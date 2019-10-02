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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (111) Конгрес США (288) США (5551) Трамп (2092) Йованович (172) Волкер Курт (481)

 Волкер і Йованович свідчитимуть у Конгресі США у справі про імпічмент: дати, - The Hill

Спецпредставник США з питань України виступить перед Конгресом у четвер, а експосол США в Україні Мері Йованович з'явиться для надання свідчень 11 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.

"Посол Волкер підтвердив, що він з'явиться цього четверга. Посол Йованович, допит якої раніше був запланований на цю середу, тепер з'явиться 11 жовтня зі згоди обох комітетів і адвоката. Найближчими днями комітети нададуть додаткову інформацію", - заявив представник комітету з розвідки палати представників США.

Раніше демократи трьох комітетів Палати представників запросили свідчення у п'яти нинішніх і колишніх чиновників держдепартаменту у зв'язку з розслідуванням, яке зосереджено на розмові 25 липня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім Волкера і Йованович, демократи попросили з'явитися для надання свідчень заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента, радника держдепартаменту Ульріха Брехбуля і постпреда США при ЄС Гордона Сондланда.

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Тим часом, держсекретар США Майк Помпео заявив, що не вважає здійсненною вимогу кількох комітетів Конгресу організувати слухання з низкою його співробітників на тему контактів американської адміністрації з Києвом.

"З огляду на те, що в запиті є істотні порушення процедурного характеру, а також - що є аспекти, які порушують закон, то організувати свідчення в дати, зазначені в запиті, неможливо", - зазначив він у листі до Конгресу, датованому 1 жовтня.

"Я стурбований деякими аспектами вашого запиту. Їх можна інтерпретувати лише як нічим не обґрунтовані спроби залякування і погроз щодо професіоналів, які працюють у Держдепі", - додав він.

Зі свого боку, демократи звинуватили Помпео в залякуванні свідків, припустивши, що його можуть звинуватити в перешкоджанні розслідуванню.

Вони процитували повідомлення про те, що держсекретар був присутній під час липневого дзвінка між Трампом і Зеленським, заявивши, що це робить його "свідком факту".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151561
 
 
 Топ коментарі
 
Надо же, как вмешательство Байдена в дела Украины, так расследование вялотекущее какое-то

Как якобы Трампа, так движуха началась ещё та

Так не бывает, если все честно.
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Подумай своей башкой.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.
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Надо же, как вмешательство Байдена в дела Украины, так расследование вялотекущее какое-то

Как якобы Трампа, так движуха началась ещё та

Так не бывает, если все честно.
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Своим можно делать все, остальным - закон. Расследрвать коррупцию сына Байдена запрещено.
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Закон суров-но справедлив.
Особенно в Америке.
Так что сидеть будут долго.
Ибо нех. Украина вам не колония.
И вы тут не гауляйтеры.
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Подумай своей башкой.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.
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