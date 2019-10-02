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Все про:побиття (471) Полтава (158) ДБР (534)

 Справу про побиття поліцейським у Полтаві студента і жінки розслідуватиме ДБР

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо сержанта поліції, який разом із товаришем напав на жінку і побив 17-річного студента в Полтаві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДБР.

За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступилися перехожі, серед яких був і неповнолітній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки. ДОКУМЕНТ

Перебуваючи в нетверезому стані і попри попереджувальний постріл у повітря, здійснений мешканцем сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесних ушкоджень битою.

У підсумку неповнолітнього прооперували і видалили селезінку, другий громадянин зазнав перелому ноги, мешканець будинку, який намагався перешкодити бійці, - легких тілесних ушкоджень.

Розслідування обставин бійки пребуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки - повідомили правоохоронці.

Читайте також: Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби

Нині слідчі допитують свідків і готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.

Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151560
 
 
 Топ коментарі
 
ЕДУ С МАЙДАНА. ТЕЗИСНО:

1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.

2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.

3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.

4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.

5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.

6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".

7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!

8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!

9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!

НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН!(с)
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Добрий ранок Україно! Зараз ця інфа актуальна як ніколи.
https://youtube.com/watch?v=fbH0uazNPuQ
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и почему то в твои кальсоны..)))
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ЕДУ С МАЙДАНА. ТЕЗИСНО:

1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.

2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.

3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.

4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.

5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.

6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".

7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!

8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!

9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!

НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН!(с)
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Избил он девочку. А студента- изувечил. Не нужно покрывать бандита- это неприятно смотрится.
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ещё одна зе-перемога от моники! А почему бы и нет? Победителей не судят, всех собак свешивают на лохов!
Парламент Нідерландів хоче розслідувати роль України у катастрофі MH17
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Добрий ранок Україно! Зараз ця інфа актуальна як ніколи.
https://youtube.com/watch?v=fbH0uazNPuQ
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Интересно, за кого голосовали эти потерпевшие?
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возможно они получили как раз СВОЙ выбор ...
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Мне казалось, что для всех украинцев закон один. И не важно, кто как голосовал.
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юридическая сторона - да,
но сочувствия и поддержки не ждите)))))
ваш СВОБОДНЫЙ выбор))))
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и виноватыми окажутся студент и женщина ))))
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шо там з поліграфом.. знову мародьор обхєкався Дело об избиении полицейским в Полтаве студента и женщины будет расследовать ГБР - Цензор.НЕТ 5586
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