 "Питань стало більше, ніж було", - Клімкін про "формулу Штайнмаєра"

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Текст ("формули Штайнмаєра" - ред) ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути В ЦІЛОМУ вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами", - написав Клімкін.

Екс-глава МЗС нагадує, що вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність на Донбасі російських військ. Це також повне роззброєння і повний контроль над кордоном. Повна участь усіх українських ЗМІ, політичних партій, переселенців, організація виборів українською ЦВК.

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"Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - припустив Клімкін.

Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".



