 Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського

Про це політик написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Брифінг президента. Слова правильні. І застереження правильні: "жодних військ під час виборів", "кордон наш до виборів", "будемо приймати новий закон про особливий статус в ході широкого обговорення". Але - все це, правильне, суперечить "Мінським домовленостям". Адже в них Порошенком записано інше: спочатку вибори, а вже потім виведення військ і вже потім, на завершальному етапі, передача Україні контролю над своїм кордоном. Тож переговори у "Нормандському форматі" будуть складними. Надзвичайно складними. І коли Зеленський озвучить на них те, що він озвучив сьогодні, то я не певен, що Меркель з Макроном будуть твердо на нашій стороні, про Путіна годі й говорити. Значить, однією зустріччю напевно не обійдеться. Але нам треба відстояти наш інтерес і досягти миру без капітуляції. Тож набираймося терпіння", - зазначив Гриценко.

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Він також нагадав, що будучи депутатом у вересні 2014 року проголосував проти внесеного Порошенком законопроєкту про "особливий статус" Донбасу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".