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 Політика України
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Все про:Конгрес США (288) Javelin (57)

 Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg

Конгрес США затвердив попереднє рішення про продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на три анонімні джерела.

За їхніми даними, Держдеп схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на продаж зброї.

За словами одного із чиновників, Україна планує купити 150 протитанкових ракет і дві додаткові установки.

У виданні наголосили, що договір не є частиною військової допомоги для України в розмірі 250 мільйонів доларів, яку Конгрес схвалив раніше.

Також читайте: Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення щодо продажу Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого 2018 року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва зі США отримає не тільки Javelin. У квітні Javelin доставили в Україну.

Нагадаємо також, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151563
 
   
 Топ коментарі
 
Почему ты говоришь о себе во множественном числе?
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Тю.) А еще год назад ты из труселей выскакивал с радостным воплем:" Украине продали "Джавелины"!". Что случилось то?
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А ты тут чего?Бегом протестовать, шоколадная "совесть нации"!
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The State Department approved and Congress has informally signed off

На Униане, видимо, не знают разницы между to sign и sign off
А ЦН просто скопировал
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Шо там, как у зебилов дела, а то что-то не видно и не слышно вас. Норм зеля домбас отвоевывает? Зебилы довольны?
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А ты тут чего?Бегом протестовать, шоколадная "совесть нации"!
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Он в 2014 не выходил, когда вся Украина вышла, и сейчас тем более не пойдёт
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Да-да, типо зебилы овоща прогнали, ага
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имеется в виду окончательное решение? signed off вроде бы принять окончательное решение Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2094
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так капитулируем перед путиным же.. зачем оно нам?
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Почему ты говоришь о себе во множественном числе?
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про формулу штанмайера сдачи Украины не слышал?
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Мечты Зеленого наркомана каким боком к Украине и украинцам?
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Так это трамп путину уже поставки делает... украинскую армию выведут в Польшу, кто останется - осудят за нападение на повстанцев на дамбасе. Спасибо зебилам...
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Не ложился ещё? Иди проспись.
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По сути есть что? И да. ты можешь не ложиться, тебе это не поможет.
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она только с окружной пришла, новостей не слышала
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2 установки и несколько ракет
а могли тренажер массо-габаритный продать
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у нас Стугна есть.... - нормально работает....
Нахрена выкидывать деньги с бюджета на американское старье...?
Нам еще Донбасс отстраивать...
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Тю.) А еще год назад ты из труселей выскакивал с радостным воплем:" Украине продали "Джавелины"!". Что случилось то?
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ну тогда подразумевалось, что Украине нужно больше разного оружия потому что война это на долго...
А вчера зеленый ***** подписал капитуляцию.... - и кол-во оружия уже не имеет значения...
Стугны очень даже хороши...

И еще... - приведи мой пост где я выскакивал с труселей...
Я всегда писал - вместо 1000 Джавелинов США должны вернуть нам 5 ядерных зарядов..
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Идиотина, вчера было подписано в очередной раз то же самое, что и Святой Пэтро подписал в 2014-м году. Там точно так же про выборы в Домбасе, развод сторон и именно "минский договорняк" закрепил да фактически легализовал клоаку ОРДЛО. Это не зрада зрадная была?
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При Пете и трава была зеленее и девчонки моложе и Минские соглашение патриотичней
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Еще одно зеупоротое животное. У зебилов "патриотичнее" проводить выборы и затем признавать выборы на неподконтрольной территории.
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В Мінських угодах, автором яких є Порошенко, яка послідовність була прописана?
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Граница потом выборы - все. Иначе трактовали и трактуют только кацапы и земрази.
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Ну то подивись тут уважно, яку послідовність головноторгуючий закладав.
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И да, Порошенко не автор минских угод.
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А кто автор? *****? А шо ж Петя согласился на ********** план и где ты был когда Петя соглашался?
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І,що найголовніше,тупих зебілів не було.
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Да ты не ври зебил упоротый. Никогда Петя не соглашался на выборы с не подконтрольной границей.
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Зеленский вчера прямым текстом сказал что выборов с неподконтрольной границей не будет
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Жесть... ты хочешь сказать что на границу пустят украинских пограничников да? Ты само то веришь в этот бред? Если ты такое тупое, я тебе растолкую - зеля гундосит про обсе на границе, а они и так не видят российскую армию и никогда не видели.
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жесть... пока на границу не пустят украинских пограничников, то и выборов не будет
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Будут. Именно это и есть формула немецкого Штанчмошника.
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Зеленский вчера прямым текстом заявил что никаких выборов без контроля Украины над своей границей и вывода российских вооружений, не будет

