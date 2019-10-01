 Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Білецький зазначив: "Сьогодні відбулося те, що Черчілль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну".
Зеленський зрадив 16 тисячам українців, які загинули на фронті.
Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову, щоб показати цій владі: ми такі самі, які були 5 років тому, у нас є власна гідність, у нас є почуття честі і ми готові боротися за нашу країну!
Ми не боїмося ні влади, ні ворога. Ми можемо зупинити капітуляцію і ми повинні це зробити".
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У Львові пікетують СБУ
Сьогодні, 1 жовтня, львів'яни піднялися на акцію "Львівщино, вставай!" із вимогою відставки нещодавно призначеного керівника Нацполіції Львівщини, ексберкутівця Василя Віконського.
Акція розпочалася під стінами Львівської ОДА, після чого протестувальники з гаслами «Віконський геть зі Львова!» та «Віконського за ґрати!» організованою колоною попрямували до стін Головного управління Національної поліції Львівської області, що розташоване біля пам'ятника Юрію Змієборцю.
КОгда пленные вернулись - это была верная капитуляция.
Сейчас Зеля договаривается вернуть под контроль государства оккупированные территории Донбасса - однозначная капитуляция.
А когда эти территории перейдут таки под контроль Украины - это будет какая капитуляция? Абсолютная?
А когда Зеля затронет тему Крыма - это будет безграничная капитуляция?
Приїжджай з своїми шмаркачами, тля післязавтра в Житомирі буде - чи слабО ?
Я сподіваюся, що з тобою, провокатором, ніхто притомний не зв*яжеться, бо засвітиш нормальних людей, які справді готують чи можуть готувати не просто опір, а те, що насправді потрібно в даній ситуації. Ляпання язиком - до ліхтаря.