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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Гриценко Анатолій (310) Зеленський (2983) Донбас (13147) нормандська четвірка (592)

 Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко впевнений, що переговори в "нормандської форматі" будуть складними, але Україна має відстояти свої інтереси.

Про це політик написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Брифінг президента. Слова правильні. І застереження правильні: "жодних військ під час виборів", "кордон наш до виборів", "будемо приймати новий закон про особливий статус в ході широкого обговорення". Але - все це, правильне, суперечить "Мінським домовленостям". Адже в них Порошенком записано інше: спочатку вибори, а вже потім виведення військ і вже потім, на завершальному етапі, передача Україні контролю над своїм кордоном. Тож переговори у "Нормандському форматі" будуть складними. Надзвичайно складними. І коли Зеленський озвучить на них те, що він озвучив сьогодні, то я не певен, що Меркель з Макроном будуть твердо на нашій стороні, про Путіна годі й говорити. Значить, однією зустріччю напевно не обійдеться. Але нам треба відстояти наш інтерес і досягти миру без капітуляції. Тож набираймося терпіння", - зазначив Гриценко.

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Він також нагадав, що будучи депутатом у вересні 2014 року проголосував проти внесеного Порошенком законопроєкту про "особливий статус" Донбасу.

Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського 01

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151547
 
   
 Топ коментарі
 
> наш Президент


В Украине нет Президента. Есть группа олигархов, и есть их Арлекин, играющий то х**м на рояле, то роль "Президента".


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ооо!. поеденные молью политические трупы подали голос..
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Знайшов на ютубі сюжет тсн про цю формулу штайна... Цікавий не сам сюжет, а коментарі під ним. Коментарі чи то лахти, чи просто агресивних росіян. Уся їх риторика зводиться до "ви павізгівалі про расійскіє вайска, а в подпісанном дакумєнтє про ніх нє слова, утрітєсь хахли"...
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Пе подготовил почву для сдачи Украины,а ваз выполняет
Что тут неясного?
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"Олена Монова
1 год ·И тут так - хоба! - жопастенькая валькирия длинным спортивным прыжком взлетает на броневичок и едет на нем прямо в середину путча, волосы назад.

А потом она удавит императора фисташковым лифчиком и наконец-то поцьомает булаву, кхе-кхе"
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Хер Штаймайер разрабатывает формулу Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського - Цензор.НЕТ 3911

Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського - Цензор.НЕТ 4912
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только что, Зеленский обосрался на переговорах с Трампом.. при чем, публично и на весь мир..
почему Зеленая Шмаркля думает, что оно сможет провести успешно еще более сложные переговоры "в нормандском формате"?!.. скорее всего, Зебил снова обосрется..
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Теперь под запись каждое голосование касающиеся Донбасса, Крыма, РФ, всяческих формул и договоров, законов касающиеся всего этого. Кто и как проголосовал, поименно. Народ должен знать не только своих "слуг" но и своих "героев".
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Неможна допустити до жодних голосувань.
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Судячи з останнії дій маріонетки, Коломойський на гачку в путєна по саму печінку. І здавати Україну буде до останньої краплини монікіної крові.
Не дуже добрі справи.
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і
ліниві, продажні, сцикливі покидьки обрали знову профнепридатного лузера.а ннам на барикади під кулі.
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Шо ти пишешь? Шо за солодати? Писать навчись.
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Ще раз пишу. Шо за неповага до бійців. Чому ви їх називаєте солодати?
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Після розмови із Трампом мабуть уже всім притомним людям мало б бути зрозуміло, що Зе - не та людина, яка на переговорах в нормандському форматі виб'є щось корисне для України (особливо після його слів про Меркель і Макрона)... Тому про контроль над кордоном до виборів можна забути!
А взагалі в Мінських угодах що виписано? перші пункти там припинення вогню і обмін полоненими всіх на всіх. Ці пункти виконані? Ні! То про які нафіг вибори взагалі може бути мова??? Яка формула Штайнмаєра?


Моя думка: відвойовувати території поки не збираємося, а отже треба відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску, перекрити електроенергію і водогін (ми досі їм туди це поставляємо). І хай там сидять! Дулю їм з маком, а не пенсії, дулю їм з маком, а не наші продукти в їх маркетах - хай кацапи їх і утримують..

