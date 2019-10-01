 "Питань стало більше, ніж було", - Клімкін про "формулу Штайнмаєра"

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Текст ("формули Штайнмаєра" - ред) ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути В ЦІЛОМУ вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами", - написав Клімкін.
Екс-глава МЗС нагадує, що вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність на Донбасі російських військ. Це також повне роззброєння і повний контроль над кордоном. Повна участь усіх українських ЗМІ, політичних партій, переселенців, організація виборів українською ЦВК.
"Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - припустив Клімкін.
Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - підсумував дипломат.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Вам бы ретироваться подобру, поздорову.
Кроме взвизгов про порохоботов у вас ничегошеньки не получается.
3 ч. ·
"Формула Штайнмайера", на яку згодилась нова влада, - це вибори на окупованих територіях без участі України. Виконання законів України має "гарантувати" ОБСЄ, яка ДОСІ впритул не бачить там російської армії. І не побачить. А для більшої "гарантії" виконання законів України звідти мають відвести подалі українські війська. Процес "розведення" вже почався.
Після легітимізації перевдягання бойовиків з камуфляжів у костюми депутатів ці території мають затягнути в українську політику. Чекайте бойовиків, які вбивали українців, на ваших телеекранах та у парламенті. Тепер вони нам розказуватимуть як нам жити. "Формула Штайнмайера" - це шлях не до миру, а до більшої війни.
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
Или у вас олимпийский принцип главное не победа, а участие?
Если бы у меня лично спросили, я был бы за то, что бы там построили 20-ти метровую стену, и залил все бетоном, чтобы та зараза сюда не лезла.
Но как бы там не было с создавшейся ситуацией надо что-то делать, не можем выиграть в военном плане, значит придется договариваться. Конечно мир любой ценой не стоит добиваться, но и сыграть на том - дать что они хотят, но НЕ ТАК как они хотят может стоит попробовать. Если вернем границу под свой контроль, со временем и с той клоакой можно разобраться.
Главная санкция по прежнему - это снижение цены на нефть.
Почему столько самоубийств, последний инциндент на мосту в Киеве?
Люди нуждаются в психологической реабилитации и социальной адаптации. По простому - они уже не могут жить без войны. Семьи разрушены, работы нет, знакомые, друзья шарахаются от них. Потом идет алкоголь и наркота. Все это не раз проходили: вьетнамский, афганский синдром.
Вы мне про психа-отморозка с Керчи. Он что воевал?