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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:відставка (565) Данилюк Олександр (345) Приватбанк (314)

 Данилюк назвав ситуацію з "Приватбанком" однією з причин своєї відставки

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк сказав, що однією з головних причин його відставки була спроба запобігти "неправильним рішенням у процесі Приватбанку".

Про це Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є принципова позиція. Я вважаю, що на цей момент я не можу далі виконувати свої функції", - сказав Данилюк.

За його словами, одна з головних проблем, яка стала причиною його відставки, - це ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку.

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - пояснює пан Данилюк.

Читайте також: Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, Данилюк уточнив, що це скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - вважає Олександр Данилюк.

Він також проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - вважає екссекретар РНБО.

Олександр Данилюк заперечив чутки про те, що може поїхати працювати послом України в США, і підтвердив, що мав непрості стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - пояснив Данилюк.

"Вважаю, що держава має працювати інакше, без ручного контролю. Мають бути сильні інституції", - додав він.

На запитання про те, чи впливає на дії пана Богдана Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитись на те, що відбувається. Йдеться не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

Також читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151542
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати, нового главы РНБО у нас же пока нет?

ОХУЕННО ворвремя зе!дарасы подмахивают хуйлу в Минске.
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Приватбанк віддадуть Коломойському вже за кілька тижнів.
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Ситуація з Приватбанком це голка в стозі сіна того, що наробить це чмо- моніка до того, як опиниться в Ростові.
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Приватбанк віддадуть Коломойському вже за кілька тижнів.
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А если нет, то ты признаешь, что ты - никчемное брехливое животное?
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ЗЕбил ты тут визжал что никакой формулы Штанмайера твой клоун не подпишет, и что это парахаботы разгоняют зраду. Шо теперь чучело поскулишь, после брифинга своего клоуна?? Шо там с формулой Штнамаейра - *****??
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зебилы, срочно продавайте валюту - гривна скоро по 8, как только приватбанк вернется к бене!
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Коломойському потрібен не "ПриватБанк", який тепер став токсичним і сумнівним активом, а компенсація за нього. Велика. Ліквідними американськими баксами. І зебіли заплатять.
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Данилюк в любом случае погань. Если он знал что у него за команда, то чего в нее залез? И почему не говорит, что у него ложь в декларации написана и он должен за это отвечать? Понабирали прохвостов в СНБО,это же надо такое... просто ЖАХ. И Зеля и его команда - все прохвосты.
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погань не данилюк, он исполнитель.
погань - те зебилы, которые голосовали (особенно во ВТОРОМ туре!) за монику зеленских и привели шмарклю, беню и в т.ч. данилюка - во власть.
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Я це писав ту, на "Цензорі" ще тоді, коли він лише влився у те зелене лайно, ще до виборів.
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Какая разница? Он по факту действует. Сегодня подписан антиукраинский документ и он митингует, вчера он не был подписан. Чего ты тут провокациями занимаешься, натравливаешь на патриотов Украины? Геть!!!
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Кстати, нового главы РНБО у нас же пока нет?

******* ворвремя зе!дарасы подмахивают ***** в Минске.
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Это да. Хорошо хоть все другие уже порешали. Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 5339
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Це схема соєвого з гонарєвой. Банк забрали спецом з порушеннями, щоб потім можна було все через суди відмінити і компенсацвю бєні заплатити. Бєня бабки вивів, з соєвим поділив, з соєвий з бюджету в банк знову гроші залив, тепер бєня чепез суд знову отримає свій банк - всі при гешефті. Тому не до зелі питання а до соєвого і його ************ гонтарєвої
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зебилы.. смените тупые методички - слишком уж они примитивные даже для идиотизма зебилов..
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Бобікі зливають Україну.
Наріт™ утирається, і рячить очі.
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Ситуація з Приватбанком це голка в стозі сіна того, що наробить це чмо- моніка до того, як опиниться в Ростові.
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Купуйте банкси поки є ! Сьогодні бакс наярював шалено ... З цим дебілом клоуном бакс вже в жовтні перевалить за 50 грн ...
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нет! бакс скоро по 8 гривень, а то и по 5 гривень! как было во времена, когда беня владел приватбанком!
зебилы должны знать - только приват станет бениным - гривна вырастет в 3, а то и в 5 раз!
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Готівковий курс валют 1 жовтня: євро і долар різко підскочили Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 2450

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Після сьогоднішніх новин від клоуна ( капітуляція України і повернення Привату Бєні) , завтра зранку чекайте сюрприз від гривня - валюта !
Курс стрімко злетить Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 2450
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Неужели до 100 грн, обещанных порохоботами перед выборами?
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та це просто беня связался с ватой, вот у соросенка пукан и подгорел Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 1829
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"Попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".Источник: https://censor.net.ua/n3151542

Интересно о чем это он. В чем выражалась эта "ПОПЫТКА". В том что сходил на эфир к Шустеру?
Да, очень мощная попытка! Когда выгнали сраным веником дохрена чего можно потом рассказывать.
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Решение по Привату уже принято ЗЕмародёрами. Недовольных убрали. Скриньте и проверяйте. Совсем скоро обьявят о возвращении Привата "законному " владельцу в ермолке. Отлично ЗЕбилы....Беня украл от туда 5,5 лярдов обчистив Приват в ноль. Гонтарева залила туда 150 лярдов гривен шоб спасти от банкротства, и теперь Беня получит Приват назад уже с этими 150 ярдами. ЗЕбилятня самое время повизжать про Порошенко и Гонтареву, не???
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Пока нет. Но орать будут, когда государство выведет оттуда свои вложенные деньги. Самое смешное, что в этом случае банк нужно будет выводить с рынка и закрывать. Вот тогда и заорут.
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Как проходила национализация, если потом вылезло куча проколов? В том и дело, что законы зрада принимала под себя и своих кураторов. Данилюк в этом участвовал, как и прочие деляги. Нечего теперь пузыри пускать.
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Думаю в данной ситуации Данилюк скоро "заговорит", а по ту строну Волкер тоже начнет свой "рассказ" Они теперь без работы, свободные от всяческих обязательств люди. Можем узнать много нового.
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Правильно. Пусть отдают.
Народ за это проголосовал
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Зеля начинает платить по счетам? Коломойскому вернет Приватбанк и это при том, что государство влило в него огромные деньги..
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Данилюк явно был в курсе сегодняшнего ЗЕфортеля и не захотел в этом маратся. Следующий спрыгнет Рябошапка и скорее всего Разумков.
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Слабак. Мог бы перед уходом сделать заявление что так мол и так, не позволим, не дадим. А так серанул в штаны и ноет из кустов.
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