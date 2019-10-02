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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (942) перемовини (1395) Донбас (13166) нормандська четвірка (596)

 Зустріч глав країн нормандської четвірки відбудеться у вкрай несприятливих для України умовах, - Ірина Геращенко

Майбутня зустріч у нормандському форматі відбудеться в найнесприятливіших для України умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці співголова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, коментуючи виступ на брифінгу Президента Володимира Зеленського про підсумки засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську у вівторок.

"Колись Путін влаштовував напередодні зустрічі Іловайськ і Дебальцеве, щоб підняти ставки. Тепер - продавив підписання формули Штайнмаєра. Франція і Німеччина вже це привітали. Бо ж якщо Україна сама це підписала, то ура-ура-ура, чому має переживати Париж і Берлін. І тепер Україну примусять прийняти все. Тільки про відповідальність Москви, і безпеку, виведення, а не розведення військ, кордон - всі мовчать. І це дійсно відкриває шлях для зняття санкцій з РФ. До ілюзії миру, а не до миру", - переконана вона.

За її словами, позитив у цій ситуації - тільки у звільненні заручників, "все інше - буде важко".

Також читайте: Найближчим часом будемо знати дати, - Зеленський про зустріч глав країн нормандської четвірки

"Україну примусять провести вибори, пушиліни - дейнеги будуть легалізовані як прєдставітєлі місцевого самоврядування, РФ зніме з себе відповідальність за зруйнований Донбас, відновлення розкраденого, знищеного, розбитого ляже на бюджет України. Так, Захід трохи допоможе, це обійдеться йому в рази дешевше, ніж санкції проти РФ, які знімуть вже наступного року. Такий мій прогноз. Якщо не справдиться - за рік визнаю, що не побачила геніального плану нової влади між рядками формули", - додала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно хоча б побачити "червоні лінії", за які пообіцяв не заходити Зеленський, - Клімкін про домовленості стосовно Донбасу

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151558
 
 
 Топ коментарі
 
«Да, да. Ето порохоботи віновати, что ми ізбралі Моніку !!!»
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ЕДУ С МАЙДАНА. ТЕЗИСНО:

1. На митинг против формулы Штанмайера пришло около полутысячи человек, что весьма не плохо как для вторника 21:00.

2. Видел много знакомых и "правильных" лиц-для меня это маяк верного МОЕГО курса.

3. Нацкорпус отчаянно пытается возглавить процесс. ЭТО ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ИХ ХОЗЯЕВ! Для этого они удивительно быстро и первыми вышли под АП и призвали туда всех несогласных.

4. Киевляне-умнички! Они знают: где Билецкий и "Нацкорпус"-там Путин и не пошли под АП, а пришли на Майдан.

5. Нацжены поняли, что схема с АП провалилась и группа титушек во главе с русским националистом "Боцманом" прибыла с Банковой на Майдан. Вытеснили всех с импровизированной трибуны и стали пытаться возглавить собрание. Выкрикивали лозунги с требованием посадить Порошенко и Свинарчуков, тем самым пытаясь заменить предмет протеста.

6. Но киевляне, как я и говорил-умнички:они не по велись на это и стали кричать нацженам "Ганьба титушкам" и "Аваковские шлюхи".

7. Наиболее подготовленные итфизически крепкие жены ходили среди толпы и всеми способами пытались развязать конфликт физической силой, но киевляне-снова умнички!

8. Киевляне! Будьте опять умничками! Завтра все в 19:00 на Майдан! Кто может - на 10:00 еще и под ВР. Начинаем национально- освободительный протест! Не прийдем мы-протест "возглавят" Аваков и Нацкорпус, а значит-Кремль!
Остальным-максимальный репост!

9. Слава Украине и, самое сегодня главное- СЛАВА ЗСУ!

НЕ СИДИ ЗАВТРА ДОМА! ВСТАНЬ РЯДОМ СО МНОЙ-ТЫ МНЕ НУЖЕН! (с)
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Сейсас дужедякула моника президент. Смотрите больше сватов, тогда вообще без Украины останетесь.
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Cначала будут выполнены пункты с 1-го по 8-й, которые прекратят кровопролитие. Дальше всегда можно сказать, что безопасные условия для справедливых выборов не обеспечены (если они не обеспечены), и отложить эти выборы.
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И коньяк не льётся в горло, и салат не лезет в рот.. )))
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сколько эта неумная баба свой пысок везде будет всовывать... в голове пустота - а ротяка - помойный бак...
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Після того як кишнули баригу, умови для України стали набагато сприятливіші в усьому.
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Мародер и мертвечук обьявили Украине войну!
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народ хочет закончить войну! а геращенка и парашенка пустть идут на фронт и воюют до последнего порошенка
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Весь этот сыр-бор, который тянется более 5 лет, напрямую связан с газовой трубой и обеспечение этим газом Европы. Протянут СП-2, вступит в силу Турецкий поток, построят еще несколько приемников СПГ и энергетический кризис минует, а тогда и ажиотаж спадет, вот тогда про Украину будут потихоньку забывать и станет она региональной страной типа Молдавии или Грузии со своими насущными проблемами, на которые матушке Европе глубоко наплевать.
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"Устроил Иловайск и Дебальцево" не столько Путин , сколько тщеславньій и трусливьій верховньій главнокомандующий , парадами и муженками с договорняками на грани предательства. Имхо
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Олександр Аргат

@olarhat

·9 ч

Що далі?А що...Те про що попереджали.Мир.Донбас в обмін на Крим.Не одразу звісно ж.Потихеньку,щоб тільки маргінальна меншість кіпішувала.Спершу деблокада, вода,транспортне сполучення,а там і "новий референдум".
Зрада вже відбулася,решта-імплементація.Норм ганьба за свої гроші.

Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2916
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Короче самое страшное это то что разрушенное придётся восстанавливать за счёт Украины?
И это цена окончания войны?

Так надо скорее заканчивать. Оно того стоит.
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Зачем чтото там делать? Оно то при Махмедке II в минус работало, только НДС отмывали, проще заповедник создать и с парашутом туда забрасывать маразматиков с колбасой по джва джвадцадь.
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Гращенко хочет чтобы путин вместо формулы устроил еще один иловайск? Так пусть собирает антона своего и отправляет в котел
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