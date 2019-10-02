 Волкер і Йованович свідчитимуть у Конгресі США у справі про імпічмент: дати, - The Hill

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.

"Посол Волкер підтвердив, що він з'явиться цього четверга. Посол Йованович, допит якої раніше був запланований на цю середу, тепер з'явиться 11 жовтня зі згоди обох комітетів і адвоката. Найближчими днями комітети нададуть додаткову інформацію", - заявив представник комітету з розвідки палати представників США.

Раніше демократи трьох комітетів Палати представників запросили свідчення у п'яти нинішніх і колишніх чиновників держдепартаменту у зв'язку з розслідуванням, яке зосереджено на розмові 25 липня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім Волкера і Йованович, демократи попросили з'явитися для надання свідчень заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента, радника держдепартаменту Ульріха Брехбуля і постпреда США при ЄС Гордона Сондланда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані

Тим часом, держсекретар США Майк Помпео заявив, що не вважає здійсненною вимогу кількох комітетів Конгресу організувати слухання з низкою його співробітників на тему контактів американської адміністрації з Києвом.

"З огляду на те, що в запиті є істотні порушення процедурного характеру, а також - що є аспекти, які порушують закон, то організувати свідчення в дати, зазначені в запиті, неможливо", - зазначив він у листі до Конгресу, датованому 1 жовтня.

"Я стурбований деякими аспектами вашого запиту. Їх можна інтерпретувати лише як нічим не обґрунтовані спроби залякування і погроз щодо професіоналів, які працюють у Держдепі", - додав він.

Зі свого боку, демократи звинуватили Помпео в залякуванні свідків, припустивши, що його можуть звинуватити в перешкоджанні розслідуванню.

Вони процитували повідомлення про те, що держсекретар був присутній під час липневого дзвінка між Трампом і Зеленським, заявивши, що це робить його "свідком факту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Колишній посол США, жінка, була катастрофою", - Трамп Зеленському про експосла США в Україні Йованович

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.