 "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"З кожним днем я дедалі більше і більше переконуюся в тому, що те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - заявив він.

Трамп зазначив, що метою перевороту є спроба відібрати в американців владу народу, їхні голоси, свободи, право на зброю, релігію, армію, стіну на кордоні і "Богом дані права громадянина США".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.