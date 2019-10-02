 Справу про побиття поліцейським у Полтаві студента і жінки розслідуватиме ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДБР.
За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".
Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступилися перехожі, серед яких був і неповнолітній.
Перебуваючи в нетверезому стані і попри попереджувальний постріл у повітря, здійснений мешканцем сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесних ушкоджень битою.
У підсумку неповнолітнього прооперували і видалили селезінку, другий громадянин зазнав перелому ноги, мешканець будинку, який намагався перешкодити бійці, - легких тілесних ушкоджень.
Розслідування обставин бійки пребуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки - повідомили правоохоронці.
Нині слідчі допитують свідків і готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.
Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження".
1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.
2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.
3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.
4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.
5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.
6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".
7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!
8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!
9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!
НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН!(с)
Парламент Нідерландів хоче розслідувати роль України у катастрофі MH17
https://youtube.com/watch?v=fbH0uazNPuQ
но сочувствия и поддержки не ждите)))))
ваш СВОБОДНЫЙ выбор))))