 У нас непрості стосунки з моменту кампанії, не приховую, - Данилюк про Богдана

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - каже Данилюк.

На його думку, держава має працювати "без ручного контролю, мають бути сильні інституції".

На запитання про те, чи впливає на дії пана Богдана бізнесмен Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитися на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

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Особистий адвокат Коломойського Богдан 21 травня був призначений главою Адміністрації Президента. 25 червня Богдан став керівником перейменованого відомства - Офісу Президента.

28 травня президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. 27 вересня в Офісі Президента повідомили, що чиновник подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

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