе в мордорі у юнармії, а ПЛАСТ проводить національно-патріотичне виховання.
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Привіт, Шерлок Холмс. Все вишукуєш ворогів?
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Це ти до мене чіплявся весь час. Тепер отримуєш отвєтку. І не скигли.
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Побачимо як проголосують партія членоударників Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 946
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Не просто перезагрузка...Полный аудит с пристрастием за все годы деятельности или скорее бездеятельности этих карманных мавпочек Порошенко с огромными зарплатами и премиями не понятно за ЧТО!
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Почему государство должнл поддерживать пласт? Это добровольная общественная организация, культивируемая только в некоторых районаз Западной Украины, собирайте взносы и самофинансирование , если надо.
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это точно - разным Калашниковым этот Пласт очень не нравится... Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 7329
Делает из малороссов украинцев...
Опасно это...
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мне он по барабану , как в своё время и пионеры и комсомол...ну и кпсс соответственно. Это всё опиум для развития личности и попытки превратить в баранов в отаре и в стойло. Лучше бы спортивные секции финансировали, тренерам доплачивали чтобы были бесплатными для детей.
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Точно
Детские развивающие секции без идеологии
У нас в начальных школах такие в продлёнках есть - в эти продлёнки очереди за год стоят, не попасть
Дети едят, делают домашки, а потом у них или спортивная секция, или мастерить что-то, или компьютер или ещё что

Очень развивает

Отсюда и любовь к стране в которой живёшь рождается.
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Вот...вот.....И здоровье, образованность, культура Нации. Потом победы на соревнованиях, конкурсах, успешные певцы, актёры, спортсмены. Ну и соответственно гордость за Украину и её детей состоявшихся с честью представляющих страну.
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"очереди за год стоят", здивували. тут в садочки черги від народження, а в одному місті в школі більше десятка перших класів. Шкіл не вистачає, а ви про якісь "елітні" продльонки пишите. Мабуть в тих школах є вільний фонд класів для занять в "продльонках".
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Вчера на брифинге Зе выглядел жалко. Я уже не говорю о том, что пятиминутную речь, как обычно, заикаясь прочел по бумажке, но и впервые видимо в своей жизни вместо аплодисментов , услышал и почувствовал кожей свист и грозный ропот оскорбленного зала.
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Пушисти північний звір підкрадається Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 8960
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Выглядел очень уставшим и нервным
Ну вопрос и непростой
Запросто отвечал на вопросы журналистов, переключаясь с украинского на английский
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по Пласту не получится...
Евреи бесятся только об одном упоминании об украинских национальных движениях...
А в ВР их очень много сейчас...
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Ты прям "чистокровный" украинец?! Ты покопайся в родословной. Попахивает идеями фашизма от тебя.
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так и есть...
как пишут твои братья на московии - каждый украинец это фошист..., а хохлы душечки... Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 4438
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Відколи це якийсь "пласт" став "національною організацією"? Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 3288
Нехай собі пластують мовчки в Карпатах і не морочать нікому голову!
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Так уже уладили же вроде все с Пластом. Они же сказали, что все хорошо. Что, опять плохо? Специально скандал раздувают?
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Народ, ху....йньою не займайтесь тут!
Біжіть купувати долар, який взлітає!

9.01 годин... Тільки відділення відчинились, як долар набрав 13 копійок... Піке гривні почалось!

П.с. Вчора долар набрав 60 копійок.

Вітаю вас Зебіли !
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Сейчас и цены вступят в соревнование с взлетающим долларом.
Страна рушится на глазах.
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Так у нас в стране работает система нипеть. Дорожать можно, дешеветь ни ни.
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***** записал хвалебное видео с разбором формулы Штанмаера.
Порадовал старика Зеленский. Наконец-то.
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Рада сегодня попробует преодолеть вето Зеленского. Не смешите. Партия "Слуга народа", эти лишенные самостоятельных действий, ручные, без права самостоятельного мышления, подконтрольные президенту "депутаты" проголосуют против своего кумира и идола. Таких фантастических фильмов не снимал даже Голливуд. Если поставят на голосование то в лучшем случае 30-35 голосов с ЕС и мажоритарки наберут.
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Недавно Кіля Бімба на Пласт скаржився на кацапському телезбоченні, уважили старого пердуна.
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