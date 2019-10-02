 Зустріч глав країн нормандської четвірки відбудеться у вкрай несприятливих для України умовах, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці співголова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, коментуючи виступ на брифінгу Президента Володимира Зеленського про підсумки засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську у вівторок.

"Колись Путін влаштовував напередодні зустрічі Іловайськ і Дебальцеве, щоб підняти ставки. Тепер - продавив підписання формули Штайнмаєра. Франція і Німеччина вже це привітали. Бо ж якщо Україна сама це підписала, то ура-ура-ура, чому має переживати Париж і Берлін. І тепер Україну примусять прийняти все. Тільки про відповідальність Москви, і безпеку, виведення, а не розведення військ, кордон - всі мовчать. І це дійсно відкриває шлях для зняття санкцій з РФ. До ілюзії миру, а не до миру", - переконана вона.

За її словами, позитив у цій ситуації - тільки у звільненні заручників, "все інше - буде важко".

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"Україну примусять провести вибори, пушиліни - дейнеги будуть легалізовані як прєдставітєлі місцевого самоврядування, РФ зніме з себе відповідальність за зруйнований Донбас, відновлення розкраденого, знищеного, розбитого ляже на бюджет України. Так, Захід трохи допоможе, це обійдеться йому в рази дешевше, ніж санкції проти РФ, які знімуть вже наступного року. Такий мій прогноз. Якщо не справдиться - за рік визнаю, що не побачила геніального плану нової влади між рядками формули", - додала Геращенко.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".