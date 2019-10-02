EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5984  59
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (111) США (5551) Трамп (2092)

 "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав державним переворотом процедуру імпічменту, ініційовану демократами в Конгресі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"З кожним днем я дедалі більше і більше переконуюся в тому, що те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - заявив він.

Трамп зазначив, що метою перевороту є спроба відібрати в американців владу народу, їхні голоси, свободи, право на зброю, релігію, армію, стіну на кордоні і "Богом дані права громадянина США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151566
 
 
 Топ коментарі
 
трамп, с начала выполни обещание которое давала твоя страна Украине в гарантию ее целостности в замен отказа от ядерного оружия.
 показати весь коментар
 
Оо! Внезапно! Власть не отдам! И там такое оказывается бывает) Напрашивается вашингтонский Майдан!)
 показати весь коментар
 
Пакуй Дони, чемоданы. Ростов на Дону ждёт. А там и фигляр подтянется. На рояле вам сыграет. А балалайке сбацает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
трамп, с начала выполни обещание которое давала твоя страна Украине в гарантию ее целостности в замен отказа от ядерного оружия.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У демпартии истерика. Правда побеждает, ложь, провокации, манипуляции демпартии больше не прокатывают. Американцам надоела ложь, поэтому они проголосовали за Трампа.
 показати весь коментар
 
 
Оо! Внезапно! Власть не отдам! И там такое оказывается бывает) Напрашивается вашингтонский Майдан!)
 показати весь коментар
 
 
Ищи проблемы в себе самом-слова мудреца.Трампу нужно слышать не только себя
 показати весь коментар
 
Походу Украина натянет не одну, а две страны. И ядерное оружие не поможет. Пара уродских стран, которые думают, что они самые крутые.
 показати весь коментар
 
 
еще один с переворотом "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 230 как кацапы-что у нас произошел переворот то что сбежал Янукович
 показати весь коментар
 
 
У меня никогда Трамп не вызывал симпатий, но тут он прав
Очень грязно играют демократы, видать, рыло очень в пуху
 показати весь коментар
 
 
А кто этого афериста к власти привел? А кто молебны устраивал от масквабада до владивостока, а кто орал, что трамп наш? А кто шампанское открывал? Отож! А это ***** и недоимперия!
Только кремлеботы это забывают)
 показати весь коментар
 
американский путч... бессмысленный и беспощадный...
 показати весь коментар
 
 
Сидеть донни и монике в одной камере Гуантанамо. Будут там создавать ячейку общества и крепить дручбу между народами
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скорее сына и отца Байдена, Порошенко ждет Гуантаномо. За убийство небесной сотни, вмешательство в выборы.
 показати весь коментар
 
 
Кацап, возвращайся на бутылку, она без твоего зада стынет, а потом заработаешь простатит, сцачку по ночам, оно те надо?
 показати весь коментар
 
 
Госпереворот-это майдан.
А у вас всё по закону...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Трамп должен подавить госпереворот и утопить в крови этих педиков-глобалистов дЭмократов
 показати весь коментар
 
 
Да, мочить в сортире оппозицию! Все по заветам питуна 🙂
 показати весь коментар
 
 
Трамп по ходу раскачивает США на гражданскую войну....
Идиот....
 показати весь коментар
 
 
На такого полудурка, от рождения, как Трамп, всегда найдётся даллаский стрелок.
 показати весь коментар
 
 
Пакуй Дони, чемоданы. Ростов на Дону ждёт. А там и фигляр подтянется. На рояле вам сыграет. А балалайке сбацает.
 показати весь коментар
 
 
В Штатах может разразиться гражданская война. Если на стороне демократов хипстеры с жидким от марихуаны мозгом, то на стороне Трампа вся работающая Америка, крепкие мужики с короткостволами в одной руке и Библией в другой. Посмотрим, чем это закончится.
 показати весь коментар
 
 
Дятелко, читай ниже, там для таких дебилов как ты разжовано
 показати весь коментар
 
 
Обобщения, ммм.
На стороне Трампона поехавшие бумеры с пивным пузом, которые короткостволом только грозят, а когда в окрестности появляется активный стрелок, то прудят в свои штанишки размера ХХХЛ. Ну ещё и сидящие на кристал мете клановцы)
 показати весь коментар
 
 
Не тренди хєрні. Навіть в рідному йому Нью-Йорку його ненавидять. В свій Trump Tower він як щур прослизує щоб йому не настукали по тупій довбешщі.
 показати весь коментар
 
