 Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Як зазначили в штабі, в порушення Мінських угод, противник також відкрив вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Богданівки по ділянці розведення - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Золотого по ділянці розведення - зі стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Новогнатівки і Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.
Sawwa Kurolesow
@sawwakurolesow
·9 ч
Теперь понятно, что имел ввиду моня козеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами
До принятия ВР законов, соглашения Зеленского не имеют статус закона, как и Минские договорняки Порошенко, которые он и старался пропихнуть закон об оккупации.,