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 Політика України
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Все про:Штайнмаєр (213) Донбас (13166) Клімкін (1504)

 Потрібно хоча б побачити "червоні лінії", за які пообіцяв не заходити Зеленський, - Клімкін про домовленості стосовно Донбасу

Ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що кожен українець має знати, яку ціну він платить за встановлення миру на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Я чую, що червоні лінії у питанні Донбасу залишаться недоторканими. Хочу ці червоні лінії побачити. Чітко і недвозначно сформульованими. Впевнений, що цього хоче все українське суспільство. Кожний українець має право знати, яку ціну і за що ми платимо".

"Вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання ким, як та коли? Без цього Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу. Вона має бути вмонтована в план дій - в дорожню карту", - резюмував ексміністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151555
 
 
 Топ коментарі
 
У предателя нет красных линий!
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Откуда "вылез" Климкин - известно... А откуда вылез ты? С "Лахты"?... Видно "соловья по песням..."!
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Там одна суцільна червона лінія. І перетнута вже сотні разів.
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и уже заканчиваются деньги, накопленные попередниками и никакой перспективы по газу, а зима на носу....
а не отвлечь ли внимание от проблем штайнмайером?...73% процента, произнося это слово, почувствуют себя приобщенными к большой политике, будто сами и есть президентами
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Откуда вылезло это кацапское недоразумение Климкин? Кто он такой?
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Откуда "вылез" Климкин - известно... А откуда вылез ты? С "Лахты"?... Видно "соловья по песням..."!
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Вони багато обіцяли народу, але вже тоді обмовлялися про дефолт. Тепер хочуть виїхати на штрафах і конфіскаціях, корупція ще більше розквітає, а патріотів переслідують.
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Навіть Клімкін з кримським тестем більший патріот ніж кривороріжська корпоративна моніка.
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Гарантирую! Они не черти! (Депутаты от Зе-даунов)


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Какие красные? ..везде зелёный светофор Нужно хотя бы увидеть "красные линии" за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 8506 Можете у Медведчука на 112 канале спросить
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Фюрер всё молодеет,а мозгов так и не хвата Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 1780
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Мой пост удалили- на что Вы отвечаете? Какой фюрер?
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И зелёную линию тоже неплохо бы увидеть- за которую не должен заходить Зелёнкин.
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Скоро будете без води, бо у формулі Штайнмайера це головне. Вперед, штейн.
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А мы уже сейчас сидим без воды.
https://www.newsvl.ru/find/?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
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Будут им этим кошерным подонкам и красные линии и верёвки с мылом. Уже к обеду завтрашнего дня, а вернее сегодняшнего, в Киеве будет, нет, не майдан, будет акция в поддержку Украины...
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Некоторые имеют настолько слабую мозговую систему, что их мозг воспринимает только слова, но не реальность. /Павлов/
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-2 которым установили границы этой оккупации!!! Но ***** понадобилось Дебальцево и он просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась и она проиграна. Трусость мешала ему сказать это прямо, поэтому он "продолжал войну" виртуально! Не стесняясь даже ежедневного поезда Киев-Москва продолжал! Увеличивая торговлю с агрессором, но упорно продолжал "воевать"!
Трагедия в том, что за эту его трусость чуть не ежедневно на границе оккупации погибал и до сих пор погибает украинец.
Вот такие дела. А капитулянт оказывается Зеленский!!!
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У армии РФ - десять тысяч единиц ЯО.
Сколько у Украины ?
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ты пропустил и проиграл с таким арсеналом...
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aquarius580 . В Україні 4 АЕС з 15 реакторами.Цього достатньо,щоб зіпсувати територію от Лондона до Уралу та від Прибалтиці до Ізраїлю.Не дай Бог,щоб українці не пішли на крайні міри.Мало нікому не здасться
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Не треба лякати, Москва тільки того й хоче, щоб українці "не рипались". Але якщо сама рипнеться, зі своїм Я арсеналом -- то й московії не залишиться, бо не одна вона його має.
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я теж думаю.хуч одна ракета взлетит-никто не будет ждать, что бы посмотреть куда она летит.
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Дебил, Лугандон был захвачен ДО прихода Порошенко к власти. Дальнейшей твой бред можно даже не читать.
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Чет Климкин схуднул вроде... Вслед за Гройсманом. Время видать лишнее появилось. На диету. Название диеты- хирургический нож
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Да холодно было неделю, жесть. Сегодня только потеплело вроде. Отопление дали в среду вроде, на прошлой неделе. В Питере у родителей еще неделю назад вроде
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отчего москалей так интересует украина сегодняшняя и прошлая, почему не самодостаточны?...почему сказок раз-два и обчелся, песен народных нет, колыбельных(со словом кровать не считаются)))
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Эээ, я вот сейчас не понял вопроса, если честно... Со сказками и колыбельными нормально вроде... насчет интереса- мало кого интересует, мне вот интересно, слежу за событиями на Украине, друзья есть, даже родственники. А что не так?
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Когда-то известный советский композитор, Тихон Хренников, с горечью сказал: "Послушаешь фольклор украинский или беларусский - душа радуется, петь хочется... Послушаешь наш, русский - сгоришь от позора...".
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Не пойму, козломордый, тыздесьесть? Или заблудился? Позволь-ка начертить для тебя красные линии:
- это - Украина
- тут вотки нет
- здесь с лопаты блинами не кормят
- кацап здесь - враг, а не браццкийнарот
Поэтому, горец уральский, захлопни мандибулы, члено-стоногое, и не пытайся корчить здесь добрую мину. Все видят твое рускае мурло, ************ запоребриковый
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Завтра треба намалювати під АП пару ліній.
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Опять Климкин формулу Порошенко проталкивает... Зебам надо сомкнуть ряды вокруг Моники, ведь это формула Порошенко...
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Павлуша, воно ж неадекватне, меле як з гарячки.
Тому вчора пообіцяло одне, завтра фюрер натисне - відмовиться і переобіцяє, післязавтра рашка прилякає компроматом - здасть все і забуде і про червоні лінії, і обіцянки.
А принципів воно ніколи не мало, на інтереси України йому начхати, відствоювати думку не здатне ...
Про що ми говоримо...
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а что увидеть то? президент все четко рассказал журналистам. пусть товарищ бывший министр лучше расскажет как так случилось что минск был подписан захарченко и плотницким.
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Віктор Погуляй :: Отверезіння
Ніхто не вірив, що він зможе
Зробити щось за ці сто днів,
А він все гарне - заморозив,
А все погане - оживив…