Саме таким чином Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк із КНДР. І їм це помогло: подивіться на Південну Корею, а потім на КНДР - контраст разючий!
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А потім шо? Чим далі вони залишаються за межами України, тим більше ми втрачаємо ці території. Вже виросло покоління дітей, які не пам'ятають Україну. І їм можна засунути в голови все шо завгодно.
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Ну, давай теперь ты, зебилоид, пустишь этих орков к себе переночевать, токо жонку подмой - стыдно же будет перед гочтями))
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Території звільнять ЗСУ. А населення депортуємо.
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Якою ціною його звільнять: Сотні тисяч смертей наших солдат? Заради чого? Ніхто вже масово не хоче воювати, в армії недобор.
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Там уже в головах гімно, Україна нічого стратить, коли вони всі після визволення поїдуть у Магадан.
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Ну є приклад хорватів, які терпеливо роками чекали, накопичували сили, а потім провели операцію Буря за пару днів...
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це трохи різні речі. Ніхто в Європі нас за таке не похвалить. Ще й санкції накладуть. Інші часи. Он Макрон з ****** цілується, і не бачить в цьому нічого поганого
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Значить тоді як Пд. Корея! Там 50 років навіть пунктів пропуску не було... Зате за 50 років з'явилися кіа, самсунг, хюндай, LG...
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Я бы не устраивал преждевременную истерику по поводу т. н. "формулы Штайнмайера".
Минские соглашения в целом и обмен письмами во Временной контактной группе под эгидой ОБСЕ - это юридически ничтожные документы с точки зрения международного права.
Это - по сути международные соглашения, заключённые в обход существующих внутригосударственных процедур (не проходили ратификацию парламентом - упоминание о них в т.н. Законе о статусе Донбасса в этом плане ничего не меняет, как не меняет и поддержка их на уровне резолюции Совбеза ООН). Поэтому с юридической точки зрения Украина вправе отказаться от них в любой момент. Или вообще сказать, что с точки зрения права они и не вступали в силу.
Тем более они юридически ничтожны, что посягают на суверенитет Украины, поскольку международными партнёрами предписываются нам определённые действия по нашему конституционному устройству, что не может быть предметом международных соглашений и может решаться только народом Украины через парламент.
Меня, кстати, в этой связи больше беспокоит включение в повестку дня парламента законопроекта о всеукраинском референдуем - неспроста, думаю, такая синхронизация событий.

Так что сам по себе "Минск" или "Штайнмайер" - то таке . . . Вопрос в другом - хватит ли при гипотетическом отказе от них в любой момент физических сил послать всех нах.... и силой оружия (при необходимости) отстоять свою позицию и свои земли. По состоянию на сейчас выглядит, что силой оружия вернуть теоретически можно (даже несмотря на низкий уровень авиации, ВМФ и противоракетной обороны), но заплатить за вопрос необходимое количество ЖИЗНЕЙ мы морально не готовы.

Ну и международное единство по нам на глазах распадается. Европа видит, что у нас у самих нет твёрдой воли, и начинает громко спрашивать, нафиг оно им самим надо. То в ПАСЕ русских вернули, то в Нидерландах уже хотят выяснить роль Украины в истории с Боингом, то трубопроводы тянут, то по санкциям сомневаются.
Такое впечатление, что тема была заранее просчитана ещё до 2014 года и Запад с русскими договорился давно развести Украину на отбор Крыма, а потом при первом же поводе сказать нам : "Парни, ну Вы же сами себя неправильно ведёте, извините".
Как в песне у Кузьмы Скрябина : "По-моєму, чувак, нас кинули . . ."

В такой ситуации надо либо утереться и затаить злобу до поры, до времени (чтобы при люой буче в россии ворваться в Крым и ОРДиЛО с автоматами в руках и за сутки зачистить всех ублюдков без права дожить до следствия и суда), либо вспомнить старую поговорку, что в сложной ситуации в шахматах самый лучший ход - это ход доской. То есть не ожидая годами приемлемой ситуации сделать прямо сейчас что-то сумасшедшее и поднять ставки до такой степени, чтобы опешили даже русские и сказали : "Да ну их нах..., этих хохлов ненормальных, валим отсюда" - что-то такое, чтобы и русские, и Европа реально поверили, что мы готовы и сами сдохнуть, и их с собой на тот свет забрать. Боюсь, что для второго варианта у нас в данный момент немножко не то руководство. Был бы президентом кто-то из фанатиков вроде Гриценко, Яроша или Билецкого, наверное, было бы больше шансов. А так продолжаем заниматься дипломатией.

Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, что наш Президент понимает, что делает, и делает это в интересах страны. Иначе будет непросто всем нам . . .
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> наш Президент


В Украине нет Президента. Есть группа олигархов, и есть их Арлекин, играющий то х**м на рояле, то роль "Президента".


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А Закон про особливий статус? Шо з ним робити?
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Як прийняли, так і скасуємо . . .
Так звані закони "16 січня" побули законами місяць, а потім раз - і скасовані пакетом.

Треба армію + ядрьону бомбу. Тоді всі ці питання будуть вирішуватися трошки по-іншому.
А зараз варять кашу з топора.
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А что делают с законами, которые себя изжили? Додумаешься сам, зебилоид, или подсказать?
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В гру по формулі Бісмарка "угоди з росіянами не варті паперу, на якому вони написані" можна ж грати не тільки росіянам . . . Можна же ж і з росіянами так зіграти.

Вони радіють нашим підписам, бо знають, що ми угоди виконувати звикли. Тому і кажу - треба нестандартно поступати. Типу "Формула ? Яка формула ? Підписували ? Та ні, у нас листом не можна, треба ратифікація була, то Кучма по п'яні пожартував . . ."
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Похороны Моники Зеленски должны быть пышными.

И мне кажется, что все игроки (к сожалению, включая *****) только этого с весны и ждали - когда ж она наконец лажанет фатально.
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О! весільний хєнєрал очуняв після запою в честь програшу на прєзєрвадєнта почув смалене й вирішив знову під ногами плутатися й хоч кавалочок рейтингу вхопити
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так он и пролетел не за реформизм надлышкового майна а пролетел он за мыролюбные высеры.
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Произошло то ,что не могло произойти с таким президентом.хохлы сбили в унитаз себя и будущие своих детей.Это хуже чем поражение в войне и открытая капитуляция.Это хуже чем просто позор.
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чути від зеленського - Зради не буде , так і хочеться перелічи усет ним обіцяне - про не кумів у владі, про кінець бідності, про прийняття для себе недонедоторканності, про ... про... про... - й от якби він був Вовіком у 95 а це все пообяцяв Петро й з вішенкою Штаймаєра - то він би Вовік що, повірив би? та йому було б похер як і зараз - брехати як дихати
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по этой формуле Украина ничего не получает, становится виноватой во всем, а с России снимают санкции.
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Нужно проводить процедуру импичмента за гос измену и сдачу Украинских интересов!
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Им никто не давал такого права принимать такие решения! Это предательство! Армия должна провести трибунал!
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Интересно, а вот вся эта шушера, проскочившая в Раду по спискам "СН" - они сегодня вечером крепко напьются ?
Ведь у них очень небольшой выбор: проголосовать за "Штайнмаера", и с того момента официально стать Иудами, или соскочить - с вершин власти обратно в грязь, из которой они вылупились.
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Всё правильно, с одним замечанием: Зеленский - просто арлекин в этом представлении, т.е. пустое место. Его охрана назначена Коломойским, и он будет немедленно пристрелен на месте при любой попытке отклониться от прописанного ему сценария.
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Странно как это не понимали раньше, а теперь, эта кукла легитимный президент, которого будут защищать враги.
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Из Донецка и Луганска отвели войска в 2014 году по приказу Порошенко.Вы просто забыли.А когда из Славянска вывели вражескую колонну в Донецк,именно Порошенко не уничтожил ее и сдал Донецк.А потом,он отдал под расстрел наших ребят в Илловайске,в Дебальцево.Вы просто забыли.
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В Донецке и Луганске были войска ВСУ ?
Интересно. Это какого же числа ? Можно поподробнее: номера воинских частей, численность личного состава, вооружения ?
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наши наспор ганяли в донецк на бтр. ну откуда тебе такое знать..
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Слышь ты, выбпляток лахтинский, здесь тебе не РЕН-ТВ.
Ни в Донецке, ни в Луганске войск ВСУ не было.
Порох сохранил Украину, не имея ни одной ядерной боеголовки, в противостоянии бандитам, у которых таких боеголовок 10000.
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Не бреши, зебіл, бо відвели наші війська тому, що вторглись російські; а з ними воювати тоді Україна була не готова. А перед тим не штурмували ні Донецьк, ні Луганськ, а також всі інші звільненні населені пункти тому що було би безліч полеглих, в першу чергу цивільне населення. Терористів попросту витискали з міст і сіл. Гіркіна не розстріляли і не розбили на трасі тому, що в колоні було цивільне населення. Іншу, другу колону, суто з терористів - пошматували і розсіяли; тоді вони свою техніку до Донецька не довели.
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І гриць - зебіл. Характерна риса зебіла - розгнуздана цинічна брехня. Бо в мінському протоколі нема порядку дій, ні записів "сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей". Там логічний порядок інший: спочатку забезпечення безпекової ситуації (тобто - виведення військ параші з окупованої території), потім - гуманітарна складова, і лише потім вибори. Оскільки безпеку неможливо забезпечити без контролю над кордоном, то взяття українськими прикордониками контролю за кордоном задовго до виборів навіть не обговорюється.
Ще раз: в мінському протоколі НЕ ОБУМОВЛЕНО порядок виконання пунктів плану! А обумовлено - порядок нормалізації ситуації на окупованому Донбасі!

