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 Політика України
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Все про:майдан (507) протест (989) Штайнмаєр (213)

 Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці зростає кількість протестувальників проти формули Штайнмаєра. Мітингувальники вимагають відставки Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Протестувальників налічують уже кілька сотень. Вони вимагають відставки президента України Володимира Зеленського.

На завершення акції було ухвалено рішення 2 жовтня зібратися під ВР і на Майдані.


Відео - Ян Доброносов

Сотні протестувальників проти формули Штайнмаєра зібралися на Майдані 01
Сотні протестувальників проти формули Штайнмаєра зібралися на Майдані 02
Сотні протестувальників проти формули Штайнмаєра зібралися на Майдані 03
Сотні протестувальників проти формули Штайнмаєра зібралися на Майдані 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151553
 
   
 Топ коментарі
 
Проблема не в Формулі, а в моніці. Моніка як не цю, так іншу формулу проковтне від путєна.

Вона для того, щоб злити все що було здобуто Майданом.
Та сама Формула існувала й за часів Пороха, але ніхто Україну не здавав!
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это только начало!
все идет к тому,что зеЛю будем гнать на ростов! вместе с 95 кварталом и прочей зелеНой падалью
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Зеленский привез на троянском коне Украине полную сдачу Украинских интересов! Он выступает на посте президента Украины с интересами России!!!
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Депилы недоделанные, уже не "порохоботы" решают, решала теперь ваш беня со своей молодой командой. Я порохоботом не был, но для меня было очевидно то, что лучше коррупция без капитуляции, чем капитуляция таких же коррупционеров, а может и похлеще. Диванные п#дарасы малоросские...
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Он выступает на посте

На чому він виступає? Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане - Цензор.НЕТ 3477
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"Тітушок геть!"
Вопрос, какая часть этих "сотен" титушки?
И с какой стороны титушки в этих "сотнях"?
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Эх, жаль Гиви и Моторола не дожили до этого светлого дня. Заделались-бы депутатами, заседали в Раде, решали, как жить тем, кого они сотнями убивали. Ну ничего, другие "герои новороссии" за них это прекрасно сделают.
Или все же этого не будет никогда?
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Мочил я на дампасе сепарню, и остаток жизни буду этим заниматься, плевать кто у власти - евреи-малоросы или даст бог националисты.
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Хорошо сказал! Лучше и не скажешь! Народ должен спасть страну потому что Украину опять уничтожат и затащат под сапог России.
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Все, кто могут, должны ехать на Киев потому что Зеленский уничтожает Украину! И это может остановить только народ!!!
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Ага. "Все, кто могут, должны!", а ты и далее будешь пердеть в теплый боевой диван дома.Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані - Цензор.НЕТ 3897
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Беню с зелей и авакяном надо вешать на Майдане, под камеры Г+Г. Но, не не дадут. Нацгвардию изъяли, власть узурпировали, титушня авакяновская перекрыла центр Киева.
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Боялись вторжения куйла, а теперь сами себя в плен взяли по указке куйла. Удивительные люди.... И это после 5 лет войны и хорошо знакомого лица врага?
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А не пора вже мудохати цих майдаунів по справжньому, враховуючи наслідки "майдану" 2014 року?!
"вониждіти" тепер не пройде.
Вороття маріонеточному режиму кровавого бариги - не буде!
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А где трактор? Без трактора не прокатит. )))
Лично мне до СС (самой сраки) название формулы, если в результате будет устранена постоянная угроза разгорания вооруженного противостояния
Всех не согласных с такой постановкой вопроса прошу в военуомат и вперед на линию разграничения ... Вам и таким же упоротым с той стороны согласны выделить участок на котором вы сможете определиться кому из вас жить, а кому нет.
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Сепар лахтинский, а барыга при чем? Кто сейчас у власти и кто подписал капитуляцию, а, свинособака найманная зебилами?
Барыга - это было вчера. Сегодня барыга - это беня и зеленая команда, которая сдает Украину.
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Мародер Порошенко з Зеленським мають сидіти в одній камері. Мародер за зраду довічне з конфіскацією, а Зеленський - що досі мродера не посадив.
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Зеленского не садить нужно, а вешать с беней на Майдане за предательство и капитуляцию.
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Как один чел писал: Лолита и Зе-сопля - один кремлёвский проект... Правда тогда теплилась надежда что не кремль, а амеры пропихивают Зе-соплю... ошиблись...
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Так, багато питань до Вовіка. І конкретних питань
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Твтишо? А хто з трусів вискакував, захищаючи зе-шмарклю - нагадати? Правда шмаркля для тебе і досі - вофік.
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А нафіга нам взагалі цей Лугандон всравсь? Ще й за таку ціну?
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ЗекоМанда перестань наживатись на капітуляції!!! Для чого тілу України (Д)аунбаський (Н)ародний (Р)ак і (Л)угандний (Н)ародний (Р)ак??? Хай ті ракові пухлини ********* забирає собі - в неї все тіло в Народних Ракових утвореннях, то хай вони кацапію добивають, а не Україну!..
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А кого натомість, троль ти мародерський?
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Не прикрывайся языком, троль мардовский какраз ты. И ты как раз хочешь чтоб на его место путин пришел, все к тому и идет. Это мудило сдает страну.
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Ти нульовка тамбовська обісрана. Куплена нашим мародером за вкрадені в мене гроші, ЖОДНОГО українського слова не вивчило, прилізло і розпалюєш тут у нас громадянську Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані - Цензор.НЕТ 5361
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Не з"їзжай. Було конкретне питання - ХТО?
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Московские свиньи активизировались на цензоре.
Да, пане Бутусов, времена нынче другие... Скоро и за Вас возьмутся.
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порохоботы всегда работали вмсте с ольгинцами
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Теперь зелеботы вместе с лахтинцами и ольгинцами вместе работают))) Сколько вам платят за зелевысеры клоунские под свирель куйла? За сколько свистите на свистке кремлевского опарыша-окурка?
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Да он известный на цензоре запроданец, скачет из лагеря в лагерь. Вначале агитировал за бабюлю, затем, за зебеню, а сейчас запутался, пишет что зебеню таки надо садить. Короче, он чокнутый кацап, перекрашенный под малороса)))
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Ваня, угомонись. **** все знают на цензоре давно. Давай и бабюлю твою с зеликом посадим, за компанию, не хочешь?
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Що интересно, в ОРДЛо никто не начал переживать из-за выборов по законам Украины.
До принятия ВР законов, соглашения Зеленского не имеют статус закона, как и Минские договорняки Порошенко, которые он и старался пропихнуть закон об оккупации.
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Monica Януковощ Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані - Цензор.НЕТ 1968

