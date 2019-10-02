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 Політика України
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Все про:відставка (566) Данилюк Олександр (345) Богдан Андрій (177)

 У нас непрості стосунки з моменту кампанії, не приховую, - Данилюк про Богдана

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, який пішов у відставку, підтвердив, що в нього були непрості стосунки з главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - каже Данилюк.

На його думку, держава має працювати "без ручного контролю, мають бути сильні інституції".

На запитання про те, чи впливає на дії пана Богдана бізнесмен Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитися на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

Читайте: Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

Особистий адвокат Коломойського Богдан 21 травня був призначений главою Адміністрації Президента. 25 червня Богдан став керівником перейменованого відомства - Офісу Президента.

28 травня президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. 27 вересня в Офісі Президента повідомили, що чиновник подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк назвав ситуацію з "Приватбанком" однією з причин своєї відставки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151551
 
 
 Топ коментарі
 
Данилюк боїться, бо багато знає про систему крадіжок Слуг народу. По законам жанру його можуть вбити. Далі системний розпил України. Ви це зробили разом, зебіли.
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данилюк усе швидко прорахував й пішов вчасно , не потрібна йому вже ніяка зелена посада ...
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От тут Петру й прилетіло в око прицілом. 12,7 мм, це не АК...
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Лолита, которая выбросила из переговорного процесса подписантов Будапештского Англию и Штаты и, "непонятно" по какой причине втянула нацистов с жабоедами (союзников кремля)...
Засунь его себе в ж...
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Данилюк боїться, бо багато знає про систему крадіжок Слуг народу. По законам жанру його можуть вбити. Далі системний розпил України. Ви це зробили разом, зебіли.
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данилюк усе швидко прорахував й пішов вчасно , не потрібна йому вже ніяка зелена посада ...
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розумні люди говорили,якщо мовчатиме - може послом куди закинуть... Не мовчатиме - пішов зовсім. навіть страшнувато, що він знає й чого нам чекати...
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Звичайно Данилюк прорахував , бо незважаючи на нібито 28 млрд грн насправді нічого нема. Зекороль Коломойського голий.
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Зібратись, що згуртуватись
Згуртуватись щоб перемогти
Перемогти щоб все просрати
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Дійсно.
Нащо оті жертви?
Щоб знову якогось 21 квітня все просрати?
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Все бегом на проплаченый митинг, нафига работать если можно поднять легкие деньги?
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Данилюк, какая же ты гнусь. Ты, урод, думал только о себе, когда поддерживал клована. И то, что это чмо полнлстью управляемое бабломойским тоже знал. Так шо ты ноешь?!!!
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Ниє тому, що відбити вкладені гроші не виходить.
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Слизняк. Тебе по лбу органом стучат, а ты благородство имитируешь.
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Данилюку не до благородства, бо за короткий час він отримав реальну загрозу вбивства. Грошей нема, тому скоро почнеться гризня Слуг народу Коломойського.
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Навпаки, це вони працювали з ним.
Бо хороший фахівець потрібний будь якій владі.
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"Свободная пресса" занимает любимым делом!!! У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане - Цензор.НЕТ 1098

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То було за Ющенка і Порошенка. А зараз це:

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Уя-уя, притесняют свободную прессу!!! У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане - Цензор.НЕТ 7258
У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане - Цензор.НЕТ 4208
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А было так :
1. Данилюк как глава РНБО , должен был одобрить ( по приказу сверху) формулу Штанмайера.
2. Он поехал на фронт промартетить ситуацию - ему там объяснили ЧТО СКОР НОВЫЙ ГОД И ПОСТАВЯТ ЕЛКУ , а Данилюк будет на елке звездой 😀😀😀
3. Данилюк вернулся и быстро свалил с такрй перспективы
ВОПРОС - А КАК ОНИ МОГЛИ ПОЛПИСАТЬ ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА , ЕСЛИ НЕ БЫЛО ЗАСЕДАНИЯ РНБО!???!
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РНБО втратило своє значення зі створенням ОП, який обійняв усі ключові, й ці функції також. Мені це стало зрозуміло, коли Данилюк в вересні "поїхав" зустрічати полонених. В той час ОП мовчав як риба, а Данилюк, через якого мали йти усі розвіддані (паралельно або навіть ще до того, як вони надходять президенту) не був проінформований, що обмін зірівався. Мабуть, теперішні перемовини щодо "нової" мінської формули, про які він дізнався чи не останнім, додали йому впвненості, що його посада стала церемоніальною.
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Жиріновський то є старий кремлівський бот, який вкидає ідеї для їх тетсування - як вони будуть сприйняті адресатами. Це інтерв'ю було адресоване Коломойському, але це був блеф. І Коломойський на нього відповідав, коли в червні тролив водночас і українців і росіян. Коломойському буде мало того, що запропонує московія, бо за це вона прив'яже його по "понятіях" і він стане залежним. Та й навіщо йому кремлівська подачка, коли в нього ціла країна?
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Мне кажется, что беня не так силен , как в СМИ описывают. Есть кланы, есть международная мафия со своими интересами в Украине. Вот в Одессе ЗЕбобиков таможенные бандюки послали . И влияния на них нет.
Так и ЗЕ - стоит громко топнуть и он исчезнет
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В Україні багато сторін і багато сил. Але він - найсильніший зараз. Та з часом Зеленський стане сильніший. Якщо всидить.
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Это ж надо быть таким честным и справедливым журналистом, несмотря на то что Коломойский совсем недавно дал подзаработать, всё равно его всячески мочить!!!

Главное, чтобы ответка не прилетела - у каждого своё понимание справедливости. У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане - Цензор.НЕТ 6028
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Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать" - отличный ответ! У вас там не дружеский междусобойчик если что, вы государством управляете, и всё что происходит касается всей страны. Посмотрите как в США, как только что происходит сразу это становится публичным, начинаются публичные разбирательства. А у нас всё в тихую, там что-то уже решают. Богдан главным решалой заделался... Какой ещё нафиг конфликт интересов? У вас могут быть только одни интиресы это интересы страны, и украинского народа!
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"Поздравляю" украинцев с дефолтом =нищетой!Зато Коломойский снова богат!Данилюк уточнил, что он имеет в виду отмену национализации
.
"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.Он также против компромиссов с прежними владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

https://ru.espreso.tv/news/2019/10/01/veroyatnaya_otmena_nacyonalyzacyy_pryvatbanka_stala_prychynoy_moey_otstavky_danylyuk
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Данилюк съездил на передовую и своми глазами увидел к чему приведет отвод наших войск. А командири пояснили сколько будет стоить оборудование укреплений на новх позициях. К тому же в бджете заложены огромные деньги для СНБО на 2020 год. Где гарантии, что часть этих денег коЗе не перебросят Коломойскому или..... Данилюк понял, кто будет козлом отпущения.
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данилюк - крыса, неудачно выбравшая кораблик
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Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах, её обугленная тушка уже давно лежит в кустах! У нас непрості стосунки з моменту кампанії, не приховую, - Данилюк про Богдана - Цензор.НЕТ 7254
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Одкровення збитого льотчика на продажному шоу ? типу ми взнаємо щось сенсаційне ?
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