 Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території обласного центру здійснюється незаконне зберігання і продаж (в т. ч. через інтернет) тютюну для кальянів іноземного виробництва, ввезеного на територію України поза митним контролем.

За результатами обшуків, проведених на підставі постанов суду, в місцях зберігання і реалізації продукції з незаконного обігу вилучено понад 400 кг тютюну для кальянів іноземного виробництва в асортименті, розфасованого в пачки різної ваги без марок акцизного податку України.

Вилучені ТМЦ загальною вартістю майже 1,2 млн грн. передано на відповідальне зберігання.

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