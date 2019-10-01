EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Спорт
  2519  17
Все про:Ліга чемпіонів (113) футбол (762) Шахтар (83)

 "Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти"

У матчі групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" на останній хвилині забив переможний гол італійській "Аталанті".

"Аталанта" - "Шахтар" 1:2 (1:1)

Голи: Сапата Д., 28 (1:0); Жуніор Мораес, 41 (1:1); Соломон, 95 (1:2)

"Аталанта": Голліні; Толо; Хатебур (Гозенс, 57); Кастанья; Масьєлло А. (Мюріель, 68); Паломіно; де Рон; Пашалич; Ілічич (Малиновський, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.

"Шахтар": Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Ісмаїлі; Матвієнко Н.; Степаненко; Коваленко Вік.; Алан Патрік (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуніор Мораес

Попередження: Ілічич, 44; де Рон, 49; Толо, 80; Малиновський, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуніор Мораес, 45; Болбат, 64

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151529
 
   
 Топ коментарі
 
Готовишься к порохомайдану? "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 8567
Так вам же говорили, что это в декабре будет "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 1869
 показати весь коментар
 
украинские зебила на разніх пабликах орут - мол, ура, наконец-то возвращаются назад, к расеи...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Готовишься к порохомайдану? "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 8567
Так вам же говорили, что это в декабре будет "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 1869
 показати весь коментар
 
 
кацапа сразу узнать - оно не помнит що було в жовти-листопади 2013... "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 7169
 показати весь коментар
 
 
Кацапа сразу узнать- оно не имеет украинской раскладки на клаве и не знает украинский язык "Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти" - Цензор.НЕТ 8352
 показати весь коментар
 
 
Прям подвійне свято, сьогодні, в динири
 показати весь коментар
 
 
Просто заради цікавості, яка різниця між дебілом і д-обом? Поставив би в кінці смайлик, але щось зовсім не смішно, сьогодні
 показати весь коментар
 
украинские зебила на разніх пабликах орут - мол, ура, наконец-то возвращаются назад, к расеи...
 показати весь коментар
 
 
Поздно Гасперини Руслана выпустил... Он бы зарешал. Инфа сотка...
 показати весь коментар
 
БЛІІІІН! Я ПОСТАВИВ НА ШАХТАР! АЛЕ МАЛО!
 показати весь коментар
 
Ставки были до 4, мои поздравления, неприятно что нас доят по жизни.
 показати весь коментар
 
Опыт еврокубковых матчей сказался!
Молодцы, выждали...
А Соломон красавец...
 показати весь коментар
 
 
соломон вышел и порешал. теперь может смело ехать в умань и отмечать новый год)))
 показати весь коментар
 
 
Молодёжка тоже на последних секундах сравняла
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору