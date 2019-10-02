 Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють очевидці в соцмережах.
Протестувальників налічують уже кілька сотень. Вони вимагають відставки президента України Володимира Зеленського.
На завершення акції було ухвалено рішення 2 жовтня зібратися під ВР і на Майдані.
Відео - Ян Доброносов
Майдан зараз pic.twitter.com/JgBcSNdz3f— Олександр Аргат (@olarhat) October 1, 2019
На чому він виступає?
Вопрос, какая часть этих "сотен" титушки?
И с какой стороны титушки в этих "сотнях"?
Или все же этого не будет никогда?
"вониждіти" тепер не пройде.
Вороття маріонеточному режиму кровавого бариги - не буде!
Лично мне до СС (самой сраки) название формулы, если в результате будет устранена постоянная угроза разгорания вооруженного противостояния
Всех не согласных с такой постановкой вопроса прошу в военуомат и вперед на линию разграничения ... Вам и таким же упоротым с той стороны согласны выделить участок на котором вы сможете определиться кому из вас жить, а кому нет.
Барыга - это было вчера. Сегодня барыга - это беня и зеленая команда, которая сдает Украину.
Да, пане Бутусов, времена нынче другие... Скоро и за Вас возьмутся.
До принятия ВР законов, соглашения Зеленского не имеют статус закона, как и Минские договорняки Порошенко, которые он и старался пропихнуть закон об оккупации.
Майдан тобі гросмейстер хрєновий
Нікому не дозволено здавати Україну, та ще при цьому улибатися як дебіл.
зеленый мешок развязался и ....
а порохоботы только за грины госдепа..)))
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
ключевое слово - украина готовилась провести выборы,
а по формуле выборы проводит МИЛИЦИЯ ордло...
скоко там командиров рф????
так что не передергивай, Д оно и есть Д ДАЖЕ В РОЛИ ПРОПАГАНДОНА ))
ты плохой пропагандон...)))) тебя гнать надо на курсы
вот ты сам и разоблачил зелино вранье
пока что украинскую милицию-полицию убирают из луганской и прочих ))))
даже сказочник из тебя хреновый )))))
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года.
от перемены мест слагаемых результат зависит ОЧЕНЬ СИЛЬНО..))))
но зеленым дуракам эту науку не освоить..))))
Вот в данный актуальный момент - порохоботы против 'формулы'))
Не было бы формулы- придумали бы мову на крайний случай.
Первого января с порошенко снимают неприкосновенность. Не знаю, но , скорей всего, есть весомые причины у кучерявого так этого бояться.
Весь его лживый патриотизм не стоит и выеденного яйца. Просто шоколадная дупа не хочет переезжать в Лондон - масштаб не тот)))
Пишут всякий бред, искажают реальность.
Жаль, хорошее издание превратили в помойку.
Нет никаких аргументов, только оскорбления и перекопащенные методички.
у тебя слишком низкая квалификация пропагандона..)))
Примитивный бот с нулевым ай-кью - твоя высшая планка ))
Что сказать-то хотело, убогое?
Решил , если выслужишься, тебя в админы пригласят?
Так у тебя ж нет ни грамотности, ни интеллекта , рождённый ползать))