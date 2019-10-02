 Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на три анонімні джерела.
За їхніми даними, Держдеп схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на продаж зброї.
За словами одного із чиновників, Україна планує купити 150 протитанкових ракет і дві додаткові установки.
У виданні наголосили, що договір не є частиною військової допомоги для України в розмірі 250 мільйонів доларів, яку Конгрес схвалив раніше.
Як повідомлялося, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення щодо продажу Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.
2 березня 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.
17 лютого 2018 року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва зі США отримає не тільки Javelin. У квітні Javelin доставили в Україну.
Нагадаємо також, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.
50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.
Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.
На Униане, видимо, не знают разницы между to sign и sign off
А ЦН просто скопировал
no push him))
штанмайерасдачи Украины не слышал?
а могли тренажер массо-габаритный продать
Нахрена выкидывать деньги с бюджета на американское старье...?
Нам еще Донбасс отстраивать...
А вчера зеленый ***** подписал капитуляцию.... - и кол-во оружия уже не имеет значения...
Стугны очень даже хороши...
И еще... - приведи мой пост где я выскакивал с труселей...
Я всегда писал - вместо 1000 Джавелинов США должны вернуть нам 5 ядерных зарядов..
Так и сказал, что это и так понятно.
Видимо, альтернативно одаренной сое непонятно.