А гриць - бреше. Значить - зебіл.
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9 пункт проведение выборов.... 10 пункт вывод незаконных вооруженных формирований...... и ни слова о выводе российских войск. петя так обосрался что российские войска назвал бандитскими формированиями и наемниками. да минский договорнячек подписали и представители днр и лнр захарченко и плотницкий. это тебе вася пример как петя не ведет переговоров с днр и лнр. учи мат часть.
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Меркель с Макроном будут твердо на стороне Украины, только когда начнут качаться их высокие табуретки из за любой поддержки России.
Но они прекрасно поняли как это работает. Россия как бы недруг, ай, ай, ай по всем СМИ, но в тоже время отличный бизнес партнер и поставщик ресурсов.

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Не они первые и не они последние пытаются усидеть сразу на двух табуретках. Кирзовый сапог русского Вани хорошо умеет вышибать эти табуретки.
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Тогда каким образом вы одобряете Порошенко, который 5 лет играл точно по таким же правилам, но не одобряете Меркель с Макроном которые играют точно также?
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Порох не сдал ни единого миллиметра Украины. Он просто нае*ал весь "нормандский формат": подмахнул бумажку чтобы стабилизировать линию фронта и не сдать Мариуполь.
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Крым и Донбасс это что тогда? Кто во время этого, и после этого, поднимал уровень торговли с Россией, что с теми украинскими компаниями которые поставляли аккумуляторы и гранит при строительстве крымского моста?
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>Крым и Донбасс это что тогда?


Временно оккупированные территории были, до сегодняшнего дня.
А с сегодняшнего - без разницы. Украины больше нет, есть "новомалороссия".


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Вы как бы не заметили неудобных вопросов, но при этом вам вполне удобно было написать "Украины больше нет,". Это нечто...
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Объясните не на пальцах что там подписали и почему капитулируют карманные «блогеры» мародера ?
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Ничего !
.
3автра у зенелейсских объявлят = ЧТО ОКОНЧИЛи ВОЙНУ , а послезавтра-- ПОБЕДИЛИ КОРРУПЦЫЮ
,
,
И ДАЖЭ НАЙДУТ ДЕНЬГИ НА ПАРАД,
,
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а у вас очередной пожар.... ракета в жопе.... шаманы в мацкве..... петухи из говна.... кадыров с кавказкой республикой ..... и китайцы на ваших бабах .
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Выборы до вывода войск это шняга Поросятины ! Другое дело что Пепа водил за нос вокруг да около ЕС И Парашу , так что порохоботы успокойтесь , точите сабли и собирайтесь нга Майдан , как и все остальные кому важна независимость . Что бы сейчас ЗЕ не говорил обратки он не даст иначе ЕС поломает все карты , а МВФ и ЕС денег не даст . Так что или воевать или мы в РФ .Только не упоминайте этого тошнотика Пороха .
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Да хватит уже имя Пороха трепать по каждому поводу. Научитесь уже отвечать за свои действия. Что, докудахтались тут за ЗЕ? Теперь давай первый бери покрышки и на Майдан. И зелебобов своих за собой тащи. Исправить свою ошибку. Постоите там под водометами, может поумнеете.
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Да намнасрать на твоего зе и тебя вместе с ним
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минск подписывали кучма зурабов представитель обсе и ой представители днр и лнр захарченко и плотницкий. там много чего и амнистия и выборы и вывод незаконных военных формирований и наемников. причем Гриценко прав . 9 пункт выборы по украинским законам . 10 вывод. но что самое интересное в миске не говорили о выводе российских войск. петя все время кричал о российской армии но в минском договорняке об этом НИ СЛОВА.
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