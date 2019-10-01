 "Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти"

"Аталанта" - "Шахтар" 1:2 (1:1)
Голи: Сапата Д., 28 (1:0); Жуніор Мораес, 41 (1:1); Соломон, 95 (1:2)
"Аталанта": Голліні; Толо; Хатебур (Гозенс, 57); Кастанья; Масьєлло А. (Мюріель, 68); Паломіно; де Рон; Пашалич; Ілічич (Малиновський, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.
"Шахтар": Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Ісмаїлі; Матвієнко Н.; Степаненко; Коваленко Вік.; Алан Патрік (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуніор Мораес
Попередження: Ілічич, 44; де Рон, 49; Толо, 80; Малиновський, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуніор Мораес, 45; Болбат, 64
Так вам же говорили, что это в декабре будет
Молодцы, выждали...
А Соломон красавец...