Майдан тобі гросмейстер хрєновий Сотні протестувальників проти "формули Штайнмаєра" зібралися на Майдані - Цензор.НЕТ 6897

Нікому не дозволено здавати Україну, та ще при цьому улибатися як дебіл.
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Зеленским просто манипулируют все: США, Германия, Франция и россия, а он поддается, думая, что делает благородное дело. Захотелось ему пообщаться с сильными мира сего на равных, а ему в ответ: "Мы готовы встретиться, но сначала сделай это и это и дальше по списку". Не оставляет ощущение, что мы приближаемся к чему-то нехорошему. Сейчас страна еще двигается по инерции от предыдущей власти, а что будет потом?
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даже на цензоре из зеленых остались только явные пропагандоны..)))
зеленый мешок развязался и ....
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это ты, мелкий, за ржубли готов работать.
а порохоботы только за грины госдепа..)))
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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"Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года,"
ключевое слово - украина готовилась провести выборы,
а по формуле выборы проводит МИЛИЦИЯ ордло...
скоко там командиров рф????
так что не передергивай, Д оно и есть Д ДАЖЕ В РОЛИ ПРОПАГАНДОНА ))
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по формуле выборы проводятся по УКРАИНСКИМ законам! Поэтому тогд ****** отказался, а тепрь соглсился. Потому что нет лолиты мальдивской.
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ага, украинские законы с российским силовым обеспечением...)))
ты плохой пропагандон...)))) тебя гнать надо на курсы
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не прикидывайся идиотом, тебе это не нужно. Нет в ураинских законах парашных силовых обеспечний, как бы тебе порохоботу ольгинскому этого не хотелось.
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вот именно , какие могут быть украинские законы в условиях МИЛИЦИИ и погранцов ордло )))))
вот ты сам и разоблачил зелино вранье
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плять. милиция будет УКРАИНСКАЯ работающая по УКРАИНСКМИ законам!
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а кто ее туда пустит????
пока что украинскую милицию-полицию убирают из луганской и прочих ))))
даже сказочник из тебя хреновый )))))
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где вас идиотов порохоботовских выращивают. Научитсь читать.
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за це відповідальний головнокомандуючий- Зе потрібно судити за зраду України- а обстріли можуть взагалі припинитися кинути так би мовити кістку Зебілу-обстріли це шантаж і якщо навіть будуть там вибори то кацапи нікуда не підуть замаскують танки притихнуть боїовики буде тихо на момент віборів а нам скажуть що маріонеточне кацапам ОБСЕ пітверджує виведення і що там немає озброень мордору і кордон під контролем-не може припинитися війна на українських умовах інтересах слільки грошей мордор вбухав-припинится тільки коли донецк луганск стане з особовим статусом щоб потім зробити там внутрішній референдум до приеднання з мордором і наш кордон автоматично зсунется на захід і кордон з кацапами буде в дніпропетровській області тільки два виходи відвойовувати схід стояти далі нічого не сдавати ні клаптика або капітуляція і це початок до іншого розділу одеська республікаь херсонська, буде і війна і ганьба
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Лядь, в боевых частях некомплект л/с по 40-50%. А они тут носятся с йолками. Подгоните им Кразы с маршрутом на передок и эти вояки сразу разбегутся!
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Вместе с зелебобиками и косящим клованом, которого мамка отмазывала.
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Порохоскот готов разорвать Украину на части.
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ну да вам выгоднее продать украину оптом..)))))
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Что за дебилы, вся эта формула это лишь дорожная карта уже подписаных Украиной и одобренных в ООН минских соглашений.
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Где в Минских соглашениях хоть одно слово о так называемой "формуле"?
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Не ври, в соглашениях есть и про выборы и про особый статус и про амнистию, так что ничего нового нет.
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это не арифметика,
от перемены мест слагаемых результат зависит ОЧЕНЬ СИЛЬНО..))))
но зеленым дуракам эту науку не освоить..))))
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А истерика ж должна иметь под собой какое-то гасло))
Вот в данный актуальный момент - порохоботы против 'формулы'))
Не было бы формулы- придумали бы мову на крайний случай.
Первого января с порошенко снимают неприкосновенность. Не знаю, но , скорей всего, есть весомые причины у кучерявого так этого бояться.
Весь его лживый патриотизм не стоит и выеденного яйца. Просто шоколадная дупа не хочет переезжать в Лондон - масштаб не тот)))
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був вчора на Майдані - народ ще більш злий, ніж при попередньому Майдані! Вимоги- НЕГАЙНО гнати ЗЕбілів та повернути Пороха. Я цілком підтримую!
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Хрен тебе, 80% украинцев поддерживают Зелю и за окончание войны, западные страны тоже.
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Да этой соевой мразоте плевать на войну, они против любых компромисов и возврата Донбасса.
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лаптеногій, це тобі так ваше ******* сказало, чи сам хочеш вірити у те шо накарябал? ХЕРА ВАМ А НЕ УКРАЇНА!!!
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А причем тут шоколадный барыга? ***** он мне всрался питух. Тот ублюдок молдаванский(неплохо бы ее окупировать так как молдавистан вышел из состава Украины незаконно) например превращал жизнь селян в ад, дабы на его ****** стройках, но потом чод его провернули на кукане до характерного щелчка.
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от саме тому нам Порох у потрібен, шо б у такої ватної мразоти як ти і далі від нього пердакі палали, від БЕЗСИЛЬНОХ злоби на нього!
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Автор жжот. Два десятка порохоботов назал сотнями.
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"Два десятка студентов погоды не сделают"- Подумал Виктор Федорович в ноябре 2013 .
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АААААААХАХАХАХ! ога ваточка, коли у нас на Майдані стояв міліон, ваше ******* там бачило 2 тис. ))))))))))))) продовжуй дивитися вашу помийку ))))))))))))
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Цензор стал площадкой, где соевые боты зарабатывают себе на жизнь.
Пишут всякий бред, искажают реальность.
Жаль, хорошее издание превратили в помойку.
Нет никаких аргументов, только оскорбления и перекопащенные методички.
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не нравится - проваливай... и не путайся под ногами.
у тебя слишком низкая квалификация пропагандона..)))
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Ты и есть подтверждение моих слов.
Примитивный бот с нулевым ай-кью - твоя высшая планка ))
Что сказать-то хотело, убогое?
Решил , если выслужишься, тебя в админы пригласят?
Так у тебя ж нет ни грамотности, ни интеллекта , рождённый ползать))
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Стоят еще? Пора бы уже разогнать нахрен.
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Ми повинні розуміти і обирати, - або постійний стан війни,загибель наших людей, або прийняття домовленостей імперій зла та зради. Чи можливо у кого є рецепт, як змусити капітулювати імперію зла?
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