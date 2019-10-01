 Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас

Про це він заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Мені приємно, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську сьогодні привела до очікуваного прогресу. Це відкриває двері в N4 (нормандський формат. - Ред.) і інші етапи імплементації мінських домовленостей", - заявив Маас.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Умные евреи воевали со мной вместе. А Беня - просто обнаглевший поц.
«Формулу Штайнмайєра», підписану сьогодні учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську, прокоментували члени терористичного угруповання Донецька народна республіка (ДНР).
У так званому МЗС ДНР заявили, що підписання цього документа нібито відкриває перспективи до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.
При цьому сепаратисти заявляють, що повноцінна реалізація «формули Штайнмайєра» можлива лише за умови внесення змін до Конституції України, зокрема, про постійний характер особливого статусу Донбасу.
Тому паралельно з роботою над імплементацією «формули Штайнмайєра» українська сторона повинна розпочати діяльність із проведення конституційної реформи, - заявили терористи.
Своїми «принциповими вимогами» у МЗС ДНР назвали закріплення в Основному Законі Україні особливого статусу російської мови, введення особливого економічного режиму, створення окремих правоохоронної та судової систем на Донбасі, ведення особливого режиму співпраці з Росією та договірних відносин з офіційною українською владою.
Українські представники виконали усі умови російської сторони для проведення саміту «нормандської четвірки», а отже, він може відбутися найближчим часом, - додали у відомстві сепаратистів.
Нагадаємо, про підписання українською стороною «формули Штайнмайєра» сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться лише відповідно до Конституції України.
12 ч. назад
Сегодня исполнилось 30 лет журналисту Станиславу Асееву, который более 2 лет находится в плену у боевиков ДНР.
Асеев - коренной дончанин. Вся его вина в том, что он просто жил в своём родном городе и работал журналистом. За это фашиствующие уродцы уже два года держат его в подвале даже без какого-либо подобия суда. То есть, даже опереточный «суд ДНР» не смогли организовать - понимая, насколько это будет выглядеть фальшиво и абсурдно.
https://youtu.be/XWrid9RkXFo
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P. S. Як що не забанять.
ПОВТОРЕНЬЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ. Первый раз история повторилась как трагедия для Ющенко. Второй раз - как фарс для Януковича. Третий раз - для долбо@ба. Янукович собрал Майдан за 4 года. Зеленский - за 4 месяца.
повідомляють, що Майдани збираються в містах Західної та Центральної України
Федина, щойно: "У Львові відновив дію Комітет Майдану".
3 ч. ·
Ми тут!
А ви ще вдома?
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Наша пісня гарна, нова
Забирайся накуй, Вова