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 Політика України
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Все про:Портнов (108) Чорновол Тетяна (96) Труба (136) ДБР (534) Держслужба праці (5)

 Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову

2 вересня відбудеться судове засідання за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР щодо можливого розголошення секретної інформації главою ДБР Романом Трубою Андрію Портнову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 2 жовтня о 8.30 у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться засідання з розгляду скарги народної депутатки 8-го скликання Тетяни Чорновол на бездіяльність Державного бюро розслідувань.

Т.Чорновол оскаржує відмову ДБР почати досудове розслідування такого злочину - розголошення таємниці слідства керівником ДБР Романом Трубою і надання відповідної інформації А. Портнову.

Читайте також: Слідчі ДБР за вказівкою Труби не відкрили справу проти Портнова попри рішення суду, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151536
 
 
 Топ коментарі
 
ТЫ Я ТАК ПОНЯЛ ЗА КАПИТУЛЯЦИЮ?КАЦАП? ВАТНИК?
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таня идет лесом Суд по жалобе Татьяны Чорновол на бездействие ГБР в деле о разглашении Трубой тайной информации Портнову - Цензор.НЕТ 6502
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Нестор Воля IRL: 1 жовтня - Ні капітуляції-https://www.youtube.com/watch?v=4_6mQNTTuwo
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И чаво там всего лишь под сотню порохоботов тусуется на майдане в Киеве?
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пять лет тетяна красявая була, одно лицо, как большая брюква, смотрелось так гетеросексуально Суд по жалобе Татьяны Чорновол на бездействие ГБР в деле о разглашении Трубой тайной информации Портнову - Цензор.НЕТ 3001
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Ось так виглядає "путч" зараз. Всё. Соя намайданилась!

Суд по жалобе Татьяны Чорновол на бездействие ГБР в деле о разглашении Трубой тайной информации Портнову - Цензор.НЕТ 4446
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ТЫ Я ТАК ПОНЯЛ ЗА КАПИТУЛЯЦИЮ?КАЦАП? ВАТНИК?
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Например кацап и ватник Даниил Чикин сейчас под стеллой майданит. С таким гнидой-"патриотом" капитуляции точно не будет )))
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так нацжони і зебіли вийшли на Майдан!
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Вангуй, соя! Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову - Цензор.НЕТ 9198
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не обольщайся - все начинается с малого. с кучки студентов, например.
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Начали бить друг дружке морды! Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову - Цензор.НЕТ 2137
Суд за скаргою Тетяни Чорновол на бездіяльність ДБР у справі про розголошення Трубою таємної інформації Портнову - Цензор.НЕТ 4439
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Учитывая, что там половина - это просто
проходившие по майдану зеваки. 😂
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Какая она красивая)) когда с закрытым ртом )))
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Да уймитесь вы уже с расстрелами, звери. Речь идёт об обычных кадровых перестановках.
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ты будешь следующим после Трубы и Портнова, если не уймешься...
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Ой баюс баюс. Пожалуйста, отодвиньте меня в очереди ещё на одну позицию.
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на портнова сейчас сильно не наедешь наверное второй или третий человек в стране
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интересно, а откуда таня черновол знает, какая именно информация является тайной следствия, если она не является стороной этих уголовных производств и не знакома с их материалами, и откуда она знает, что у портнова нет разрешения на розглашение этой информации допустим от процессуального прокурора по этим делам?
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А ху із портнов у цій ситуації, щоб у нього було право на розголошення?
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і розголошує він в соцмережах. Втім, вам зебілам і зрадникам - ніколи не визнати очевидних речей.
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олень, откуда ты знаешь, что то что он разглашает - тайна следствия? ты знаком с материалами следствия? и откуда ты знаешь, что у него нет на это разрешения следователя или прокурора? и если черновол не знает материалов следствия, но подает заявление о разглашении таких материалов - то не является ли это заведомо неправдивым сообщением о преступлении, тоесть совершением преступления? а если она достоверно знает, что разглашенные портновым материалы являются материалами следствия, то откуда она их знает и кто ей их разгласил?
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вот почему мародер разбушевался
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые ведет ГБР.
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