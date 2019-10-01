 Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра"

Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
"Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Сподіваємося це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації мінських домовленостей", - написала Захарова.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
Без фоток скажу-ми проти тих викрутасів,що зараз витворяє Зєлєнскій.
(а для ватяного Маріка така група людей у вечірній час-солідна акція)
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Министр иностранных дел "ДНР" нам удалось убедить украинскую сторону согласовать формулу Штайнмайера. Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах. Украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы.
Правовые нормы, которые содержаться в статьях 2-9 данного акта, в целом коррелируют с нашими принципиальными требованиями:
это и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты.
а не окуел ли зеля вместе с сепарами?
подтягиваемся