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 Політика України
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Все про:Штайнмаєр (199) Донбас (13147) Клімкін (1504)

 "Питань стало більше, ніж було", - Клімкін про "формулу Штайнмаєра"

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що існує серйозна загроза проведенню на Донбасі вільних і чесних виборів, які відповідають міжнародним стандартам.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Текст ("формули Штайнмаєра" - ред) ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути В ЦІЛОМУ вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами", - написав Клімкін.

Екс-глава МЗС нагадує, що вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність на Донбасі російських військ. Це також повне роззброєння і повний контроль над кордоном. Повна участь усіх українських ЗМІ, політичних партій, переселенців, організація виборів українською ЦВК.

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"Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - припустив Клімкін.

Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Питань стало більше, ніж було, - Клімкін про формулу Штайнмаєра 01
Питань стало більше, ніж було, - Клімкін про формулу Штайнмаєра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151531
 
   
 Топ коментарі
 
В мене одне питання, нафіга мені моніка президент?
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ЗЕпадали какое дело до безопасности, ему надо поскорей провести выборы дать автономию Данубасеку и признать Крым кацапским - всё.
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Главный вопрос - предатель ли Зеленский. И что с ним делать.
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Моніка ************. Це було ясно ще до виборів, але зебілів не переконаєш. Вони упороті.
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Ну шо, зебилі, готовьтесь. Донбасс идет к вам, теперь не плачьте.
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Pust te kto podpisyvali objasniat sto oni tam podpisali? Kucma pust objasnit sto konkretno podpisal
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Еще один дебил недоразвитый. А кто Минские оглашения типа подписывал?????
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порохоботы русские #мышебратья "Вопросов стало больше, чем было", - Климкин о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6302
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Соврал и застеснялся.
Вам бы ретироваться подобру, поздорову.
Кроме взвизгов про порохоботов у вас ничегошеньки не получается.
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в свете последних событий как раз зебилам не терпится уже с козломордыми в десна расцеловатся
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Все вірно Павло ..Тільки ця цИркова труппа курить свій зелений план і в них питань немає
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Sergiy Taran
3 ч. ·

