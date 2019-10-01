 Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Поліцейської хвилі" на телеканалі Еспресо ТВ.
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Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських. ФОТО
Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж
Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані
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Primus inter pares
"Главный хасид" сейчас страной кэруе.
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01.10.2019 21:54
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Yurii Sliusarchuk
хасиди свою ЗЕМЛЮ не продають ...а це гніда
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01.10.2019 21:56
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Primus inter pares
Он не считает Украину своей. Только в денежном эквиваленте.
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01.10.2019 22:04
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Михаил Захарченко
Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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01.10.2019 22:11
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Вася Шевченко f77d76ba Наркоторговцы попросили отпустить их еще немножко поплавать.
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01.10.2019 22:34
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Рома Волынец
вообщето давно пора придумать новый неофициальный флаг украины, где на двухцветном шоколадно-зеленом фоне красуеца череп лысого
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01.10.2019 22:17
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Khmelnitskiy
"Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году." - хасиды у своих или у наших воруют?
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01.10.2019 22:43
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