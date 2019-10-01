 Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 2 жовтня о 8.30 у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться засідання з розгляду скарги народної депутатки 8-го скликання Тетяни Чорновол на бездіяльність Державного бюро розслідувань.

Т.Чорновол оскаржує відмову ДБР почати досудове розслідування такого злочину - розголошення таємниці слідства керівником ДБР Романом Трубою і надання відповідної інформації А. Портнову.

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