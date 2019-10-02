 Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського

Про це політик написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Брифінг президента. Слова правильні. І застереження правильні: "жодних військ під час виборів", "кордон наш до виборів", "будемо приймати новий закон про особливий статус в ході широкого обговорення". Але - все це, правильне, суперечить "Мінським домовленостям". Адже в них Порошенком записано інше: спочатку вибори, а вже потім виведення військ і вже потім, на завершальному етапі, передача Україні контролю над своїм кордоном. Тож переговори у "Нормандському форматі" будуть складними. Надзвичайно складними. І коли Зеленський озвучить на них те, що він озвучив сьогодні, то я не певен, що Меркель з Макроном будуть твердо на нашій стороні, про Путіна годі й говорити. Значить, однією зустріччю напевно не обійдеться. Але нам треба відстояти наш інтерес і досягти миру без капітуляції. Тож набираймося терпіння", - зазначив Гриценко.
Він також нагадав, що будучи депутатом у вересні 2014 року проголосував проти внесеного Порошенком законопроєкту про "особливий статус" Донбасу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Что тут неясного?
1 год ·И тут так - хоба! - жопастенькая валькирия длинным спортивным прыжком взлетает на броневичок и едет на нем прямо в середину путча, волосы назад.
А потом она удавит императора фисташковым лифчиком и наконец-то поцьомает булаву, кхе-кхе"
почему Зеленая Шмаркля думает, что оно сможет провести успешно еще более сложные переговоры "в нормандском формате"?!.. скорее всего, Зебил снова обосрется..
Не дуже добрі справи.
ліниві, продажні, сцикливі покидьки обрали знову профнепридатного лузера.а ннам на барикади під кулі.
А взагалі в Мінських угодах що виписано? перші пункти там припинення вогню і обмін полоненими всіх на всіх. Ці пункти виконані? Ні! То про які нафіг вибори взагалі може бути мова??? Яка формула Штайнмаєра?
Моя думка: відвойовувати території поки не збираємося, а отже треба відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску, перекрити електроенергію і водогін (ми досі їм туди це поставляємо). І хай там сидять! Дулю їм з маком, а не пенсії, дулю їм з маком, а не наші продукти в їх маркетах - хай кацапи їх і утримують..
Саме таким чином Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк із КНДР. І їм це помогло: подивіться на Південну Корею, а потім на КНДР - контраст разючий!
Минские соглашения в целом и обмен письмами во Временной контактной группе под эгидой ОБСЕ - это юридически ничтожные документы с точки зрения международного права.
Это - по сути международные соглашения, заключённые в обход существующих внутригосударственных процедур (не проходили ратификацию парламентом - упоминание о них в т.н. Законе о статусе Донбасса в этом плане ничего не меняет, как не меняет и поддержка их на уровне резолюции Совбеза ООН). Поэтому с юридической точки зрения Украина вправе отказаться от них в любой момент. Или вообще сказать, что с точки зрения права они и не вступали в силу.
Тем более они юридически ничтожны, что посягают на суверенитет Украины, поскольку международными партнёрами предписываются нам определённые действия по нашему конституционному устройству, что не может быть предметом международных соглашений и может решаться только народом Украины через парламент.
Меня, кстати, в этой связи больше беспокоит включение в повестку дня парламента законопроекта о всеукраинском референдуем - неспроста, думаю, такая синхронизация событий.
Так что сам по себе "Минск" или "Штайнмайер" - то таке . . . Вопрос в другом - хватит ли при гипотетическом отказе от них в любой момент физических сил послать всех нах.... и силой оружия (при необходимости) отстоять свою позицию и свои земли. По состоянию на сейчас выглядит, что силой оружия вернуть теоретически можно (даже несмотря на низкий уровень авиации, ВМФ и противоракетной обороны), но заплатить за вопрос необходимое количество ЖИЗНЕЙ мы морально не готовы.
Ну и международное единство по нам на глазах распадается. Европа видит, что у нас у самих нет твёрдой воли, и начинает громко спрашивать, нафиг оно им самим надо. То в ПАСЕ русских вернули, то в Нидерландах уже хотят выяснить роль Украины в истории с Боингом, то трубопроводы тянут, то по санкциям сомневаются.
Такое впечатление, что тема была заранее просчитана ещё до 2014 года и Запад с русскими договорился давно развести Украину на отбор Крыма, а потом при первом же поводе сказать нам : "Парни, ну Вы же сами себя неправильно ведёте, извините".
Как в песне у Кузьмы Скрябина : "По-моєму, чувак, нас кинули . . ."
В такой ситуации надо либо утереться и затаить злобу до поры, до времени (чтобы при люой буче в россии ворваться в Крым и ОРДиЛО с автоматами в руках и за сутки зачистить всех ублюдков без права дожить до следствия и суда), либо вспомнить старую поговорку, что в сложной ситуации в шахматах самый лучший ход - это ход доской. То есть не ожидая годами приемлемой ситуации сделать прямо сейчас что-то сумасшедшее и поднять ставки до такой степени, чтобы опешили даже русские и сказали : "Да ну их нах..., этих хохлов ненормальных, валим отсюда" - что-то такое, чтобы и русские, и Европа реально поверили, что мы готовы и сами сдохнуть, и их с собой на тот свет забрать. Боюсь, что для второго варианта у нас в данный момент немножко не то руководство. Был бы президентом кто-то из фанатиков вроде Гриценко, Яроша или Билецкого, наверное, было бы больше шансов. А так продолжаем заниматься дипломатией.
Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, что наш Президент понимает, что делает, и делает это в интересах страны. Иначе будет непросто всем нам . . .
В Украине нет Президента. Есть группа олигархов, и есть их Арлекин, играющий то х**м на рояле, то роль "Президента".
Так звані закони "16 січня" побули законами місяць, а потім раз - і скасовані пакетом.
Треба армію + ядрьону бомбу. Тоді всі ці питання будуть вирішуватися трошки по-іншому.
А зараз варять кашу з топора.
Вони радіють нашим підписам, бо знають, що ми угоди виконувати звикли. Тому і кажу - треба нестандартно поступати. Типу "Формула ? Яка формула ? Підписували ? Та ні, у нас листом не можна, треба ратифікація була, то Кучма по п'яні пожартував . . ."
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Или ЗЕбыл ?
И мне кажется, что все игроки (к сожалению, включая *****) только этого с весны и ждали - когда ж она наконец лажанет фатально.
Ведь у них очень небольшой выбор: проголосовать за "Штайнмаера", и с того момента официально стать Иудами, или соскочить - с вершин власти обратно в грязь, из которой они вылупились.
СМИ: Коломойский начал импорт электроэнергии из России ровно в день подписания "формулы Штайнмайера"
Интересно. Это какого же числа ? Можно поподробнее: номера воинских частей, численность личного состава, вооружения ?
Ни в Донецке, ни в Луганске войск ВСУ не было.
Порох сохранил Украину, не имея ни одной ядерной боеголовки, в противостоянии бандитам, у которых таких боеголовок 10000.
Ще раз: в мінському протоколі НЕ ОБУМОВЛЕНО порядок виконання пунктів плану! А обумовлено - порядок нормалізації ситуації на окупованому Донбасі!
А гриць - бреше. Значить - зебіл.
Но они прекрасно поняли как это работает. Россия как бы недруг, ай, ай, ай по всем СМИ, но в тоже время отличный бизнес партнер и поставщик ресурсов.
Временно оккупированные территории были, до сегодняшнего дня.
А с сегодняшнего - без разницы. Украины больше нет, есть "новомалороссия".
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3автра у зенелейсских объявлят = ЧТО ОКОНЧИЛи ВОЙНУ , а послезавтра-- ПОБЕДИЛИ КОРРУПЦЫЮ
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И ДАЖЭ НАЙДУТ ДЕНЬГИ НА ПАРАД,
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