Так и сказал, что это и так понятно.

Видимо, альтернативно одаренной сое непонятно.
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брехня, выборы в лухандоне активно готовились в декабре 2014, просто кремль в последний момент от них отказался и провел свои "выборы"
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Так ви ж,недоумки зебільні,галасувати,що Зе кращий за Пе і Україну не здасть,а тепер зраду виправдовуєте,що,мовляв,Мінськ при Пе підписано.
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Непогані ракети.хоч і застарілі. А що зі своїми Стугнами будемо робити ? Яка сумма на їхню закупівлю виділена ?
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ДЛЯ СЕПАРІВ КАЦАПСКИХ?- Зе потрібно судити за зраду України- а обстріли можуть взагалі припинитися кинути так би мовити кістку Зебілу-обстріли це шантаж і якщо навіть будуть там вибори то кацапи нікуда не підуть замаскують танки притихнуть боїовики буде тихо на момент віборів а нам скажуть що маріонеточне кацапам ОБСЕ пітверджує виведення і що там немає озброень мордору і кордон під контролем-не може припинитися війна на українських умовах інтересах слільки грошей мордор вбухав-припинится тільки коли донецк луганск стане з особовим статусом щоб потім зробити там внутрішній референдум до приеднання з мордором і наш кордон автоматично зсунется на захід і кордон з кацапами буде в дніпропетровській області тільки два виходи відвойовувати схід стояти далі нічого не сдавати ні клаптика або капітуляція і це початок до іншого розділу одеська республікаь херсонська, буде і війна і ганьба
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США хотя бы понимают этими джавелинами их уже весной будут обстреливать в Сирии?
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Войска разведите , джавелины купите , на склад положите и не трогайте . Они вам всё равно не нужны с имеющимся своим производством . Коммерция .
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Так и завещал сивый мародёр. Или уже забыл?
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выплатить такие деньги, чтобы положить на склад? Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1633
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Это так, чтобы собака не скулила. Бросили кость, она и довольна. Правда пока не понимает, что ее ребра скоро будут пересчитаны сапогами хозяев. А потом опять что-то подкинут. С той же целью: чтобы крепко не скулила. И так по кругу. Нет ума, не покою ребрам.
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С каждого по баксу и плюс 2 установки, та 150 ракет в загашнике. Но что-то дороговато выходит, даже потренироваться... Один выстрел для украинца целое состояние и то не каждый за свою жизнь сможет столько заработать.
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Всё для слива Украины! Ща порохоскот всё обстоятельно разъяснит.
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Спроектируй лучше и дешевле. Кто против? Стоимость экземпляра FGM-148F: $ 246,000.
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2 установки и 150 ракет? Хренасе это одна ракета около 250 тыс зелени.
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Слишком дорого. У нас свои Стугны есть. И они лучше.
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Это точно, за такие деньги можно сделать десятки Стугн с запасом ракет, в случае танковой атаки от них будет намного больше толку чем от 2 Джавелинов.
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СтопудоФФ! Украинский слон - самый лучший слон в мире! Всё пиндосское - отстой.
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Нефигово так ракеты стоят, каждая как Мерседес S-класса...
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