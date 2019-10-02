 "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"З кожним днем я дедалі більше і більше переконуюся в тому, що те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - заявив він.
Трамп зазначив, що метою перевороту є спроба відібрати в американців владу народу, їхні голоси, свободи, право на зброю, релігію, армію, стіну на кордоні і "Богом дані права громадянина США".
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
Очень грязно играют демократы, видать, рыло очень в пуху
Только кремлеботы это забывают)
А у вас всё по закону...
Идиот....
На стороне Трампона поехавшие бумеры с пивным пузом, которые короткостволом только грозят, а когда в окрестности появляется активный стрелок, то прудят в свои штанишки размера ХХХЛ. Ну ещё и сидящие на кристал мете клановцы)
Здесь торчат уши учителя Трампа.
Процедура це не переворот. А от коли вона завершиться .....
Якщо Трампа відсторонять а він опиратиметься - той буде переворот.
І тільки в цьому випадку.
І чому кожен профан потрапивши до влади вважає що вхопив бога за бороду?
Мабуть карма в їх така.
it takes a revolution to make the solution (Bob Marley (c)
Но вся эта возня буря в стакане воды по сравнению с происходящим в Украине, где президент Зеленский включил политичекое урегулирование вместо территориаального. Очень плохой путь для окончания войны. Это может изменить политический ландшафт и территориальное устройство в стране, а также полное снятие санкций с РФ в будущем. Мне казалось лучший путь разведение войск от линии разграничения и ввод миротоворцев в Донбасс. Этот путь приведёт лишь к частичному снятию санкций с РФ, и заморозки конфликта до лучших времён.
Иди уже в отставку, Трамп