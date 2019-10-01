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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Росія (20056) Штайнмаєр (199) Донбас (13147) Захарова (171)

 Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра"

У МЗС РФ позитивно оцінили узгодження Тристоронньою контактною групою механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів у Петровському і Золотому.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Сподіваємося це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації мінських домовленостей", - написала Захарова.

Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною формули Штайнмаєра 01


Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151532
 
   
 Топ коментарі
 
Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 1 час назад

Пробежался по местным зелебобикам. Молчат, сучки трусливые, ни твита, ни лайка. Не хочет мудрый нарид объяснить нам, паникерам мародерским, всю глубину замыслов гундосого кормчего.
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Навіть в Маріку люди очманіли від хамства Моніки !
Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 420

Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2194
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по первой фотке сразу понятно - ветераны АТО против.
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Я-ветеран АТО,мій племінник і двоюрідні брати-ветерани АТО,мої товариші-ветерани АТО.
Без фоток скажу-ми проти тих викрутасів,що зараз витворяє Зєлєнскій.
(а для ватяного Маріка така група людей у вечірній час-солідна акція)
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Таки победа, бл*ть... у них
Министр иностранных дел "ДНР" нам удалось убедить украинскую сторону согласовать формулу Штайнмайера. Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах. Украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы.
Правовые нормы, которые содержаться в статьях 2-9 данного акта, в целом коррелируют с нашими принципиальными требованиями:
это и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты.
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>и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией,

а не окуел ли зеля вместе с сепарами?
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Ну раз бояришня одобрює... Це вже як вирок
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майдан. стрим https://m.youtube.com/watch?v=4_6mQNTTuwo
подтягиваемся
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то что коцапам хорошо, то для нас очень плохо
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т.е. Зеленский получит премию от путина
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Да кацапы медаль Монике Зеленски должны дать за то, что она за полгода слила то, чему Украина 5 лет сопротивлялась.
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и накуя оно пёрлось в Президенты...? играл бы х_ром по раялю и дальше...
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Да иди ты на хрен со своим мнением. Если позитивно оцениваете, значит зеленый сдал интересы Украины
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если Захарова "в васторге"-значит Зе таки сдал Донбасс и Украину...просто комик... Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5986
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