Прийшла команда із кварталу,
Із кавеену чуваки,
У них всі зміни - по приколу,
В усіх по дві лівих руки…

Стоять за ними стрьомні дяді,
Нештатні люди з фсб,
Своїх заводять на посади,
І як волам їм: «Цоб-цобе!»…

Кудись поділись «зубожілі»,
Не видно зовсім вже «нацжон.»
А чи війну уже спинили?
Він щось казав там про полон…

Всі вояжі по Україні
У стилі «Я ж вам покажу!»
Стають усім нам зрозумілі -
Не може він без куражу!

Без кінокамер, ржачки залу,
Без шаурми і без роялю,
Аби по кожному каналу
Казали: «Бачиш, краще стало…»

Вже не рахують у ефірах
Ціну борщу для українця,
Бо при богданах та шефірах
Здорожчав він по самі вінця!

Все рідне, добре, милосердне
Нам заміняють на «Сватів»,
В усіх новинах - вбивства, смерті,
Шахрайства та «розвод лохів»…

«Гірше не буде», оцю мантру
Бубнить під носа більшість люду,
Та зубоскалить з тупих жартів,
Усе надіючись на чудо!

Для всіх хахлів і малоросів,
Для зубожілих на думки,
Скажу одне: Господь підносить
Лиш УКРАЇНЦІВ залюбки!

В усіх, хто вірить у зелене,
Вже «не працює» голова….
От вимкнуть би телеантени
Хоча б на місяць, чи на два!

І прийде день отверезіння,
Хоч я поет, а не пророк,
Та уже наше покоління
Засвоїть гарно цей урок!
13.08.2019р.
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Да на вилы все это кодло во главе с колмойским
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Понавыдумыали формул... Формула может быть только одна. Хотите мира? Складываете оружие, российские войска сваливают, тогда только проходят выборы, и наступает мир. Пока оружие не сложено никакого мира быть не может.
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Ну, вот сейчас нам как раз Майдана и не хватает. ***** только этого и ждет. И непременно воспользуется хаосом, который у нас начнется.
Не надо шатать лодку!
ПаРашу предупредили, что если рыпнется, то будут уже предприняты радикальные меры, с отключением Свифта.
Так что ***** пррсто некуда деваться, он вынужден выполнять подписанное.
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какого свифта ? что ты несешь , пригожинский ? федераску с такими темпами от санкций скоро отключат .
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Пуйло "вьІполнит подписанное"? Ха-ха!
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красные линии , это где-то по середине Украины .
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Всем...всем..всем...!!! Собраться на цензоре.
Утроить усилия! Все тролли, топ рожи цензора, всем собраться!
Все! Это все! Нихрена не перемога, чухонцы, с утра до ночи гадящие- ваш выход.
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Представляете если с 25 на 26 октября Война с Россией закончиться капитуляцией Украины, то мы будем жить как сейчас Германия,а Россия всё также будет жить в дерьме. Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 787
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Для того, чтобы жить как Германия, надо хотя бы знать немецкий. 😀😀😀
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Ну тогда как Болгария, выбранный Гражданами Украины Президент Зеленский больше говорит на старо болгарском ,потому что украинский народ сейчас в основном на фронте защищает свою Родину.
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Вы наверно не были в Болгарии - сегодня это самая нищая страна в ЕС и при жтом полностью скуплена кацапами.
А украинцы говорят НЕ НА СТАРО БОЛГАРСКОМ , а на чистом славянском языке, в отличии от болгар и козломордых 😀😀😀
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А вы явно вундеркинд . Судя по портрету . И в флагах зорошо разбираетесь 😀😀😀
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Ну так он же не знает, что болгары - ославяненные тюрки, до 6 века кочевавшие в Поволжье...
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спокойной ночи ребята. завтра очень интересный день . встретимся на майдане . с уважением выслушаю и тех кто против и тех кто за . мы все украинцы и это наша страна . страна большинство людей которой свободные честные люди . есть правда чуток разного г.на но то дело поправимое.
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Не ночуйте в палатках на площади в Киеве,а то опять ОМОН или Беркут забьёт вас сапёрными лопатками.
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Бережи свій зад, ніской, а коли ходиш -- то частенько озирайся, раптом з-заду та ОМОН, буде неприємно.
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Цю червону лінію Жирік придворний блазень фуйла озвучив ще у березні 2019 року.
https://www.youtube.com/watch?v=KkPa1OGqucM&feature=youtu.be

