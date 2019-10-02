 Потрібно хоча б побачити "червоні лінії", за які пообіцяв не заходити Зеленський, - Клімкін про домовленості стосовно Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Клімкін зазначив: "Я чую, що червоні лінії у питанні Донбасу залишаться недоторканими. Хочу ці червоні лінії побачити. Чітко і недвозначно сформульованими. Впевнений, що цього хоче все українське суспільство. Кожний українець має право знати, яку ціну і за що ми платимо".
"Вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання ким, як та коли? Без цього Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу. Вона має бути вмонтована в план дій - в дорожню карту", - резюмував ексміністр.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
а не отвлечь ли внимание от проблем штайнмайером?...73% процента, произнося это слово, почувствуют себя приобщенными к большой политике, будто сами и есть президентами
https://www.newsvl.ru/find/?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-2 которым установили границы этой оккупации!!! Но ***** понадобилось Дебальцево и он просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась и она проиграна. Трусость мешала ему сказать это прямо, поэтому он "продолжал войну" виртуально! Не стесняясь даже ежедневного поезда Киев-Москва продолжал! Увеличивая торговлю с агрессором, но упорно продолжал "воевать"!
Трагедия в том, что за эту его трусость чуть не ежедневно на границе оккупации погибал и до сих пор погибает украинец.
Вот такие дела. А капитулянт оказывается Зеленский!!!
Сколько у Украины ?
Ne zmozhut' - nu prograly.
- это - Украина
- тут вотки нет
- здесь с лопаты блинами не кормят
- кацап здесь - враг, а не браццкийнарот
Поэтому, горец уральский, захлопни мандибулы, члено-стоногое, и не пытайся корчить здесь добрую мину. Все видят твое рускае мурло, ************ запоребриковый
Тому вчора пообіцяло одне, завтра фюрер натисне - відмовиться і переобіцяє, післязавтра рашка прилякає компроматом - здасть все і забуде і про червоні лінії, і обіцянки.
А принципів воно ніколи не мало, на інтереси України йому начхати, відствоювати думку не здатне ...
Про що ми говоримо...
Ніхто не вірив, що він зможе
Зробити щось за ці сто днів,
А він все гарне - заморозив,
А все погане - оживив…
Прийшла команда із кварталу,
Із кавеену чуваки,
У них всі зміни - по приколу,
В усіх по дві лівих руки…
Стоять за ними стрьомні дяді,
Нештатні люди з фсб,
Своїх заводять на посади,
І як волам їм: «Цоб-цобе!»…
Кудись поділись «зубожілі»,
Не видно зовсім вже «нацжон.»
А чи війну уже спинили?
Він щось казав там про полон…
Всі вояжі по Україні
У стилі «Я ж вам покажу!»
Стають усім нам зрозумілі -
Не може він без куражу!
Без кінокамер, ржачки залу,
Без шаурми і без роялю,
Аби по кожному каналу
Казали: «Бачиш, краще стало…»
Вже не рахують у ефірах
Ціну борщу для українця,
Бо при богданах та шефірах
Здорожчав він по самі вінця!
Все рідне, добре, милосердне
Нам заміняють на «Сватів»,
В усіх новинах - вбивства, смерті,
Шахрайства та «розвод лохів»…
«Гірше не буде», оцю мантру
Бубнить під носа більшість люду,
Та зубоскалить з тупих жартів,
Усе надіючись на чудо!
Для всіх хахлів і малоросів,
Для зубожілих на думки,
Скажу одне: Господь підносить
Лиш УКРАЇНЦІВ залюбки!
В усіх, хто вірить у зелене,
Вже «не працює» голова….
От вимкнуть би телеантени
Хоча б на місяць, чи на два!
І прийде день отверезіння,
Хоч я поет, а не пророк,
Та уже наше покоління
Засвоїть гарно цей урок!
13.08.2019р.
Не надо шатать лодку!
ПаРашу предупредили, что если рыпнется, то будут уже предприняты радикальные меры, с отключением Свифта.
Так что ***** пррсто некуда деваться, он вынужден выполнять подписанное.
Утроить усилия! Все тролли, топ рожи цензора, всем собраться!
Все! Это все! Нихрена не перемога, чухонцы, с утра до ночи гадящие- ваш выход.
А украинцы говорят НЕ НА СТАРО БОЛГАРСКОМ , а на чистом славянском языке, в отличии от болгар и козломордых 😀😀😀
https://www.youtube.com/watch?v=KkPa1OGqucM&feature=youtu.be
П.С. тільки роль обгавкування Пороха виконує шавка Бені Портнов.
П.П.С. Мабуть Саакашвілі та Данилюк таки щось знають, що завчасно тікають звідси.
Хто буде виходити на протест ні в якому разі не об'єднуйтесь з Білецьким і "Нац дружинами", вони давно працюють на Коломойського. Це люди Коломойського ще з 2014-2015 років і це як мінімум.
Владимир Александрович, вам не снятся ночью тринадцать тысяч могил солдат и офицеров ВСУ ? Ведь они погибли именно за то чтобы "формула Штайнмаера" не состоялась.
На границе Украины стоит 8-я армия ВС РФ, включая две тысячи установок РСЗО. Они немедленно ринутся на Киев, если будет хоть малейший повод предположить что "происходит антиконституционный переворот".
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·9 ч
Моніка донт андестуд. За результатами прес-конференції склалося враження, що Зеленський не розуміє ані суті досягнутих домовленостей, ані їх значення. Але йому доведеться пояснити це українцям.
Вятрович публично назвал этого ****** Моникой....
Это значит наверное что они решили идти до конца..., потому что клоун этого явно не простит...
Еще недавно Вятрович делал некоторые осторожные комплименты Зе-сопле... - а теперь все...
было бы идеально....
по большому счету многое уже не теряем...
К этой формуле даже прикасаться нельзя
Теперь, за этот базар зеленский обязан ответить
И не просто бла=бла, а своим мягким местом, которое сидит в кресле президента
Следующая линия - окопы в районе Харькова и Днепра.
И это еще не красная линии.