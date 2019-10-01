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Все про:Байден (146) вибори (4524) США (5546) Трамп (2092) Мюллер (55)

 Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера, - The Guardian

Президент Дональд Трамп просив лідерів чотирьох країн допомогти знайти компромат на свого можливого супротивника на виборах 2020 року Джо Байдена і дискредитувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

Про це пише британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними ЗМІ, до цих контактів із закордонними лідерами були залучені міністр юстиції США Вільям Барр та державний секретар Майк Помпео. Зокрема, як стало відомо Wall Street Journal, держсекретар США Майк Помпео був серед посадовців, які чули розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня.

Газета The New York Times повідомила, що Трамп просив прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона посприяти генпрокурору Вільяму Барру в отриманні інформації, яка може допомогти з'ясувати першопричини розслідування Мюллера.

Цю інформацію телеканалу CBS підтвердили посадові особи у міністерстві юстиції. Джон Дюргем, прокурор США у Коннектикуті, що очолює перегляд дій ФБР і ЦРУ від 2016 року "збирає інформацію з різноманітних джерел, зокрема з низки інших країн", - заявила речниця мін'юсту США Керрі Купек.

Вона додала, що через це "за запитом міністра юстиції Барра президент сконтактував з іншими країнами, аби попросити їх представити міністра юстиції та пана Дюргема відповідним посадовцям". Однак, про які саме країни йдеться, вона не повідомила.

За інформацією The Washington Post, ці країни включали Велику Британію та, ймовірно, Італію.

Розшифровку розмови Трампа і Моррісона Білий дім оприлюднювати відмовився.

Читайте також: Трамп телефонував і намагався тиснути на прем'єра Австралії, щоб той допоміг дискредитувати розслідування Мюллера, - NYT

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151537
 
 
 Топ коментарі
 
И только наш недоумок расшаркался, ЗБС
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та шотнам тот трамп у нас своих дескредитаторов хоть отбавляй! вон товарищ зе решил Украину похоронить....
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трампуша - это хуйловская проститутка..
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та шотнам тот трамп у нас своих дескредитаторов хоть отбавляй! вон товарищ зе решил Украину похоронить....
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Чи в Києві, чи в Полтаві,
Чи в самій столиці

Ходив чумак з мазницею

Помежи крамниці.

І в крамницях, куди глянеш, -

Сріблом-злотом сяє,
А йому то і байдуже:
Він дьогтю питає! Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера, - The Guardian - Цензор.НЕТ 659
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И сколько из них рассказали ему про "100% своего прокурора"?.... Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена и дискредитировать Мюллера, - The Guardian - Цензор.НЕТ 967
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на фоне всех этих полишашней только сейчас в реале начинаешь понимать насколько наш петя был благостен, свят и непорочен, не то, шо это хлорофилловое повидло
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Выборы в США 3 ноября 2020 , ещё годик остался , если до этого доживёт .
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не сцы , зебил . За Трампа мы все голосуем кроме местечковой демшвали .
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Да на хр-н нам эта Дохлая Белка, дружбан Пу и такой же капитулянт как Макрон с Меркель и вдобавок проходимец и жулик. У нас теперь без ваших греб-ных выборов проблем выше крыши.. У нас 28 лет независимости, две революции, 5 лет освободительной войны, 13-14 тысяч убитых и тысяч 40 раненных и покалеченных в одночасье спустили в "условный унитаз", нам бы ваши проблемы.
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С Пети такой "ведун", как с Зеленского "наполеон"
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У вас в дружбанах сейчас путин . Ему кланяйся .
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Трамп для Америки лучший президент за последние 30 лет . Не тебе зедебилу судить . Следи за своим клоуном как он сдает интересы страны .
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Наш клоун назвал вашего шута- шарлатана "учителем" . Этим все сказано. Ну и Дохлая Белка видимо с этим согласна. Так что ребята одного поля ягоды. Просто одна еще неопытная и задерганная, а другая прожженная мафиозная. с друзьями Пу и Кимом.
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Моника и на криптокровати спалится. Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1922

У нее талант !
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Это норма американской политики. Пусть бодаются, мир отдохнет от демократий
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