П.С. тільки роль обгавкування Пороха виконує шавка Бені Портнов.
П.П.С. Мабуть Саакашвілі та Данилюк таки щось знають, що завчасно тікають звідси.
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Раша применяет ТАКТИКУ ВЫЖЖЕНОЙ ЗЕМЛИ не только в местах оккупированных территорий.
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Новые законы , принятые Радой , уничтожат бизнес. Крупные налогоплательщики уже переводят саои офисы в Бухарест вопрос- а кто жти законы сочинял? Конечно зебобики под руководством кураторов из рашки. Ведь для нее - чем в Украине худе, тем быстрее Украина вернется под рашкин сапог
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Ще до виборів було ясно, що ця команда антиукраїнська і прийшла знищити Україну. Але багатьом хотілося тільки ржачки, жрачки і срачки.
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это умственно отсталое что то гавкает?🤣🤣
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БІлецький це --- троянським конь Москви!!!!!!!!!!!!!!

Хто буде виходити на протест ні в якому разі не об'єднуйтесь з Білецьким і "Нац дружинами", вони давно працюють на Коломойського. Це люди Коломойського ще з 2014-2015 років і це як мінімум.
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Причём если раскулачить Квартал-95, то там и тысячной доли не хватит в качестве компенсаций за разрушенный московитами Донбасс.

Владимир Александрович, вам не снятся ночью тринадцать тысяч могил солдат и офицеров ВСУ ? Ведь они погибли именно за то чтобы "формула Штайнмаера" не состоялась.
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Искренне советую: никаких майданов не собирать.
На границе Украины стоит 8-я армия ВС РФ, включая две тысячи установок РСЗО. Они немедленно ринутся на Киев, если будет хоть малейший повод предположить что "происходит антиконституционный переворот".
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" Главное не провоцировать! жоден танк не веде,жоден жовнеж не покине казарму!"
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Пока Рада не проголосовала, всё это филькина грамота.
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а Рада-карманная.голосуют,как им скажут.
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надо идти дальше. подписать в Минске меморандум о разоружении ВСУ под гарантии рф территориальной неприкосновенности Украины!
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Климкин!!! При всем уважении!!! Ни чнго не нужно смотреть!!! Запад уже смотрел как РФ аннексирует Крым и ведет боевые действия на Донбассе!!!! Только мы умывались кровью, а Гейропейцы говорили нужно посмотреть, и не провоцируйте Россию!!! Хватит!!! Хватит толерастии!!! Нужно вещи называть своими именами!! И действовать согласно обстановке!!! А не придумывать. что все хорошие!!!
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Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·9 ч

Моніка донт андестуд. За результатами прес-конференції склалося враження, що Зеленський не розуміє ані суті досягнутих домовленостей, ані їх значення. Але йому доведеться пояснити це українцям.
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Его наняли на должность под названием "говорящая голова". Понимания от него никто и не ждал.
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тут другое интересно...
Вятрович публично назвал этого ****** Моникой....
Это значит наверное что они решили идти до конца..., потому что клоун этого явно не простит...
Еще недавно Вятрович делал некоторые осторожные комплименты Зе-сопле... - а теперь все...
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Мечта московитов: чтобы начался открытый гражданский конфликт. Этого сценария нужно избежать любыми способами.
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лучше конечно что бы национальная хунта ...
было бы идеально....
по большому счету многое уже не теряем...
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Какие тут могут быть красные линии?!
К этой формуле даже прикасаться нельзя
Теперь, за этот базар зеленский обязан ответить
И не просто бла=бла, а своим мягким местом, которое сидит в кресле президента
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Красние линии #кожний почує на власної шкірі, коли с Лугандона в великі міста поїдуть валом ті хто " стоял на блокпостах".Лугандон разгробований, робота там нема, нічого нема, та всі вони будуть тут ср-ть по подїздам, та сшибати в підвортнях.А потім ім ще УБД дадуть...
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В принципе, это правильно. Цену войны каждый украинец уже знает. Это и понесенные боевые и не боевые утраты... Но это и спизж.ные на войне бесконечные деньги. Теперь интересно посмотреть цену мира. И чем сильнее кричат зрада и капитуляция (при этом вслепую кричат, не видя предмет), тем интереснее посмотреть.
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При таком Зе подходе..
Следующая линия - окопы в районе Харькова и Днепра.
И это еще не красная линии.
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