какой переворот? к власти придет Пенс, республиканец. и многие республиканцы об этом мечтают, хотя не говорят открыто.
 показати весь коментар
 
 
Демократы красавчики, рыжий явно засиделся в президентском кресле
 показати весь коментар
 
 
Истерит старая ***** Доня, яйки зажимают тисками ))))))))) запасаемся попкорном и гарбузовим насінням )))))
 показати весь коментар
 
 
Донни пора в Ростов , а то прийдут амереканобандеровцы
 показати весь коментар
 
 
Приблизително об этом говорил Сорос, что у Трампа диктаторские замашки. Если его не убрать сегодня, то в Штатах появится свой *****.
 показати весь коментар
 
 
Мышление как у диктатора.мышление как у украинских политиков пришедших к власти. Идущие к власти сначала говорят нас не слышно, а потом кричат все проплаченые!
 показати весь коментар
 
 
У каждого своц учитель.
Здесь торчат уши учителя Трампа.
 показати весь коментар
 
Закіпіли гмна в сраці "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 4731
Процедура це не переворот. А от коли вона завершиться .....
Якщо Трампа відсторонять а він опиратиметься - той буде переворот.
І тільки в цьому випадку.

І чому кожен профан потрапивши до влади вважає що вхопив бога за бороду?
Мабуть карма в їх така.
 показати весь коментар
 
 
Bohhh...says who... it's a matter of perception mr. Red Rooster...
it takes a revolution to make the solution (Bob Marley (c)
 показати весь коментар
 
узеленскава напрягли желваки??? Хоть у трумпа самолет в сто раз лучше, и он - великий учитель на 1000 пер центов прав, а оно вона как оборачивается. Страна - это не можновладці случайно приехавшие наверх на виртуальном лифте. Передайте нашему гундосому, что лифт ездит вверх-вниз... а еще он взрывается...
 показати весь коментар
 
 
"Ялегитивный! Миня хотят кастрировать!"
 показати весь коментар
 
 
В американских законах жёстко прописаны полномоия админресурса в предвыборной компании. Демократы доказывают вмешательство Трампа в формирование выборной позиции демократов (читай оппозиции). Если они смогут доказать вмешательство, то демократы и в Конгрессе и в Сенате вместе с республиканцами проголосуют за импичмент. Если не удастся, значит следующий президент Трамп.
Но вся эта возня буря в стакане воды по сравнению с происходящим в Украине, где президент Зеленский включил политичекое урегулирование вместо территориаального. Очень плохой путь для окончания войны. Это может изменить политический ландшафт и территориальное устройство в стране, а также полное снятие санкций с РФ в будущем. Мне казалось лучший путь разведение войск от линии разграничения и ввод миротоворцев в Донбасс. Этот путь приведёт лишь к частичному снятию санкций с РФ, и заморозки конфликта до лучших времён.
 показати весь коментар
 
Вы забыли, что Трамп начинает расследование о вмешательстве Украины в выборы 2016 года. Если он докажет, что Манафорта слили по подложным документам, то Хилари Клинтон и Джо Байдену, а вместе с ними и всем демократам придется очень не сладко.
 показати весь коментар
 
Манафорта притянули за не уплату налогов. А вмешательство Украины в выборы в США незначительный факт, без больших последствий. Основной удар будет на Байдена. Ну и как негативный фон все перечисленные моменты, в том числе и письма Хилари. Демократы тоже не будут сидеть слюни пускать. Так, что это шоу на год, ещё много грязи всплывёт.
 показати весь коментар
 
 
кстати, если бы Пенс сейчас раскрутился, у него были бы очень неплохие шансы в 2020)
 показати весь коментар
 
Майк Пенс - типичный второй номер. 60 лет, в 2013 стал губернатором штата. Ничего примечательного в биографии. Говорят на безрыбье и рак рыба. Но для этого надо, чтобы рыбы не было вовсе.
 показати весь коментар
 
У нас один тоже кричал о госперевороте. Неужели Трамп в ростов махнёт )
 показати весь коментар
 
Чекисты кремлевские мутят по всей планете!
 показати весь коментар
 
 
Понавыбирают шоуменов в президенты, а им не верится, что он не клоуны, а президенты
Иди уже в отставку, Трамп
 показати весь коментар
 
Интересно, кому Зеля будет жопу лизать, если Трапма импечнут? Делать Хилари кунилингус?
 показати весь коментар
 
вот Зеленский молодец, устроил госпереворот в США "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 5975
 показати весь коментар
 
всё правильно сказал. а демократам-лузерам ничего не светит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору