 Митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту. Десь загубилися 6%, а це $ 66 млн, - Острікова

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Митні платежі (в$) в серпні цього року впали на 9,7% порівняно із серпнем 2018р. ($998 млн проти $1105 млн). При тому, що обсяг імпорту зріс - $ 5,036 млрд у 2019 відносно $4,957 млрд у 2018", - написала вона.
За словами Острікової, в уряді падіння митних платежів пояснюють низькою вартістю імпортної нафти, пільговим імпортом обладнання для зеленої енергетики і тим, що "Нафтогаз" оформляє частину газу не в режимі імпорту, а в режимі "митний склад".
"Всі ці фактори відповідальні за max 3,7% падіння. Ще 6% падіння платежів спричинило щось інше.", - утверждает Острикова.
"Підсумую: митні платежі у $ падають. При тому, що обсяг імпорту зріс. Фактори нафти і газу не релевантні, адже їх компенсувало зростання імпорту інших товарів. На обладнання для відновлювальної енергетики, яке імпортується з пільгою з пдв, можна списати max 3,7% падіння зборів. Де загубились ще 6%, а це $66 млн або 1,6 млрд грн?!" - переймається питанням колишній нардеп.
8 ч. ·
В историческое время живем. Сейчас все взоры устремлены на США. Уже не раз было сказано- почему это архиважно и для Украины.
Но давайте посмотрим, что у нас происходит дома. Обзор экономической ситуации в Украине:
💲Зарплаты украинцев резко упали. В августе средняя зарплата снизилась на 434 грн.
💲В общий фонд государственного бюджета за январь-август этого года поступили доходы в объеме 594,1 млрд грн, что на 30,8 млрд грн, или на 4,9% меньше плана на этот период согласно расписанию доходов госбюджета на 2019г. По заключению СП невыполнение планового показателя доходов общего фонда вызвано системными проблемами планирования доходов.
Не выполнен план поступлений по ряду основных бюджетообразующих платежей, прежде всего:
НДС с ввезенных на территорию Украины товаров (-26,2 млрд грн);
акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) (-10,4 млрд грн);
НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (-8,1 млрд грн);
части чистой прибыли госпредприятий, которая изымается в бюджет, и дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть госсобственность (-7,9 млрд грн);
рентной платы за пользование недрами, особенно в части природного газа (-5,3 млрд грн).
💲Промпроизводство в Украине падает третий месяц подряд. Падение объемов в промышленности в августе ускорилось до 1,7%.
Объемы промпроизводства в августе 2019г по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%.
Отметим, в марте 2019г объемы промышленного производства выросли на 2,1%. В апреле рост ускорился до 5,2%, в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%.
Напомним, промпроизводство в Украине падало четыре года подряд: в 2012г - на 0,7%, в 2013г - на 4,3%, в 2014г - на 10,1%, в 2015г - на 13%. В 2016г рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017г рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.
💲Госдолг Украины c начала года вырос на $3,6 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2019г составил $81,92 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018г составлял $78,32 млрд.
Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019г вырос в сравнении с прошлым кварталом на $1,555 млрд - с $113,956 млрд до $115,511 млрд.
💲Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился.
Доходы населения Украины во втором квартале 2019г составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн.
Уменьшение сбережений во втором квартале 2019г составило 22,9 млрд грн.
Как сообщалось, реальные доходы населения в Украине за 2014г сократились на 11,5%, за 2015г на 20,4%. В 2016г реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017г - на 10,9%, в 2018г-на 9,9%.
В первом квартале 2019г в сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы выросли на 7,7%.
Отметим, Нацбанк прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019г. Причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины.
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Про курс гривни, «пузырь» ОВГЗ и почему нынешнее искусственное укрепление гривни чревато огромными проблемами в будущем - будет отдельный пост.
сегодня один зебобик заявил что платежи упали потому что те кто раньше контрабандой занимался - затаились. вот скажите, что насрано у них в голове?
По суті це будуть прийняті закриті статті бюджету на відновлення донбабве.
Десь у іншій частині України бюджетник недоотримає коштів (премії, підвищення зарплати, соціальної допомоги), не буде повністю профінансовано ремонт доріг, соціальної інфраструктури. В цей час для лугандона, не дивлячись на фінансовий стан (недобір до бюджету, світова фінансова криза і тюпю), будуть проплачуватися всі їх вимоги та хотілки. А при наявності у них своїх ментів (вчорашніх бойовиків), суддів та місцевої влади то "чуваки" класно підлатаються. Тепер зрозуміло?
Таможня дает добро
Расплескались по зеленым по карманам.
Після багатих олєгархов, до влади прийшли бєдниє молодиє люді.
если не предположить, что воруют