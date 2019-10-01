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Все про:Зеленський (2983) Білецький (96) Національний корпус (212)

 Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції. ВIДЕО

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький анонсував безстрокову акцію проти капітуляції, після нинішніх заяв президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Білецький зазначив: "Сьогодні відбулося те, що Черчілль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну".

Зеленський зрадив 16 тисячам українців, які загинули на фронті.

Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову, щоб показати цій владі: ми такі самі, які були 5 років тому, у нас є власна гідність, у нас є почуття честі і ми готові боротися за нашу країну!

Ми не боїмося ні влади, ні ворога. Ми можемо зупинити капітуляцію і ми повинні це зробити".


Читайте також: Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151543
 
   
 Топ коментарі
 
Армія , мова , віра вам не підходило , отож їжте зелене г.вно .
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7 жовтня - день народження Путіна. На 7 жовтня Зеленський планує відведення українських військ від Золотого.
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Вся Украина - корпорат для хуйла. Спасибо зебилам, вы сделали это вместе. Надеюсь вы получите по заслугам, за своё предательство.
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Не от прокацапского режима Моники Зеленской?
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прокацапский олигархо-криминальный режим был при лолите вальцман))
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Да ты шою И в чем это выражалось? В том, шо тебе, *****, пришлось прятаться от мобилизации?
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Ггггггггг...Я помню як зебидло тут завафлило все від радості коли "недоторканість знімали"))))Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 3564
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загавакало ссучене білецьке цуценя.
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Розкаявся та просив пробачення: "керівника" Нацполіції Львівщини поставили на коліна (відео)

Сьогодні, 1 жовтня, львів'яни піднялися на акцію "Львівщино, вставай!" із вимогою відставки нещодавно призначеного керівника Нацполіції Львівщини, ексберкутівця Василя Віконського.
Акція розпочалася під стінами Львівської ОДА, після чого протестувальники з гаслами «Віконський геть зі Львова!» та «Віконського за ґрати!» організованою колоною попрямували до стін Головного управління Національної поліції Львівської області, що розташоване біля пам'ятника Юрію Змієборцю.
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Сегодня на цензоре День Плача. Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 4089
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Когда Зеля договаривался о возвращении пленных - это была почти капитуляция
КОгда пленные вернулись - это была верная капитуляция.
Сейчас Зеля договаривается вернуть под контроль государства оккупированные территории Донбасса - однозначная капитуляция.
А когда эти территории перейдут таки под контроль Украины - это будет какая капитуляция? Абсолютная?
А когда Зеля затронет тему Крыма - это будет безграничная капитуляция?
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Еще 6 мин. и начнется День Воя. Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 6117
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Старая формула. "Чтобы развалить хорошее движение, нужно его возглавить !" Аваков уже проплатил ! Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 1401
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мы сейчас тут пошутим .повозмущаемся, поверим в невозможность .а через 10 -15 лет наши дети будут жить в РФ ( Украине )
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Если начать Майдан, то Путин нападёт. Не качайте лодку, всё идёт по плану!
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коломойша, собакян, зєлєнцкі, піздєцкі - одне *****, кремляцьке
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Когда Зеленский не брал в свою команду Михаила Саакашвили, тогда я понял, что от него что то хорошего ждать не стоит.
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Сволота і проститут Білецький, спиш спокійно ? Відпочив уже від нацьковування своїх шавок під час президентської кампанії ? Тепер "опиратися" капітуляції будеш ?
Приїжджай з своїми шмаркачами, тля післязавтра в Житомирі буде - чи слабО ?

Я сподіваюся, що з тобою, провокатором, ніхто притомний не зв*яжеться, бо засвітиш нормальних людей, які справді готують чи можуть готувати не просто опір, а те, що насправді потрібно в даній ситуації. Ляпання язиком - до ліхтаря.
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