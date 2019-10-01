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 Суспільство
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Все про:митниця (572) Острікова (23)

 Митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту. Десь загубилися 6%, а це $ 66 млн, - Острікова

Колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова звертає увагу на те, що митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Митні платежі (в$) в серпні цього року впали на 9,7% порівняно із серпнем 2018р. ($998 млн проти $1105 млн). При тому, що обсяг імпорту зріс - $ 5,036 млрд у 2019 відносно $4,957 млрд у 2018", - написала вона.

За словами Острікової, в уряді падіння митних платежів пояснюють низькою вартістю імпортної нафти, пільговим імпортом обладнання для зеленої енергетики і тим, що "Нафтогаз" оформляє частину газу не в режимі імпорту, а в режимі "митний склад".

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"Всі ці фактори відповідальні за max 3,7% падіння. Ще 6% падіння платежів спричинило щось інше.", - утверждает Острикова.

"Підсумую: митні платежі у $ падають. При тому, що обсяг імпорту зріс. Фактори нафти і газу не релевантні, адже їх компенсувало зростання імпорту інших товарів. На обладнання для відновлювальної енергетики, яке імпортується з пільгою з пдв, можна списати max 3,7% падіння зборів. Де загубились ще 6%, а це $66 млн або 1,6 млрд грн?!" - переймається питанням колишній нардеп.

Митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту. Десь загубилися 6%, а це $ 66 млн, - Острікова 01Митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту. Десь загубилися 6%, а це $ 66 млн, - Острікова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151535
 
 
 Топ коментарі
 
фрик бородатый победил коррупцию на таможне! зуб дает

сегодня один зебобик заявил что платежи упали потому что те кто раньше контрабандой занимался - затаились. вот скажите, что насрано у них в голове?
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Влад Пономарь
8 ч. ·

В историческое время живем. Сейчас все взоры устремлены на США. Уже не раз было сказано- почему это архиважно и для Украины.
Но давайте посмотрим, что у нас происходит дома. Обзор экономической ситуации в Украине:
💲Зарплаты украинцев резко упали. В августе средняя зарплата снизилась на 434 грн.
💲В общий фонд государственного бюджета за январь-август этого года поступили доходы в объеме 594,1 млрд грн, что на 30,8 млрд грн, или на 4,9% меньше плана на этот период согласно расписанию доходов госбюджета на 2019г. По заключению СП невыполнение планового показателя доходов общего фонда вызвано системными проблемами планирования доходов.
Не выполнен план поступлений по ряду основных бюджетообразующих платежей, прежде всего:
НДС с ввезенных на территорию Украины товаров (-26,2 млрд грн);
акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) (-10,4 млрд грн);
НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (-8,1 млрд грн);
части чистой прибыли госпредприятий, которая изымается в бюджет, и дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть госсобственность (-7,9 млрд грн);
рентной платы за пользование недрами, особенно в части природного газа (-5,3 млрд грн).
💲Промпроизводство в Украине падает третий месяц подряд. Падение объемов в промышленности в августе ускорилось до 1,7%.
Объемы промпроизводства в августе 2019г по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%.
Отметим, в марте 2019г объемы промышленного производства выросли на 2,1%. В апреле рост ускорился до 5,2%, в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%.
Напомним, промпроизводство в Украине падало четыре года подряд: в 2012г - на 0,7%, в 2013г - на 4,3%, в 2014г - на 10,1%, в 2015г - на 13%. В 2016г рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017г рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.
💲Госдолг Украины c начала года вырос на $3,6 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2019г составил $81,92 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018г составлял $78,32 млрд.
Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019г вырос в сравнении с прошлым кварталом на $1,555 млрд - с $113,956 млрд до $115,511 млрд.
💲Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился.
Доходы населения Украины во втором квартале 2019г составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн.
Уменьшение сбережений во втором квартале 2019г составило 22,9 млрд грн.
Как сообщалось, реальные доходы населения в Украине за 2014г сократились на 11,5%, за 2015г на 20,4%. В 2016г реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017г - на 10,9%, в 2018г-на 9,9%.
В первом квартале 2019г в сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы выросли на 7,7%.
Отметим, Нацбанк прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019г. Причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины.
💲
Про курс гривни, «пузырь» ОВГЗ и почему нынешнее искусственное укрепление гривни чревато огромными проблемами в будущем - будет отдельный пост.
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Беня включил турборежим Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 9168 Зелебобики откашляют и не поперхнутся. Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 9168
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Влад Пономарь
8 ч. ·