"Формула Штайнмайера", на яку згодилась нова влада, - це вибори на окупованих територіях без участі України. Виконання законів України має "гарантувати" ОБСЄ, яка ДОСІ впритул не бачить там російської армії. І не побачить. А для більшої "гарантії" виконання законів України звідти мають відвести подалі українські війська. Процес "розведення" вже почався.
Після легітимізації перевдягання бойовиків з камуфляжів у костюми депутатів ці території мають затягнути в українську політику. Чекайте бойовиків, які вбивали українців, на ваших телеекранах та у парламенті. Тепер вони нам розказуватимуть як нам жити. "Формула Штайнмайера" - це шлях не до миру, а до більшої війни.
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Отставной козы барабанщик.
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может и отставной, но как всегда прав! а тебя что насторожило?
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Меня ничего. Наоборот это слушать лень. Прав? Не смеши. Подельник он.
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а новый министр закордонных справ пристайко чей холуй? зелин? ты не охренел случайно? а экспрессо?
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а кацапня потому и орда,шо им всегда лень...работать,в том числе головой.им привычнее грабить и продавать награбленное.
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чей подельник? если ты про пороха то о нем сейчас речь не идет.... он как раз был против всяких формул и против капитуляции перед рашкой.
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Живи в розовом неведении. Хотя все ты знаешь.
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лучше в неведении чем в твоей гавнорашке!
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Загляни под кровать, там фсб сидит🤦🏻‍♂️
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ага и тебя ждет чтобы в лефортово закоцать!
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Стрім З Майдану https://www.youtube.com/watch?v=gPY1QKpnR8o
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Моніка дограється до Майдану і на Ростов.
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ссученый клоун и его избиратели плюнули на могилы всех погибших солдат, добровольцев, волонтеров и цивильных погибших на этой войне!
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***** вазелиновые еще что то про минск смеют *******, сравните минск и капитуляцию швайнмаера, ****** гнойные! вы на своих пробзденых диванах так от войны устали что готовы мочиться на кости защищавших ваши гнилые шкуры на фронте!
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Ты за пять лет ЧЕГО добился? Освободил Донбасс? Выбил оттуда оккупантов? Давай так же еще пять раз по столько же и что изменится?
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да пошла ты *****, ***** трехприводная! мы не сдались за эти пять лет, мы научились убивать за свою страну и свою свободу. вы же за пару месяцев встали раком и раздвинули булки!
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Ты про себя, зебилушко.
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Еще раз ТЫ ОСВОБОДИЛ ДОНБАСС?
Или у вас олимпийский принцип главное не победа, а участие?
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нахер его освобождать ? отделить от страны , пусть рашка с ним возится . там все равно число дебилов зашкаливает . патритов забрать в Украину . Все !
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"Кемська волость? А я-то думал.... Да забирайте..." Урод зеленый...
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Ну так можно все по Днепр отделить, и знаете дохрена будет этому довольны, что подтверждается проголосовавшими заЖИДтя.
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За Крым - откровенно пр#бали его, и это надолго. Может лет на 50 выйдет как со странами Балтии или Восточной Германией. Главное на сегодняшний день это решить вопрос с оккупированными территории Донецкой и Луганской области.
Если бы у меня лично спросили, я был бы за то, что бы там построили 20-ти метровую стену, и залил все бетоном, чтобы та зараза сюда не лезла.
Но как бы там не было с создавшейся ситуацией надо что-то делать, не можем выиграть в военном плане, значит придется договариваться. Конечно мир любой ценой не стоит добиваться, но и сыграть на том - дать что они хотят, но НЕ ТАК как они хотят может стоит попробовать. Если вернем границу под свой контроль, со временем и с той клоакой можно разобраться.
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С такими ублюдками стена точно будет... Только не там где наивные зеленые идиоты думают (по Донецку, Дебальцево, Луганску), а по Одессе, Запорожью, Херсону, Николаеву...
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Заполнят ватомозглыми тетками, которые будут вопить "Путен памаги!" в расчете на деморализованых зелейобиков. Оно и дешевле будет...
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Я смотрю ты кайф от всего этого ловишь, так смакуешь свое дерьмо. Сказки не пишешь?
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за пять лет научились давать по зубам рюсской твари . теперь вот сдали все завоевания . следующий этап отмена санкций для федераски .
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Типа они работают, если бы америкосы не бились с паРашкой за газовый рынок, то вообще те санкции были ни о чем.
Главная санкция по прежнему - это снижение цены на нефть.
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Когда нибудь да, но следующий может быть не лучше.
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чтоб вас всех конченых уставшихатвайны ****** как крымчан и даунбасовцев в расейскую армию призвали пушечным мясом асадову жопу от игил закрывать, твари *******!
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Майдан плотно оккупирован мальчиками в спортивных штанишках и рюкзаками за спиной. Все чинно, благородно и тихо.. У авакяна появились хорошие консультанты. Красавчик.
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если протестующих наберёться тысяч 40, то всем выдать автоматы и освобождать донбасс силовым методом
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Багато за такі висери платять під копірку?
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Багато. Ho, "Финансовая пропасть - самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь". (Илья Ильф и Евгений Петров, Золотой теленок)
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толпа, ленивых, ссыкливых жлобов, все что с вами ****** теперь случиться вы заслужили!
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Капітуляція, зрада, імпічмент, зедаун, не відає, що робить.
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Хай клоун бережеться, в минулих фронтовиків почуття справедливості загострене.
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мрази, мрази, мрази! чтоб ты **** от передоза лопату сожрал, говно хриплое!
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Вам к психологу надо обращаться, если запустите не выйдете с этого состояния.
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с тобой, шмара, бутылочная никто не разговаривает.
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Это так и есть, отсутствие психологической помощи приводит к замене ей алкоголем.
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тебе сексопатологоанатом скоро понадобиться, *********. телефон можешь не искать за тебя близкие позвонят!
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Вася, ты с рекомендациями песдовал бы к себе запоребрик.
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Вы общались с теми, кто там был?
Почему столько самоубийств, последний инциндент на мосту в Киеве?
Люди нуждаются в психологической реабилитации и социальной адаптации. По простому - они уже не могут жить без войны. Семьи разрушены, работы нет, знакомые, друзья шарахаются от них. Потом идет алкоголь и наркота. Все это не раз проходили: вьетнамский, афганский синдром.
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Ах про "самоубияства" вспомнил?. Птичку жалко?...А почему не про расстрел психом студентов в нашкрымовской Керчи? Там, блд, на пригородные автобусы через металлодетекторы посадка и без билета хрен подойдешь...
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Я не понимаю как одно вяжется с другим? Я вообще-то о помощи ветеранам АТО, что бы их государство не бросало с их проблемами.
Вы мне про психа-отморозка с Керчи. Он что воевал?
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Да точно также "вяжется", как и "инциНдент в Киеве" к Минскому договорняку...
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Если честно, то вопросов вообще нет. Одни матюки.
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у кого яйца остались, скупайте селитру мешками!
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Прямо сейчас, под ЯБП слышны раскаты формулы штанмаера- путена.
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А шо так, павлуша? Пока всё развивается в плане минских договорняков, которые вы с петрушей и дргими друзями путлера, так последовательно, со всякими пролонгациями, пропихивали. Тогда вопросов не было? Выступи за отмену всего, что настряпали по сдаче интересов и территорий Украины.
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Петрушку из-за этого Минска и прокатили. И выбрали Вовчика, который незапятнанный мог с чистого листа и с чистой совестью послать подальше минский договорняк вместе с особым статусом и прочей хренью, под которой стоит подпись какого-то Кучмы и бандитов и которые давно просрочены...И начать новые переговоры со странами-подписантами Будапештского меморандума...
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Підписали ?ЩО ? Зе сказав якусь формулу про щось - штани якогось Майєра називається ... Це такий бред нерозумного яничара ! Повна капітуляція і зняття всіх претензій всього Світу до " бідної матушкі россєї " - до чого ж всім гроші кортять ! Зовсім совість і Розум втратили...
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Эти конченые зебилловы вожди делают трагическую ошибку. Они даже не понимают, что Порошенко как раз и прокатили из-за того, что он подписал Минские соглашения...
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Закончился стрим. Ненадолго хватило...
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Дожилися - маленький, нікчемний єврей, здав Україну заклятому ворогові, під оплески ідіотів, які віддали за нього свої голоси.
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шо, вже здав? бо я якраз в туалет ходив і мабуть щось пропустив )))
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