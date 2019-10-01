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Все про:Німеччина (1290) Штайнмаєр (199) Гайко Маас (88)

 Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив підписання українською стороною так званої "формули Штайнмаєра".

Про це він заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мені приємно, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську сьогодні привела до очікуваного прогресу. Це відкриває двері в N4 (нормандський формат. - Ред.) і інші етапи імплементації мінських домовленостей", - заявив Маас.

Читайте також: Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151538
 
   
 Топ коментарі
 
Отвечу словами Черчиля, на подписание Чемберленом Мюнхенского договора с Гитлером: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Сегодня Украина выбрала позор.
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Приветствует... Конечно, немцам срать на Украину и вот и приветствуют. Теперь можно снять санкции с РФ и достроить газопровод в обход Украины и целоваться с путиным в десна...
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Щаз Беня выяснит, что он не умнее Овоща!)))))))))
Умные евреи воевали со мной вместе. А Беня - просто обнаглевший поц.
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еще бы Берлин не поддерживал . Меркель рученки потирает в предвкушении бизнеса с федераской и дистрибуцией росейского газа в Европе .
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Хайль Гитлер, кричали радостно немцы на подписание договора Рибентропом и Молотовым. Ето приведет нас к миру, говорили они.

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Только что в ТВ новостях сообщили про «успех» преЗедента...........
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С точки зрения сепаров и кацапов это конечно успех.
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закон живописи: скока ни мешай жовтое с блакытным все равно получица зелень Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас - Цензор.НЕТ 9750
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Тепер зрозуміло чого сабакова залишили..розганяти протести..
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Сепаратисти розігналася переписувати Конституцію України під «формулу Штайнмайєра»

«Формулу Штайнмайєра», підписану сьогодні учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську, прокоментували члени терористичного угруповання Донецька народна республіка (ДНР).
У так званому МЗС ДНР заявили, що підписання цього документа нібито відкриває перспективи до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.
При цьому сепаратисти заявляють, що повноцінна реалізація «формули Штайнмайєра» можлива лише за умови внесення змін до Конституції України, зокрема, про постійний характер особливого статусу Донбасу.
Тому паралельно з роботою над імплементацією «формули Штайнмайєра» українська сторона повинна розпочати діяльність із проведення конституційної реформи, - заявили терористи.
Своїми «принциповими вимогами» у МЗС ДНР назвали закріплення в Основному Законі Україні особливого статусу російської мови, введення особливого економічного режиму, створення окремих правоохоронної та судової систем на Донбасі, ведення особливого режиму співпраці з Росією та договірних відносин з офіційною українською владою.
Українські представники виконали усі умови російської сторони для проведення саміту «нормандської четвірки», а отже, він може відбутися найближчим часом, - додали у відомстві сепаратистів.
Нагадаємо, про підписання українською стороною «формули Штайнмайєра» сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться лише відповідно до Конституції України.
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Гуут вальдемар,гууут. И по вагиноликому лицу одобрительно так-шлеп,шлеп
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Потной ладошкой измазанной об кремлевские деньги.
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порохоботы тоже приветствовали бы, но им дана другая команда
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Как бы в давке не передавили друг друга! Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас - Цензор.НЕТ 9300

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Денис Казанский
12 ч. назад

Сегодня исполнилось 30 лет журналисту Станиславу Асееву, который более 2 лет находится в плену у боевиков ДНР.
Асеев - коренной дончанин. Вся его вина в том, что он просто жил в своём родном городе и работал журналистом. За это фашиствующие уродцы уже два года держат его в подвале даже без какого-либо подобия суда. То есть, даже опереточный «суд ДНР» не смогли организовать - понимая, насколько это будет выглядеть фальшиво и абсурдно.
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Німеччина дійсно вітає підписання своєї формули Штани Майєра !! Грошей то всім охота ! І не треба санкції проти " матушки россєї" зберігати ! Все для них стане на круги своя = так чого ж не радіти ? Але Україна то НЕ Німеччина ! Для України ця капітуляція і 13000 вбитих українців яка радість ?
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На Майдані 01.10.2019

https://youtu.be/XWrid9RkXFo

Підтримайте "лайком" щоб підняти у гору, більше людей мають дізнатися.
P. S. Як що не забанять.
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Порохоботы, никак не пойму: зебил предал Украину, когда плохо сказал о Германии, или Германия предала Украину из-за того, что этот зебил недооценил её помощь??? Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас - Цензор.НЕТ 9214
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL750 минут назад

ПОВТОРЕНЬЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ. Первый раз история повторилась как трагедия для Ющенко. Второй раз - как фарс для Януковича. Третий раз - для долбо@ба. Янукович собрал Майдан за 4 года. Зеленский - за 4 месяца.

Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас - Цензор.НЕТ 9660
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe

повідомляють, що Майдани збираються в містах Західної та Центральної України
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Verbyna 🌱‏ @verbyna

Федина, щойно: "У Львові відновив дію Комітет Майдану".
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Олександр Погребиський
3 ч. ·

Ми тут!
А ви ще вдома?

Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас - Цензор.НЕТ 3338
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Зелю не только Путин,но и немцы нагнули...
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крім українського народу, але зима близько - гаряча й кривава
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Это тот министр в Германии, который приветствовал возвращение России в ПАСЕ?
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Это той самой страны , которая нам выкает про коррупцию , а элита ее в этом время просто сидит на зарплате у газпрома.
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вот это зрада франция,германия одна Украина осталась
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Немцы приветствуют и спихивают на Украину убитый Донбасс, эту экономическую руину с вывезенным оборудованием , затоплеными шахтами,боевиками и российскими населением с паспортами,на которую нужно потратить сотни миллиардов дол,теперь народу необходимо потуже затянуть пояса и все силы направить на восстановление того,что раша оприходовала ,раше будет как с гуся вода,никто ничего ,никакие суды не заставят её вкладывать туда миллионы,отдуваться после 5 лет будет Украина,так,что народ готовься,вряд ли выживет страна,уедут отсюда всё работоспособное население в поисках выживания,землю оприходуют за фантики,останутся одни рабы,пенсионеры,страны как таковой не будет,чего и добивается запад вместе с рашей. Им Украина как кость в горле.
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Европа поддерживает, значит всё правильно Украина делает!
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только у свиноботов почему-то пуканы рвутся
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Ну кто бы сомневался что Европа поддержит, а уж тем более немцы, они за Рашку горой. Это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Они спят и во сне видят что вернуть Путлера в семерку и снять санкции. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путлера и прочие ништяки. Лицемеры продажные.
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Я! Я! Формула Молотова-Риббентропа. Гут! Вова, гут!
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