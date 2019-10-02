 У нас непрості стосунки з моменту кампанії, не приховую, - Данилюк про Богдана

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС Україна".
"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - каже Данилюк.
На його думку, держава має працювати "без ручного контролю, мають бути сильні інституції".
На запитання про те, чи впливає на дії пана Богдана бізнесмен Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитися на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".
Особистий адвокат Коломойського Богдан 21 травня був призначений главою Адміністрації Президента. 25 червня Богдан став керівником перейменованого відомства - Офісу Президента.
28 травня президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. 27 вересня в Офісі Президента повідомили, що чиновник подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
Засунь его себе в ж...
Згуртуватись щоб перемогти
Перемогти щоб все просрати
Нащо оті жертви?
Щоб знову якогось 21 квітня все просрати?
Бо хороший фахівець потрібний будь якій владі.
1. Данилюк как глава РНБО , должен был одобрить ( по приказу сверху) формулу Штанмайера.
2. Он поехал на фронт промартетить ситуацию - ему там объяснили ЧТО СКОР НОВЫЙ ГОД И ПОСТАВЯТ ЕЛКУ , а Данилюк будет на елке звездой 😀😀😀
3. Данилюк вернулся и быстро свалил с такрй перспективы
ВОПРОС - А КАК ОНИ МОГЛИ ПОЛПИСАТЬ ФОРМУЛУ ШТАНМАЙЕРА , ЕСЛИ НЕ БЫЛО ЗАСЕДАНИЯ РНБО!???!
https://youtu.be/KkPa1OGqucM
Так и ЗЕ - стоит громко топнуть и он исчезнет
Главное, чтобы ответка не прилетела - у каждого своё понимание справедливости.
.
"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.Он также против компромиссов с прежними владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.
https://ru.espreso.tv/news/2019/10/01/veroyatnaya_otmena_nacyonalyzacyy_pryvatbanka_stala_prychynoy_moey_otstavky_danylyuk