В историческое время живем. Сейчас все взоры устремлены на США. Уже не раз было сказано- почему это архиважно и для Украины.
Но давайте посмотрим, что у нас происходит дома. Обзор экономической ситуации в Украине:
💲Зарплаты украинцев резко упали. В августе средняя зарплата снизилась на 434 грн.
💲В общий фонд государственного бюджета за январь-август этого года поступили доходы в объеме 594,1 млрд грн, что на 30,8 млрд грн, или на 4,9% меньше плана на этот период согласно расписанию доходов госбюджета на 2019г. По заключению СП невыполнение планового показателя доходов общего фонда вызвано системными проблемами планирования доходов.
Не выполнен план поступлений по ряду основных бюджетообразующих платежей, прежде всего:
НДС с ввезенных на территорию Украины товаров (-26,2 млрд грн);
акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) (-10,4 млрд грн);
НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (-8,1 млрд грн);
части чистой прибыли госпредприятий, которая изымается в бюджет, и дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть госсобственность (-7,9 млрд грн);
рентной платы за пользование недрами, особенно в части природного газа (-5,3 млрд грн).
💲Промпроизводство в Украине падает третий месяц подряд. Падение объемов в промышленности в августе ускорилось до 1,7%.
Объемы промпроизводства в августе 2019г по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%.
Отметим, в марте 2019г объемы промышленного производства выросли на 2,1%. В апреле рост ускорился до 5,2%, в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%.
Напомним, промпроизводство в Украине падало четыре года подряд: в 2012г - на 0,7%, в 2013г - на 4,3%, в 2014г - на 10,1%, в 2015г - на 13%. В 2016г рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017г рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.
💲Госдолг Украины c начала года вырос на $3,6 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2019г составил $81,92 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018г составлял $78,32 млрд.
Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019г вырос в сравнении с прошлым кварталом на $1,555 млрд - с $113,956 млрд до $115,511 млрд.
💲Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился.
Доходы населения Украины во втором квартале 2019г составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн.
Уменьшение сбережений во втором квартале 2019г составило 22,9 млрд грн.
Как сообщалось, реальные доходы населения в Украине за 2014г сократились на 11,5%, за 2015г на 20,4%. В 2016г реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017г - на 10,9%, в 2018г-на 9,9%.
В первом квартале 2019г в сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы выросли на 7,7%.
Отметим, Нацбанк прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019г. Причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины.
💲
Про курс гривни, «пузырь» ОВГЗ и почему нынешнее искусственное укрепление гривни чревато огромными проблемами в будущем - будет отдельный пост.
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все мародер вынес Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 1050
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фрик бородатый победил коррупцию на таможне! зуб дает

сегодня один зебобик заявил что платежи упали потому что те кто раньше контрабандой занимался - затаились. вот скажите, что насрано у них в голове?
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Не знаю, что у них насрано. Но что процентовка насраного где-то в районе 73% - верняк.
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Вже трохи менше, потроху прозрівають від свого фюрера
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Зате у нас формула Штпнмаєра.
По суті це будуть прийняті закриті статті бюджету на відновлення донбабве.
Десь у іншій частині України бюджетник недоотримає коштів (премії, підвищення зарплати, соціальної допомоги), не буде повністю профінансовано ремонт доріг, соціальної інфраструктури. В цей час для лугандона, не дивлячись на фінансовий стан (недобір до бюджету, світова фінансова криза і тюпю), будуть проплачуватися всі їх вимоги та хотілки. А при наявності у них своїх ментів (вчорашніх бойовиків), суддів та місцевої влади то "чуваки" класно підлатаються. Тепер зрозуміло?
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Беня включил турборежим Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 9168 Зелебобики откашляют и не поперхнутся. Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 9168
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а шо тут неясного - просто таможня берет добро Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 296
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Куда то денежки не туда плывут.
Расплескались по зеленым по карманам.
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а когда это бывшие честно говорили о настоящих? Это ж классика
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А шо ви хотітє?
Після багатих олєгархов, до влади прийшли бєдниє молодиє люді.

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Зеля поставил своих "честных" таможенников ? Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 2828
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"Таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). При том, что объем импорта вырос - $5,036 млрд в 2019 относительно $4,957 млрд в 2018", - чудны дела твои Господни,


если не предположить, что воруют Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова - Цензор.НЕТ 9620
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А Вы еще фоп стукните и получите -30 процентов стабильности. Сам ФОП формальный, то есть самозанятый, меня убивают КВЕД для самозанятых, это фальш, работаем там где деньги платят.
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!Никаких налогов, долги спишем, евробляхам зелений свет, газ и електричество для друзей бесплатно, не нада кашмарить бизнес" - от така ЗЕстратегия аби ще зайвий місяць посидіти біля корита
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Лица там новые но , аура осталась старая , как бы .. . ! И вот с ней , новые лица никак справится не могут . Не хотят красты , а оно само крадётся .Ну шо ты будешь делать .!! Бяда прям .
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Зебаки, а ну с точки зрения банальной эрудиции поясните, что происходит ?
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Надо посильней поднажать на ФОП. Зелохи должны страдать!
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Якщо митні платежі падають на рівні укріплення гривні - це означає, що жодних зрушень по боротьбі з котрабандою на митниці немає.
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Які зрушення, якщо в новому бюджеті митникам всієї України на заробітну плату виділили 2 млрд. грн., а на ГБР де декілька десятків працює - 6 млрд. грн.
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И это в стране, которая победила контрабанду...как такое может быть?... Митні платежі за рік знизилися на $66 млн, незважаючи на зростання імпорту, - Острікова - Цензор.НЕТ 9545
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Бедные учителя, не видать им зарплат в 4000 долларов
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не волнуйся, все карашо, бюджет крепнет, скоро зарплата $4000 будет
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Вопрос автором статьи поставлен правильно.Власть должна разобраться и дать свой ответ.Если ответа не будет,на следующих выборах пошлем их на хер.
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Команда Зе осідлала грощові митні потоки, мабуть їм сподобалось.
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