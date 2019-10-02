EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  368  15
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5561) Донбас (13166) операція Об'єднаних сил (1620)

 Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

1 жовтня збройні формування РФ та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Як зазначили в штабі, в порушення Мінських угод, противник також відкрив вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Богданівки по ділянці розведення - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Золотого по ділянці розведення - зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр після 7 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Яворів. ФОТОрепортаж

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Новогнатівки і Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151562
 
 
 Топ коментарі
 



Sawwa Kurolesow

@sawwakurolesow

·9 ч

Теперь понятно, что имел ввиду моня козеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами
 показати весь коментар
 
Да то у них праздничные салюты. Отмечают победу.
 показати весь коментар
 
Торопят с разведением Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286. Так в УКРАИНУ хотят, шо аж не могут Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да то у них праздничные салюты. Отмечают победу.
 показати весь коментар
 
 
Им можно свободно убивать украинцев, всеравно амнистируют. Спасибо зебилам...
 показати весь коментар
 
 
Более того- говорят что ;республики; получили право арестовывать АТОшников и судить их в Донецке и Луганске. А вот им всем- амнистия.
Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8461
 показати весь коментар
 
 
А формула штанмаера ведь работает! Вчера весь вечер под ЯБП была слышна перестрелка из крупнокалиберных пулеметов.
 показати весь коментар
 
 
Так клоун же гундосил что выборов не будет пока там российские войска. Но он никогда и не говорил что там российские военные - их там нет по его мнению, только повстанцы. Так что выборам ничего не помешает.
 показати весь коментар
 
Торопят с разведением Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286. Так в УКРАИНУ хотят, шо аж не могут Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286
 показати весь коментар
 
 
Та клали они на Украину. Им нужно санкции снять и избавится от тупорылых домбасяней. Крым у них останется, конечно. Зебилы натворили, разом мля.
 показати весь коментар
 
Поясніть мені,ЗСУ за своїм статутом повинна захищати теріторіальну цілістність України,якщо ім надається наказ покинути позиції,та віддати теріторію України загарбникам,чи є такий наказ злочинним,і чи повинні ЗСУ його виконувати?
 показати весь коментар
 
 
Приказ выполняют, потом обсуждают . В основном все будет зависит от командира подразделения. Может просто не дать приказ на выход по разным мотивам. Например - не оборудовано место нового расположения подразделения согласно времени года.
 показати весь коментар
 
 
За це відповідальний головнокомандуючий- Зе потрібно судити за зраду України- а обстріли можуть взагалі припинитися кинути так би мовити кістку Зебілу-обстріли це шантаж і якщо навіть будуть там вибори то кацапи нікуда не підуть замаскують танки притихнуть боїовики буде тихо на момент віборів а нам скажуть що маріонеточне кацапам ОБСЕ пітверджує виведення і що там немає озброень мордору і кордон під контролем-не може припинитися війна на українських умовах інтересах слільки грошей мордор вбухав-припинится тільки коли донецк луганск стане з особовим статусом щоб потім зробити там внутрішній референдум до приеднання з мордором і наш кордон автоматично зсунется на захід і кордон з кацапами буде в дніпропетровській області тільки два виходи відвойовувати схід стояти далі нічого не сдавати ні клаптика або капітуляція і це початок до іншого розділу одеська республікаь херсонська, буде і війна і ганьба
 показати весь коментар
 
 



Sawwa Kurolesow

@sawwakurolesow

·9 ч

Теперь понятно, что имел ввиду моня козеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами
 показати весь коментар
 
 
Разведение войск под обстрелом кацев-это гениально!
 показати весь коментар
 
 
и Зеленский ещё хочет их амнестировать и пустить в Украину?
 показати весь коментар
 
Що интересно, в ОРДЛо никто не начал переживать из-за выборов по законам Украины.
До принятия ВР законов, соглашения Зеленского не имеют статус закона, как и Минские договорняки Порошенко, которые он и старался пропихнуть закон об оккупации.,
 показати весь коментар
 
Зебилоид, а че им переживать, они же победили, спасибо Монике, и тебе ущербному
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору