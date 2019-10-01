 Данилюк назвав ситуацію з "Приватбанком" однією з причин своєї відставки

Про це Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є принципова позиція. Я вважаю, що на цей момент я не можу далі виконувати свої функції", - сказав Данилюк.

За його словами, одна з головних проблем, яка стала причиною його відставки, - це ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку.

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - пояснює пан Данилюк.

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На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, Данилюк уточнив, що це скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - вважає Олександр Данилюк.

Він також проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - вважає екссекретар РНБО.

Олександр Данилюк заперечив чутки про те, що може поїхати працювати послом України в США, і підтвердив, що мав непрості стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - пояснив Данилюк.

"Вважаю, що держава має працювати інакше, без ручного контролю. Мають бути сильні інституції", - додав він.

На запитання про те, чи впливає на дії пана Богдана Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитись на те, що відбувається. Йдеться не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

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Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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